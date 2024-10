https://countercurrents.org/2024/10/western-undercounting-of-335500-gaza-genocide-dead-from-jewish-israeli-imposed-violence-deprivation/



Westliche Unterschätzung von 335.500 Toten des Völkermords in Gaza durch von jüdischen Israelis verübte Gewalt und Entbehrungen

in Palästina

von Dr. Gideon Polya

15. Oktober 2024

Palästinenser beten über den Leichen von Menschen, die bei der israelischen Bombardierung getötet wurden und die aus dem Shifa-Krankenhaus gebracht wurden, bevor sie in einem Massengrab in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen beigesetzt wurden, Mittwoch, 22. November 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)

Die Mainstream-Berichterstattung über die Todesfälle im Gazastreifen ist seit dem 7. Oktober 2023 auf derzeit weit verbreitete 40.000 Tote gestiegen (50.000 einschließlich der Toten unter Trümmern). Die Berücksichtigung der Todesfälle durch auferlegte Entbehrungen führte jedoch zu einer Schätzung von 186.000 (The Lancet) und jetzt 335.500 (Professor Devi Sridhar, Vorsitzender für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh). Ein Bericht von Ralph Nader über diese enorme Untererfassung von Todesfällen im westlichen Mainstream-Gaza ist nun im Protokoll des US-Kongresses enthalten.

Ich recherchiere und schreibe seit drei Jahrzehnten über vermeidbare Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen und habe meine Ergebnisse in Hunderten von großen und ausführlich referenzierten Artikeln [1-3] und in neun umfangreichen Büchern (einschließlich umfangreich aktualisierter Ausgaben) [4-9] veröffentlicht. Mein ursprünglicher Antrieb war die Entdeckung, wie aufeinanderfolgende Generationen britischer Geschichtsschreiber die von den Briten in Indien verursachten Hungersnöte von der Großen Hungersnot in Bengalen von 1769-1770 (10 Millionen Tote) bis zum Bengalischen Holocaust (Indischer Holocaust im Zweiten Weltkrieg, Bengalische Hungersnot im Zweiten Weltkrieg; 6–7 Millionen Inder wurden von den Briten in Bengalen, Bihar, Assam und Odisha aus strategischen Gründen absichtlich verhungern lassen, mit Komplizenschaft der Australier, die die Lieferung von Nahrungsmitteln verweigerten) [4, 6, 10, 11]. Dies brachte mich dazu, die Zahl der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen in Kriegen und Besatzungen in der Zeit nach 1950 zu berücksichtigen [4].

Ob ein Kind durch Kugeln und Bomben oder durch aufgezwungene Entbehrungen getötet wird, der Tod ist genauso endgültig und die Schuld des Täters ist dieselbe. Die vermeidbare Sterblichkeit (Übersterblichkeit) aufgrund von Entbehrungen lässt sich anhand der Daten der UN-Bevölkerungsabteilung leicht als Differenz zwischen den tatsächlichen Todesfällen in einem Land und den für ein friedliches und anständig regiertes Land mit derselben Demografie erwarteten Todesfällen ermitteln. In den Ausgaben von „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ aus den Jahren 2007 und 2021 habe ich die jährliche vermeidbare Sterblichkeit und die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren für jedes Land in den Jahren 2003 und 2020 dokumentiert und auch die gesamte vermeidbare Sterblichkeit und die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren für den Zeitraum 1950–2005 dokumentiert [4]. Für die Menschheit insgesamt macht die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren etwa 70 % der gesamten vermeidbaren Sterblichkeit aus, was eine schnelle Bewertung der vermeidbaren Sterblichkeit ermöglicht [4]. Die Ausgaben von „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ aus den Jahren 2007 und 2021 enthielten auch nützlicherweise prägnante, auf vermeidbare Sterblichkeit bezogene Historien jedes Landes [4].

Ich habe diese Methodik verwendet, um die Zahl der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im Irakkrieg 2003–2011 (2,7 Millionen) und im Afghanistankrieg 2001–2021 (6,8 Millionen) zu schätzen. Die Zahl der gewaltsamen Todesfälle im Irak wurde anhand epidemiologischer Expertenbefragungen geschätzt [12], und die Zahl der gewaltsamen Todesfälle in Afghanistan wurde auf der Grundlage geschätzt, dass der Afghanistankrieg viermal weniger gewalttätig war als der Irakkrieg [13, 14]. Die geschätzte Zahl der Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im Irak und in Afghanistan beläuft sich auf insgesamt 9,5 Millionen, was in etwa der Schätzung von über 4,7 Millionen Todesfällen entspricht, die von einem Team aus 35 Wissenschaftlern im Rahmen des Projekts „Kosten des Krieges“ des des Watson Institute for International & Public Affairs an der renommierten Brown University [15] (nebenbei bemerkt, mein pazifistischer Großonkel, der weltberühmte jüdisch-ungarische Mathematiker George Pólya, arbeitete dort in den frühen 1940er Jahren, bevor er nach Stanford zog). Im krassen Gegensatz dazu unterschätzen die vom Establishment korrumpierten Mainstream-Medien die Zahl der Todesopfer im Irakkrieg in der Regel auf etwa 300.000 [16]. Tatsächlich schätzte die steuerfinanzierte Australian Broadcasting Corporation (Australiens Pendant zur etablierten britischen BBC) anlässlich des Abzugs der meisten US-Truppen aus dem Irak „Zehntausende“ Tote im Irak [17]. Man beachte, dass es im Irak jetzt 5 Millionen Waisen gibt [18] – man stelle sich das vor.

Nachfolgend finden Sie einige Schätzungen der Todesfälle beim Massaker und Völkermord in Gaza vom 7. Oktober 2020 bis heute, zusammen mit ergänzenden Kommentaren.

(1) Euro-Med Human Rights Monitor (6. Oktober 2024): „Seit Beginn des Völkermords in Gaza wurden mehr als 50.000 Palästinenser von der israelischen Armee getötet, darunter etwa 42.000, die vom Gesundheitsministerium in Gaza registriert wurden, wobei es sich bei der Mehrheit um Frauen und Kinder handelt. Darüber hinaus wurden etwa 100.000 Menschen verletzt, und Tausende von Leichen liegen immer noch unter den Trümmern und auf den Straßen, unerreichbar für Rettungs- und medizinische Teams. Schätzungsweise 10 Prozent der Bevölkerung von Gaza wurden infolge der israelischen Militärangriffe getötet, verletzt, als vermisst gemeldet oder inhaftiert. Von den 50.292 getöteten Palästinensern – einschließlich derer, die noch unter den Trümmern begraben sind – waren 33 Prozent Kinder [16.596 Kinder] und 21 Prozent Frauen [10.561 Frauen und damit 23.134 Männer]. Tausende weitere wurden gewaltsam inhaftiert, 3.600 von ihnen schmachten noch immer in verschiedenen israelischen Gefängnissen und Haftanstalten“ [19].

Kommentar: Wie unten näher ausgeführt, berücksichtigen diese Schätzungen jedoch nicht die massive Zahl der Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen. Aus rechnerischen Gründen gehen wir davon aus, dass die geschätzte Zahl von 50.292 getöteten Palästinensern in etwa dem gewaltsamen Tod entspricht.

(2) Professor Devi Sridhar (Lehrstuhlinhaber für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh) (29. Dezember 2023): „Schätzungsweise 85 % der Einwohner des Gazastreifens sind laut dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) bereits vertrieben worden. Experten, die frühere Flüchtlingsvertreibungen analysieren, schätzen in der Fachzeitschrift ‚The Lancet‘, dass die rohen Sterblichkeitsraten (d. h. die Zahl der Todesfälle pro 1.000 Menschen) im Durchschnitt mehr als 60-mal höher waren als zu Beginn jedes Konflikts. Rechnet man dies auf die aktuelle Situation in Gaza hoch, wo die rohe Sterblichkeitsrate vor dem Konflikt im Jahr 2021 bei 3,82 lag (aufgrund der jungen Bevölkerungsstruktur relativ niedrig), könnte die Sterblichkeitsrate im Jahr 2024 229,2 erreichen, wenn der Konflikt und die Vertreibung auf dem derzeitigen Intensitätsniveau anhalten und die Menschen in Gaza weiterhin keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen und dauerhaften Unterkünften haben. Letztendlich steht die Welt vor der Aussicht, dass fast ein Viertel der 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens – fast eine halbe Million Menschen – innerhalb eines Jahres sterben werden, wenn sich nichts ändert. Dabei würde es sich größtenteils um vermeidbare Todesfälle aufgrund von Gesundheitsproblemen und dem Zusammenbruch des medizinischen Systems handeln. Es handelt sich um eine grobe Schätzung, die jedoch auf Daten basiert und die erschreckend realen Zahlen der Todesfälle in früheren und vergleichbaren Konflikten verwendet. [20]

Kommentar: Vor dem gegenwärtigen schrecklichen Massaker und der Belagerung von Gaza war das Konzentrationslager von Gaza bereits seit über 16 Jahren (ab Juni 2007) einer schweren Blockade ausgesetzt, ebenso wie mehreren massiven Bombenangriffen und Tötungen, wenn auch keine so schrecklich tödlich wie das gegenwärtige Massaker von Gaza [21, 22]. Vor dem 7. Oktober 2023 sollte die von den jüdischen Israelis verhängte Blockade das nackte Überleben der Bevölkerung von Gaza ermöglichen. Vor dem 7. Oktober 2023 betrug das Pro-Kopf-BIP etwa 52.000 US-Dollar für das Besatzer-Apartheid-Israel, 3.400 US-Dollar für das besetzte palästinensische Gebiet [23] und nur 1.000 US-Dollar für das Konzentrationslager Gaza [24]. UNWRA (2020): „Wenn man auf die letzten 15 Jahre der Blockade und die wiederholten Gewaltzyklen zurückblickt, die Tod und Zerstörung nach sich zogen, hat Gaza eine folgenschwere De-Entwicklung erlebt, die das normale tägliche Leben aller Bewohner stark beeinträchtigt und ihre grundlegenden Menschenrechte einschränkt. Die Statistiken sind erschütternd. Heute leben 81,5 Prozent der Menschen in Gaza, von denen 71 Prozent palästinensische Flüchtlinge sind, unterhalb der nationalen Armutsgrenze. 64 Prozent sind von Ernährungsunsicherheit betroffen. Die Arbeitslosenquote lag 2021 bei 47 Prozent, wobei die Jugendarbeitslosigkeit insgesamt bei 64 Prozent lag. Im Jahr 2020 lag das Pro-Kopf-BIP bei 1.049 US-Dollar, was viermal niedriger ist als im Westjordanland und in Jordanien. Infolgedessen sind heute 80 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Darunter befinden sich 1,1 Millionen palästinensische Flüchtlinge, die von der UNRWA Nahrungsmittelhilfe erhalten, im Jahr 2000 waren es nur 80.000. Das ist ein Anstieg um schockierende 1.324 Prozent! Zwischen 2007 und 2022 wurden 292 der Wasserbrunnen in Gaza, die sowohl für den Hausgebrauch als auch für landwirtschaftliche Flächen genutzt wurden, von israelischen Sicherheitskräften beschädigt oder zerstört. Einundachtzig Prozent des aus den Grundwasserleitern des Gazastreifens gewonnenen Wassers entsprechen nicht der Wasserqualität der WHO. Während die wirtschaftlichen Folgen offensichtlich und katastrophal sind, geht es hier nicht nur um Wirtschaftlichkeit; es entstehen auch enorme gesellschaftliche Kosten, da das soziale Gefüge des Lebens der Palästinenser im Gazastreifen zerfällt und die psychische Gesundheit der Bewohner, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, in alarmierendem Maße abnimmt [24].

Vor dem Ausbruch der Palästinenser aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober 2023 und in noch schrecklicherem Ausmaß danach hat die Besatzer-Apartheid Israel in grober Weise gegen die Artikel 55 und 56 der Vierten Genfer Konvention (der Genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten), die unmissverständlich verlangen, dass ein Besatzer seine eroberten Untertanen mit lebenserhaltender Nahrung und medizinischer Versorgung versorgen muss, „im größtmöglichen Umfang der ihm zur Verfügung stehenden Mittel“ [25]. Die Verhängung der Belagerung und massive Bombardierungen führten dazu, dass die Menschen in Gaza im Wesentlichen ohne Wasser, Nahrung, Unterkunft, sanitäre Einrichtungen, Strom, Medikamente und medizinische Versorgung waren, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass die Welt den Zugang von Hilfsgütern forderte und die Zionazis daraufhin einen Rinnsal zuließen. Derzeit ist das nördliche Drittel des Gazastreifens vollständig belagert und wird bombardiert und ausgehungert. Der jüdisch-israelische Plan, der bereits umgesetzt wird, besteht darin, jegliche Hilfe für das nördliche Drittel von Gaza zu verweigern und alle, die noch dort leben, auszurotten [26]. Dies ist Völkermord im Sinne von Artikel 2 der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes: „In der vorliegenden Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören: (a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe; (c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; (d) Auferlegung von Maßnahmen mit dem Ziel, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern; (e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“ [27].

(3). Zeina Jamaluddine, Zhixi Chen, Hanan Abukmail, Sarah Aly, Shatha Elnakib, Gregory Barnsley, Fiona Majorin, Hannah Tong, Tak Igusa, Oona MR Campbell, Paul B. Spiegel, Francesco Checchi und die Gaza Health Impact Projections Working Group (medizinische Epidemiologieexperten von der London School of Hygiene and Tropical Medicine und der Johns Hopkins University) (7. Februar 2024): „Tabelle 3 zeigt die prognostizierte Anzahl der zusätzlichen, auf die Krise zurückzuführenden Todesfälle nach Ursache, Zeitraum und Szenario. In den sechs Monaten bis Anfang August schätzen wir, dass es bei einem Waffenstillstandsszenario etwa 11.580 zusätzliche Todesfälle geben würde, bei einem Status-quo-Szenario etwa 66.720 zusätzliche Todesfälle und bei einem Eskalationsszenario insgesamt etwa 85.750 zusätzliche Todesfälle. Wenn man epidemische Infektionen ausschließt, für die die Konfidenzintervalle sehr breit sind, schätzen wir 6.550, 58.260 und 74.290 zusätzliche Todesfälle unter den Szenarien Waffenstillstand, Status quo und Eskalation. Die größte Anzahl der prognostizierten zusätzlichen Todesfälle ist auf traumatische Verletzungen zurückzuführen, gefolgt von Infektionskrankheiten. Diese Schätzungen umfassen Zivilisten und Kombattanten. Weitere Einzelheiten zu jedem Modul sind unten aufgeführt, einschließlich Einzelheiten zu spezifischen Todesursachen.“ [28]

Kommentar: Diese große Expertengruppe aus medizinischen Epidemiologen aus Großbritannien und den USA schätzte die Zahl der zusätzlichen Todesfälle im „Eskalationsszenario“ auf 85.750 innerhalb von 6 Monaten bzw. auf 170.000 innerhalb eines Jahres, d. h. 7,4 % der Bevölkerung des Gazastreifens von 2,3 Millionen, was in etwa der Größenordnung des Prozentsatzes der jüdischen Bevölkerung vor dem Zweiten Weltkrieg entspricht, die in Italien (7,5 %), Frankreich (21,7 %), Ungarn (28,2 %) und der von den Nazis besetzten Sowjetunion (30,0 %) getötet wurde [29, 30].

(4). Rasha Khatib, Martin McKee und Salim Yusuf in The Lancet (10. Juli 2024): „Die Datenerhebung wird für das Gesundheitsministerium von Gaza aufgrund der Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur immer schwieriger. Das Ministerium musste seine übliche Berichterstattung, die auf Menschen basiert, die in seinen Krankenhäusern sterben oder tot eingeliefert werden, durch Informationen aus zuverlässigen Medienquellen und von Ersthelfern ergänzen. Diese Änderung hat zwangsläufig zu einer Verschlechterung der zuvor detailliert aufgezeichneten Daten geführt. Folglich meldet das Gesundheitsministerium von Gaza nun separat die Anzahl der nicht identifizierten Leichen unter der Gesamtzahl der Todesopfer. Am 10. Mai 2024 waren 30 % der 35.091 Todesfälle nicht identifiziert. Einige Beamte und Nachrichtenagenturen haben diese Entwicklung, die eigentlich zur Verbesserung der Datenqualität gedacht war, genutzt, um die Richtigkeit der Daten zu untergraben. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist jedoch wahrscheinlich zu niedrig angesetzt. Die Nichtregierungsorganisation Airwars führt detaillierte Bewertungen von Vorfällen im Gazastreifen durch und stellt häufig fest, dass nicht alle Namen identifizierbarer Opfer in der Liste des Ministeriums aufgeführt sind. Darüber hinaus schätzt die UNO, dass bis zum 29. Februar 2024 35 % der Gebäude im Gazastreifen zerstört wurden, sodass die Zahl der noch in den Trümmern begrabenen Leichen mit schätzungsweise mehr als 10.000 wahrscheinlich beträchtlich ist. Bewaffnete Konflikte haben indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit, die über die direkten Schäden durch Gewalt hinausgehen. Selbst wenn der Konflikt sofort beendet wird, wird es in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin viele indirekte Todesfälle durch Ursachen wie reproduktive, übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten geben. Angesichts der Intensität dieses Konflikts, der zerstörten Gesundheitsinfrastruktur, des gravierenden Mangels an Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkünften, der Unfähigkeit der Bevölkerung, an sichere Orte zu fliehen, und des Verlusts von Finanzmitteln für die UNRWA, eine der wenigen humanitären Organisationen, die noch im Gazastreifen tätig sind, wird die Gesamtzahl der Todesopfer voraussichtlich hoch sein. In den jüngsten Konflikten lag die Zahl der indirekten Todesfälle zwischen dem Drei- und 15-fachen der Zahl der direkten Todesfälle. Bei einer konservativen Schätzung von vier indirekten Todesfällen pro direktem Todesfall und den 37.396 gemeldeten Todesfällen ist es nicht unwahrscheinlich, dass bis zu 186.000 oder sogar mehr Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sind. Bei einer Bevölkerungsschätzung für den Gazastreifen von 2.375.259 im Jahr 2022 würde dies 7,9 % der Gesamtbevölkerung im Gazastreifen entsprechen. Ein Bericht vom 7. Februar 2024, zu einem Zeitpunkt, als die Zahl der direkten Todesopfer bei 28.000 lag, schätzte, dass es ohne Waffenstillstand bis zum 6. August 2024 zwischen 58.260 Todesfällen (ohne Epidemie oder Eskalation) und 85.750 Todesfällen (wenn beides eintritt) geben würde“ [31].

Kommentar. Das Kernethos der Menschheit ist Güte und Wahrheit. Ein schockierendes Zeugnis für den völkermörderischen Rassismus und die ungeheure Verlogenheit der anti-arabischen, antisemitischen, zionistisch unterwanderten, zionistisch pervertierten und dem US-Establishment hörigen westlichen Mainstream-Medien ist jedoch, dass zwar über 100 alternative und globale Süd-Medien über diesen schockierenden Bericht in der führenden medizinischen Fachzeitschrift The Lancet berichteten, weigerten sich alle westlichen Mainstream-Medien bis auf wenige, über die geschätzten 186.000 Todesfälle in Gaza zu berichten [32-34] (Völkermord- und Holocaustleugnung).

(5). Professor Devi Sridhar (Lehrstuhlinhaber für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh) (5. September 2024): „Es ist wichtig, über ein anerkanntes und zuverlässiges Verfahren zu verfügen, um die tatsächliche Zahl der Todesfälle aus der Ferne abschätzen zu können. Seit mehreren Jahrzehnten werden Methoden entwickelt, um Datensätze in Situationen mit schlechten oder beschädigten Gesundheits- und Überwachungssystemen aufzubauen: Die von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Studie „Global Burden of Disease“ ist hier der Goldstandard. Das Ziel besteht darin, ein Verfahren zur Schätzung der Todesfälle zu entwickeln und dann über Forschungsgruppen und verschiedene Methoden hinweg zu triangulieren, um zu sehen, ob eine robuste, allgemein akzeptierte Zahl vereinbart werden kann. Dies ist ein Prozess der Begutachtung und Konsultation unter Wissenschaftlern. Das medizinische Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichte kürzlich eine Schätzung der Todesfälle in Gaza von mehreren angesehenen Wissenschaftlern, die ihren Schätzprozess (Vergleich mit ähnlichen Konflikten) und die endgültigen Zahlen darlegen. Sie schätzen, dass bis Mitte Juni 2024 etwa 186.000 Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten, was etwa 7,9 % der Bevölkerung entspricht. Diese hohe Zahl ist trotz verschiedener Waffenstillstandsabkommen in den letzten sechs Monaten zu verzeichnen. Wenn die Zahl der Todesfälle in diesem Tempo anhält – etwa 23.000 pro Monat – würde es bis Ende des Jahres, etwa sechseinhalb Monate nach der ersten Schätzung von Mitte Juni, weitere 149.500 Todesfälle geben. Nach dieser Methode würden die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn des Konflikts auf etwa 335.500 geschätzt. Ähnlich habe ich im vergangenen Winter eine grobe Schätzung vorgenommen, indem ich mir andere Konfliktsituationen angesehen und abgeschätzt habe, wie viele Todesopfer es geben würde, wenn die Kämpfe ohne internationale Intervention fortgesetzt würden. Im Dezember 2023 lag meine Schätzung bei etwa einer halben Million Toten ohne Waffenstillstand. Dies entspricht in etwa den Schätzungen von Lancet – sie verwendeten eine sehr konservative Schätzung, räumten aber ein, dass die Zahl leicht viel höher sein könnte. Es zeigt auch, was hätte passieren können, wenn die internationale Gemeinschaft nicht gehandelt und die kurzen Zeitfenster, die für die Bereitstellung von Hilfe und medizinischer Versorgung zur Verfügung standen, nicht genutzt hätte. Viele wurden durch diese verschiedenen Kampfpausen und humanitären Interventionen gerettet, auch wenn sie nur lückenhaft durchgesetzt wurden“ [35].

(6) Ralph Nader (berühmter Menschenfreund, Verbraucherschützer, Unternehmenskritiker, Analyst für das öffentliche Interesse und ehemaliger Präsidentschaftskandidat) (August-September 2024): „Eine Möglichkeit, wie der Vernichter – der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu – die sanften Ermahnungen von Präsident Joe Biden und Außenminister Anthony Blinken, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza zu minimieren, abtun konnte, war zu sagen: “Kommen Sie mir nicht mit Belehrungen mich – schaut euch an, was ihr Zivilisten in Hiroshima (140.000 Tote), Nagasaki (70.000 Tote) und Dresden (25.000 Tote) angetan habt, um eure Feinde zu vernichten. Das sind 235.000 Tote in zwei Nationen mit einer Bevölkerung von damals 150 Millionen. In Gaza, einer winzigen Enklave mit 2,3 Millionen seit langem belagerten und verarmten Menschen, von denen fast die Hälfte Kinder sind, hat das israelische Regime, eine militärische Nuklearmacht, die bedingungslos von der Regierung der Vereinigten Staaten und ihren fordernden Lobbys unterstützt wird, diese drei Städte weitaus mehr verwüstet. Die folgenden Beweise und professionellen Einschätzungen deuten auf eine Zahl von über 300.000 Toten unter den Palästinensern in Gaza hin, wobei sich diese Zahl bis Ende des Jahres mindestens verdoppeln wird. Warum liegt die offizielle Zahl der Toten der geschmähten Hamas dann jetzt bei etwa 41.000, eine Zahl, die von den Massenmedien und den meisten Regierungen akzeptiert wird, unabhängig davon, ob sie den Völkermord in Gaza befürworten oder ablehnen? Die Hamas ist an einer Unterzahl interessiert, um die Vorwürfe ihres eigenen Volkes zu mildern, sie habe es nicht geschützt. (Die Hamas hat die totale Grausamkeit der israelischen Reaktion auf ihren Angriff vom 7. Oktober durch einen auf mysteriöse Weise zusammengebrochenen mehrstufigen israelischen Grenzsicherheitskomplex stark unterschätzt.) Die israelische Regierung zieht es auch vor, die Zahl der Opfer zu niedrig anzugeben, um die zunehmende internationale Verurteilung und die Boykottmaßnahmen zu mildern …

Vor diesem Hintergrund würden die Massenmedien mit der Schlagzeile über die Unterzählung der Hamas die Menschen glauben machen, dass 98 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens den israelischen Angriff überlebt haben. Das ist tödlich unmöglich. Im Juli veröffentlichte die renommierte britische medizinische Fachzeitschrift The Lancet eine Studie über die Unterzählung im Gazastreifen, die zu dem vorsichtigen Schluss kam, dass „es nicht unplausibel ist, davon auszugehen, dass bis zu 186.000 oder sogar mehr Todesfälle auf den aktuellen Konflikt im Gazastreifen zurückzuführen sind“. Schließlich gibt es klinische Beweise von Augenzeugen, die von westlichen Ärzten, Krankenschwestern und medizinischem Hilfspersonal stammen, die von ihren Einsätzen in den verbliebenen schwer beschädigten Krankenhäusern zurückkehren. Ihre Berichte bieten weitere beweiskräftige Belege. In einem weitgehend ignorierten, dokumentierten Brief an Joe Biden, Dr. Jill Biden und Kamala Harris vom 25. Juli 2024 berichteten 45 dieser Ärzte von ihren klinischen Beobachtungen. Hier sind einige davon: „Ich habe noch nie so schreckliche Verletzungen in einem so großen Ausmaß und mit so wenigen Ressourcen gesehen. Unsere Bomben töten Tausende von Frauen und Kindern. Ihre verstümmelten Körper sind ein Denkmal der Grausamkeit.“ – Dr. Feroze Sidhwa, Unfallchirurg und Intensivmediziner. “In Gaza hielt ich zum ersten Mal das Gehirn eines Babys in der Hand. Das erste von vielen.“ – Dr. Mark Perlmutter, Orthopäde und Handchirurg. ‚Insbesondere behandelte jeder von uns täglich Kinder im Vorschulalter, die in den Kopf und in die Brust geschossen wurden‘, schrieben die Ärzte in dem Brief an die Bidens und Harris. “Mit nur geringfügigen Ausnahmen ist jeder in Gaza krank, verletzt oder beides.“ „Präsident und Dr. Biden, wir wünschten, Sie könnten die Albträume sehen, die so viele von uns seit unserer Rückkehr plagen – Träume von Kindern, die durch unsere Waffen verstümmelt und entstellt wurden, und ihre untröstlichen Mütter, die uns anflehen, sie zu retten“, schrieben sie. “Wir wünschten, Sie könnten die Schreie und das Weinen hören, die unser Gewissen uns nicht vergessen lässt. Wir können nicht glauben, dass irgendjemand das Land weiter aufrüsten würde, das diese Kinder absichtlich tötet, nachdem wir gesehen haben, was wir gesehen haben.“ „Israel hat unsere Kollegen in Gaza ins Visier genommen, um sie zu töten, verschwinden zu lassen und zu foltern“, schrieben die Ärzte. ‚Wir glauben, dass die Zahl der Todesopfer in diesem Konflikt um ein Vielfaches höher ist als die vom Gesundheitsministerium in Gaza gemeldete Zahl.‘ ‚Wir fordern Sie auf, diesen Wahnsinn jetzt zu beenden.‘ Ironischerweise sagte Dr. Jill Biden im Dezember 2023 zu ihrem Ehemann Joe Biden: “Hör auf, hör sofort auf, Joe.“ (Quelle: Joe Biden). Die Ärzte, die den Brief unterzeichnet haben, bitten um ein persönliches Treffen mit den Bidens und Kamala Harris“ [36].

Ralph Nader im Interview mit Amy Goodman (10. September 2024): „Amy, das ist eine erschreckende Unterzählung, und es gibt politische Gründe dafür. Wenn die tatsächliche Zahl bekannt wäre, würde dies die von der Biden-Regierung und dem Kongress verbreitete Legende zerstören, dass die israelische Regierung nicht absichtlich die Zivilbevölkerung ins Visier nimmt und daher gegen alle möglichen US-Gesetze verstößt, die die Lieferung von Waffen nach Israel und internationale Gesetze konditionieren. Deshalb habe ich in diesem Artikel im Capitol Hill Citizen – den man unter CapitolHillCitizen.com lesen kann – die verschiedenen Beweise zusammengestellt, die zeigen, dass Experten, denen der Zugang zu zusätzlichen Daten, die das Außenministerium hat und geheim hält, verwehrt wird, dass die Beweise zeigen, dass es weit über 300.000 sind. Und bis Ende des Jahres könnte sich diese Zahl verdoppeln. In einem Artikel im „Guardian“ mit dem Titel „Wissenschaftler kommen dem wahren, schrecklichen Ausmaß von Tod und Krankheit in Gaza auf die Spur“ schätzt die angesehene Inhaberin des Lehrstuhls für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh, dass es bis zum Jahresende über 300.000 sein werden. Sie weist auf den von Ihnen erwähnten Bericht in „The Lancet“ hin, in dem die Autoren eine sehr – Zitat: „sehr konservative Schätzung verwendeten, aber einräumten, dass die Zahl leicht viel höher sein könnte.“ Und warum passiert das? Warum verwenden alle Seiten, die Anti-Völkermord-Seite, die israelische, die Hamas – warum verwenden sie immer diese Zahlen? Weil es aus verschiedenen Gründen ihren politischen Zwecken dient. Die Hamas will nicht, dass die tatsächliche Zahl bekannt wird, weil sie dann von ihrem eigenen Volk und ihren internationalen Verbündeten dafür angegriffen werden würde, dass sie nicht in der Lage ist, ihr eigenes Volk zu schützen und Unterkünfte bereitzustellen. Netanjahu will natürlich, dass die Zahl niedrig gehalten wird, aus offensichtlichen Gründen, und Biden aus dem gleichen Grund. Was sehen diese Wissenschaftler also? Sie sehen eine winzige Enklave von der geografischen Größe Philadelphias mit 2,3 Millionen Menschen, die überfüllt, bereits krank und durch die jahrelangen illegalen israelischen Embargos mittellos sind, mit einem hohen Grad an Anämie bei den Kindern vor dem 7. Oktober, und dann, ab dem 8. Oktober, erließ das israelische Militär die völkermörderischen Befehle: keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Medikamente, kein Strom, kein Treibstoff, und sie handelten entsprechend. Und so sehen diese Wissenschaftler das, was man als empirische Beweise bezeichnet, die Menschen in den sozialen Medien und andere sehen. Mit über 130.000 Bomben und Raketen, dazu täglicher Beschuss durch Panzer, gnadenloses Scharfschützenfeuer, massive Zerstörung von Wohnhäusern, überfüllte Marktplätze, Flüchtlingslager, Krankenhäuser, über 150 Gesundheitszentren , Massen von Familien, die sich in Schulen drängten, die in die Luft gesprengt wurden, Krankenwagen, die in die Luft gesprengt wurden, zerstörte Bäckereien, Schulen, Universitäten, Moscheen, Kirchen, Straßen, Stromnetze, kritische Wasserleitungen – so gut wie alles und jeder“ [37].

Kommentar. Am Dienstag, dem 1. Oktober 2024, setzte der Kongressabgeordnete John B. Larson Ralph Naders Artikel „Capitol Hill Citizen“ auf die Kongressprotokolle [38].

Abschließende Bemerkungen und Schlussfolgerungen.

Um es ganz klar zu sagen: Wem sollen wir glauben, den führenden medizinischen Experten oder den verlogenen, zionistisch-perversen westlichen Mainstream-Journalisten, Redakteuren, Politikern, Akademikern und Presstituierten des Kommentariats? Das Kernethos der Menschheit – und ganz besonders der Mediziner – ist Güte und Wahrheit, doch die zionistisch-pervertierten westlichen Mainstream-Presstituierten ignorieren den humanen Expertenrat und propagieren für völkermörderisch-rassistische und ungeheuerlich verlogene Zionisten und die kindervernichtenden jüdischen Israelis, die sie so leidenschaftlich unterstützen.

Was braucht es, um die Welt zum Handeln zu bewegen? Die Ermordung von 69 Afrikanern durch die südafrikanische Polizei während des Massakers von Sharpeville im Jahr 1960 führte zu globalen Sanktionen gegen das neonazistische Apartheidregime, die schließlich 1994 erfolgreich waren [39]. Wie wird die weltweite Reaktion auf die Ermordung von schätzungsweise 335.500 Kindern, Müttern, Frauen und Männern durch jüdische Israelis in Gaza im letzten Jahr aussehen? Der globale Süden lehnt dies mit überwältigender Mehrheit ab, aber die zutiefst rassistischen USA und der ihnen hörige Westen (insbesondere das Vereinigte Königreich, das neonazistische Deutschland und das rassistische weiße Australien) unterstützen nach wie vor inbrünstig das serienweise kriegsverbrecherische und mütter- und kindermordende und durch und durch nazistische Apartheid-Israel. Tatsächlich haben das Vereinigte Königreich, die USA, das neonazistische Deutschland und das rassistische weiße Australien (RWA) tatsächlich mit Nein gegen die jährliche Resolution der UN-Generalversammlung gegen den Nationalsozialismus gestimmt [40].

Trotz der unaufrichtigen und doppelzüngigen Unterstützung eines vorübergehenden Waffenstillstands durch den geriatrischen Kindermörder Genocide Joe Biden und die Kindermörderin Kamala (KKK) Harris liefern die USA weiterhin alle Bomben, die zur Zerstörung des Gazastreifens eingesetzt werden (und im letzten Jahr auch alle Sprengstoffe, die gegen das Westjordanland, den Libanon, Syrien, den Irak, den Iran und den Jemen eingesetzt wurden). Tatsächlich lieferte das neonazistische Deutschland vor dem 7. Oktober 2023 30 % der Waffenimporte des Apartheid-Israel, die USA 69 %, der Rest kam hauptsächlich aus Großbritannien und Australien [41]. Tatsächlich ist das rassistische weiße Australien (RWA) nach den USA der zweitgrößte Unterstützer des neonazistischen Apartheid-Israel [42], und es gibt eine schockierende Liste von 52 Vergleichen zwischen dem zionistischen und dem Apartheid-Israel und dem nationalsozialistischen Deutschland [43].

Die zionistisch-pervertierte und US-hörige australische Labour-Regierung ist in 20 Punkten am Völkermord in Gaza beteiligt [44] und lügt in 35 Punkten für das Apartheid-Israel [45]. Tatsächlich hat die australische Anwaltskanzlei Birchgrove Legal beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Klage (mitgezeichnet von über 100 Anwälten) wegen australischer Mittäterschaft am Völkermord eingereicht: „Der australische Premierminister Anthony Albanese wurde wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza vor den Internationalen Strafgerichtshof zitiert, womit er der erste Staatschef einer westlichen Nation ist, der gemäß Artikel 15 des Römischen Statuts vor den IStGH zitiert wird. Ein Team australischer Anwälte von Birchgrove Legal unter der Leitung von King’s Counsel Sheryn Omeri hat monatelang die mutmaßliche Mittäterschaft dokumentiert und die individuelle strafrechtliche Verantwortung von Herrn Albanese in Bezug auf die Lage in Palästina dargelegt. Das 92-seitige Dokument, das von mehr als hundert australischen Anwälten und Rechtsanwälten gebilligt wurde, wurde gestern dem Büro des IStGH-Staatsanwalts Karim Khan KC vorgelegt“ [46].

Wie von Ralph Nader (siehe oben [36]) angemerkt, ermöglichte der mysteriöse Zusammenbruch des ‚mehrstufigen israelischen Grenzsicherungskomplexes‘ den palästinensischen Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober 2023. Einige renommierte und preisgekrönte westliche Autoren haben berichtet, dass der Ausbruchsplan den USA und dem Apartheid-Israel seit einem Jahr bekannt war, dass die IDF vor dem Ausbruch zwei Bataillone aus der Nähe von Gaza abgezogen hat und dass die IDF äußerst langsam auf den Ausbruch reagiert hat. Die meisten (97,5 %) der getöteten Israelis waren Erwachsene und somit meist ehemalige oder gegenwärtige IDF-Mitglieder, die an der illegalen und kriegsverbrecherischen 57-jährigen Besatzung beteiligt waren (wobei zu beachten ist, dass die Besetzten nach internationalem Recht das Recht haben, sich zu verteidigen, die Besatzer jedoch nicht). Die Zahl der Toten in einem Feuergefecht steht im Verhältnis zur eingesetzten Feuerkraft, und Experten zufolge wurden viele der 1.200 getöteten Israelis durch die hochexplosiven Panzergranaten und Hubschrauberraketen der IDF getötet, die schließlich im Rahmen der sogenannten „Hannibal-Richtlinie“ der IDF (Tötet die Entführer, auch wenn dabei Israelis getötet werden) reagierte. Es ist wahrscheinlich, dass die IDF viele und möglicherweise die meisten der am 7. Oktober getöteten Israelis getötet hat. Es wird immer wahrscheinlicher, dass das Ereignis vom 7. Oktober von den USA und dem Apartheid-Israel geplant wurde, um eine „Entschuldigung“ im Stil des 11. Septembers für einen Völkermord in Gaza und die vollständige Zerstörung und ethnische Säuberung der antiken Stadt Gaza und ihrer 2,3 Millionen unterjochten Einwohner zu liefern [47, 48].

Der Zionismus, der das neonazistische Apartheid-Israel unterstützt, ist völkermörderischer Rassismus und Nationalsozialismus ohne Gaskammern, aber mit Atomwaffen, weltweit führenden High-Tech-Waffen und einer weltweit führenden High-Tech-Waffenindustrie. Wenn man vorsichtig davon ausgeht, dass 50 % der am 7. Oktober 2023 getöteten Israelis von der IDF getötet wurden, dann liegt die Todesrate durch Vergeltungsmaßnahmen der Besatzer aus Gaza/Zionazi-Besatzer derzeit bei 335.500/600 = 559 oder 56-mal höher als die Vergeltungs-Todesrate von 10, die 1944 vom Nazi-Führer Adolf Hitler nach der Ermordung von 30 deutschen Soldaten in einem Hinterhalt italienischer Partisanen angeordnet wurde (335 italienische Männer und Jungen wurden verhaftet und beim Massaker in den Ardeatinischen Höhlen in Rom hingerichtet) [49]. Nazi ist Nazi tut.

Was kann die anständige Menschheit angesichts dieses andauernden Völkermords tun? In diesem Jahr habe ich ein umfangreiches Buch mit dem Titel „Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“ [9] veröffentlicht. Die einzigen Teile dieses Titels, die der Völkermord-Joe Biden und die Kinder tötende Kamala (KKK) Harris unaufrichtig und doppelzüngig zugeben könnten, sind „End Gaza Massacre“ und „End Child Killing“. Allerdings ist KKK Harris die Ironie offensichtlich entgangen, wenn sie sagt: „Es wurden zu viele getötet“, was möglicherweise impliziert, dass es vielleicht in Ordnung ist, 335.000 Menschen in Gaza zu töten, aber vielleicht nicht, 335.500 zu töten. Ähnlich äußerte sich ein anderer hochrangiger US-Beamter, der Kinder tötet, dass er nicht wolle, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza wird, was impliziert, dass Massenmord und Verwüstung für Palästinenser in Ordnung seien, für Libanesen aber nicht. Der iranische Botschafter im rassistischen weißen Australien wurde zur Rüge vorgeladen, und die Koalitionsopposition forderte seine Ausweisung, als er in den sozialen Medien „End Israel“ sagte. Mein Buch wurde im neonazistischen Deutschland und im Gaza-Genozid-mitschuldigen Australien vor einem Verbot und der Vernichtung gerettet, indem ich das Wort „Apartheid“ im Titel des Buches mit „End Apartheid Israel“ verwendete.

Vor dem 7. Oktober 2023 war der jahrhundertelange palästinensische Genozid mit 2,2 Millionen Toten verbunden, die hauptsächlich durch aufgezwungene Entbehrungen starben [4]. Die Schätzung von 335.500 Toten im andauernden Völkermord im Gazastreifen bedeutet, dass der jahrhundertelange palästinensische Genozid nun mit 2,5 Millionen Toten durch Gewalt (0,1 Millionen) und aufgezwungene Entbehrungen (2,4 Millionen) in Verbindung gebracht wird. Die 2,5 Millionen Todesopfer des von Zionisten verübten palästinensischen Genozids sind in ihrer Größenordnung vergleichbar mit den 5 bis 6 Millionen Juden, die von den Nazis im Zweiten Weltkrieg im Holocaust an den Juden getötet wurden [50-52], was ein überzeugendes Argument dafür ist, dass der palästinensische Genozid auch als von Zionisten verübter palästinensischer Holocaust bezeichnet werden sollte [6, 7, 53, 54].

Wie viele Kinder haben die jüdischen Israelis beim Völkermord in Gaza getötet? Nehmen wir an, dass von den 335.500 im letzten Jahr getöteten Menschen in Gaza [35] 50.000 gewaltsam getötet wurden (einschließlich 10.000, die unter den Trümmern begraben wurden) [19], d. h. die Zahl der gewaltlosen Todesfälle durch Entbehrung beträgt insgesamt 285.500. Etwa 70 % der vermeidbaren Todesfälle durch Entbehrung [4] entfallen auf Kinder unter fünf Jahren, was einer Gesamtzahl von 199.850 entspricht. Es bleiben also 85.650 vermeidbare Todesfälle bei Nicht-Kindern. Wir können die 85.650 vermeidbaren Todesfälle bei Nicht-Säuglingen nach demselben Verhältnis aufteilen, das auch für gewaltsame Todesfälle gilt , was 28.265 Nicht-Säuglinge, 17.987 Frauen und 39.399 Männer ergibt, die an vermeidbaren Todesfällen durch Entbehrung leiden. Die Gesamtzahl der Kinder, die an Entbehrung starben, beträgt 228.115. Zu den gewaltsamen Todesfällen gehörten 16.596 Kinder, 10.561 Frauen und 23.134 Männer [19]. Die Gesamtzahl der Todesfälle bei Kindern beträgt dann 244 .711, die der Todesfälle bei Frauen 28.548 und die der Todesfälle bei Männern 65.233, was insgesamt 335.792 ergibt.

Dieser Aufsatz ist in dem folgenden Brief zusammengefasst, den ich einzeln an die Herausgeber der wichtigsten australischen Mainstream-Medien geschickt habe (er wurde nicht veröffentlicht, ist aber auf zwei Websites zu finden, die sich damit befassen, aufzuzeichnen, was rassistische und verlogene Mainstream-Medien in Australien ihren Lesern nicht zeigen, über das sie nicht wissen oder worüber sie nicht nachdenken sollen [55, 56]:

BRIEF: „Als Autor der Ausgaben von ‚Body Count. Global avoidable mortality since 1950‘ aus den Jahren 2007 und 2021 und von sieben umfangreichen Begleitbüchern war mir ab dem 7. Oktober 2023 klar, dass zusätzlich zu den Todesfällen durch Bombenangriffe eine große Zahl von Palästinensern in Gaza durch die von Israel verhängte Apartheid-Belagerung sterben würde. Gaza hatte bereits 57 Jahre einer brutalen Besatzung erlitten, darunter über 16 Jahre einer gnadenlosen Blockade, die 2,3 Millionen Menschen (hauptsächlich Kinder) absichtlich auf das nackte Überleben reduzierte. Eine weit verbreitete Schätzung der Mainstream-Medien geht von 40.000 Toten bei diesem Genozid in Gaza oder 50.000 Toten aus, darunter 10.000 Tote unter Trümmern. In einem Bericht in The Lancet vom Juli 2024 wurden jedoch über 186.000 Todesfälle durch Gewalt und Entbehrungen geschätzt. Im September 2024 schätzte Professor Devi Sridhar (Vorsitzender für globale öffentliche Gesundheit, Universität Edinburgh) die Zahl der Toten in Gaza durch Gewalt und auferlegte Entbehrungen auf 335.500. Ralph Nader hat diese immense Unterzahl aufgedeckt, die nun in den Akten des US-Kongresses belegt ist. Anständige Australier wie die Grünen und die Senatoren Payman und Thorpe fordern ein Ende des Tötens und der Besatzung, aber die unverzeihliche Labour-Regierung ist in 20 Punkten am Völkermord in Gaza beteiligt, und die unsägliche Koalition will, dass das Töten weitergeht. Schweigen ist Mittäterschaft. ENDE DES BRIEFS.

Was können anständige Menschen angesichts des absolut abscheulichen und absolut unverzeihlichen Massenmordes und Völkermordes tun, den die jüdischen Israelis in Gaza verüben, und bei dem bisher 335.500 x 100/2.300.000 = 14,6 % (fast ein Sechstel) der Bevölkerung von Gaza vor dem 7. Oktober getötet wurden? Der andauernde Völkermord in Gaza ist ein absolut entsetzliches und absolut unverzeihliches Verbrechen. Ein weiteres Verbrechen dieser kindervernichtenden Zionazis besteht darin, die 3000-jährige jüdische humanitäre Tradition von den Zehn Geboten und Jesu „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ bis hin zu den antirassistischen jüdischen Intellektuellen und moralischen Größen der Gegenwart von Hannah Arendt bis Howard Zinn (siehe „Juden gegen rassistischen Zionismus“ [57]) auf schreckliche Weise zu beschmutzen.

Name:

E-Mail:

Anständige Menschen auf der ganzen Welt müssen (a) jeden informieren, den sie erreichen können (Frieden ist der einzige Weg, aber Schweigen tötet und Schweigen ist Mittäterschaft); (b) ein sofortiges Ende der illegalen und völkermörderischen Besatzung fordern, wie vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeordnet, damit lebensrettende Versorgung und medizinische Hilfe nach Gaza und in die Westbank gelangen können, zusammen mit forensischen Teams, um festzustellen, wer getötet wurde und wie; und (c) Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und gegen all jene Menschen, Politiker , Parteien, Kollektive, Unternehmen und Länder zu fordern und anzuwenden, die diesen außer Kontrolle geratenen, kindervernichtenden, völkermörderischen, neonazistischen und Apartheid-Schurkenstaat

Quellenangaben.

Dr. Gideon Polya unterrichtete über vier Jahrzehnte lang Naturwissenschaftsstudenten an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er rund 130 Werke, darunter insbesondere das umfangreiche pharmakologische Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Er veröffentlichte außerdem „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), ‚Jane Austen and the Black Hole of British History‘ (1998, 2008, 2022), ‚US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘ (2020), ‚Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions‘ (2020), “Free Palestine. Beendet die Apartheid in Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Gaza-Massaker, die Tötung von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Völkermord“ (2024) und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) ‚Das gefährlichste Buch, das je veröffentlicht wurde – Gefährliche Täuschung aufgedeckt!‘ (2020) bei. Bilder von Gideon Polyas riesigen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind finden Sie unter: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/.

