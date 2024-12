https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-future-of-the-west-bank-hangs-in-the-balance



Die Zukunft des Westjordanlandes steht auf dem Spiel

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. Dezember 2024



Wird es im Westjordanland trotz konzentrierter Anstrengungen zur Beseitigung von Widerstandshochburgen, ethnischer Säuberung, Massenvertreibung und Gewalteskalation zu einer dritten Intifada kommen?

An der Schwelle zur Annexion des Westjordanlands und einem Krieg der Siedlermilizen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung wird die Zukunft des Gebiets letztlich vom Widerstand der Bevölkerung gegen die israelischen Verschwörungen abhängen. Während die zionistische Entität wahrscheinlich bald einen territorialen Gewinn verzeichnen wird, könnte ihr Projekt gewaltig nach hinten losgehen.

Während der Völkermord im Gazastreifen, der Krieg gegen den Libanon und der Regimewechsel in Syrien in den letzten 14 Monaten die Schlagzeilen beherrschten, erlebte auch das Westjordanland eine Zeit der Not, die schon bald zu einer Topnachricht werden könnte.

Seit dem 7. Oktober 2023 haben die israelische Besatzungsarmee und die mit ihr verbündeten militanten Siedler über 720 Palästinenser im Westjordanland ermordet, was die tödlichste Periode seit der Zweiten Intifada (2000-2005) darstellt. Darüber hinaus sind in dem Gebiet Hunderttausende von Arbeitsplätzen verschwunden, da die lokale Wirtschaft weiter geschrumpft ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass israelische Siedler mehr als 60 neue Siedlungsaußenposten auf palästinensischem Land errichtet haben, während sie gleichzeitig zusammen mit der Besatzungsarmee zur ethnischen Säuberung von mindestens 26 Dörfern und Gemeinden beitrugen. Die Gewalt der Siedler hat einen historischen Höchststand erreicht, da das israelische Regime weiterhin seine extremistischen Milizen bewaffnet, die extremistische Militäreinheit „Desert Frontier“ als Teil seiner Armee aufgestellt hat und ständige Angriffe auf palästinensisches Eigentum, Ackerland und Leben zulässt.

In der Zwischenzeit hat das israelische Militär Hunderte von neuen Straßensperren, Mauern und Toren errichtet, während es in dem gesamten Gebiet eine noch imposantere Präsenz aufrechterhält und gegenüber der Zivilbevölkerung des Westjordanlandes eine sehr aggressive Haltung einnimmt. Dies hat dazu geführt, dass es für die Palästinenser gefährlicher und schwieriger geworden ist, sich auch nur in kleinen Teilen des Gebiets fortzubewegen.

Palästinenser müssen nun an Kontrollpunkten und behelfsmäßigen Straßensperren, die für sie errichtet wurden, sehr vorsichtig sein, da sie dort willkürlich verschiedener Gegenstände beraubt, ihrer Möglichkeit beraubt werden könnten, zur Arbeit zu fahren, oder, was noch schlimmer ist, mit willkürlicher Inhaftierung, Demütigung, Schlägen und Hinrichtung rechnen müssen. Die Zivilbevölkerung ist aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit willkürlicher Angriffe von Siedlern, vor denen sie nicht geschützt sind, immer vorsichtiger geworden, wenn sie nachts unterwegs ist.

Die im Westjordanland lebenden Palästinenser erleiden finanzielle, physische und psychische Qualen, die durch ein verstärktes Gefühl des Entsetzens über die Ereignisse im nahe gelegenen Gazastreifen noch verstärkt werden.

Viele Bewohner des Westjordanlands haben sich während des Völkermords im Gazastreifen relativ ruhig verhalten, getrieben von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Angst – eine Situation, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, die sich bald dramatisch ändern werden.

Bislang haben sich die Flüchtlingslager im nördlichen Westjordanland als die eigentlichen Zentren des Widerstands und der revolutionären Aktion erwiesen. Das Lager Jenin, das Lager Nour al-Shams in Tulkarem und Flüchtlingslager wie Balata und al-Ain in Nablus waren isolierte Inseln des bewaffneten Widerstands. Ohne die Beteiligung des Volkes beschränken sich ihre Möglichkeiten jedoch auf defensive Manöver innerhalb ihrer Lager.

Mit Unterstützung der USA verschärft die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ihr Vorgehen gegen die Widerstandsgruppen der Jenin-Brigaden und signalisiert damit eine konzertierte Aktion zur Beseitigung von Widerstandshochburgen im Westjordanland. Dieses harte Vorgehen fällt mit einem kritischen Moment für die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zusammen, da sie sich einer existenziellen Bedrohung durch „Israels“ drohendes Versprechen, das Gebiet zu annektieren, ausgesetzt sieht.

Das zionistische Regime will die Gebiete C und Teile des Gebiets B im Westjordanland erobern und de jure die Kontrolle über diese Regionen übernehmen, so dass rund 70 % des Gebiets unter seiner zivilen Kontrolle stünden.

Wenn dieses Szenario eintritt, hat die Palästinensische Autonomiebehörde drei Möglichkeiten: Sie kann sich vollständig auflösen, sich in eine Widerstandsbewegung verwandeln oder versuchen, eine Vereinbarung zu treffen, die sie als reinen Auftragnehmer für die Verwaltung der großen palästinensischen Enklaven über Wasser hält.

Da die Palästinensische Autonomiebehörde derzeit von den Vereinten Nationen als Vertreterin des Staates Palästina anerkannt wird und bereit ist, in jedem Nachkriegsszenario für den Gazastreifen eine Rolle zu spielen, hat sie noch eine gewisse Bedeutung. Ohne die Möglichkeit, den Weg zu einem palästinensischen Staat im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen auf dem Verhandlungswege zu ebnen, wird sie jedoch unweigerlich auf den bewaffneten Widerstand als einzige Option zurückgreifen müssen, den die Palästinensische Autonomiebehörde vorerst abgelehnt hat.

Die israelische Annexion wird das Westjordanland unweigerlich destabilisieren, und der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat bereits einen Nachfolger für die Übergangsphase benannt, was darauf hindeutet, dass er aufgrund seines hohen Alters bald nicht mehr in der Lage sein wird, seine Aufgaben zu erfüllen. Sollte es der Hamas gelingen, im Rahmen eines Gefangenenaustauschs hochrangige Mitglieder der Fatah-Bewegung zu befreien, die die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde regiert, könnten diese eine konstruktive Rolle bei der Einigung der palästinensischen Bewegung vom Ausland aus spielen und einen alternativen Weg in die Zukunft ebnen.

Ein weiterer Faktor könnten die potenziellen Unruhen in Jordanien sowie das unvorhersehbare Auftauchen palästinensischer Widerstandsgruppen in dem unbeständigen Klima in Syrien sein.

Die Israelis sind sich jedoch all dieser Elemente bewusst und werden versuchen zu verhindern, dass regionale Entwicklungen einen Beitrag zum Wohl des palästinensischen Volkes leisten. Daher sollten diese Möglichkeiten anerkannt werden, aber das Hauptaugenmerk muss hier auf die unvermeidliche Reaktion der Bevölkerung des Westjordanlandes gelegt werden.

Mit einer stark geschwächten Palästinensischen Autonomiebehörde, einer Eskalation der Gewalt, der ethnischen Säuberung von Dörfern und der unvermeidlichen Massenvertreibung von Zivilisten inmitten der israelischen Annexion könnte die Bevölkerung des Westjordanlandes in eine Zwangslage geraten, die eine dritte Intifada erforderlich macht. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde völlig zusammenbricht, wird dies die israelische Armee dazu zwingen, in die großen palästinensischen Städte einzumarschieren, was zu täglichen Konflikten von weitaus größerem Ausmaß führen wird, als dies seit Jahrzehnten der Fall war.

Ein massiver Volksaufstand im Westjordanland wird nötig sein, um die israelischen Pläne zur weiteren Landkonfiszierung und ethnischen Säuberung zu vereiteln, die dann das gesamte Gebiet ins Chaos stürzen werden. Die wichtigste Frage ist, ob die zionistische Entität in der Lage ist, eine solche Situation über einen langen Zeitraum zu bewältigen, wenn es zu einem umfassenden Aufstand kommt. Die Bewältigung dieses Szenarios könnte die Entsendung von Armeeangehörigen, privaten Sicherheitsdiensten, Grenzschutz- und Polizeibeamten in einer Gesamtzahl von Hunderttausenden erfordern.

Dies wäre nicht nur eine enorme finanzielle Belastung, sondern auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko für den Fall, dass in Zukunft wieder andere Fronten aufbrechen. So hatte das israelische Militär beispielsweise zu verschiedenen Zeitpunkten des Krieges gegen den Gazastreifen mehr Soldaten in das Westjordanland entsandt als es im Gazastreifen eingesetzt hatte.

Das zionistische Regime hat seine Grenzen nie aus einem bestimmten Grund erklärt, da es immer danach strebte, auf Kosten der Nachbarstaaten weitere Gebiete zu besetzen, ein Ziel, das es derzeit in rasantem Tempo erreicht. Kurzfristig ist es zwar erfolgreich, doch das endgültige Schicksal dieses Usurpationsprojekts wird vom Willen der Massen bestimmt werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

