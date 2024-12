https://www.commondreams.org/news/gaza-christmas-2024



Palästinensische Katholiken nehmen am 24. Dezember 2024 an der Weihnachtsmesse in der Holy Family Church in Gaza City, Gaza, Palästina, teil.

(Foto: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Ein weiteres trauriges Weihnachtsfest in Palästina, während der Völkermord in Gaza weitergeht

„Ich wünschte, der Krieg wäre zu Ende und wir könnten in Frieden in unsere Häuser zurückkehren“, sagte ein kleines Mädchen, dessen Großmutter von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde.

Brett Wilkins

25. Dezember 2024

Von der illegal besetzten „kleinen Stadt Bethlehem“ im Westjordanland bis hin zu zwei Kirchen im Gazastreifen, wo Israels Bomben und Kugeln Geistliche und Gemeindemitglieder gleichermaßen getötet haben, feierten palästinensische Christen ein weiteres düsteres Weihnachtsfest inmitten eines unerbittlichen israelischen Angriffs, dessen Opfer am Mittwoch Flüchtlinge waren, die in Zelten Zuflucht suchten, sowie medizinisches Personal und Patienten in einem belagerten Krankenhaus.

Das zweite Jahr in Folge wurden die öffentlichen Weihnachtsfeiern in der Geburtskirche in Bethlehem abgesagt, die über dem Ort errichtet wurde, an dem Jesus Christus nach christlichem Glauben geboren wurde.

„Dies sollte eine Zeit der Freude und des Feierns sein. Aber Bethlehem ist eine traurige Stadt in Solidarität mit unseren Geschwistern in Gaza“, sagte der lutherische Pastor Munther Isaac während seiner Weihnachtspredigt in einer Kirche, deren Krippe wieder das Jesuskind in einem Trümmerhaufen zeigte.

„Es ist kaum zu glauben, dass schon wieder Weihnachten ist und der Völkermord nicht aufgehört hat“, fügte Isaac hinzu. „Die Entscheidungsträger lassen das einfach so weiterlaufen. Für sie sind die Palästinenser entbehrlich“.

In Gaza kauerten Hunderte von palästinensischen Christen in zwei Kirchen angesichts der anhaltenden Angriffe der israelischen Streitkräfte.

„Dieses Jahr werden wir unsere religiösen Rituale durchführen und das war’s“,sagte Ramez Sourider New York Times in der griechisch-orthodoxen Kirche St. Porphyrius in Gaza-Stadt. „Wir sind immer noch in Trauer und viel zu traurig, um zu feiern oder irgendetwas anderes zu tun, als für den Frieden zu beten.“

Hunderte von Palästinensern hatten auf dem Gelände der Kirche aus dem 12. Jahrhundert – der ältesten in Gaza – Zuflucht gesucht, als die israelischen Streitkräfte sie im Oktober 2023bombardierten und 18 Menschen töteten, darunter die drei Kinder von Souri und Verwandte des ehemaligen republikanischen US-Kongressabgeordneten Justin Amash aus Michigan.

In einer vorweihnachtlichen Predigt in der Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt, der einzigen katholischen Kirche in Gaza, sagte Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der lateinische Patriarch von Jerusalem, zu den Gläubigen: „Ihr seid das Licht unserer Kirche in der ganzen Welt geworden“.

„An Weihnachten feiern wir das Licht und fragen: Wo ist dieses Licht?“ fuhr Pizzaballa fort. „Das Licht ist hier, in dieser Kirche.“

„Ich weiß nicht, wann oder wie dieser Krieg enden wird, und jedes Mal, wenn wir uns dem Ende nähern, scheint es, als würden wir wieder von vorne anfangen“, fügte er hinzu. „Aber früher oder später wird der Krieg enden, und wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir alles wieder aufbauen: unsere Schulen, unsere Krankenhäuser und unsere Häuser. Wir müssen unverwüstlich und voller Kraft bleiben.

Wie St. Porphyrius hat auch die Heilige Familie einen tödlichen israelischen Angriff erlebt. Im vergangenen Dezembererschoss ein israelischer Scharfschütze Nahida Khalil Anton, die ältere Matriarchin der größten katholischen Familie im Gazastreifen, als sie auf dem Weg zur Toilette einen Innenhof der Kirche überquerte. Ihre Tochter Samar wurde in den Kopf geschossen, als sie ihrer Mutter zu Hilfe eilte.

Beide Frauen starben. Sieben weitere Menschen wurden angeschossen und verwundet. Israelische Soldaten und Veteranen haben erklärt, dass sie die Erlaubnis und sogar den Befehl erhalten haben, auf jeden zu schießen, der sich in Teilen des Gazastreifens bewegt.

Am Sonntag sagte Papst Franziskus, der in einem neuen Bucheine Untersuchung von Israels Krieg gegen Gaza wegen Völkermordes forderte: „Gestern sind Kinder bombardiert worden. Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg“.

Die Grausamkeit ging an Weihnachten weiter, als israelische Angriffe im gesamten Gazastreifen nach offiziellen Angabenmindestens 13 Menschen töteten. Zu den Toten gehören Menschen, die in einem Zelt nordwestlich von Khan Younis Zuflucht gesucht hatten, der Freiwillige des Palästinensischen Roten Halbmonds, Alaa al-Derawi, dem bei einem Beitrag zum Transport von Patienten in die Brust geschossen wurde, und Walaa al-Faranji, eine bekannte Modedesignerin, Autorin und Fotografin, die zusammen mit ihrem Mann Ahmed Salama bei einem Luftangriff auf ihr Haus im Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurde.

Örtliche Medien berichteten auch über anhaltenden israelischen Beschuss und Angriffe auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia, wo das Personal und zahlreiche Patienten, darunter auch Frühgeborene, seit Wochen unter den Bedingungen der Belagerung zu leidenhaben.

Insgesamt wurden seit dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober 2023 nach Angaben des Gazastreifens und internationaler Organisationen mindestens 45.361 Palästinenser im Gazastreifen getötet und mehr als 107.800 weitere von den israelischen Streitkräften verwundet. Mindestens 11.000 weitere Bewohner des Gazastreifens werden vermisst und vermutlich unter den Trümmern von Hunderttausenden bombardierter Gebäude begraben. Millionen weiterer Palästinenser wurden zwangsumgesiedelt, verhungerten oder erkrankten.

Nach Angaben der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge wurden im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem Tausende von Menschen von israelischen Streitkräften getötet oder verwundet.

Israel steht derzeitwegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vor Gericht. Im vergangenen Monat erließ der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Zurück in St. Porphyrius legten die Gemeindemitglieder das Wenige an Lebensmitteln zusammen, das sie finden konnten, um ein gemeinsames Heiligabendessen zuzubereiten. Obwohl viele Christen im Gazastreifen befürchten, dass ihre Gemeinschaft – eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt – durch Israels völkermörderischen Angriff ausgelöscht werden könnte, stellte das Weihnachtsessen einen schwachen Hoffnungsschimmer dar.

„Wir wollten etwas tun, um zu zeigen, dass wir immer noch hier sind“, erklärte Souri, ‚trotz allem‘.

Übersetzt mit Deepl.com

