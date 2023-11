These Are the Children Extracted After the Bombardment of Gaza’s Jabalya Refugee Camp The article covers the aftermath of an Israeli airstrike in the Jabalya refugee camp in Gaza. The bombing resulted in significant casualties, with approximately 100 killed and 400 injured. The survivors, including children, offer a heartbreaking scene of the tragic consequences of the ongoing conflict.

Dies sind die Kinder, die nach der Bombardierung des Gaza-Flüchtlingslagers Jabalya herausgeholt wurden

Von Gideon Levy

3. November 2023 informationclearinghouse.blog



Palästinenser suchen am Mittwoch unter den Trümmern zerstörter Gebäude nach israelischen Luftangriffen im Flüchtlingslager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen nach Überlebenden.

Palästinenser suchen unter den Trümmern zerstörter Gebäude nach israelischen Luftangriffen im Flüchtlingslager Jabaliya im nördlichen Gazastreifen am Mittwoch nach Überlebenden.Credit: Abed Khaled /AP

Ein Hamas-Terrorist wurde in den Armen seines Vaters aus den Trümmern geholt. Sein Gesicht ist mit Staub bedeckt, sein Körper zuckt wie ein Sack, sein Blick ist starr. Es ist nicht klar, ob er lebt oder tot ist. Er ist ein Kleinkind von drei oder vier Jahren, und sein verzweifelter Vater brachte ihn eilig in das indonesische Krankenhaus im Gazastreifen, das bereits mit Verwundeten und Toten vollgestopft war.

Eine weitere Terroristin wurde aus den Trümmern geborgen. Diesmal ist sie offensichtlich am Leben, ihr helles, lockiges Haar ist weiß vor Staub; sie ist fünf oder sechs Jahre alt und wird von ihrem Vater getragen. Sie schaut nach rechts und links, als würde sie fragen, woher Hilfe kommen wird.

Ein Mann in einer zerrissenen Weste kritzelt hier und da, in seinen Händen ein weißes Laken, das wie ein Leichentuch gefaltet ist und den Körper eines Säuglings bedeckt, und er schwenkt es verzweifelt. Es ist die Leiche seines Sohnes, eines neugeborenen Babys. Dieser Säugling hatte noch keine Gelegenheit gehabt, in das militärische Hauptquartier der Hamas im Flüchtlingslager Jabalya zu kommen. Er hatte nur ein paar Tage gelebt – die Ewigkeit eines Schmetterlings – und wurde getötet.

Dutzende von Jugendlichen gruben weiter mit bloßen Händen in den Trümmern, in dem verzweifelten Bemühen, noch lebende Menschen oder die Leichen von Nachbarn herauszuholen, und hoben zerstörte Mauern aus der Hand eines Kindes, das aus den Trümmern ragte. Vielleicht war dieses Kind ein Terrorist der Nukhba-Truppe der Hamas.

Ringsherum standen Hunderte von Männern, in Lumpen gekleidet, die ihre Hände hoffnungslos ineinander verschränkt hatten. Einige von ihnen brachen in Tränen aus. Ein israelischer Solarofen mit einem hebräischen Aufkleber liegt in den Trümmern, eine Erinnerung an vergangene Tage. „Wir haben jetzt keine Zeit für Gefühle“, sagt der Lagerbewohner Mansour Shimal zu Al Jazeera.

Am Dienstagnachmittag bombardierten Jets der israelischen Luftwaffe den Block 6 im Flüchtlingslager Jabalya. In Israel wurde darüber kaum berichtet. Al Jazeera berichtete, dass sechs Bomben auf Block 6 abgeworfen wurden und einen riesigen Krater hinterließen, in den eine Reihe grauer Wohnhäuser wie ein Kartenhaus fiel. Die Piloten müssen erfolgreiche Treffer gemeldet haben. Der Anblick war grauenhaft.

Als ich im Juli 2002, am Tag nach der Ermordung von Salah Shehadeh, das Daraj-Viertel in Gaza besuchte, bot sich mir ein trostloser Anblick. Doch im Vergleich zu dem, was sich am Dienstag in Jabalya abspielte, waren es friedliche Szenen. In Daraj wurden 14 Zivilisten getötet, darunter 11 Kinder – nach palästinensischen Angaben etwa ein Zehntel der Menschen, die bei dem Bombenanschlag am Dienstag in Jabalya getötet wurden.

In Israel wurden die Szenen aus Jabalya nicht gezeigt. Und doch, kaum zu glauben, haben sie stattgefunden. Einige ausländische Sender strahlten sie in einer Schleife aus. In Israel hieß es, der Kommandeur des zentralen Hamas-Bataillons in Jabalya, Ibrahim Biari, sei bei einem Luftangriff im dichtesten Flüchtlingslager des Gazastreifens getötet worden, und es seien Dutzende von Terroristen ums Leben gekommen. Die Tötung Shehadehs löste in Israel eine heftige öffentliche Debatte aus.

Was sich am Dienstag in Jabalya ereignete, wurde hier kaum zur Kenntnis genommen. Es geschah, bevor die schlimmen Nachrichten über die getöteten israelischen Soldaten veröffentlicht wurden, während das Lagerfeuer des Krieges noch knisterte.

Den Berichten zufolge wurden bei dem Bombenanschlag in Jabalya etwa 100 Menschen getötet und rund 400 verletzt. Die Bilder aus dem indonesischen Krankenhaus waren nicht weniger erschreckend. Verbrannte Kinder, die nebeneinander geworfen wurden, drei und vier auf einem schmutzigen Bett; die meisten von ihnen wurden auf dem Boden behandelt, weil es nicht genügend Betten gab. „Behandlung“ ist das falsche Wort. Aufgrund des Mangels an Medikamenten wurden lebensrettende Operationen nicht nur auf dem Boden, sondern auch ohne Narkose durchgeführt. Das indonesische Krankenhaus in Beit Lahia ist jetzt eine Hölle.

Israel befindet sich im Krieg, nachdem die Hamas mit unverzeihlicher Barbarei und Brutalität gemordet und entführt hat. Aber die Kinder, die aus den Trümmern von Block 6 geborgen wurden, und einige ihrer Eltern haben nichts mit den Angriffen auf Be’eri und Sderot zu tun.

Während die Terroristen in Israel ihr Unwesen trieben, hockten die Menschen in Jabalya in ihren Hütten im dichtesten Lager des Gazastreifens und überlegten, wie sie einen weiteren Tag unter diesen Bedingungen überstehen könnten, die durch die Belagerung der letzten 16 Jahre noch verschlimmert wurden. Jetzt werden sie ihre Kinder in Massengräbern begraben, denn in Jabalya ist kein Platz mehr für Einzelkinder.

Gideon Levy ist ein israelischer Journalist und Autor. Levy schreibt Meinungsbeiträge und eine wöchentliche Kolumne für die Zeitung Haaretz, die sich häufig mit der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete befassen. Levy hat für seine Artikel über die Menschenrechte in den von Israel besetzten Gebieten Preise gewonnen.Übersetzt mit Deepl.com

