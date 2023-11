Israelis filmed abusing bodies of Palestinian fighters Images of depraved behavior viewed on Telegram channel.

Israelis gefilmt, wie sie Leichen von palästinensischen Kämpfern misshandeln

Die elektronische Intifada

3. November 2023

Auf israelischen Social-Media-Kanälen werden Videos von Palästinensern geteilt, die in israelischem Gewahrsam misshandelt werden.

Die Videos, die zeigen, wie gefangene Palästinenser geschlagen und Leichen von Widerstandskämpfern misshandelt werden, wurden in den Tagen nach der Rückeroberung der Gebiete rund um den Gazastreifen veröffentlicht, die Israel am 7. Oktober verloren hatte, als ein von der Hamas geführter Angriff die israelischen Streitkräfte überraschte.

Die Clips wurden auf einen hebräischsprachigen Telegram-Kanal mit über 100.000 Mitgliedern hochgeladen, der den Namen „Terroristen aus einem anderen Blickwinkel“ trägt.

Obwohl The Electronic Intifada diese Videos unscharf gemacht hat, um die Würde der Toten zu wahren, lassen die Clips wenig zu wünschen übrig. Die Videos wurden mit englischen Untertiteln versehen, um den Vorhang über die Gedanken und Gefühle der Täter und ihrer Komplizen zu lüften.

In einem Clip ist ein Mann zu sehen, der auf tote Körper uriniert, bei denen es sich vermutlich um palästinensische Kämpfer handelt, die entweder vor oder nach ihrem Tod entkleidet, verbrannt und auf dem Boden ausgebreitet wurden. „Das ist es, was wir mit den Arabern machen werden“, hört man einen Zeugen auf Hebräisch sagen.

In einem anderen Clip ist zu sehen, wie ein Israeli in Zivilkleidung wiederholt auf den Leichnam eines palästinensischen Kämpfers in Kampfmontur einsticht.

„Hole ihn ein wenig“, hört man einen anderen Israeli sagen. „Wollen wir dir nicht in den Bauch stechen? Und aufreißen? Wollen wir nicht sein ganzes Fett herausnehmen?“

In einem dritten, besonders grausamen Video schlägt ein israelischer Mann mit der Stange eines Wischers wiederholt auf das Gesicht eines toten Kämpfers ein und sticht ihm dann die Augen aus.

Die Videos sind voll von Schimpfwörtern und Aufrufen zu sexueller Gewalt. „Heute in unserer Sendung werden wir ihre Mütter ficken“, sagt ein Israeli.

Nach der Genfer Konvention von 1949, die auch Israel unterzeichnet hat, gelten Misshandlungen von gefangenen feindlichen Truppen und die Schändung ihrer Leichen als Kriegsverbrechen.

Blutverleumdungen

In den Tagen und Wochen nach dem Angriff vom 7. Oktober haben Israels Botschafter und Befürworter behauptet, dass Hamas-Kämpfer und palästinensische Zivilisten, die ihnen ins Gefecht folgten, während der dreitägigen heftigen Kämpfe unsägliche Gräueltaten gegen israelische Zivilisten begangen hätten.

Videos, die von Sicherheitskameras, Körperkameras und Telefonkameras aller Beteiligten aufgenommen wurden, machen deutlich, dass am 7. Oktober tatsächlich viele israelische Zivilisten verwundet und getötet wurden, während mehr als 200 Israelis und Ausländer aller Altersgruppen gefangen genommen und nach Gaza transportiert wurden, wo die meisten immer noch festgehalten werden. Darunter befindet sich auch eine beträchtliche Anzahl israelischer Kriegsgefangener.

Die Aussagen zahlreicher Israelis, die diese Kämpfe überlebt haben, machen außerdem deutlich, dass eine beträchtliche Anzahl ihrer Landsleute, die nicht überlebt haben, tatsächlich vom israelischen Militär getötet wurde.

Zu den skandalösesten Behauptungen, die gegen die palästinensischen Kämpfer und andere, die das Schlachtfeld betraten, erhoben wurden, gehört, dass sie Föten aus den Gebärmüttern von Frauen herausgerissen, Babys im Ofen gebacken und Dutzende von Säuglingen enthauptet haben.

Diese grausamen Anschuldigungen, die von Israel-Lobbyisten, internationalen Nachrichtensendern und sogar von Spitzenpolitikern, darunter US-Präsident Joe Biden, als Tatsachen behauptet wurden, konnten nicht durch den Hauch eines Beweises belegt werden. Während die Mainstream-Medien dies schließlich erkannten und – in einigen Fällen – ihre ursprünglichen Falschmeldungen zurückzogen, verbreiteten israelische Journalisten diese Blutverleumdungen weiterhin als Tatsachen.

Israel behauptet, diese angeblichen Gräueltaten seien der Casus Belli, der seine eigenen anhaltenden Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza rechtfertigt. Seit der Rückeroberung des am 7. Oktober verlorenen Gebiets hat Israel drei Wochen lang ununterbrochen städtische Gebiete des dicht besiedelten Gazastreifens bombardiert, um sich für seine eigenen schweren Verluste zu rächen.

Die offizielle Zahl der Todesopfer der verheerenden israelischen Bombardierungen im Gazastreifen nähert sich der 10.000er-Marke. Mehr als 40 Prozent der getöteten Palästinenser sind Kinder.

Ekel erregend

In anderen Videos, die auf dem Telegram-Kanal „Terroristen aus einem anderen Blickwinkel“ hochgeladen wurden, sieht man Israelis, die mit zivilen Fahrzeugen über die leblosen Körper von Männern fahren, bei denen es sich vermutlich um palästinensische Kämpfer handelt, die bis auf die Unterwäsche ausgezogen sind.

„Amit, das ist für dich, mein Schatz“, hört man einen Israeli in einem der Videos sagen. In einem anderen Clip, in dem ein mutmaßlicher palästinensischer Kämpfer langsam in den Schotterweg geschmiert wird, sind israelische Männer zu hören, die laut lachen, während einer von ihnen die ekelerregende Szene kommentiert: „Sehr gut, Gershon! In den Arsch! Eine halbe Leiche! In den Arsch!“

Nachdem die israelische Armee dem Gazastreifen den Krieg erklärt hatte, füllte sich der Telegram-Kanal weiter mit Bildern und Videos von verkohlten palästinensischen Leichen einer anderen Art: den zivilen Opfern der intensiven israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen – Männer und Frauen, Junge und Alte -, die von den israelischen Behörden immer noch als „Terroristen“ bezeichnet werden.

Regelmäßig werden auf dem Kanal erschreckende Clips von Palästinensern hochgeladen, die ihre verstümmelten und ermordeten Familienmitglieder und Freunde aus den Trümmern bergen, begleitet von Freudenbekundungen.

Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die Zerstörung des Gazastreifens richtet, dreht Israel gleichzeitig an der Schraube gegen die Palästinenser unter seiner militärischen Besatzung im Westjordanland. Seit dem 7. Oktober wurden dort mehr als 100 Palästinenser von israelischen Soldaten und Siedlern getötet, während die Zahl der Festnahmen und Inhaftierungen stark angestiegen ist.

In den sozialen Medien kursierende Videos zeigen, wie einige dieser Palästinenser misshandelt und gezwungen werden, zur Belustigung ihrer israelischen Entführer mit der israelischen Flagge zu tanzen.

Andere Aufnahmen zeigen, wie israelische Soldaten eine Gruppe gefesselter palästinensischer Arbeiter im Westjordanland misshandeln, von denen einige nackt ausgezogen werden.

Als Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am 9. Oktober ankündigte, dass Israel eine Blockade für alle Treibstoff- und Elektrizitätslieferungen, Lebensmittel und Wasser in den Gazastreifen verhängen werde, bestand er darauf, dass diese kollektive Bestrafung wohlverdient sei, und bezeichnete alle Palästinenser in Gaza als feindliche Ziele und „menschliche Tiere“.

Die Beweise aus dem Telegram-Kanal machen deutlich, dass die völkermörderischen Botschaften von Israels Spitzenpolitikern bis zu seinen Soldaten und Bürgern durchdringen. Übersetzt mit Deepl.com



