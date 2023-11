Targeting Gaza From US Spy Hub in in Australia Peter Cronau reports on Canberra’s secret support for Israel’s brutal assault on Palestinians in Gaza through NSA intelligence satellites in the U.S. Pine Gap base near Alice Springs. Peter Cronau Declassified Australia The Pine Gap U.S. surveillance base located outside of Alice Springs

Rauch und Flammen steigen auf, nachdem israelische Streitkräfte am 7. Oktober ein Hochhaus in Gaza-Stadt angegriffen haben (Palestinian News & Information Agency, Wafa, für APAimages, CC BY-SA 3.0)

Peter Cronau berichtet über Canberras geheime Unterstützung für Israels brutalen Angriff auf die Palästinenser in Gaza durch NSA-Geheimdienstsatelliten in der US-Basis Pine Gap bei Alice Springs.

Gaza im Visier der US-Spionagezentrale in Australien

Peter Cronau

Australia Declassified

3. November 2023

Die US-Überwachungsbasis Pine Gap in der Nähe von Alice Springs in Australien sammelt eine enorme Bandbreite an Kommunikationsdaten und elektronischen Informationen über das brutale Schlachtfeld zwischen Gaza und Israel – und diese Daten werden den israelischen Verteidigungskräften zur Verfügung gestellt.

Zwei große geosynchrone Orion-Aufklärungssatelliten, die den USA gehören und von Pine Gap aus betrieben werden, befinden sich 36.000 km über dem Äquator über dem Indischen Ozean. Von dort aus blicken sie auf den Nahen Osten, Europa und Afrika herab und sammeln riesige Mengen an nachrichtendienstlichen Daten, die sie an die Basis in Pine Gap zurücksenden.

Nachdem Pine Gap die Kommunikations- und Geheimdienstdaten für die Nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) gesammelt und analysiert hat, stellt es sie den israelischen Verteidigungskräften zur Verfügung, die ihre brutalen Angriffe auf die Palästinenser in der Enklave Gaza verstärken.

„Die Einrichtung Pine Gap überwacht den Gazastreifen und die umliegenden Gebiete mit all ihren Ressourcen und sammelt Informationen, die als nützlich für Israel eingeschätzt werden“, so ein ehemaliger Mitarbeiter von Pine Gap gegenüber Declassified Australia.

David Rosenberg arbeitete in Pine Gap 18 Jahre lang bis 2008 als „Teamleiter der Waffensignalanalyse“. Er ist ein 23-jähriger Veteran der NSA.

Die gemeinsame Kommunikationseinrichtung von Australien und den USA in Pine Gap bei Alice Springs in Zentralaustralien, April 2008. ( Skyring, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

„Pine Gap hat Satelliten über sich. Jede dieser Einrichtungen würde diese Orte überwachen und nach allem suchen, was ihnen helfen könnte.“

„Die Pine-Gap-Einrichtung überwacht den Gazastreifen und die umliegenden Gebiete mit all ihren Ressourcen und sammelt Informationen, die für Israel von Nutzen sein könnten.“

Rosenberg sagt, dass das Personal in Pine Gap die Aufgabe hat, Signale zu sammeln, wie z.B. „Kommando- und Kontrollzentren“ in Gaza, wobei sich die Hamas-Hauptquartiere oft in der Nähe von Krankenhäusern, Schulen und anderen zivilen Einrichtungen befinden. „Das Ziel ist es, die Opfer unter den Nichtkombattanten so gering wie möglich zu halten, um das Ziel der Zerstörung der Hamas zu erreichen.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem über 1.400 Israelis, sowohl Militärs als auch Zivilisten, getötet wurden, haben die israelischen Streitkräfte Hunderte von Zielen im Gazastreifen bombardiert und dabei weit mehr Menschen getötet als die Hamas-Kämpfer. Bisher wurden schätzungsweise 9.000 Menschen getötet, darunter schockierenderweise 3.600 Kinder.

Organisationen der Vereinten Nationen haben die fast vierwöchige israelische Bombardierungskampagne mit den Worten beklagt,

„Der Gazastreifen ist zu einem ‚Friedhof‘ für Kinder geworden: Tausende wurden unter israelischem Bombardement getötet, während mehr als eine Million Kinder mit einem Mangel an lebensnotwendigen Gütern und einem lebenslangen Trauma zu kämpfen haben.

Die globale Rolle von Pine Gap

Von Pine Gap kontrollierte Orion SIGINT-Überwachungssatelliten, die den Nahen Osten abdecken. (Desmond Ball, Bill Robinson und Richard Tanter, „The SIGINT Satellites of Pine Gap: Conception, Development and in Orbit“, NAPSNet Special Reports)

Die weitläufige Satellitenbodenstation außerhalb von Alice Springs, die offiziell den Namen Joint Defence Facility Pine Gap (JDFPG) trägt, wird als die zweitwichtigste Überwachungsbasis der Vereinigten Staaten weltweit bezeichnet.

Etwa die Hälfte des 800-köpfigen Personals der zentralaustralischen Basis ist amerikanisch, während die australischen Regierungsangestellten weniger als 100 der zunehmend privatisierten Mitarbeiter ausmachen.

Die Basis ist kein bloßer passiver Kommunikationssammler. Das Personal des Stützpunkts Pine Gap ist für die detaillierte Analyse und Berichterstattung über die gesammelten SIGINT- (signals intelligence) und ELINT-Daten (electronic intelligence) zuständig.

Neben der Überwachung der zivilen, kommerziellen und militärischen Kommunikation liefert sie dem US-Militär detaillierte geografische Informationen, die zur präzisen Lokalisierung von Zielen auf dem Schlachtfeld verwendet werden können.

Dies wurde erstmals in einem geheimen NSA-Dokument mit dem Titel „Site Profile“ (Standortprofil) schlüssig dokumentiert, das diesem Autor aus dem Archiv von Edward Snowden zugespielt und 2017 erstmals von ABC Australia veröffentlicht wurde:

„RAINFALL [der NSA-Codename für Pine Gap] detektiert, sammelt, zeichnet auf, verarbeitet, analysiert und berichtet über PROFORMA-Signale, die von beauftragten Zielpersonen gesammelt werden.“

Bei diesen PROFORMA-Signalen handelt es sich um die Kommunikationsdaten von Radar- und Waffensystemen, die nahezu in Echtzeit erfasst werden – dazu gehören wahrscheinlich auch Fernstart-Signale für Hamas-Raketen sowie drohende Raketenstarts aus dem Libanon oder dem Iran.

„Pine Gap erkennt, sammelt, zeichnet auf, verarbeitet, analysiert und berichtet über PROFORMA-Signale, die von beauftragten Zielpersonen gesammelt werden.“

Der gegenwärtige Krieg in Gaza ist nicht das erste Mal, dass die Gerichte von Pine Gap das israelische Militär mit nachrichtendienstlichen Informationen unterstützt haben, einschließlich der Erkennung von ankommenden Raketen, wie aus diesem früheren Bericht hervorgeht.

„Während des Golfkriegs [1991] lobten israelische Berichte Australien für die Weiterleitung von Warnungen vor Scud-Raketenstarts von der gemeinsamen amerikanisch-australischen Einrichtung Nurrungar in Südaustralien, eine Aufgabe, die nun Pine Gap zugewiesen wurde.

In der Anfangsphase der US-Invasion im Irak 2003 installierte die NSA eine Datenverbindung, um Frühwarnungen vor irakischen Raketenstarts direkt an das Hauptquartier der israelischen Luftwaffe auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof südlich von Tel Aviv zu senden.

Israels Zugang zu den „Five Eye“-Juwelen

Darstellung des „Five Eyes“-Geheimdienstnetzes, zu dem Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA gehören (@GDJ, Openclipart)

Die NSA „unterhält eine weitreichende technische und analytische Beziehung mit der israelischen SIGINT National Unit (ISNU)“, wie aus Dokumenten hervorgeht, die 2014 von The Intercept veröffentlicht wurden. Die Dokumente zeigen, dass die NSA und die ISNU „Informationen über den Zugang, das Abfangen, das Zielen, die Sprache, die Analyse und die Berichterstattung austauschen“.

„Diese SIGINT-Beziehung ist zunehmend der Katalysator für eine breitere nachrichtendienstliche Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel gewesen.

„Die israelische Seite genießt die Vorteile eines erweiterten geografischen Zugangs zu kryptoanalytischem und SIGINT-Fachwissen von Weltrang der NSA.“

Dank des Stützpunkts Pine Gap, dessen Satelliten so strategisch positioniert sind, dass sie die Region des Nahen Ostens überwachen können, und dank seiner Ziel- und Analysefähigkeiten ist Israel in der Lage, von diesen Vorteilen zu profitieren.

Ein weiteres durchgesickertes Dokument, eine Vereinbarung über den Austausch von Informationen zwischen der britischen Überwachungsbehörde GCHQ, enthüllt, dass eines der „spezifischen nachrichtendienstlichen Themen“, die zwischen NSA, GCHQ und ISNU ausgetauscht wurden, „Palästinenser“ waren. In dem Dokument heißt es, dass dieses spezielle Programm „aufgrund der Sensibilität“ der israelischen Beteiligung keine direkten Angriffe auf die Palästinenser selbst beinhaltet.

Die NSA ist der Ansicht, dass ihre Vereinbarung über den Austausch von Geheimdienstinformationen „sowohl für die Aufgaben der NSA als auch für die Anforderungen des ISNU von Vorteil ist“.

Diese weitreichende Vereinbarung über den Austausch von Geheimdienstinformationen eröffnet den Israelis potenziell den Zugang zu den „Juwelen“ des globalen Überwachungssystems Five Eye, das vom globalen Überwachungsnetzwerk der NSA, einschließlich der australischen Basis Pine Gap, gesammelt wird.

Declassified Australia stellte dem australischen Verteidigungsministerium eine Reihe von Fragen zur Rolle des Stützpunkts Pine Gap im Krieg zwischen Israel und Gaza und zu den rechtlichen Schutzvorkehrungen, die für das Personal des Stützpunkts gelten, falls Anklage wegen Kriegsverbrechen erhoben werden sollte. Bis zum Redaktionsschluss ging keine Antwort ein. Übersetzt mit Deepl.com

Peter Cronau ist ein preisgekrönter investigativer Journalist, Autor und Filmemacher. Seine Dokumentarfilme wurden in der ABC-Fernsehsendung Four Corners und in der Sendung Background Briefing von Radio National gezeigt. Er ist Herausgeber und Mitbegründer von DECLASSIFIED AUSTRALIA. Er ist Mitherausgeber des kürzlich erschienenen Buches A Secret Australia – Revealed by the WikiLeaks Exposés.

