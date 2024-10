https://www.caitlinjohnst.one/p/this-mass-atrocity-is-made-possible



Diese Massenverbrechen werden durch die systematische Entmenschlichung der Palästinenser ermöglicht

Von Caitlin Johnstone

20. Oktober 2024

Oxfam berichtet, dass israelische Streitkräfte vier Wasseringenieure und Arbeiter auf ihrem Weg zur Reparatur der Wasserinfrastruktur in Gaza getötet haben.

„Trotz vorheriger Abstimmung mit den israelischen Behörden wurde ihr deutlich gekennzeichnetes Fahrzeug bombardiert“, so Oxfam.

Es ist so weit gekommen, dass der einzige Vorteil, als Entwicklungshelfer in Gaza seine Koordinaten mit der israelischen Armee zu teilen, darin besteht, dass in den historischen Aufzeichnungen nachgewiesen werden kann, dass sie genau wussten, was sie taten, als sie diese Koordinaten verwendeten, um einen zu töten.

Israelische Streitkräfte haben den Hamas-Führer Yahya Sinwar durch Zufall gefunden und getötet, als sie willkürlich Teile von Gaza zerstörten, und dann haben sie vier Wasseringenieure gezielt und absichtlich getötet. Diese beiden Fakten allein sagen Ihnen alles, was Sie über das wahre Vorgehen Israels in Gaza wissen müssen.

https://x.com/OxfamAmerica/status/1847666206032924948

Die Antwort auf die Frage „Wie können israelische Soldaten solch monströse Taten begehen?“ ist dieselbe wie die Antwort auf die Frage „Warum filmen sich die IDF-Truppen immer wieder dabei, wie sie sich in die Unterwäsche toter oder vertriebener palästinensischer Frauen kleiden?“ Die Antwort liegt in der systematischen Entmenschlichung der Palästinenser in Israel.

Da Israel ein grundsätzlich ungerechter Staat ist, der auf grundsätzlich ungerechten Prinzipien beruht, ist es notwendig, dass seine Bürger von Geburt an in eine grundsätzlich ungerechte Weltanschauung indoktriniert werden. Damit es Sinn ergibt, dass es eine Gesellschaft gibt, in der eine Gruppe auf eine bestimmte Art und eine andere Gruppe auf eine andere Art behandelt wird, nur aufgrund ihrer Religion und Ethnizität, müssen Israelis dazu erzogen werden, Palästinenser als weniger als Menschen zu betrachten. Als weniger als Tiere. Als weniger als Ungeziefer. Sie müssen mit grimmiger Intensität gehasst werden.

Das ist böse, aber es ist auch der einzige Weg, damit Israel funktioniert. Andernfalls ergibt die Idee eines „jüdischen Staates“, der auf eine bereits bestehende Zivilisation von Nichtjuden geworfen wurde, keinen Sinn und würde nicht die Zustimmung der Öffentlichkeit finden. Diese Fantasievorstellung westlicher Liberaler von einem gerechten und sanften Israel ohne Apartheid-Missbräuche und endlose Gewalt ist genau das: eine Fantasievorstellung. Sie hat nie existiert, sie wird nie existieren und sie kann nicht existieren, weil die Idee von Natur aus widersprüchlich ist.

Von einem fairen und gerechten Israel zu träumen, ist wie im Süden der USA während der Sklaverei von der Möglichkeit zu träumen, dass Sklaven eines Tages freundlich und fair in einer liberalen Utopie behandelt werden, in der Baumwollplantagenbesitzer immer noch immense Gewinne erzielen können, weil sie ihre Arbeitskräfte nicht bezahlen müssen. Das kann nicht passieren, weil es ein Widerspruch in sich ist. Was die Plantagenbesitzer erhalten würden, geht zwangsläufig auf Kosten der Menschenrechte anderer.

Deshalb hegten Sklavenhalter alle entmenschlichende Überzeugungen über Menschen afrikanischer Abstammung und lehrten diese Überzeugungen ihren Kindern. Wenn man nicht glaubt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe sich grundlegend von Menschen mit heller Hautfarbe unterscheiden, dann gibt es keine Möglichkeit, die Tatsache, dass sie in unserer Gesellschaft völlig unterschiedlich behandelt werden, auf eine Weise in Einklang zu bringen, die logisch und moralisch sinnvoll ist. Phrenologie und andere Pseudowissenschaften waren darauf ausgerichtet, diese Kreise in den Köpfen der Menschen in Einklang zu bringen.

Das ist alles, worum es uns geht, wenn wir den brodelnden Hass der Israelis gegenüber den Palästinensern sehen. Deshalb sehen wir israelische Soldaten, die mit den Spielsachen toter palästinensischer Kinder spielen und sich in Unterwäsche toter palästinensischer Frauen kleiden, um sie fröhlich zu verspotten. Deshalb haben Israelis TikTok-Videos gemacht, in denen sie sich über die in Gaza abgeschlachteten Palästinenser lustig machen. Deshalb ist das Klicken auf „übersetzen“ bei einem in Hebräisch verfassten Social-Media-Post oft wie das Lesen einer Seite aus Mein Kampf. So sieht es einfach aus, wenn man eine Gesellschaft auf der Grundlage grundlegend ungerechter Prinzipien aufbaut.

Und was wirklich unheimlich ist, ist, dass wir dieselbe Entmenschlichung hier im Westen sehen. In geringerem Maße, weil unsere Beteiligung an dem Verbrechen weniger intim ist, aber wir sehen die Entmenschlichung der Palästinenser überall um uns herum in der Art und Weise, wie palästinensische Todesfälle sehr unterschiedlich von der westlichen politischen Medienklasse behandelt werden als israelische Todesfälle. Palästinensische Todesfälle sind eine Statistik, während israelische Todesfälle persönlich sind. Palästinenser sterben in großer Zahl, während Israelis mit Namen sterben. Palästinenser sterben in einer schrecklichen humanitären Katastrophe unbekannter Natur, während Israelis in einem sadistischen Terrorakt abgeschlachtet werden. Palästinenser kommen in Israels Selbstverteidigungskrieg um, während Israelis von Monstern getötet werden, die Juden hassen.

https://x.com/dklmarxist/status/1794955662679839088

Und der Grund für die Entmenschlichung der Palästinenser im Westen ist derselbe wie der Grund für die Entmenschlichung der Palästinenser in Palästina: weil unsere Gesellschaft sonst keinen Sinn ergibt. Wenn Palästinenser genauso menschlich sind wie wir, dann ergibt es keinen Sinn, dass unsere Regierungen Massengräueltaten unterstützen, die wir in unseren eigenen Nachbarschaften niemals akzeptieren würden. Es muss etwas geben, das weniger ist als sie. Etwas Unwürdiges.

Die Missbräuche des westlichen Imperiums basieren auf dieser Art von Entmenschlichung, denn das Imperium wird durch massive militärische Gewalt und Missbrauch gegenüber der Bevölkerung im globalen Süden zusammengehalten. Ohne all diesen Krieg, Militarismus und imperialistische Ausbeutung kann die riesige, weltumspannende Machtstruktur, die sich um Washington herum konzentriert, nicht existieren. Daher wurde eine hochentwickelte Propagandamaschine zusammengestellt, um zu erklären, warum all dieses Töten, Misshandeln und Ausbeuten eigentlich in Ordnung und normal ist, so wie die Phrenologie zur Rechtfertigung der Sklaverei vor ihrer Abschaffung in den Vereinigten Staaten herangezogen wurde und wie die zionistische Indoktrination im Apartheid-Israel eingesetzt wird.

Eine Zivilisation, die auf Ungerechtigkeit basiert, ist auf ungerechte Weltanschauungen angewiesen. Das gilt für Israel und das gesamte westliche Imperium. Deshalb sieht unser Informationsökosystem so aus, wie es jetzt aussieht.

