Mahasen al-Khateeb: Künstlerin, die den Krieg in Gaza darstellte, bei israelischem Luftangriff getötet

Von Ahmed Dremly in Gaza, besetztes Palästina

Veröffentlicht am: 20. Oktober 2024

Freunde und Familie trauern um die „professionelle, bescheidene“ Künstlerin, die in ihrem Haus im Flüchtlingslager Jabalia getötet wurde

Mahasen al-Khateeb bei der Arbeit in ihrem Haus in Gaza (zur Verfügung gestellt)

Mahasen al-Khateeb nutzte ihr Talent für Illustrationen und Charakterdesign, um die Schrecken des Krieges Israels gegen Gaza seit dessen Ausbruch im vergangenen Oktober zu dokumentieren.

Am Samstag veröffentlichte sie ihr letztes Kunstwerk, das den 19-jährigen Shaban al-Dalu zeigt, der vor einigen Tagen bei der israelischen Bombardierung des al-Aqsa-Krankenhauses verbrannt ist.

Kurz darauf wurde sie bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Viertel im Jabalia-Lager im Norden des Gazastreifens getötet.

Mahasen und ihre Familie waren zu Hause, als der Angriff stattfand. In einem Facebook-Post teilte sie mit, dass es in Gaza keinen sicheren Ort mehr gebe, an den man fliehen könne, da sie bereits mehrfach evakuiert worden seien und ständig der Tod drohe.

In den letzten 15 Tagen ist die israelische Armee in den Norden des Gazastreifens einmarschiert und hat diesen unerbittlich bombardiert, was die Bewohner als den gewalttätigsten Einfall seit dem 7. Oktober 2023 bezeichnen.

„Das Haus war voller Vertriebener, als Israel eine Reihe intensiver Angriffe auf das Viertel startete„, berichtete Mahasens Onkel Hosam al-Khateeb gegenüber Middle East Eye.

„Mahasen war sofort tot und acht Personen wurden verletzt, einige davon schwer“, sagte Hosam.

Krankenwagen und Zivilschutzmannschaften hatten aufgrund des schweren Artilleriebeschusses Schwierigkeiten, das Gebiet zu erreichen.

„Wir können ihren Leichnam immer noch nicht beerdigen, da er sich aufgrund der gefährlichen Situation im Kamal-Adwan-Krankenhaus befindet“, fügte er hinzu.

Malen im Krieg

Mahasen war Malerin, Storyboard-Künstlerin, freiberufliche Charakterdesignerin und Mentorin für digitale Kunst und unterstützte ihre Familie durch ihre Arbeit. Sie nutzte ihr Talent, um sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen und auf israelische Verstöße in Palästina aufmerksam zu machen.

Selbst während des Krieges bot sie kostenlose Online-Kurse für freiberufliche digitale Kunst an, um Menschen mit Internetzugang dabei zu helfen, eine Einkommensquelle zu schaffen.

„Mahasen war eine der professionellsten, bescheidensten und liebenswertesten Künstlerinnen in Gaza“, sagte Jumana Shahin, eine Auszubildende und Freundin von Mahasen.

„Sie hat bei jedem, den sie unterrichtete oder traf, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Trotz der ständigen Bombardierungen und der schlechten Internetverbindung nutzte die Künstlerin ihre sozialen Medien, um die Realität in Gaza darzustellen und zu teilen.

„Sie hat mir einmal gesagt, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen so weit wie möglich teilen möchte, denn wenn sie getötet würde, würde zumindest ihr Wissen durch andere weiterleben“, sagte Shahin mit zitternder Stimme.

Nach ihrer Evakuierung nach Ägypten blieb Shahin mit Mahasen in Kontakt.

„Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so belastbar ist wie sie. Selbst wenn sie über ihren Hunger und die schrecklichen Geräusche von Bombenangriffen sprach, tat sie dies mit einem Sinn für Humor“, fügte Shahin hinzu.

Bilal Abunadi, der mit Mahasen in einem Medien- und Grafikdesignunternehmen zusammenarbeitete, steht noch immer unter Schock, seit er von ihrer Ermordung erfahren hat.

„Ihre Energie und ihr Engagement bei der Arbeit haben alle inspiriert“, sagte Bilal gegenüber MEE.

„Sie brachte bei allem, was sie tat, gute Laune mit, verwandelte selbst den Arbeitsdruck in eine angenehme Erfahrung und ermutigte alle, ihr Bestes zu geben.“

Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und hinterließ Tausende ihrer Anhänger, Studenten und Mitaktivisten in Trauer.

„Sie war so ein gutherziger und großzügiger Mensch“, fügte Bilal hinzu. “Sie glaubte, dass Künstler aus Gaza das Beste verdienen, was das Leben zu bieten hat.“

