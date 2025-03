https://www.middleeasteye.net/opinion/these-four-books-show-israeli-american-savagery-losing-side-history-how



Diese vier Bücher zeigen, dass die israelisch-amerikanische Barbarei auf der Verliererseite der Geschichte steht

Hamid Dabashi

10. März 2025

Die kraftvollen Worte von Shaul Magid, Peter Beinart, Ta-Nehisi Coates und Pankaj Mishra stehen an vorderster Front im globalen Kampf gegen koloniale Täuschung

Eine Frau hält ein Schild hoch, während sie auf ein Bild von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu tritt, in Teheran am 8. Juni 2018 (AFP)

103 Shares

Die Veröffentlichung von vier Büchern über den Konflikt zwischen Israel und Palästina in den letzten Monaten hat der Welt eine solide moralische Grundlage gegeben, um den völkermörderischen Zionismus für die Massenmorde und die Vernichtung, die sich im Gazastreifen ereignet haben, zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Bücher könnten sich als noch wichtiger erweisen als die Urteile internationaler Gerichte.

Obwohl ihnen unzählige Veröffentlichungen palästinensischer Denker zu diesem Thema in mehreren Sprachen und auf verschiedenen Plattformen vorausgegangen sind, haben diese vier Bücher zwei besondere Merkmale gemeinsam: Keines wurde von einem Palästinenser, Araber oder Muslim geschrieben, und alle wurden im Schatten des Völkermords in Gaza veröffentlicht.

Natürlich sind die Palästinenser selbst nach wie vor die wichtigsten Fürsprecher für ihre Sache und liefern die überzeugendsten Argumente gegen die historischen Grausamkeiten, die sie seit Generationen erdulden müssen.

Das palästinensische Volk hat der Welt so brillante Denker wie Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani, Fadwa Tuqan, Adania Shibli, Michel Khleifi, Refaat Alareer, May Masri, Mona Hatoum, Elia Suleiman, Emily Jacir, Kamal Aljafari, Mosab Abu Toha, Nizar Hassan und unzählige andere geschenkt, die niemanden brauchen, der für sie spricht.

Allein der herausragende Gelehrte Edward Said war eine Institution, die die gesamte Sprache, wie die Welt über die Grausamkeiten des globalen Kolonialismus denkt, radikal verändert hat, insbesondere in seiner palästinensischen Heimat. Palästinensische Künstler, Filmemacher, Gelehrte, Dichter, Schriftsteller und revolutionäre Denker haben die palästinensische Sache Generation für Generation zu einem globalen Aufstand gemacht.

Wenn wir uns nun vier nicht-palästinensischen Autoren zuwenden, bedeutet das nicht, dass die Palästinenser sie gebraucht hätten. Aber die Welt brauchte sie, denn die Globalisierung der palästinensischen Sache ist heute ein moralischer Imperativ ohne Grenzen.

Hinterfragen des Zionismus

Die Konstellation dieser vier nicht-palästinensischen Denker – Rabbi Shaul Magid, die amerikanischen Autoren Peter Beinart und Ta-Nehisi Coates sowie der indische Schriftsteller Pankaj Mishra – deutet auf die Entfaltung eines anderen Weges hin, der inmitten der terrorisierenden Dunkelheit, in der US-Präsident Donald Trump neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sitzt und behauptet, Gaza gehöre ihnen, Hoffnung nährt.

Die schiere Obszönität dieser Szene sollte nicht vom Gesamtbild ablenken, in dem sich schnell eine andere Vision der Welt abzeichnet.

Zwei dieser vier Bücher stammen von prominenten jüdischen kritischen Denkern, einer von ihnen ist ein Rabbiner. Das dritte stammt von einem renommierten afroamerikanischen Autor und das vierte von einem weltweit gefeierten indischen Intellektuellen. Keine Hasbara-Propagandamaschinerie, keine zionistische Organisation und keine korrupte Bande von US-Politikern kann ihre Beiträge als „Antisemitismus“ abtun, leugnen oder dämonisieren.

Antisemitismus ist eine echte westliche Krankheit, ebenso wie Islamophobie. Juden und Muslime kämpfen vereint gegen beide Krankheiten.

Der erste Text, Magids „The Necessity of Exile“ (2023), untersucht die Frage des „Exils“ in einem jüdischen Kontext und nutzt dies, um das gesamte Projekt des Zionismus in Frage zu stellen. Er stellt die Idee des Exils sowohl in historischen als auch in zeitgenössischen Begriffen dar, denn die Probleme, mit denen jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt konfrontiert sind, sind nicht nur politischer Natur, sondern betreffen den Glauben ihrer Vorfahren.

Die Entkolonialisierung ist eine historische Kraft, die die Strukturen der Kolonialmächte – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – aufbrechen und demontieren wird

Wie könnte ein anständiger Mensch, insbesondere ein moralischer Jude, tatenlos zusehen, wie Generationen von Palästinensern in seinem Namen abgeschlachtet werden, und schweigen? Magids Buch ist ein historischer Beweis dafür, dass solche prinzipientreuen jüdischen Denker nie geschwiegen haben.

Das zweite Buch, Beinarts Being Jewish After the Destruction of Gaza (2025), ist eine Abrechnung eines wortgewandten jüdischen amerikanischen Denkers über die Gefahren, denen sein Glaube ausgesetzt ist, nachdem er für Massenmord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen und jetzt auch für Völkermord benutzt und missbraucht wurde.

Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Tatsache, dass es von einem ehemaligen überzeugten Zionisten geschrieben wurde, der geboren und aufgewachsen ist und sich für den israelischen Apartheidstaat eingesetzt hat und erst später im Leben erkannte, dass der Staat und die Ideologie, für die er sich einsetzte, eine mörderische Tötungsmaschine waren.

Wir könnten uns fragen, wie dieser hochgebildete und kultivierte Mann zuvor die wachsende Zahl palästinensischer Stimmen, die nach Gerechtigkeit schreien, überhören konnte, allen voran Saids weltweit bewunderte Gelehrsamkeit hier an der Columbia University in New York. Aber dennoch: Besser spät als nie.

Beinart ist ein weithin bewunderter jüdischer Intellektueller, und das zu Recht. Seine eloquenten Worte erreichen weit und tief in jüdische und nichtjüdische Ecken dieses Landes. Er ist eine dringend benötigte Stimme in einem globalen Chor, der Solidarität mit den Palästinensern fordert.

Historischer Aufstand

Was Coates betrifft, so habe ich bereits über die Bedeutung seines Buches „The Message“ (2024) geschrieben, allerdings nur in Bezug auf seine eigene Befreiung von der betrügerischen zionistischen Propaganda. Im Kontext dieser vier Bücher bringt Coates die gesamte Kraft der Befreiungskämpfe mehrerer Generationen von Afroamerikanern zum Ausdruck, um den Terror des völkermörderischen Zionismus in Palästina zu bezeugen.

Aber das wahre Feuer kommt von außerhalb der USA. Völlig losgelöst vom amerikanischen Einflussbereich und daher weitaus globaler und freier in seinem kritischen Denken, gibt Mishra dem weltweiten Widerstand gegen die Mittäterschaft am israelischen Völkermord eine radikal andere Wendung.

In „The World After Gaza“ (2025) teilt Mishra mit den Lesern, wie auch er sein politisches Bewusstsein begann, überzeugt von der Rechtschaffenheit der israelischen Sache durch seinen hindu-nationalistischen Haushalt, und sogar ein Bild des israelischen Kriegsherrn Moshe Dayan an seiner Schlafzimmerwand hatte. So beginnt er sein Buch, indem er in den Beichtstuhl tritt und Einzelheiten seiner zutiefst zionistischen Erziehung preisgibt.

Wie Ta-Nehisi Coates sich vom liberalen Zionismus befreite

Weiterlesen »

Jedes Mal, wenn ich solche Bekenntnisse lese, frage ich mich: Auf welchem Planeten haben diese lieben und gebildeten Freunde gelebt, bevor sie endlich das Licht erblickten? Aber in diesem Moment der Geschichte spielt das keine Rolle mehr. Was zählt, ist Mishras erstaunliche Fähigkeit, nicht polemisch, sondern überzeugend zu sein. Er spricht für einen gemeinsamen Anstand, der auf einer gemeinsamen Geschichte basiert, in der sowohl Palästinenser als auch Israelis nicht nur eine politische, sondern auch eine moralische Heimat finden können.

Das schiere Ausmaß der israelischen Grausamkeit in Gaza und im besetzten Westjordanland, die unverfrorenen Gemeinheiten israelischer Kriegsherren und amerikanischer Präsidenten, gekrönt von den kriminellen Machenschaften der Trump-Regierung – das hat die Welt endlich wachgerüttelt, über religiöse und politische Gräben hinweg. Was diese Bücher zur rechten Zeit offenbaren, ist eine Trendwende. Von hier aus kann die Welt nicht in ein weiteres Meer der Ignoranz oder Apathie stürzen.

Dieser historische Aufstand gegen die bösartige Wiederkehr der westlichen Kolonialmacht in Palästina wird niemals aufhören. Die Entkolonialisierung ist eine Kraft der Geschichte, die die Apparate der Kolonialmächte – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – aufbrechen und demontieren wird.

Die Welt betrachtet den lächerlichen Anblick von Trump und seinem Clan kleptokratischer Milliardäre mit Verachtung und Trotz. Dies ist kein Kampf zwischen Juden und Nichtjuden, nicht einmal zwischen Israelis und Palästinensern. Dies ist ein Kampf zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Lüge, Fakt und Fiktion.

Alle anständigen Menschen, insbesondere Juden und Palästinenser, stehen auf der einen Seite und stehen einer Armee von Betrug und Gewalt auf der anderen Seite gegenüber. Die Fronten sind glasklar, und wie Martin Luther King Jr. einmal sagte: „Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich der Gerechtigkeit zu.“ Punkt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie lehrt. Zu seinen neuesten Büchern gehören „The Future of Two Illusions: Islam after the West“ (2022), „The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad“ (2021), „Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad“ (2020) und „The Emperor is Naked: On the Inevitable Demise of the Nation-State“ (2020). Seine Bücher und Essays wurden in viele Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …