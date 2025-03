https://chrishedges.substack.com/p/trumps-christian-fascists-and-the?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=158770055&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Trumps christliche Faschisten und der Krieg gegen Palästina

Chris Hedges

10. März 2025

Christliche Extremisten in Amerika verbünden sich mit jüdischen Extremisten in Israel nicht wegen der Religion, sondern wegen eines gemeinsamen Faschismus.

Die Sanftmütigen ermorden – von Mr. Fish

Christliche Nationalisten, die das Fundament der Unterstützung für Donald Trump bilden – 80 Prozent von ihnen haben bei der letzten Wahl für Trump gestimmt, wie aus einer Wählerumfrage der Associated Press hervorgeht – haben eine konzertierte Kampagne gestartet, in der sie das Weiße Haus auffordern, die Annexion des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel zu unterstützen.

Diese Kampagne umfasst den Besuch prominenter Führungspersönlichkeiten in Israel, darunter Ralph Reed, Tony Perkins und Mario Bramnick, die Einreichung einer Petition beim Weißen Haus, Lobbyarbeit im Kongress und Aufrufe zur Annexion auf christlichen Konferenzen, einschließlich einer Resolution zur Unterstützung der israelischen Souveränität über das Westjordanland, die auf der jüngsten Conservative Political Action Conference verabschiedet wurde. Auf der National Religious Broadcasters (NRB)-Konferenz in Dallas im März wurden über 200 Unterschriften von Pastoren und rechtsgerichteten religiösen Führern aus den gesamten Vereinigten Staaten gesammelt, die die Annexion von „Judäa und Samaria“ – der angebliche biblische Name für das Westjordanland – forderten und die Zwei-Staaten-Lösung als „gescheitertes Experiment“ bezeichneten.

American Christian Leaders for Israel, das nach eigenen Angaben ein Netzwerk von „über 3.000 Führungskräften von Organisationen aus dem ganzen Land, einschließlich der National Religious Broadcasters“, vertritt, unterstützte die NRB-Resolution und schickte sie an Trump. Die Kongressabgeordnete Claudia Tenney und fünf weitere Mitglieder des „Friends of Judea and Samaria Caucus“ im Kongress schickten einen Brief an Trump, in dem sie ihn aufforderten, „das Recht Israels anzuerkennen“, die Souveränität über die besetzten palästinensischen Gebiete zu erklären, und argumentierten, dass dies „das jüdisch-christliche Erbe, auf dem unsere Nation gegründet wurde“, fördern würde.

Trump, der eine Durchführungsverordnung der Regierung Biden, die jüdische Siedler im Westjordanland wegen Menschenrechtsverletzungen sanktionierte, aufhob, versprach am 4. Februar, in den „nächsten vier Wochen“ eine Ankündigung über eine mögliche Annexion des Westjordanlandes zu machen. Dies folgt auf Trumps Forderung nach einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens und Morddrohungen an die Palästinenser, falls diese nicht israelische Geiseln freilassen. „Wir sprechen hier von wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das ganze Ding aus dem Weg“, sagte Trump über Gaza, als er an Bord der Air Force One mit Reportern sprach.

Die Agenda zionistischer Extremisten und christlicher Faschisten, die in der gesamten Trump-Administration hohe Positionen innehaben, ist seit langem deckungsgleich. Die Sprache, Ikonografie und Symbolik, die von den christlichen und jüdischen Faschisten verwendet wird, ist biblisch. Aber die Bindungen sind politischer, nicht religiöser Natur.

Ich gehe in meinem Buch „American Fascists: The Christian Right and the War on America“ detailliert auf die Geschichte und Ideologie unseres hausgemachten Faschismus und seine Verwandtschaft mit dem jüdischen Faschismus ein.

Mike Huckabee, ehemaliger Gouverneur von Arkansas und Baptistenprediger, wurde von Trump als US-Botschafter in Israel nominiert. Huckabee sagte, es gäbe „so etwas wie Palästinenser nicht“ und behauptete, die palästinensische Identität sei „ein politisches Instrument, um zu versuchen, Israel Land abzutrotzen“. Er schlägt vor, einen palästinensischen Staat außerhalb Israels in Nachbarländern wie Ägypten, Syrien oder Jordanien zu errichten. Die Zweistaatenlösung lehnt er ab, da sie „irrational und nicht umsetzbar“ sei.

„Ich glaube an die Heilige Schrift. Genesis 12: Diejenigen, die Israel segnen, werden gesegnet; diejenigen, die Israel verfluchen, werden verflucht. Ich möchte auf der Seite des Segens stehen, nicht auf der Seite des Fluchs“, sagt Huckabee.

John Ratcliffe, der von Trump zum Leiter der Central Intelligence Agency ernannt wurde, befürwortet die Unterstützung Israels bei seinem, wie er es beschreibt, ‚Fuß-auf-der-Kehle‘-Ansatz gegen den Iran.

Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth, der argumentiert, dass „Zionismus und Amerikanismus die Frontlinien der westlichen Zivilisation und der Freiheit in unserer heutigen Welt sind“, tritt für die übliche Absurdität ein, dass die vor 4.000 Jahren geschriebene hebräische Bibel dazu verwendet werden kann, um heutige Landesgrenzen zu ziehen.

Im vergangenen November sagte er gegenüber Fox News: „Schlagen Sie Ihre Bibel auf. Gott hat Abraham dieses Land gewährt. Die zwölf Stämme Israels errichteten 1000 v. Chr. eine konstitutionelle Monarchie. König David war ihr zweiter König und machte Jerusalem zur Hauptstadt. Die Juden kämpften jahrhundertelang gegen ausländische Besatzer und konnten sich schließlich dort behaupten. Und genau jetzt, während wir hier sprechen, versuchen Palästinenser, Araber und Muslime, die jüdischen Verbindungen zu Jerusalem zu beseitigen. Ich war schon mehrmals dort. Sie versuchen, es so aussehen zu lassen, als wären Juden nie dort gewesen. Das Wichtigste dabei ist, dass die internationale Gemeinschaft den Juden, dem jüdischen Staat, nach dem Zweiten Weltkrieg die Souveränität gewährt hat, und Israel musste seitdem einen Verteidigungskrieg nach dem anderen führen, mit jedem Land, das kam, um es zu zerschlagen, nur um zu existieren.“

Die Fernsehpredigerin Paula White-Cain, eine militante christliche Zionistin, die sagt, dass es einem „Kampf gegen die Hand Gottes“ gleichkomme, sich Trump zu widersetzen, ist leitende Beraterin im neu geschaffenen Faith Office des Weißen Hauses.

Unmittelbar nach dem Einmarsch in Israel am 7. Oktober wurden Universitäten in den Vereinigten Staaten von Zionisten als Verbündete der Hamas verleumdet, Wochen bevor es auf dem Campus zu Protesten kam. Als Reaktion auf die Kritik und die Einrichtung von Studentenlagern verboten diese Colleges und Universitäten Proteste und schränkten die Redefreiheit ein. Sie haben studentische Aktivisten diszipliniert, suspendiert oder ausgeschlossen. Sie haben auch Fakultätsmitglieder und Verwaltungsangestellte, die sich gegen den Völkermord aussprachen, entlassen oder auf Bewährung eingestellt.

Im Rahmen der Hexenjagd mussten die Präsidenten der Harvard University, der University of Pennsylvania und des MIT eine McCarthy’sche Inquisition in Anhörungen des Kongresses über sich ergehen lassen, die von der Abgeordneten Elise Stefanik geleitet wurden. Die Präsidenten von Harvard und der University of Pennsylvania wurden schließlich zum Rücktritt gezwungen, weil sie nicht genug katzbuckelten. Stefanik, die sich über die Entlassung der Präsidenten der Ivy League freute, gab eine Erklärung ab, in der sie versprach, „weiterzumachen, um die Fäulnis in unseren renommiertesten Hochschuleinrichtungen aufzudecken und dem amerikanischen Volk Rechenschaft abzulegen“.

Stefanik ist Trumps Kandidatin für das Amt des Botschafters bei den Vereinten Nationen. Sie glaubt, dass „Israel ein biblisches Recht auf die gesamte Westbank hat“.

Die Columbia University verbot vier Monate vor der Errichtung des Protestcamps auf dem Campus die Hochschulgruppen der „Students for Justice in Palestine“ und der „Jewish Voice for Peace“. Nachdem im Zentrum der Universität ein Camp errichtet worden war, genehmigte sie drei Polizeirazzien, bei denen über 100 Studierende festgenommen wurden. Letzte Woche verwies sie vier Studierende der Universität, drei vom Barnard College und einen von der Columbia University. Sie hat Professoren und Verwaltungsangestellte zum Gehen gezwungen.

Die Trump-Regierung setzte trotz der drakonischen Maßnahmen der Columbia-Verwaltung Bundeszuschüsse in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar an die Universität aus, weil sie die „anhaltende Untätigkeit angesichts der anhaltenden Belästigung jüdischer Studenten“ kritisiert.

Die Kampagne gegen Colleges und Universitäten hat nichts mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun. Columbia und andere Universitäten können ihre Kritiker niemals besänftigen. Bei der Kampagne geht es darum, abweichende Meinungen zu kriminalisieren und Bildungseinrichtungen zu zwingen, sich an die ideologischen Vorgaben der Rechtsextremen und christlichen Faschisten zu halten. Antisemitismus ist die Ausrede.

Christliche Faschisten verdrehen das Christentum, um die Vorherrschaft der Weißen, das US-Imperium und den Kapitalismus zu heiligen, und verteufeln diejenigen, die sich ihnen widersetzen, als satanisch. Diese Ketzer – ich spreche als Absolvent einer Dvinity-Schule – verzerren die Evangelien auf die gleiche Weise, wie jüdische Faschisten die Thora verzerren. Tatsächlich werden Juden in Israel nach der Eschatologie der christlichen Faschisten in der „Endzeit“ zum Christentum konvertiert oder ausgerottet, was ihre tiefen antisemitischen Wurzeln und ihre offene Verehrung von Nazi-Theoretikern wie Carl Schmidt und Sympathisanten wie Rousas John Rushdoony offenbart.

Israel verstößt regelmäßig gegen diplomatische und ethische Normen. Es ignoriert das humanitäre Völkerrecht und das Völkerrecht und begeht Völkermord unter Verstoß gegen die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen von 1948. Es verhöhnt das Konzept der offenen, demokratischen Gesellschaft, indem es Bürger zweiter Klasse und ein Apartheidsystem schafft, das von Menschen überwiegend europäischer Abstammung beherrscht wird. Es setzt wahllos tödliche Gewalt ein, um seine Gesellschaft von denen zu „säubern“, die als menschliche „Schädlinge“, als „menschliche Tiere“ gebrandmarkt werden.

Die jüdische Vorherrschaft, wie auch die Vorherrschaft der christlichen Faschisten, ist nach Ansicht dieser Fanatiker von Gott geheiligt. Die Massaker an den Palästinensern, die Benjamin Netanjahu mit den biblischen Amalekitern verglich, sind die Inkarnation des Bösen und verdienen es, niedergemetzelt zu werden. Euro-Amerikaner in den amerikanischen Kolonien verwendeten dieselbe Bibelstelle, um den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern zu rechtfertigen. Gewalt und die Androhung von Gewalt sind die einzigen Kommunikationsformen, die diejenigen, die sich im magischen Kreis des jüdischen oder christlichen Nationalismus befinden, sprechen.

Die christlichen Faschisten versuchen, dem jüdischen Faschismus nachzueifern. Auch sie sehnen sich danach, die amerikanische Gesellschaft von ihren menschlichen „Verunreinigungen“ zu „säubern“, so wie Israel sich ethnisch von den Palästinensern reinigt. Das israelische Grundgesetz: Der Nationalstaat des jüdischen Volkes, das 2018 von der Knesset verabschiedet wurde, erklärt, dass das Recht auf Selbstbestimmung in Israel „ausschließlich dem jüdischen Volk zusteht“. Diese rechtliche Diskriminierung ist ein Plan amerikanischer Faschisten, den sie im Namen weißer Christen nachahmen wollen. Die bekannten Feinde des Faschismus – Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, People of Color, Arbeiter ohne Papiere, Muslime, Intellektuelle, Künstler, Feministinnen, Liberale, Linke, Pazifisten und Arme – werden wie in Israel zur Zielscheibe.

Die Justiz wird ein Instrument zur Unterdrückung von Dissidenten und zum Schutz der Reichen sein. Die öffentliche Debatte wird verkümmern. Die Zivilgesellschaft und die Rechtsstaatlichkeit werden aufhören zu existieren. Diejenigen, die als „illoyal“ gebrandmarkt werden, werden verfolgt, wie die KI-gestützte „Catch and Revoke“-Initiative des Außenministeriums zeigt, die darauf abzielt, „die Visa von Ausländern zu annullieren, die anscheinend die Hamas oder andere benannte Terrorgruppen unterstützen“.

Am 8. März nahmen die Einwanderungsbehörden des Bundes den Aktivisten der Columbia University, Mahmoud Khalil, der palästinensischer Abstammung ist, fest, obwohl er einen legalen ständigen Wohnsitz hat. Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, sagte, Khalil sei „zur Unterstützung der Exekutivanordnungen von Präsident Trump zum Verbot von Antisemitismus“ festgenommen worden.

Die Festnahme und mögliche Abschiebung einer Person, die einen legalen ständigen Wohnsitz hat, ist bedrohlich.

Faschismus hat verschiedene Ausprägungen, aber seine Kernattribute sind die gleichen. Aus diesem Grund leisten christliche Faschisten so energisch ihren Beitrag für Israel. Der Faschismus lebt von einem Gefühl der Missstände. Die messianische Erlösung wird in Israel stattfinden, sobald die Palästinenser, die als Verkörperung des Bösen verdammt sind, vertrieben werden. Die messianische Erlösung wird stattfinden, sobald Amerika einem weißen, christianisierten, ethnonationalistischen Staat die absolute Macht zurückgibt, einem Staat, der die Bürgerrechtsgesetzgebung zurücknimmt – das Wahlrechtsgesetz von 1965 wurde bereits vom Obersten Gerichtshof ausgehebelt – und die Sozialleistungen kürzt, die die Armen „verwöhnen“, insbesondere arme Farbige.

Die Gezeiten sind gegen uns. Die alten Bündnisse weichen einem weltweiten Autoritarismus, sei es in Wladimir Putins Russland, Xi Jinpings China, Narendra Modis Indien oder Viktor Orbáns Ungarn, die alle Gesetze und militarisierte Polizei einsetzen, um Dissidenten, Journalisten, Studenten und Professoren zum Schweigen zu bringen, auch an ihren Eliteuniversitäten wie der indischen Jawaharlal Nehru University. Die extreme Rechte ist in ganz Europa auf dem Vormarsch, insbesondere in Frankreich und Deutschland. Die radikale Linke und die Arbeiterbewegung sind gebrochen. Wir haben nur wenige Verteidigungsmöglichkeiten. Wir werden nicht von einer konzernhörigen und untätigen Demokratischen Partei oder liberalen Institutionen wie der Columbia University geschützt werden.

Der Faschismus kann nur mit einer rivalisierenden Militanz besiegt werden – einer Militanz, die Kommunisten, Anarchisten und Sozialisten in den 1930er Jahren an den Tag legten – einer Militanz, die eine alternative Vision bietet und keine Kompromisse mit despotischer Macht eingeht. Diese rivalisierende Militanz akzeptiert die Unvermeidbarkeit brutaler staatlicher Unterdrückung und die Notwendigkeit von Selbstaufopferung. Sie strebt keine Anpassung oder Beschwichtigung an. Wir werden diese Militanz wiederbeleben und uns durch anhaltende Akte des zivilen Ungehorsams – einschließlich Streiks – gegen diese despotischen Kräfte zur Wehr setzen, oder wir werden zu Vasallen degradiert.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine leserfinanzierte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meinen Beitrag unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …