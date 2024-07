https://consortiumnews.com/2024/07/17/this-time-there-were-multiple-zapruder-films/



Diesmal gab es mehrere „Zapruder“-Filme

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

17. Juli 2024

Seien Sie nicht überrascht, wenn es trotz des Auftauchens von Dutzenden von „Zapruder“-Filmen keine befriedigenden Antworten auf die unzähligen Fragen gibt, die durch die Erschießung von Donald Trump am Samstag aufgeworfen wurden, schreibt Joe Lauria.

Karte der Trump-Kundgebung während des Attentats in Butler, PA. (MediaGuy768/Wikimedia Commons)

Unter denvielen Fragen zum versuchten Attentat auf Donald Trump am Samstag in Butler, PA, ist die vielleicht größte, ob wir überhaupt jemals glaubwürdige Antworten bekommen werden.

Mehr als 60 Jahre nach der Ermordung von Präsident John F. Kennedy bleiben wesentliche und beunruhigende Fragen bestehen, die die Menschen spalten, die immer noch nach Antworten verlangen. Es scheint, dass wir sie nie bekommen werden.

Trump hätte als Präsident einige dieser freigegebenen Antworten über JFK selbst preisgeben sollen, machte aber einen Rückzieher, nachdem er offensichtlich von Mitgliedern seiner eigenen Regierung unter Druck gesetzt wurde.

Es wurden zwei Untersuchungen und eine Überprüfung des Anschlags auf Trump angeordnet. Das Repräsentantenhaus und die Abteilung für nationale Sicherheit des FBI führen die Untersuchungen durch, und Präsident Joe Biden ordnete eine unabhängige Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen vor und nach dem Attentat an.

Die nationale Sicherheitsabteilung des FBI leitete die Operation Crossfire Hurricane, den fehlgeschlagenen Versuch, Trump als Handlanger Russlands zu verleumden. Dies befleckt die Abteilung in Bezug auf ihren Umgang mit Trump.

Die von den Republikanern geführte Untersuchung des Repräsentantenhauses wird den Secret Service, das F.B.I. und die örtliche Polizei mit Sicherheit härter treffen. Der Ausschuss hat bereits die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, aufgefordert, nächste Woche auszusagen. Cheatle wehrt sich gegen die Aufforderung, zurückzutreten. Wir könnten ein Feuerwerk erwarten. Aber wird es auch Antworten geben?

Dutzende von Zapruders

Vier Bilder aus dem Zapruder-Film, die die Rückwärtsbewegung von Präsident Kennedy nach dem tödlichen Schuss zeigen. (Abraham Zapruder/Wikimedia Commons)

Wir hätten nicht fast sechs Jahre auf die erste öffentliche Ausstrahlung des Zapruder-Films von 1963 warten müssen, wenn an jenem Tag in Dallas jeder ein Mobiltelefon in der Tasche gehabt hätte und die sozialen Medien zur Veröffentlichung genutzt worden wären. Hätten die Dutzenden von Menschen, die Kennedys Weg auf dem Grassy Knoll und über die Elm Street am Dealey Plaza säumten, Handys gehabt, wäre eine Vertuschung viel schwieriger gewesen. Heute ist eine solche – wenn sie denn nötig ist – so gut wie unmöglich, könnte man meinen.

Im Zeitalter mobiler Filmkameras, die jeder besitzt, ist ein Komplott vom Typ Kennedy nur schwer vorstellbar. Am Samstag waren Dutzende von Abraham Zapruders in der Menge auf dem Butler-Gelände zu sehen. Sie, und nicht der Mainstream, produzierten die aufschlussreichsten Videos des Tages.

Am aufschlussreichsten sind vielleicht die Videos, die den Schützen auf dem Dach zeigen, wie er sich auf den Angriff vorbereitet, während Umstehende lautstark die Polizei alarmieren:

WPXI, ein lokaler Fernsehsender, hat berichtet, dass die Polizei den Schützen mindestens 26 Minuten, bevor er auf Trump schoss, auf dem Dach entdeckte. Der Sender berichtete:

„Nicole Ford von Channel 11 bestätigte, dass das ESU-Team von Beaver County acht Mitglieder bei der Kundgebung hatte, darunter Scharfschützen und Späher. Laut Fords Quellen bemerkte einer von ihnen um 17:45 Uhr einen verdächtigen Mann, der sich auf einem Dach in der Nähe der Kundgebung aufhielt, meldete dies und machte ein Foto von der Person. Wir haben von unseren Quellen erfahren, dass es sich bei der Person auf dem Bild um Thomas Crooks handelt. Uns wurde gesagt, es sei nicht klar, ob Crooks zu diesem Zeitpunkt eine Waffe bei sich hatte. …

Mehreren Quellen zufolge hatte ein Polizeibeamter Crooks zuvor ebenfalls auf dem Boden gesehen und ihn als verdächtige Person mit einem Foto vor 17:45 Uhr gemeldet. Unsere Quellen sagen uns, dass ein Beamter zu diesem Zeitpunkt das Gelände nach Crooks absuchte, ihn aber nicht dort sah, wo das erste Foto aufgenommen wurde.

26 Minuten nach der Aufnahme des zweiten Bildes von Crooks durch die Strafverfolgungsbehörden und der Übermittlung der Informationen wurden vom Dach des American Glass Research-Gebäudes Schüsse abgefeuert. Sekunden später erwiderte ein Scharfschütze des Secret Service das Feuer und tötete Crooks“.

Außerdem befand sich ein „Scharfschützenteam der örtlichen Polizei“ im Gebäude, während Crooks auf dem Dach war, berichtete die New York Post am Montag unter Berufung auf „Strafverfolgungsquellen“. Die Zeitung sagte:

„Das Gebäude – die Fabrik der AGR International Inc. in Butler, Pennsylvania – wurde von der örtlichen Polizei als ‚Wachposten‘ für Scharfschützen genutzt, um nach Bedrohungen Ausschau zu halten, während der ehemalige Präsident nur 130 Meter entfernt auf der Bühne sprach, so die Quellen. Die Polizisten waren während der Schießerei zwar im Gebäude, aber nicht auf dem Dach, so die Quellen. … Quellen der Strafverfolgungsbehörden sagten, dass es am Montagabend noch nicht klar war, ob einer der örtlichen Beamten – die mit der Sicherung des Geländes außerhalb der Butler County Farm Show beauftragt waren – in der Lage war, die Secret Service Agenten vor dem Schützen zu warnen.“

In einem Gespräch mit der New York Times widersprach ein örtlicher Polizeibeamter, der seine Männer zu verteidigen versuchte, dem Direktor des Secret Service und sagte, seine Beamten seien in einem angrenzenden Gebäude gewesen und nicht direkt unter dem Dach, auf dem Crooks saß.

Die Times berichtete:

„Der Direktor des Secret Service sagte, die lokalen Kräfte seien im selben Gebäude gewesen, was darauf hindeutet, dass der Schütze im Wesentlichen über ihnen war. Ein Beamter der örtlichen Strafverfolgungsbehörden sagte der New York Times am Dienstag, dass dies nicht der Fall sei und dass sich die örtlichen Beamten in einem angrenzenden Gebäude befänden.

Die Diskrepanz in ihren Berichten ist nur ein ungeklärtes Element in dem Bemühen, herauszufinden, wie die Sicherheitsvorkehrungen zusammenbrachen und es einem 20-Jährigen mit einem halbautomatischen Gewehr ermöglichten, das Feuer in einem schnellen Trommelfeuer zu eröffnen, bei dem Herr Trump verletzt, ein Mann getötet und zwei weitere Personen auf der Kundgebung schwer verwundet wurden.

Dass diese einfache Frage – ob die Strafverfolgungsbehörden dasselbe Gebäude wie der Schütze benutzt haben – drei Tage nach der Schießerei immer noch nicht geklärt ist, zeigt, dass sich zwischen den Strafverfolgungsbehörden Meinungsverschiedenheiten abzeichnen, nachdem ein Möchtegern-Attentäter den republikanischen Präsidentschaftskandidaten zwei Tage vor dem Parteitag beinahe getötet hätte.“

Die Verdächtigungen werden zunehmen, wenn diese Fragen nicht beantwortet werden.

Pfusch oder Vertuschung

Noch Tage später ist erstaunlich wenig über den 20-jährigen Schützen bekannt. Crooks ist bis jetzt ein Rätsel. Nachdem die Behörden seine Wohnung, sein Auto und seine elektronischen Geräte durchsucht und seine Familie, Schulkameraden und Lehrer befragt haben, gibt es noch immer keine Hinweise auf ein Motiv oder darauf, ob er mit jemandem zusammen gehandelt hat.

Was wir jetzt haben, ist ein einsamer Wolf ohne Motiv.

Selbst wenn Inkompetenz der einzige Grund für das massive Sicherheitsversagen am Samstag ist, könnten die Behörden immer noch versuchen, Beweise zu vertuschen oder herunterzuspielen, die sie in Verlegenheit bringen und ihre Arbeitsplätze gefährden würden. Schon jetzt gibt der Geheimdienst der örtlichen Polizei die Schuld, und die örtliche Polizei beschuldigt die Staatspolizei und den Geheimdienst, wie aus den Kommentaren in der New York Times hervorgeht .

Die NY Post berichtete:

„Der Vertreter des Secret Service, Anthony Gugliemi, wies darauf hin, dass die örtlichen Behörden für den Bereich zuständig waren, in dem der Schütze das Feuer eröffnete. … [Aber] ein Disponent der Polizei von Butler City sagte der Post, dass die Staatspolizei von Pennsylvania mit der Sicherung des AGR-Geländes beauftragt wurde…. [inzwischen]

Quellen der Strafverfolgungsbehörden sagten, dass das Gebäude vor der Veranstaltung von Polizisten durchsucht wurde und dass das örtliche Scharfschützenteam die große Produktionsstätte als Aufenthaltsort und Aussichtspunkt nutzte – aber während der Veranstaltung nicht auf das Dach kletterte – möglicherweise aus Sorge, dass es die Scharfschützen des Secret Service stören würde.“

Wie wollen die Behörden dieses massive Versagen erklären, ohne jemanden zur Rechenschaft zu ziehen? Das werden wir gleich sehen.

Medien entmutigen vollständige Untersuchung

Es ist bedauerlich, wenn die Parteilichkeit, die den amerikanischen Journalismus in den letzten 30 Jahren nach und nach ruiniert hat – ein Prozess, der sich nach der Wahl Trumps 2016 noch beschleunigt hat – sich auch auf die Berichterstattung über das Attentat erstreckt.

Martha Raddatz, eine langjährige Korrespondentin von ABC News, sagte am Samstagabend, dass alle Gebäude im Umkreis von 1000 Metern um die Veranstaltung gesichert werden mussten und der Schütze nur 150 Meter entfernt war. Die Moderatorin fragte dann logischerweise, warum das Gebäude, in dem sich der Schütze befand, übersehen wurde?

„Nun, man kann nicht alle erwischen“, sagte Raddatz.

Sie entschuldigte sich für den Geheimdienst und verteidigte die Behörden, anstatt sie in Frage zu stellen: das, was die Aufgabe des Journalismus einmal sein sollte.

Auf CNN interviewte die Moderatorin Kate Bolduan auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee den republikanischen Kongressabgeordneten Cory Mills, einen ehemaligen Scharfschützen der US-Armee, als sie ausrastete, als sie hörte, dass Mills lediglich die Möglichkeit ansprach, dass diese Sicherheitsmängel vorsätzlich begangen worden sein könnten und dass dies bei den Ermittlungen berücksichtigt werden sollte.

Es wird sehr schwer sein, Antworten zu bekommen, wenn bestimmte Fragen nicht gestellt werden dürfen. Wie Raddatz bei ABC will auch CNN verhindern, dass einige dieser Fragen gestellt werden.

Was geklärt werden muss

Dies sind einige der wichtigsten Fragen, die beantwortet werden müssen:

Hat die Polizei und/oder der Secret Service Crooks 26 Minuten vor der Schießerei auf dem Dach gesehen?

Warum war das Dach, auf dem er sich nur 130 Meter entfernt befand, nicht gesichert? Waren Polizisten vor Ort in dem Gebäude, als die Schießerei stattfand, wie die New York Post berichtete?

Alarmierte die Polizei die Scharfschützen des Secret Service, nachdem zahlreiche Augenzeugen Crooks mit einem Gewehr auf dem Dach krabbeln sahen?

Hatten die örtliche Polizei und der Secret Service dieselbe Funkfrequenz zur Kommunikation?

Hat Crooks wirklich allein gehandelt?

Was war sein Motiv?

Spielte die heftige Anti-Trump-Rhetorik führender demokratischer Politiker bei der Schießerei eine Rolle?

Werden wir irgendwelche Antworten bekommen?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit deepl.com

