Trump hat ein blutiges Ohr. Politische Gewalt“ in den USA stellt eine weitaus größere Gefahr für den Rest von uns dar

Von Jonathan Cook

15. Juli 2024

Biden und Trump sind zwei verrottete Galionsfiguren eines verrottenden Imperiums. Ignorieren Sie die Stammesrhetorik: Keiner von beiden stellt eine existenzielle Bedrohung dar. Aber das System, das hinter ihnen steht, schon

Die Meinungsäußerungen zum versuchten Attentat auf Donald Trump sind meist wenig aufschlussreich oder ehrlich – abgesehen von der allzu offensichtlichen Sorge, dass die Erschießung des ehemaligen Präsidenten die Vereinigten Staaten noch mehr zu einem Pulverfass machen könnte, als sie es ohnehin schon sind.

Dafür gibt es einen Grund. Die Reaktionen – ob von Trump-Befürwortern oder Trump-Gegnern – sind alle in dieselbe Ideologie des politischen Tribalismus eingebettet, die den Amokläufer provoziert hat.

Keine der beiden Seiten ist zu einer Selbstreflexion fähig, weil das US-System darauf ausgelegt ist, eine solche Selbstreflexion zu vermeiden.

Entgegen dem, was die politische Klasse Ihnen weismachen will, ist „politische Gewalt“ so amerikanisch wie Apfelkuchen. Das globale US-Imperium wurde auf politischer Gewalt oder der Androhung von Gewalt aufgebaut, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Fragen Sie einfach die Menschen in Vietnam, Serbien, Lateinamerika, Afghanistan, Irak, Libyen, der Ukraine und Gaza.

Der Unterschied besteht nun darin, dass Washingtons imperialer Griff nur allzu deutlich schwächer wird.

Präsident Joe Biden ist nicht der einzige, der sich weigert, diese Tatsache anzuerkennen. Er sagte kürzlich zu George Stephanopoulos von ABC News:

„Ich regiere die Welt.“

Doch die US-Eliten stellen schnell fest, dass die Welt nicht mehr bereit ist, sich zu fügen.

Washingtons internationaler militärischer Arm, die Nato, wird von Russland in einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine in den Boden gestampft.

Washingtons wichtigster militärischer Klientelstaat im ölreichen Nahen Osten, Israel, wird mit US-Waffen überschwemmt, um Gaza zu zerstören. Doch inmitten eines Völkermordes zeigt Israel, wie schwach es ist. Die Hamas ist nicht besiegt worden. Sie ist vielmehr gestärkt worden.

Und die Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die sich der regionalen Hegemonie Israels widersetzen, wird gefördert.

Die gegenwärtige Innenpolitik der USA kann nur durch das Prisma des allmählichen Rückgangs des US-Einflusses im Ausland richtig verstanden werden.

Der Aufbau alternativer internationaler Machtformationen wie BRICS schwächt Washingtons militärischen und wirtschaftlichen Einfluss.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die ideologische Hegemonie Washingtons ins Wanken gerät.

Der transnationale Kapitalismus – mit Hauptsitz in den USA – hat keine Antworten auf die ökologischen Folgen des endlosen Ressourcenabbaus, der erforderlich ist, um den Appetit auf verschwenderischen Massenkonsum zu stillen, den er kultivieren muss, um höhere Profite für eine Unternehmenselite zu erzielen.

Da die Plünderung der endlichen Ressourcen des Planeten immer härter wird, zumal die Konzerne unseren Hunger nach materiellem Überfluss weiter anheizen, sind andere Staaten weniger bereit, sich zurückzulehnen und den USA ihr Pfund Fleisch abzunehmen.

Das Ergebnis ist eine wachsende politische und wirtschaftliche Instabilität, die kaum zu übersehen ist.

Durchwachsenes Auftreten

In den USA gab es als Reaktion darauf zwei politische Impulse.

Der erste, der vom Biden-Lager vertreten wird und von den meisten etablierten US-Medien und den mit drei Buchstaben bezeichneten Behörden wie der CIA und der NSA unterstützt wird, besteht darin, eine gescheiterte Strategie fortzusetzen und weiterhin eine „globale Vollspektrumsdominanz“ anzustreben.

Das bedeutet, den Einsatz zu erhöhen, indem man hochmütigen Rivalen, vor allem Russland und China, zeigt, dass jede Auflehnung bestraft wird.Es bedeutet, die Kriege endlos auszuweiten, mit dem inhärenten Risiko, die Chancen auf eine nukleare Konfrontation zu erhöhen.

Die andere, noch verworrenere Reaktion wird vom Trump-Lager veranschaulicht.Wenn die USA ihren Willen im Ausland nicht mehr wirksam durchsetzen können, sollten sie sich eher in eine isolationistischere Haltung zurückziehen, als eine erneute Demütigung zu riskieren, auch wenn sie ihre imperiale Rhetorik verstärken.

Ein Teil des Grundes für Trumps verworrene Haltung liegt natürlich in seiner narzisstischen Persönlichkeit.Er stellt sich selbst in den Vordergrund, auch wenn er es vorzieht, Herr des kleinen Bereichs zu sein, den er am besten kennt.Caesar Trump hat eine instinktive Abneigung gegen globale Strukturen wie die Nato und die Vereinten Nationen, wo er das Rampenlicht teilen muss.

Und das liegt zum Teil daran, dass Trump auch das innenpolitische Terrain nicht wirklich kontrollieren kann.Er ist auf tiefere Machtstrukturen angewiesen – wie die Agenturen mit den drei Buchstaben -, die zu blassen Schatten ihrer selbst werden würden, wenn sie zustimmen würden, den Einfluss der USA auf der Weltbühne zu verringern.Sie müssen ihn aus seiner Komfortzone herausdrängen.

Die Empörungsmaschine

Das politische System der USA – ob Demokraten oder Republikaner – hat nur allzu offensichtlich keine Antworten auf die sich verschärfenden Krisen im In- und Ausland.Deshalb haben die US-Wähler die Wahl zwischen Biden und Trump, zwei verrotteten Galionsfiguren eines verrottenden imperialen Machtsystems.

Und weil das US-System keine Lösungen hat, muss es die Aufmerksamkeit der einfachen Leute auf interne Kriege lenken.Die Wähler – oder diejenigen, die noch genug Vertrauen in das System haben, um zu wählen – müssen dazu gebracht werden, ihre Energie in Stammesfehden zu investieren.Es entsteht eine Rhetorik der Spaltung, in der der andere Kandidat eine existenzielle Bedrohung darstellt und um jeden Preis aufgehalten werden muss.

Die Wahrheit ist, dass jeder Kandidat – und die Lager, die hinter ihm stehen – diese Empörungsmaschine füttern. Biden ist für das Attentat auf Trump verantwortlich, sagt ein Lager.

Trump ist schuldig, die Unruhen vom 6. Januar im Kongress angezettelt zu haben, sagt das andere.

Zumindest wäre es konsequent, entweder zu dem Schluss zu kommen, dass beide verantwortlich sind, oder dass keiner von beiden verantwortlich ist, anstatt einen Standard auf den bevorzugten Präsidentschaftskandidaten des eigenen Stammes anzuwenden und einen anderen Standard auf den Kandidaten des gegnerischen Stammes. Das ist Heuchelei.

Aber die nützlichste Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ist, zu verstehen, dass Biden und Trump Symptome, nicht Ursachen, eines kranken politischen Körpers sind. Weder Biden noch Trump stellen für sich genommen eine existenzielle Bedrohung dar.

Aber eine schrumpfende US-Wirtschaftsmacht, unterstützt von der größten Militärmaschinerie, die die Welt je gesehen hat und die entschlossen ist, ihren Niedergang um jeden Preis zu stoppen, stellt genau solch eine Bedrohung dar.

Biden und Trump sind Symbole. Der eine, ein lebenslanges Geschöpf der milliardenschweren Geberklasse, leidet inzwischen an Parkinson.

Der andere, ein raffgieriger Geschäftsmann, der nur auf seine eigene Vergrößerung aus ist, kann nicht zwischen Realität und Reality-TV unterscheiden.

Niemand sollte die Behauptung ernst nehmen, dass einer der beiden in der Lage ist, die Welt zu regieren.

Was sie sind, sind Symbole – für eine USA in der Krise. Was angesichts der Abhängigkeit der USA von ihren imperialen Ansprüchen eine Krise für die gesamte Menschheit ist. Trump hat ein blutiges Ohr. Für den Rest von uns steht weit mehr auf dem Spiel.

Übersetzt mit deepl.com

