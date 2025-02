https://www.commondreams.org/opinion/trump-is-not-invincible



US-Präsident Donald Trump spricht am 30. Januar 2025 im Brady Press Briefing Room des Weißen Hauses in Washington, D.C., mit Reportern über den Zusammenstoß eines Flugzeugs der American Airlines mit einem militärischen Black-Hawk-Hubschrauber in der Nähe des Ronald Reagan National Airport.

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Diktator Donald hält sich für unbesiegbar, aber das ist er nicht

Ralph Nader

Common Dreams

01. Februar 2025

Wenn er seinen Kurs nicht ändert, wird er durch Korruption in seinen Reihen, sinkende Umfragewerte, den Widerstand vieler Bundesstaaten und eine Republikanische Partei im Kongress, die erkennt, dass es um ihre politische Haut oder die von Trump geht, zu Fall gebracht werden.

Der verurteilte Verbrecher Donald Trump hat den Amerikanern den Krieg erklärt. In weniger als zwei Wochen ist er zum Diktator geworden, eine Rolle, die er in seinem Wahlkampf zelebriert hat. Er benutzt illegale Durchführungsverordnungen als vergiftete Speere gegen so gut wie jedes Programm, das die Bundesregierung verwaltet, um die Gesundheit, Sicherheit und das wirtschaftliche Wohlergehen aller Amerikaner zu fördern.

Bis zu einer einstweiligen Verfügung durch ein Bundesgericht drängte Trump darauf, alle Gelder zu kürzen, die Schulen, Wohnraum, Ernährungsprogramme und das Gesundheitswesen finanzieren – insbesondere Medicaid für über 80 Millionen Kinder, Frauen und Männer sowie das Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP). Im Grunde genommen drehen er und seine Gefolgsleute durch, brechen das Gesetz, zerreißen unsere Verfassung und laden zu Klagen ein, die sie mit Ihren Steuergeldern hinauszögern können, bis sie Trumps handverlesene, korrupte Kumpane am Obersten Gerichtshof der USA erreichen.

Die Medien können kaum mit der Auflistung der bösartigen Grausamkeit des Führers Schritt halten, der von Rache und Gier getrieben wird, die aus seiner zutiefst instabilen Egomanie resultieren. Trumps Machtmissbrauch lässt sich in drei Kategorien einteilen:

Die Zerstörung des historischen Sicherheitsnetzes führt zu einem kollektiven Mord. Ja, ohne Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Sicherheitsinitiativen werden Amerikaner sterben oder krank werden, ob sie nun für Trump gestimmt haben oder nicht; Omnizid durch die direkte Schließung von Bundesbehörden und deren Zusammenarbeit mit anderen Nationen (Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen), die Fortsetzung des Kampfes gegen Klimagewalt und die zunehmende Intensität von Waldbränden, Überschwemmungen, Dürren, Hurrikanen, extremen Hitzewellen und steigende Meeresspiegel sowie die Unterordnung erneuerbarer Energien unter treibhausgasproduzierende fossile Brennstoffe. Trump trat auch aus der Weltgesundheitsorganisation aus und fror Bundesprogramme ein, die einen Beitrag zur Vorhersage und Verhinderung tödlicher Pandemien leisten; Völkermord, indem er die Zusammenarbeit des ehemaligen Präsidenten Joe Biden mit dem Massenmörder und israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu fortsetzte und die Vertreibung der verbliebenen Überlebenden im Gazastreifen unterstützte, um sie in der Wüste dem Tod zu überlassen. Zu diesen kriminellen Ausschreitungen kommt die Zensur oder Verfolgung all derer hinzu, die sich Trump widersetzen.

Mit seinen faschistischen Handlangern (die sich Trumps Begnadigung für jegliche kriminellen Handlungen sicher sind) an der Spitze des FBI und anderer repressiver Behörden entfesselt er einen polizeistaatlichen Überwachungsapparat, wie ihn die amerikanische Geschichte seit den Tagen der Sklaverei nicht mehr gesehen hat. Die Trump-Anhänger ermöglichen auch die Ausweitung privater Unternehmensgefängnisse, um seine Feinde einzusperren.

Zusammen mit Elon Musk ist die Trump-Administration dabei, den öffentlichen Dienst wieder in ein Ämterkaufsystem zu verwandeln. Musk dreht auch völlig durch und bietet 2 Millionen Bundesangestellten aus dem Nichts eine Abfindung mit Lohnfortzahlung bis September an. Das ist völlig verrückt, illegal und wird von einem privaten Megamilliardär diktiert. Sie erinnern sich vielleicht an den früheren Musk, der vor der globalen Erwärmung und tödlichen, außer Kontrolle geratenen Robotern (KI) warnte.

Diese Maßnahmen sind Teil einer Säuberungsaktion, bei der erfahrene Beamte, die täglich im Dienste der Menschen stehen, durch Tribünen und Agenten des korporativen Staates ersetzt werden sollen, oder der endgültigen Übernahme unserer Regierung durch Großunternehmen, mit Trump an ihrer Spitze.

Im Moment halten sich Trump, der gescheiterte Glücksspielzar im Weißen Haus, und seine Gefolgsleute für unbesiegbar. Die Republikaner im Kongress sind eingeschüchtert. Die Gerichte sind auf höchster Ebene Trumps, und wenn sie sich querstellen, erlässt er Begnadigungen. Wer wird ihn und die wütenden Trumpster aufhalten?

Mit einem Wort: Das Volk. Seine Umfragewerte sinken bereits. Die Massenmedien werden sich nicht alle in Fox News verwandeln, wenn sie direkt von Trump bedroht werden. Die Geschichten über den Schmerz, die Entbehrungen und den chaotischen Sadismus, die völlig unschuldigen amerikanischen Familien und Arbeitern auferlegt werden, werden spontanen Widerstand hervorrufen, der sich in geringeren Konsumausgaben bei höherer Inflation und der von Kleinunternehmen gefürchteten Instabilität niederschlägt. Selbst Handelskammern werden davor zurückschrecken, dass noch mehr Steuergelder nicht für die öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stehen und stattdessen in mehr Massenvernichtungswaffen fließen, um den Militärstaat zu vergrößern.

All dies soll heißen, dass der wahnsinnige Trump zutiefst unamerikanisch ist, wenn er dafür wirbt, dass Amerika den Panamakanal und Grönland an sich reißt, zusammen mit seinen Plänen für Kanada.

Wenn er seinen Kurs nicht ändert, wird er durch Korruption in seinen Reihen, sinkende Umfragewerte, den Widerstand vieler Bundesstaaten und ihrer Generalstaatsanwälte und schließlich durch eine GOP im Kongress zu Fall gebracht, die erkennt, dass es um ihre politische Haut oder die von Trump geht. Sie werden sich für ihr eigenes politisches Überleben entscheiden.

Erinnern Sie sich daran, dass während des Watergate-Skandals 1974 eine Delegation republikanischer Senatoren ins Weiße Haus ging und dem damaligen Präsidenten Richard Nixon mitteilte, dass seine Zeit abgelaufen sei und er wegen weitaus weniger Vergehen zurücktreten müsse.

Trump kennt keine Grenzen, keine Selbstbeherrschung und hat oft erklärt, dass er tun wird, was immer er will, was bedeutet, dass er massiv gegen die Gesetze unseres Landes verstößt. Er regiert jetzt nach Diktaten, die von Tag zu Tag umfassender und durchdringender werden. Er sollte ein Geschichtsbuch lesen.

Übersetzt mit Deepl.com

