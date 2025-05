https://www.jungewelt.de/artikel/500706.ukrainische-delegation-in-berlin-dinner-mit-asow-faschisten.html



Aus: Ausgabe vom 26.05.2025 , Seite 4 / Inland Ukrainische Delegation in Berlin

Dinner mit »Asow«-Faschisten

Ukrainische Delegation zu Besuch im Bundestag. Mit dabei: Bekennende Bandera-Anhänger und Hitler-Bewunderer

Von Susann Witt-Stahl

Anastasiia Smollienko/Ukrinform/imago Nächster Halt Ostfront: Ein Biker fährt die Wolfsangel-Flagge der »Asow«-Brigade spazieren (Lwiw, 5.5.2025)

Die Freude über »viel Aufmerksamkeit« von Abgeordneten des Deutschen Bundestags für den Besuch einer Delegation aus der Ukraine ist groß. Mitte des Monats waren »Asowstal-Verteidiger« der faschistischen 12. »Asow«-Brigade der Nationalgarde eingeladen, die jüngst zum 1. Korps erweitert worden ist. Zu der Gruppe gehörte mit Oberfeldwebel Walerij Horischnij auch ein »Überlebender« russischer Kriegsgefangenschaft, wie Sergej Sumlenny, Leiter des »European Resilience Initiative Centers« (ERIC) und Initiator des Treffens, stolz verkündete. Horischnij, der im September 2024 freigekommen war, legte in einem großen Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus des Bundestags in Anwesenheit des ukrainischen Botschafters, Oleksij Makejew, Zeugnis über Verbrechen in den Lagern ab. Weiterlesen in jungewelt.de

