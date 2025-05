Sahra Wagenknecht  Kanzler Friedrich Merz will den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland tragen.

Kanzler Friedrich Merz will den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland tragen. Es gebe „keinerlei Reichweitenbeschränkungen“ mehr für deutsche Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, verkündete Merz. Der Ukraine sei es nun gestattet, „militärische Ziele im russischen Hinterland“ mit weitreichenden Waffen Deutschlands und weiterer NATO-Staaten anzugreifen. Wie verantwortungslos ist das denn? Mit dieser Entscheidung riskiert Merz, in letzter Konsequenz den Krieg nach Deutschland zu holen. Denn wenn deutsche Waffen – womöglich künftig Taurus-Raketen – russische Städte treffen, dann kommt das einer Kriegserklärung an Moskau gleich. Merz muss diese Entscheidung umgehend rückgängig machen! Wir brauchen eine Volksabstimmung über die Ukraine-Politik der Bundesregierung, insbesondere über ein Lieferverbot von Taurus. Es darf nicht sein, dass an der Öffentlichkeit vorbei über Krieg und Frieden entschieden wird. Dieser Wahnsinn muss gestoppt werden!