Diplomatische Krise: Südafrika kritisiert USA wegen Ausweisung seines Botschafters

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

15. März 2025

Südafrika hat die Entscheidung der Vereinigten Staaten, seinen Botschafter auszuweisen, als „bedauerlich“ verurteilt und zur Wahrung des „diplomatischen Anstands“ bei der Gestaltung der bilateralen Beziehungen aufgerufen.

Südafrika hat die Entscheidung der Vereinigten Staaten, seinen Botschafter auszuweisen, als „bedauerlich“ bezeichnet und zur Einhaltung des „diplomatischen Anstands“ bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgefordert, wie die Präsidentschaft in einer Erklärung am Samstag mitteilte.

Außenminister Marco Rubio gab am Freitag bekannt, dass Botschafter Ebrahim Rasool in den USA nicht mehr willkommen sei, und bezeichnete ihn als „rassistischen Politiker“, der dem US-Präsidenten Donald Trump feindlich gesinnt sei.

„Die Präsidentschaft hat die bedauerliche Ausweisung des südafrikanischen Botschafters in den Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Ebrahim Rasool, zur Kenntnis genommen„, heißt es in der Erklärung, und fügt hinzu: ‚Die Präsidentschaft fordert alle relevanten und betroffenen Interessengruppen auf, bei der Auseinandersetzung mit dieser Angelegenheit den etablierten diplomatischen Anstand zu wahren.“

Trotz der eskalierenden Spannungen bekräftigte Südafrika sein Engagement für die Aufrechterhaltung einer ‘für beide Seiten vorteilhaften Beziehung“ zu Washington.

Die Ausweisung von Rasool, einem ehemaligen Anti-Apartheid-Aktivisten, belastet die Beziehungen zwischen den beiden Nationen weiter, die bereits durch die jüngste Politik von Trump auf die Probe gestellt wurden. Im Februar fror Trump die US-Hilfe für Südafrika ein und behauptete, ein nationales Gesetz ermögliche die Enteignung weißer Farmer.

Damals kritisierte das Außenministerium Südafrikas die Anordnung der Exekutive scharf und bezeichnete sie als sachlich falsch und der Geschichte des Landes nicht angemessen. „Sie ist sachlich nicht korrekt und verkennt die tiefgreifende und schmerzhafte Geschichte Südafrikas mit Kolonialismus und Apartheid.“

Die Durchführungsverordnung wurde auch mit der internationalen Klage Südafrikas gegen „Israel“ in Verbindung gebracht. Im Januar 2024 reichte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen „Israel“ wegen Völkermordes in Gaza ein. Das Weiße Haus führte diese rechtliche Anfechtung als Beweis für die Opposition Südafrikas gegen Washington und seine Verbündeten an. In der Verordnung wurde auch auf Pretorias Beziehungen zum Iran verwiesen, ein weiterer Streitpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und Südafrika.

Trump lädt südafrikanische Farmer in die USA ein – inmitten eines Landkonflikts

Letzte Woche verschärfte Trump den Konflikt, indem er erklärte, dass südafrikanische Farmer in die USA umsiedeln könnten, und wiederholte seine Behauptung, die Regierung „beschlagnahme“ Land von weißen Bürgern.

US-Präsident Donald Trump kündigte auf Truth Social an, dass „jeder Farmer (mit Familie!) aus Südafrika, der aus Sicherheitsgründen aus diesem Land fliehen möchte, in die Vereinigten Staaten von Amerika eingeladen wird und dort einen schnellen Weg zur Staatsbürgerschaft erhält“.

Trump erklärte, Südafrika sei „im Moment ein schlechter Ort“ und sagte, die USA würden sofort alle Hilfe für Pretoria einstellen.

Die Spannungen zwischen Washington und Pretoria sind aufgrund des südafrikanischen Gesetzes zur Landenteignung eskaliert, das laut Trump zur Beschlagnahmung von Farmen in weißem Besitz führen wird.

Die südafrikanische Präsidentschaft reagierte schnell und wies die von ihr als „kontraproduktive Megaphon-Diplomatie“ bezeichnete Vorgehensweise zurück.

Trump, dessen enger Verbündeter Elon Musk in Südafrika geboren wurde, hatte zuvor erklärt, dass das im Januar unterzeichnete Gesetz es der Regierung erlaubt, „das landwirtschaftliche Eigentum der ethnischen Minderheit der Afrikaander entschädigungslos zu beschlagnahmen“.

Das Gesetz erlaubt es der Regierung, in bestimmten Fällen, in denen Land im öffentlichen Interesse enteignet wird, „keine Entschädigung“ anzubieten. Befürworter argumentieren, dass es historische Ungleichheiten beseitigt, da weiße Landbesitzer auch drei Jahrzehnte nach der Apartheid noch immer den Großteil des Ackerlandes kontrollieren.

Trump warf dem Land jedoch vor, „schrecklich zu sein und den Landwirten im Land zu lange Zeit zu geben“.

