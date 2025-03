Es ist die willige Staats-Maschine „Tagesschau“, die Propaganda für eine neue „Koalition der Willigen“ macht: Eine „Friedenstruppe“ könnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge etwa 30.000 Soldaten umfassen – und auch Kampfjets“, die in der Ukraine stationiert werden sollen.

Krieg gegen den Irak

Es gab bereits im Frühjahr 2003 eine Koalition der Willigen. Das war eine Allianz von Staaten, die den völkerrechtswidrigen Angriff der USA im Frühjahr 2003 auf den Irak im Dritten Golfkrieg politisch und militärisch unterstützten. Alles Staaten, die Tod und Verderben gern in Kauf nahmen. Der Irak-Krieg hatte fast eine Million Tote als Ergebnis.

Lügner als Koalitionär

Es ist ausgerechnet der britische Premier Keir Starmer, der die Verbündeten der Ukraine zu einem einem virtuellen Treffen einlud und fabulierte: „Wenn Russland endlich an den Verhandlungstisch komme, müsste eine „Koalition der Willigen“ einen Plan haben, wie ein Waffenstillstand mit einer Friedenstruppe abgesichert werden könnte“. Es war der britische Filmemacher Ken Loach, der über Starmer sagte: „Als Parteivorsitzender ist er völlig unzuverlässig und ein Lügner“. Da Russland schon mehrfach Verhandlungen angeboten hat, lügt Starmer mit seinem „endlich“ erneut.

Russen für dumm verkaufen

Die aktuelle willige Koalition will in einem Krieg mitmischen, der von der NATO begonnen wurde. Es sind die NATO-Staaten Großbritannien und Frankreich, die federführend an einem Plan für die angeblichen Friedenstruppen sein wollen. Mal wieder versuchen die Verursacher des Ukrainekriegs, die Russen für dumm zu verkaufen. Es kann Frieden für die Ukraine geben: Wenn die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine aufhören und das Land sich für neutral erklärt: Keine NATO-Truppen vor der Haustür Russlands! Keine westeuropäischen Kriegswilligen auf dem Boden der Ukraine. Kein Starlink-System für die Kriegskommunikation. Die erste Koalition der Willigen war schon zu viel.