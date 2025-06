https://thegrayzone.com/2025/05/27/israeli-interference-uk-protests/



Dokumente enthüllen israelischen Einfluss auf Strafverfolgung von Anti-Völkermord-Protesten in Großbritannien

Kit Klarenberg·

27. Mai 2025

Von The Grayzone geprüfte Dokumente enthüllen einen schockierenden Skandal um ausländische Einmischung, da britische Staatsanwälte offenbar mit israelischen Behörden zusammenarbeiten, um Anti-Völkermord-Demonstranten als Terroristen einzustufen und sie aus stark politisierten Gründen zu inhaftieren.

Von der britischen Regierung veröffentlichte Dokumente zeigen, dass London sich mit israelischen Beamten abgestimmt hat, um Demonstranten der Aktivistengruppe Palestine Action zu verfolgen, weil sie den Betrieb von Elbit Systems gestört haben, einem Hersteller tödlicher Waffen, die beim Völkermord in Gaza eingesetzt werden.

Die Dokumente belegen eine jahrelange Einflussnahme Israels und deuten darauf hin, dass die Einmischung Tel Avivs London dazu veranlasst hat, bewährte Rechtsstandards aufzugeben, um Anti-Völkermord-Aktivisten unter stark politisierten Anti-Terror-Bestimmungen anzuklagen.

Ein besonders aufschlussreiches Dokument zeigt, dass die britische Generalstaatsanwaltschaft (AGO) ihren israelischen Kollegen Anweisungen gegeben hat, wie sie einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vermeiden können, und ihnen versichert hat, dass die Staatsanwaltschaft (CPS) „in den letzten Jahren die Verfahrensgarantien für die Ausstellung privater Haftbefehle verstärkt hat“.

Die Israelis sind seit 2009 in Alarmbereitschaft, als die ehemalige Außenministerin Tzipi Livni gezwungen war, eine Reise nach London abzusagen, nachdem ein britisches Gericht einen Haftbefehl gegen sie wegen ihrer Beteiligung an den blutigen Angriffen auf Gaza in diesem Jahr erlassen hatte. Aus durchgesickerten Akten des israelischen Justizministeriums geht hervor, wie Tel Aviv daraufhin eine intensive – und letztlich erfolgreiche – Lobbykampagne startete, um seinen Beamten „Sonderbeauftragten“-Zertifikate zu verschaffen, die ihnen einen Besuch in London ohne Angst vor Verhaftung ermöglichten. Wie Declassified UK berichtete, hat die britische Regierung Israel während des Völkermords in Gaza drei Sonderbeauftragtenausweise ausgestellt.

Ein weiteres erschreckendes Dokument, das von der britischen Regierung veröffentlicht wurde, enthüllte, dass Nicola Smith, Leiterin der Abteilung für internationales Recht in der britischen Generalstaatsanwaltschaft, „Kontaktdaten“ von britischen Staatsanwälten und Ermittlern der Terrorismusbekämpfung an den stellvertretenden israelischen Botschafter in London weitergegeben hat.

Die E-Mail wurde an die stellvertretende israelische Gesandte Daniela Grudsky Ekstein mit dem Betreff „Nicola Smith an Israelis bezüglich CPS/SO15-Kontaktdaten“ gesendet, was darauf hindeutet, dass die britische Regierung Tel Aviv direkt an die CPS (Crown Prosecutorial Service) sowie an die SO15, Londons Anti-Terror-Einheit, verwiesen hatte, um die Strafverfolgung von Aktivisten der Palestine Action voranzutreiben.

Smiths E-Mail vom 9. September 2024 kam weniger als zwei Wochen nach einem persönlichen Treffen zwischen Ekstein und Smith am 29. August 2024 in der für ihre Spionageaktivitäten berüchtigten israelischen Botschaft in London. Die Nachricht ist freundschaftlich von „Nicky“ an „Daniela“ adressiert, was auf ein gutes Verhältnis zwischen den beiden hindeutet.

Anfang des Monats waren zehn Aktivisten von Palestine Action inhaftiert worden, nachdem sie eine Elbit-Fabrik in Filton im Südwesten Englands gestürmt hatten. Sie zerstörten dort israelische Quadcopter, die auf dem Gelände gebaut worden waren. Diese kleinen Drohnen werden regelmäßig eingesetzt, um palästinensische Zivilisten im belagerten Gazastreifen zu verletzen und zu töten.

Aktivisten, die gegen Elbit demonstriert haben, werden derzeit unter Berufung auf „Anti-Terror“-Befugnisse festgehalten, obwohl sie nicht wegen terroristischer Straftaten, sondern wegen Sachbeschädigung angeklagt sind. Dies hat UN-Berichterstatter dazu veranlasst, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der sie ihre Inhaftierung verurteilen. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass sie argumentieren werde, ihre Straftaten hätten einen „terroristischen Hintergrund“, um möglichst hohe Strafen zu erreichen.

Die von der britischen Regierung veröffentlichten Akten deuten darauf hin, dass die israelische Regierung auf die Inhaftierung und Strafverfolgung der Demonstranten von Palestine Action gedrängt hat, die damals als „Filton 10“ bekannt waren.

Das Treffen im August 2024 war nicht die erste persönliche Begegnung zwischen Smith, dem Berater für internationales Recht der britischen Generalstaatsanwaltschaft, und dem stellvertretenden israelischen Botschafter Ekstein. Einen Monat zuvor trafen sich die beiden zusammen mit dem politischen Berater der israelischen Botschaft, Yosef Zilberman, und dem Direktor der britischen Generalstaatsanwaltschaft, Douglas Wilson. Die aufeinanderfolgenden Treffen deuten auf eine häufige Abstimmung zwischen der britischen und der israelischen Botschaft hin – eine Vermutung, die durch freigegebene E-Mails aus dem Mai 2022 bestätigt wird, die The Grayzone eingesehen hat und aus denen hervorgeht, dass israelische Botschaftsbeamte in London heimlich mit Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft, darunter Wilson, zusammengetroffen sind.

Obwohl die Aufzeichnungen des Gipfeltreffens geschwärzt sind, scheint es, dass Tel Aviv versuchte, sich in laufende Verfahren gegen palästinensische Solidaritätsdemonstranten einzumischen. In einer anschließenden E-Mail an israelische Botschaftsbeamte schrieb Wilson: „Aus früheren Erfahrungen weiß ich, dass es einen gut etablierten direkten Kontakt zwischen [unseren] Rechtsteams gibt, sowohl zwischen den Hauptstädten als auch über unsere Vertretungen in New York.“

Drei Monate, nachdem Beamte der Generalstaatsanwaltschaft der israelischen Botschaft die Kontaktdaten der Beamten übermittelt hatten, die gegen die Aktivisten hinter der Razzia in der Filton-Einrichtung ermittelten, wurden zehn weitere Demonstranten von Palestine Action, die an der Aktion beteiligt waren, festgenommen. Acht von ihnen wurden anschließend unter Berufung auf dieselben Anti-Terror-Befugnisse wie die zehn zuvor festgenommenen Personen angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Die Gruppe wird nun als „Filton 18“ bezeichnet. Sollte Israel in irgendeiner Weise für diesen Schritt verantwortlich sein, würde dies einen klaren Verstoß gegen den Kernkodex der CPS darstellen und eine weitere Ebene in einem offenbar großen Skandal um ausländische Einmischung hinzufügen.

Wie in Grundsatz 2.1 des Dienstes ausdrücklich festgelegt, müssen britische „Staatsanwälte ihre beruflichen Pflichten ohne politische Einmischung ausüben können und dürfen nicht durch unzulässigen oder unangemessenen Druck oder Einfluss aus irgendeiner Quelle beeinträchtigt werden“.

Die Mitbegründerin von Palestine Action, Huda Amori, hat darauf bestanden, dass Tel Aviv Einfluss auf die britische Strafverfolgung von Demonstranten gegen Völkermord nimmt. „Es gibt eindeutige Beweise für eine kontinuierliche politische und ausländische Einmischung in die Fälle von Palestine Action“, sagte Amori gegenüber The Grayzone und fügte hinzu, dass „die laufenden Strafverfahren gegen Journalisten und Aktivisten, die es wagen, sich für Palästina einzusetzen, politisch motiviert sind und unter dem Einfluss der israelischen Botschaft durchgeführt werden“.

„Jeder Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Justiz ist ein Missbrauch des Rechtsstaats“, fuhr sie fort. „Daher müssen die Strafverfolgungen eingestellt und die Gefangenen freigelassen werden.“

Langjährige geheime Absprachen

E-Mails, die The Grayzone vorliegen, zeigen, dass seit mehreren Jahren Absprachen zwischen britischen Strafverfolgungsbehörden, Elbit Systems und der israelischen Botschaft in London bestehen. Am 2. März 2022 traf sich die damalige Innenministerin Priti Patel mit dem britischen CEO von Elbit, Martin Fausset. Das ausdrückliche Ziel des Treffens war es, dem internationalen Todeshändler zu versichern, dass „die kriminellen Protestaktionen gegen Elbit Systems UK von den Behörden in London ernst genommen werden“.

In einer Informationsnotiz für Patel wurden „wichtige Punkte, die mit Fausset zu besprechen sind“ zusammengefasst. „Die kriminellen Aktivitäten von Palestine Action sind Sache der Polizei“, hieß es in einer Notiz. Doch obwohl die örtlichen Strafverfolgungsbehörden angeblich „operativ unabhängig von der Regierung“ waren, ging aus dem Dokument hervor, dass Beamte des Innenministeriums „mit der Polizei über [Palestine Action] in Kontakt standen“.

Die freigegebenen Unterlagen sind stark redigiert, doch ein ungeschwärzter Abschnitt über die „Vorgehensweise“ während des geheimen Gipfeltreffens wies Patel an, „Martin für den Beitrag von Elbit zur Unterstützung der britischen Streitkräfte zu danken“. Eine anschließende interne E-Mail, in der das Treffen besprochen wurde, wurde an verschiedene hochrangige „Anti-Terror“-Beamte des Innenministeriums verschickt, darunter Michael Stewart, den damaligen Leiter des berüchtigten britischen PREVENT-Programms.

Die E-Mail fasste das Treffen und „die nächsten vorrangigen Schritte“ zusammen. Fausset wurde mit der Beschwerde zitiert, dass „die Proteste von Palestine Action gegen Elbit immer heftiger werden“, mit „gut organisierten, finanzierten und ausgebildeten“ Demonstranten und „erheblichen Online-Bemühungen zur Mobilisierung und Ausbildung“. Patel war Berichten zufolge „zutiefst besorgt über alles, was sie gehört hatte“ und schlug als Reaktion darauf eine Reihe von Maßnahmen vor.

Da die Dokumente stark redigiert sind, ist unklar, was bei dem Treffen zwischen Patel und Fausset besprochen wurde. Vor ihrer Diskussion war kein einziges Mitglied von Palestine Action wegen Angriffen auf Elbit Systems verurteilt worden. Nur einen Monat später unternahm der britische Staat jedoch den ungewöhnlichen Schritt, gegen den Freispruch von vier Aktivisten Berufung einzulegen, die im Juni 2020 in Bristol eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston gestürzt hatten. Die Täter kamen frei, nachdem sie sich auf Menschenrechte berufen hatten, die bereits bei früheren Gelegenheiten von Demonstranten von Palestine Action eingesetzt worden waren, um Anklagen wegen Sachbeschädigung abzuwehren.

Im Fall Colston entschied das Gericht jedoch, dass Menschenrechtsargumente nur bei Vandalismus an öffentlichem Eigentum geltend gemacht werden können, nicht jedoch in Fällen, in denen Sachbeschädigung an Privateigentum vorliegt. Da Elbit ein privates Unternehmen ist, nutzte die Generalstaatsanwaltschaft diese Entscheidung, um die Strafverfolgung von Aktivisten von Palestine Action drastisch zu verschärfen.

„Terror“-Vorwürfe trotz fehlender Anklagepunkte

The Grayzone hat eine freigegebene E-Mail vom 1. Februar 2023 geprüft, die von einer redigierten, vermutlich internen Quelle der britischen Regierung an den Generalstaatsanwalt Douglas Wilson geschickt wurde und ein Treffen zwischen seiner Behörde und mehreren israelischen Diplomaten sechs Tage zuvor beschreibt. „Das Treffen fand auf Wunsch der Botschaft statt und behandelte eine Vielzahl von Themen“, allen voran eine „gemeinsame Erklärung“ der Justizministerien von London und Tel Aviv. Sie wurde vom damaligen stellvertretenden israelischen Botschafter in Großbritannien, Oren Marmorstein, vorgestellt, der heute Leiter der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Medien der zionistischen Entität ist.

Die Erklärung „strebt eine engere bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien in gemeinsamen Zuständigkeitsbereichen an“ – „nämlich Gesetzgebung und Rechtsreform, Zivil- und Strafrecht sowie juristische Ausbildung“. Da dies nicht in die Zuständigkeit der AGO fiel, „erklärte sich Wilson bereit, die zuständigen Stellen im Justizministerium mit diesem Thema zu befassen, damit sie sich mit der [israelischen] Botschaft in Verbindung setzen“. Dies folgte auf eine E-Mail an die in London ansässigen Diplomaten Tel Avivs, in der britische Justizbeamte versprachen, „in Kürze mit Ihnen in Kontakt zu treten“.

„Der Generalstaatsanwalt würde sich sehr über ein Treffen mit seiner israelischen Amtskollegin freuen, wenn Sie einen geeigneten Termin für ein Treffen in London vorschlagen können“, fügte die E-Mail fröhlich hinzu.

Die Interpretation, dass Tel Aviv britische Gesetze zum Nachteil von Aktivisten der Palästina-Solidarität beeinflusst, wird durch zahlreiche Abschnitte des Londoner National Security Act (Gesetz zur nationalen Sicherheit) bestätigt, der im Dezember 2023 in Kraft trat. Diese Passagen scheinen maßgeschneidert zu sein, um die Zerstörungskampagne von Palestine Action gegen Elbit Systems rechtlich zu neutralisieren.

Priti Patel stellte das Gesetz in ihrer Eigenschaft als Innenministerin vor. Sie wurde 2019 wieder in die Regierung aufgenommen, nachdem sie im November 2017 wegen 12 geheimen Treffen mit israelischen Beamten ohne offizielle Genehmigung oder Benachrichtigung von ihrem vorherigen Amt zurücktreten musste.

Am 19. April 2023 traf sich der damalige britische Polizeiminister Chris Philp mit Vertretern der AGO, des Innenministeriums, mehrerer Polizeibehörden und -organe, Elbit Systems und dem französischen Rüstungsunternehmen Thales, um über die „Kriminalität von Palestine Action“ zu beraten. Laut einem internen Protokoll „eröffnete Minister Philp die Sitzung mit der Betonung, dass die britische Regierung sicherstellen wolle, dass in Großbritannien ansässige Unternehmen ihre rechtmäßigen Aktivitäten fortsetzen können“. Ein Vertreter von Elbit „gab einen Überblick über die Angriffe von Palestine Action (PA) zunächst auf Elbit und nun auf deren Lieferkette“. Aufgrund umfangreicher Schwärzungen ist unklar, welche Entscheidungen, wenn überhaupt, hinsichtlich der Strafverfolgung von Aktivisten getroffen wurden.

Wenn jedoch das vorherige Treffen zwischen Elbit und der damaligen Innenministerin Patel ein Indiz war, dürfte die Freisprechung und Verurteilung von Mitgliedern von Palestine Action ein wichtiges Thema für die Teilnehmer gewesen sein. Während ihrer Diskussion im März 2022 räumte die britische Regierung offen ein, dass Palestine Action „die Schwelle für ein Verbot“ als terroristische Vereinigung nach britischem Recht nicht erreicht, „da sie keine terroristischen Handlungen begeht, daran beteiligt ist, diese vorbereitet, fördert, dazu auffordert oder sich anderweitig damit befasst“.

Die jüngste Inanspruchnahme von Anti-Terror-Befugnissen zur Inhaftierung von Demonstranten von Palestine Action könnte darauf hindeuten, dass die britische Regierung eine rechtliche Lücke gefunden hat, die es den Behörden ermöglicht, die Gruppe trotz fehlender formeller Verbannung als terroristische Vereinigung zu behandeln. Die Untersuchungshaft der „Filton 18“ beträgt 182 Tage und liegt damit weit über den üblichen Grenzen für nicht terroristische Straftaten. Auch ihr Kontakt zur Außenwelt ist stark eingeschränkt, was ebenfalls gegen die britische Rechtsprechung verstößt.

Am 1. Mai kündigten britische Staatsanwälte unerklärlicherweise an, dass „Verbindungen zum Terrorismus“ auch im Prozess gegen zehn Demonstranten von Palestine Action berücksichtigt würden, die im Juni 2024 den Elbit-Zulieferer Instro Precision angegriffen hatten. Auch hier fielen die Anklagepunkte – schwerer Einbruch, Sachbeschädigung und gewalttätige Unruhen – nicht einmal unter die weitestgehende Definition von Terrorismus. Solche Erwägungen, so die CPS, würden erst bei der Urteilsverkündung geprüft.

Die von The Grayzone geprüften Unterlagen deuten stark darauf hin, dass diese beispiellosen Verstöße gegen langjährige Rechtsnormen direkt auf eine umfassende Kampagne israelischer Einflussnahme und Einmischung zurückzuführen sind.

Die Mutter einer inhaftierten, aber noch nicht verurteilten Aktivistin der Filton 18 sagte gegenüber The Grayzone, dass die Enthüllungen über die Bereitschaft von AGO-Beamten, israelische Beamte in die Strafverfolgung ihrer 21-jährigen Tochter Zoe einzubeziehen, ihr „körperlich übel“ geworden seien. Zoe sitzt nun seit acht Monaten ohne Gerichtsverfahren in Haft. Bis zu Beginn ihres Prozesses im November werden es 15 Monate sein.

„Zoe hat direkt gegen Elbit Systems vorgegangen, weil sie es nicht ertragen konnte, dass ihr Land sich mitschuldig an einem Völkermord macht“, sagte die Mutter der inhaftierten Aktivistin. „Sie sah, dass Großbritannien durch die Bewaffnung Israels Kriegsverbrechen begeht, und hat deshalb Maßnahmen ergriffen, um das Völkerrecht zu wahren. Jetzt wissen wir, dass es dieselbe unheilige Allianz zwischen Israel und Großbritannien ist, die sich verschworen hat, die britischen Anti-Terror-Befugnisse gegen Zoe und die Filton 18 einzusetzen.“

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung der Politik und der öffentlichen Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

