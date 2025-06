https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/revulsion-israel-surges-worldwide-new-survey-finds



Neue Umfrage zeigt: Abscheu gegenüber Israel nimmt weltweit zu

Ali Abunimah

4. Juni 2025

Ein Demonstrant hält während der „Move for Palestine“-Demonstration am 10. Mai 2025 in Madrid ein Transparent hoch.

Angel Perez ZUMA Press Wire

Zwanzig Monate nach Beginn des live übertragenen und sich beschleunigenden Völkermords in Gaza ist es kaum umstritten, dass Israel eines der meistgehassten Länder der Welt ist.

Eine neue weltweite Umfrage des US-amerikanischen Pew Research Center zeigt jedoch, wie unbeliebt Israel geworden ist, insbesondere in den nordamerikanischen und europäischen Staaten, aus denen Tel Aviv seit jeher seine wichtigsten finanziellen, militärischen und politischen Unterstützer bezieht.

„In 20 der 24 untersuchten Länder hat etwa die Hälfte der Erwachsenen oder mehr eine negative Meinung von Israel“, berichtete Pew am 3. Juni. „In Australien, Griechenland, Indonesien, Japan, den Niederlanden, Spanien, Schweden und der Türkei sind es etwa drei Viertel oder mehr.“

Pew gibt an, diese Frage zuletzt 2013 in zehn der Länder gestellt zu haben, die in seiner neuen Umfrage berücksichtigt wurden. „In sieben dieser Länder ist der Anteil der Erwachsenen mit einer negativen Meinung zu Israel deutlich gestiegen.“

Am unbeliebtesten war Israel in der Türkei, wo 93 Prozent der Befragten eine negative Meinung hatten. Die Türkei war das einzige Land in der unmittelbaren Nachbarschaft Palästinas, das von Pew befragt wurde.

Israel wird in den meisten von Pew Research Center befragten Ländern von einer großen Mehrheit negativ gesehen.

Unter den befragten europäischen Bürgern wurde Israel in den Niederlanden am negativsten gesehen (78 Prozent), was bemerkenswert ist für ein Land, dessen Regierungen traditionell stark pro-israelisch sind.

Selbst in Ungarn, dessen Regierungschef Viktor Orban Benjamin Netanjahu Anfang des Jahres trotz des internationalen Haftbefehls gegen den israelischen Premierminister in Budapest willkommen hieß, sehen 53 Prozent der Bevölkerung Israel negativ.

Historischer Wandel in den USA

In den Vereinigten Staaten – Israels größtem Geldgeber und Waffenlieferanten – haben laut Pew nun 53 Prozent der Befragten eine negative Meinung von Israel – ein Anstieg um 11 Prozentpunkte seit 2022.

In den letzten Jahren haben Umfragen immer wieder gezeigt, dass Israel bei der Mehrheit der Demokraten, jüngeren Amerikanern und Menschen mit anderer Hautfarbe äußerst unbeliebt ist.

Dass jedoch die Mehrheit der gesamten US-Bevölkerung Israel negativ sieht, ist ein völlig neues Phänomen.

Der Rückgang der Unterstützung für Israel in den Vereinigten Staaten – insbesondere unter jüngeren Menschen – bereitet Israel und seinen Lobbygruppen seit langem Sorge, da er eine potenzielle Gefahr für die langfristige Unterstützung Israels durch die USA darstellt.

Dies erklärt wahrscheinlich, warum die Trump-Regierung ihre verfassungswidrigen Maßnahmen gegen die freie Meinungsäußerung gegenüber Israel an Hochschulen verstärkt hat, um die jüngere Generation einzuschüchtern und gefügig zu machen.

Die Hinwendung zu harter Zensur, nicht nur in den USA, sondern in ganz Europa, ist auch ein Eingeständnis, dass die Bemühungen, die Ablehnung der Verbrechen Israels mit Antisemitismus gleichzusetzen oder sein Image mit teuren PR-Kampagnen aufzupolieren, nichts gegen die schreckliche Realität ausrichten können, die täglich aus Gaza auf die Handys der Menschen gestreamt wird.

Bruch mit der amerikanischen Rechten?

In vielen Ländern, in denen Pew Umfragen durchgeführt hat, stellt das Institut fest, dass „Menschen, die sich selbst als links einstufen, eine negativere Meinung von Israel haben als Menschen, die sich als rechts einstufen“.

Am ausgeprägtesten ist diese ideologische Kluft laut Pew jedoch in den USA, wo „74 Prozent der Liberalen eine negative Meinung von Israel haben, gegenüber 30 Prozent der Konservativen“.

Dennoch stellte Pew in einer Umfrage unter Amerikanern im April einen starken Anstieg der Zahl der republikanischen Wähler fest, die Israel ablehnend gegenüberstehen – von 27 Prozent auf 37 Prozent –, was darauf hindeutet, dass Israel quer durch das politische Spektrum an Unterstützung verliert.

In den letzten Jahren gab es ein bemerkenswertes neues Phänomen, dass prominente rechte Kommentatoren wie Tucker Carlson, Candace Owens und Richter Andrew Napolitano Skepsis und manchmal harte Kritik an Israel und der Unterstützung der USA für Israel äußerten, was einst undenkbar schien.

Der Aufstieg der Israel-Skeptiker innerhalb der Trump-Regierung und der US-Rechten im Allgemeinen hat Berichten zufolge Netanjahu dazu veranlasst, engen Vertrauten anzuvertrauen, dass „er die Richtung, die die USA in Bezug auf Israel und den Nahen Osten insgesamt eingeschlagen haben, falsch eingeschätzt habe“, wie die israelische Zeitung Ynet berichtete.

Mit prominenten Vertretern wie Napolitano, einem lautstarken Verfechter der palästinensischen Rechte aus moralischen Gründen, ist der Bruch im pro-israelischen Konsens der amerikanischen Rechten eher auf Meinungsverschiedenheiten darüber zurückzuführen, wo Israel in einer „America First“-Vision hingehört, und auf die Wahrnehmung, dass Israel die USA dazu drängt, sich in seinem Namen in katastrophale Kriege zu verwickeln.

Sicherlich hat die möglicherweise bestehende Ablehnung Israels und seines Staatschefs im Weißen Haus nicht dazu geführt, dass die USA Druck auf Israel ausüben, den Völkermord zu beenden.

Israels Ruf in Europa sinkt

Der öffentliche Druck scheint jedoch in anderen westlichen Ländern Wirkung zu zeigen, wo streng pro-israelische Regierungen ihre Kritik an Israel verstärken.

Im Mai drohten Frankreich, Großbritannien und Kanada Israel mit nicht näher bezeichneten „konkreten Maßnahmen“, sollte es seine Hungersnot in Gaza nicht beenden.

Und erst letzte Woche erklärte Irland als erstes westliches Land und EU-Mitglied auf höchster Ebene, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

Die Europäische Union „überprüft“ ebenfalls ihr Assoziierungsabkommen mit Israel, nachdem die Forderungen nach einer Aussetzung des lukrativen Handelsabkommens immer lauter werden.

Angesichts der Tatsache, dass die EU kürzlich mit der Verabschiedung ihres 17. Sanktionspakets gegen Russland seit 2022 geprahlt hat, erscheinen diese Erklärungen zu Israel leider viel zu spät und unzureichend.

Während Israel die Palästinenser durch unerbittliche Bombardierungen und Aushungerung offen vernichtet, hat Brüssel Tel Aviv bisher nur symbolische Sanktionen auferlegt.

Und doch gibt es Anzeichen für Bewegung. Spanien hat diese Woche einen 310-Millionen-Dollar-Waffenkauf vom israelischen Rüstungskonzern Rafael storniert, nachdem Madrid Berichten zufolge Schritte unternommen hatte, „die Abhängigkeit Spaniens von israelischer Verteidigungstechnologie angesichts der anhaltenden Militäroperationen Israels in Gaza zu verringern“.

In Spanien haben laut Pew 75 Prozent der Bevölkerung eine negative Meinung von Israel.

Diese Schritte mögen gering und spät sein, aber ohne die anhaltende, lautstarke öffentliche Empörung über die Verbrechen Israels und die Komplizenschaft europäischer und anderer Regierungen wären sie wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen.

Sie sind ein Zeichen dafür, dass öffentlicher Druck und Protest wichtig sind und wichtiger denn je, um diesem Völkermord ein Ende zu setzen. Übersetzt mit Deepl.com

