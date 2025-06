https://overton-magazin.de/top-story/doppelte-moral-bundesregierung-verurteilt-den-voelkerrechtswidrigen-angriffskrieg-israels-auf-den-iran-nicht/



Doppelte Moral: Bundesregierung verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Israels auf den Iran nicht

US-Präsident Trump und seine Regierung wollen sich aus dem israelischen Angriff auf den Iran gerne heraushalten. Trump hätte angeblich gerne einen Deal mit dem Iran zur Beendigung des Nuklearprogramms gemacht. Netanjahu hat das nun erst einmal unmöglich gemacht. Der Angriff passt wohl auch nicht zur aktuellen Medienstrategie Trumps, mit Militär gegen Proteste vorzugehen, die sich gegen die brutale Abschiebungspolitik richten, um seine Macht vor der Militärparade am Wochenende zu seinem Geburtstag zu demonstrieren.

Außenminister Rubio warnte nur den Iran, nicht amerikanische Ziele in der Region anzugreifen. Israel unter Netanjahu zieht wieder die Aufmerksamkeit auf sich, setzt den Nahen Osten in Brand und zeigt die Unfähigkeit von Trump, außenpolitisch Frieden zu erreichen. Trump versucht letztlich unter Androhung weiterer israelischer Angriffe mit amerikanischen Waffen den Iran zu Verhandlungen zu bringen und sich als Retter in Szene zu setzen:

„Ich sagte ihnen, dass es viel schlimmer sein würde als alles, was sie wüssten, erwartet hätten oder ihnen gesagt worden sei, dass die Vereinigten Staaten die beste und tödlichste Militärausrüstung der Welt herstellten, und dass Israel eine Menge davon habe und noch viel mehr bekommen werde – und dass sie wüssten, wie man sie einsetzt. Einige iranische Hardliner sprachen mutig, aber sie wussten nicht, was passieren würde. Sie sind jetzt alle TOT, und es wird nur noch schlimmer werden! Es hat bereits viel Tod und Zerstörung gegeben, aber es ist noch Zeit, diesem Gemetzel ein Ende zu setzen, wobei die nächsten bereits geplanten Angriffe noch brutaler ausfallen werden. Der Iran muss ein Abkommen schließen, bevor nichts mehr übrig ist, und das retten, was einmal als iranisches Reich bekannt war. Kein weiterer Tod, keine weitere Zerstörung, TUT ES, BEVOR ES ZU SPÄT IST. Gott segne Sie alle!“ Weiterlesen bei 0verton-magazin.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …