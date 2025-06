Einladung zum ersten jüdischen anti-zionistischen Kongress in Wien Wien, 13.-15. Juni 2025

Die Welt blickt voller Entsetzen auf das Fortschreiten des Völkermords am palästinensischen Volk, der vom Zionismus in Allianz mit dem Westen verübt wird. Es ist unsere Pflicht als Jüdinnen und Juden, zu handeln – denn all das wird in unserem Namen begangen. Wir müssen unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern in ihrer dunkelsten Stunde beistehen und gemeinsam an der Dekolonisierung Palästinas arbeiten!

Jüdinnen und Juden sowie Menschen jüdischer Herkunft auf der ganzen Welt – jene, für die zu sprechen der zionistische Staat vorgibt – vereinen sich, um ihre unerschütterliche Ablehnung des Zionismus zu erklären.

Seit dem Ersten Zionistischen Kongress vor über einem Jahrhundert behaupten zionistische Führer, im Namen des gesamten Weltjudentums zu sprechen. Damit nehmen sie Jüd:innen und das Judentum als Geiseln des Zionismus, während sie gleichzeitig unsere Opposition zum Schweigen bringen und die spirituelle Integrität der jüdischen Religion mit Füßen treten. Jüdische Tradition, Geschichte und Kultur stehen entschieden gegen jeden Völkermord.