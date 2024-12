Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Dorfbewohner auf dem syrischen Golan befürchten, dass der israelische Aufenthalt in der Pufferzone zu einer langfristigen Besatzung wird

Israelische Panzer bewegen sich frei“, ohne dass ‚syrische Armeekräfte in der Gegend sind‘, so ein Bewohner eines der Dörfer gegenüber Haaretz. Manche sagen, die Sorge rühre daher, dass weder die neue syrische Führung noch andere arabische Staaten seit dem Sturz Assads großes Interesse an den Aktionen der IDF gezeigt hätten.

Israelische Soldaten in der Nähe der entmilitarisierten Zone zwischen Syrien und Israel – Bild: IDF-Sprecher

Jack Khoury

Yaniv Kubovich

Dez 17, 2024

Eine Woche nach dem Sturz des syrischen Assad-Regimes und dem Einmarsch der israelischen Armee in die entmilitarisierte Zone haben Dorfbewohner, die auf der syrischen Seite der Golanhöhen leben, die neue Regierung in Damaskus und andere arabische Länder gebeten, sich für einen Rückzug Israels aus dem Gebiet einzusetzen.

Die Dorfbewohner haben begonnen, Israels Kontrolle über große, strategisch wichtige Teile des syrischen Golan als „Besatzung“ zu bezeichnen, und sie fragen sich, ob diese vorübergehend oder unbefristet sein wird. Weiterlesen in haarretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

