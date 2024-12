https://electronicintifada.net/content/easing-gazas-pain/50228?utm_source=EI+readers&utm_campaign=731dcf9939-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-731dcf9939-299229544

Linderung des Schmerzes in Gaza

Nisreen Alyan Elholy

Die elektronische Intifada

17. Dezember 2024

Israel schadet den Palästinensern sowohl physisch als auch psychisch. (APA Images)

Nach Monaten des israelischen Verbots für Psychiater wurde Dr. Ammar al-Attar am 20. April nach Gaza gelassen, wo er half, eine Online-Therapieklinik zu eröffnen, die in erster Linie Menschen helfen soll, die während des anhaltenden Völkermords Traumata und Schocks erlitten haben.

Denjenigen, die sich online angemeldet hatten, wurden auch persönliche Folgesitzungen angeboten.

„Ich war überrascht von dem herzlichen Empfang am Grenzübergang und der Hoffnung, die die Menschen im Gazastreifen haben. Für einen Moment vergaß ich, dass ich mich unter Menschen befinde, die sich seit langem im Krieg befinden“, sagte al-Attar und bezog sich dabei auf den Grenzübergang Rafah im Gazastreifen und seine dreiwöchigen Beiträge in dieser Enklave.

Er führte eine Gruppe von 11 jordanischen Ärzten an, die, wie er sagte, in verschiedenen Fachgebieten sehr erfahren sind und ein starkes Gefühl der Loyalität gegenüber ihren arabischen Brüdern und Schwestern im besetzten Palästina haben.

Psychiatrie-Erfahrene in Gaza fordern seit langem ein besseres System zur Versorgung ihrer Patienten mit Medikamenten.

Al-Attar sagte, dass die benötigten Medikamente mit Hilfe von Apotheken und Ärzten aus Ägypten gesammelt und über den Grenzübergang Rafah gebracht wurden. Dann wurden die Medikamente ursprünglich an zwei Kliniken in Rafah, eine in Nuseirat (im Zentrum des Gazastreifens) und zwei im Norden des Gazastreifens verteilt.

Israel hat jedoch in der Folge die Kliniken in Rafah und eine der Kliniken im Norden zerstört.

Al-Attar sagte, er sei in Gaza ebenso überlastet wie die anderen Spezialisten für psychische Gesundheit , die sich bemühen, Hilfe zu leisten.

„Früher hatte ich täglich nicht weniger als 30 Fälle zu behandeln und bis 2 Uhr morgens Beiträge zu leisten“, sagte al-Attar.

Er wies darauf hin, dass „Schlafstörungen und Schlafentzug zu den meisten psychischen Problemen führen, unter denen die Menschen im Gazastreifen leiden“.

Schlafprobleme können dazu führen, dass sich die Menschen Dinge einbilden, die nicht existieren, und seltsame Geräusche hören„, so al-Attar, und dass Schlafmangel zu Zittern in den Gliedmaßen, körperlicher Müdigkeit, Gelenkschmerzen“ und Depressionen führt.

Er und eine Gruppe jordanischer Psychiater starteten Anfang Mai eine Instagram-Initiative namens Psychological Recovery.

„Als Beamte mit Hilfsorganisationen und internationalen Organisationen, die einen Besuch im Gazastreifen planten, kommunizierten, gab es einen großen Bedarf an Chirurgen, Orthopäden, Kinderärzten und Notärzten“, sagte al-Attar. „Niemand dachte jedoch an die psychische Verfassung der Palästinenser, die ebenso wichtig ist wie die physische.

Menschen, die sich an die Klinik wenden möchten, füllen ein elektronisches Formular aus und kommunizieren per Sprach- oder Videokonferenz mit dem für sie zuständigen jordanischen Psychiater. Die Therapiesitzungen werden größtenteils online abgehalten, und eventuell benötigte Medikamente werden von einer Klinik für psychische Gesundheit des palästinensischen Gesundheitsministeriums verschrieben und ausgegeben.

Hilfe für Jungen nach Selbstmordversuch

Ali, 10, verlor seine Beine nach einem israelischen Angriff auf sein Haus, der dazu führte, dass er zwei Tage lang unter Trümmern begraben war. Seine Behandlung begann im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt.

Er traf sich mit al-Attar, nachdem er in das European Gaza Hospital in der südlichen Stadt Khan Yunis verlegt worden war.

„Es war nicht leicht, mit ihm umzugehen. Er weigerte sich zu essen oder zu schlafen und war verstört von der Realität um ihn herum, dass alle Kinder sich frei bewegen und spielen können, nur er nicht“, erinnerte sich al-Attar und betonte, dass der Junge einen Selbstmordversuch unternommen habe, indem er sich einen Schlauch mit intravenöser Lösung um den Hals gelegt habe, und ‚das war der schockierendste Teil in seinem Fall‘.

Al-Attar und andere Mitglieder des jordanischen Psychiatrieteams trafen sich mit Ali und seiner Mutter und besprachen einen Plan, um ihm die notwendige Behandlung zukommen zu lassen.

Nach etwa 10 Tagen der Behandlung begann sich Alis Gemüts- und Denkzustand zu verbessern, und er bat den Prothesenarzt, mit der Behandlung und den psychologischen Rehabilitationsmaßnahmen zu beginnen, erinnerte sich Al-Attar.

Der Zustand des Jungen ist jetzt stabil, er isst und schläft normal, muss aber noch für weitere Behandlungen im Krankenhaus bleiben.

„Ich war überwältigt von Freude und Glück, als ich sah, wie sich Alis psychischer Zustand und seine körperliche Verfassung verbesserten“, sagte al-Attar.

Hilfeschreie unter Trümmern

Er erzählte auch von einem anderen Kunden, Husam, 23, der seine Familie und das Geschäft mit den Elektrogeräten, das er in Jabaliya im Norden des Gazastreifens betrieb, verloren hatte.

Das israelische Militär hatte Hussam und seine Familie aufgefordert, Jabaliya im Oktober 2023 zu räumen, und dann ihr Haus bombardiert, bevor sie es verlassen konnten. Al-Attar sagte, Husam sei 24 Stunden lang unter den Trümmern begraben geblieben, bevor die palästinensischen Zivilschutzkräfte eintrafen.

Der Rauch und der Staub in seinem Mund hinderten Husam zunächst daran, zu schreien, um gehört zu werden.

Als er hörte, dass die Leute über ihm sagten, alle im Haus seien gefallen, gelang es ihm, laut genug zu schreien, um die Rettungskräfte darauf aufmerksam zu machen, dass er unter den Trümmern am Leben war. Sie gruben ihn aus und brachten ihn ins Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, wo ein Beckenbruch und eine Blutung in der Beckenarterie diagnostiziert wurden.

„Sein psychologischer Zustand war gefährlich, da er Verlust, Verletzungen, Belagerung und Vertreibung erlebte, und das Schlimmste für Husam war, eine Nacht unter Trümmern zu verbringen“, sagte al-Attar.

Als israelische Truppen das al-Shifa-Krankenhaus belagerten und die Sauerstoffzufuhr zur Intensivstation unterbrachen, wurden sieben andere Patienten vor seinen Augen getötet, während andere entführt wurden, so Husam gegenüber al-Attar.

Er überlebte diese Tortur und wurde mit den übrigen Verwundeten und anderen Patienten in das European Gaza Hospital im Süden verlegt. Dort, so Husam gegenüber al-Attar, habe er enge Freundschaften mit den anderen Patienten und dem medizinischen Personal geschlossen.

„Psychologische Sitzungen verbesserten seinen Zustand“, ebenso wie die Nachricht, dass seine Mutter und sein jüngerer Bruder noch lebten und im Norden gefangen waren, sagte al-Attar und fügte hinzu, dass Husams Schlaf besser geworden sei und sein Stress abgenommen habe, seit er mit der Therapie und der Einnahme von Medikamenten begonnen habe,

Der dritte Fall, über den al-Attar sprach, betraf den 12-jährigen Fathi, der mehrere Operationen über sich ergehen lassen musste, nachdem er sich beim Spielen vor dem Haus eines Nachbarn verletzt hatte, als eine israelische Bombe explodierte.

Fathi hatte darauf gewartet, zur medizinischen Behandlung ins Ausland zu reisen, um zu verhindern, dass sein Bein amputiert werden musste.

Er und die fünf anderen Mitglieder seiner Familie waren im Al-Shifa-Krankenhaus untergebracht und teilten sich nur zwei Betten. Fathis Mutter hatte sich eine Augenverletzung zugezogen, und auch sein Vater war verletzt.

Alle standen auf einer Liste, um ins Ausland zu reisen und dort weitere medizinische Versorgung zu erhalten.

Nachdem Israel in Rafah einmarschiert war und den Grenzübergang geschlossen hatte, lief Fathi die Zeit davon, und sein Bein wurde amputiert.

„Die ganze Familie befand sich in einem schwierigen psychologischen Zustand und brauchte Unterstützung“, sagte al-Attar.

Sein Beitrag zur Familie half Fathi und seinen Eltern, zu akzeptieren, dass er ohne ein Bein auskommen muss, bis er eine Prothese bekommt, und dass sie sich gemeinsam an die Situation anpassen müssen.

Verlassen des Gazastreifens

Al-Attar, der den Gazastreifen zusammen mit anderen Mitgliedern des jordanischen Ärzteteams wegen Sicherheitsbedenken verließ, sagte, er habe in der kurzen Zeit, in der er mit den Menschen in dem Gebiet arbeitete, wertvolle Erfahrungen gesammelt.

„Der Gazastreifen hat mich viel gelehrt und verändert, und ich habe immer das Gefühl, dass ich schuldig bin, egal wie viel ich für die Menschen dort tue“, sagte al-Attar.

„Ich verließ das Gebiet unter dem Lärm der Bombardierungen am Grenzübergang Rafah. Ich ging, während andere getötet, verletzt und vertrieben wurden. Ich wünschte, ich wäre nicht gegangen. Ich wünschte, ich wäre dort gefangen.“

„Im Gegensatz zu dem, was in den Medien gezeigt wird, lieben die Menschen in Gaza das Leben und die Freude mehr, als man sich vorstellen kann“, sagte er.

„Ich habe mich über die Hochzeiten im Vertriebenenlager im Europakrankenhaus gefreut. Ich liebte die nächtlichen Zusammenkünfte, bei denen ich mich mit vertriebenen Gazanern traf, um zu plaudern, zu essen, Tee zu trinken und Hymnen zu singen.“

Das folgende Gedicht schrieb Al-Attar spontan über seinen Beitrag als Psychiater während des israelischen Völkermordes. „Ich hatte noch nie Gedichte geschrieben, doch an dem Tag, an dem ich Gaza verließ, tat ich es“, sagte er.

Dieses Gebilde und sein Volk haben korrumpiert

Und Gott hat Seelen über sie gekauft

Sie haben die geschmückten Häuser von geliebten Menschen zerstört

und die Moscheen, Schulen und Dörfer bombardiert

Sie haben niemanden knien oder sich niederwerfen lassen

Sie haben die Leichen mit Sand und Blut vermischt

Die Herzen der Kinder in Gaza wurden verbrannt

Die Mutterschaft wurde mit einem gesehenen Verrat betrauert

Nisreen Alyan Elholy ist Schriftstellerin in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …