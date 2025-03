https://www.palestinechronicle.com/doctor-abu-safiya-tortured-in-israeli-custody-lawyer-reveals/



Dr. Abu Safiya in israelischer Haft gefoltert, wie Anwalt enthüllt

23. März 2025

Dr. Hussam Abu Safiya befindet sich immer noch in einem israelischen Gefängnis in Haft. (Foto: über soziale Medien)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Dr. Hussam Abu Safiya wird in israelischer Haft gefoltert und unmenschlich behandelt, wobei die Behörden versuchen, erzwungene Geständnisse zu erpressen.

Rechtsanwalt Ghaid Qassem, der Rechtsbeistand von Dr. Hussam Abu Safiya, dem Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, der derzeit von den israelischen Behörden festgehalten wird, hat berichtet, dass er seit seiner Verhaftung schweren Misshandlungen ausgesetzt ist.

Laut Qassem wurde er gefoltert, lange verhört und unter Druck gesetzt, um erfundene Anschuldigungen zu gestehen.

In einem Interview mit Al-Jazeera gab Qassem an, dass sie Dr. Abu Safiya während seiner Haft zweimal besuchen konnte – einmal am 6. März für 50 Minuten und ein weiteres Mal am 19. März für nur 17 Minuten. Sie betonte, dass die Verkürzung der Besuchszeit Teil einer umfassenderen Politik der Unterdrückung von Häftlingen sei.

Während dieser Besuche beobachtete Qassem deutliche Anzeichen von körperlicher Misshandlung an Abu Safiyas Körper, darunter Verletzungen an den Augen und am Brustkorb sowie mehrere Knochenbrüche.

Sie gab an, dass er im Gefängnis Sde Teiman mindestens vier Verhöre über sich ergehen lassen musste, die jeweils bis zu 13 Stunden dauerten und bei denen er schwer geschlagen wurde.

Die Anwältin wies auch darauf hin, dass die israelischen Behörden versuchen, Abu Safiya ein Geständnis abzupressen, indem sie ihn der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Durchführung von Operationen an Kämpfern beschuldigen.

Er behauptet jedoch, dass er Kinderarzt ist und nicht an chirurgischen Eingriffen teilnimmt.

Qassem wies außerdem darauf hin, dass sich der Gesundheitszustand von Abu Safiya aufgrund seiner Verletzungen, eines unregelmäßigen Herzschlags und der psychischen Belastung durch Folter und langwierige Verhöre erheblich verschlechtert.

Sie beschuldigte die israelischen Behörden, seinen Willen durch Aushungern und Entzug grundlegender Menschenrechte brechen zu wollen.

Darüber hinaus wies die Anwältin darauf hin, dass die israelischen Behörden erwägen, ihn als „ungesetzlichen Kämpfer“ zu bezeichnen, eine Anklage, die häufig gegen palästinensische Häftlinge ohne ordnungsgemäßes Verfahren erhoben wird.

Laut Qassem droht Abu Safiya unter dem Vorwand angeblicher Verbindungen zu einer terroristischen Organisation eine unbefristete Inhaftierung, eine gängige Praxis in Fällen von Verwaltungshaft, von der Tausende Palästinenser betroffen sind.

Sie schloss mit einem dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft, sich für Abu Safia und andere palästinensische Häftlinge einzusetzen, und betonte, dass seine Behandlung Teil einer systematischen Politik sei, die darauf abziele, die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes zu brechen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …