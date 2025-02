https://english.almayadeen.net/articles/features/three-years-of-a-cruel-and-destructive-nato-proxy-war-in-ukr



Drei Jahre grausamer und zerstörerischer NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. Februar 2025

Dmitri Kovalevich untersucht, wie der Westen das Abkommen von Minsk 2 sabotiert und die Ukraine in Richtung Krieg, Diktatur und politische Unterdrückung gedrängt hat.

Ende Februar sind drei Jahre seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine und elf Jahre seit dem „Euromaidan“-Putsch vom Februar 2014 vergangen. Der Putsch war die Hauptursache für den aktuellen militärischen Konflikt.

Der Krieg in den nun ehemaligen Ostgebieten der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn zwei aufeinanderfolgende Präsidentschaften in Kiew (Petro Poroschenko, 2014–2019, und Wolodymyr Selenskyj seit 2019) das Friedensabkommen von Minsk 2 vom Februar 2015 eingehalten hätten. Minsk 2 (Text hier) wurde am 12. Februar 2015 von Kiew und den Autonomiebefürwortern in der Region Donbass vereinbart. Frankreich, Deutschland und Russland haben das Abkommen als Garanten mitunterzeichnet. Das Abkommen wurde am 17. Februar 2015 vom UN-Sicherheitsrat einstimmig gebilligt.

Minsk 2 sah die Rückkehr von Lugansk und Donezk (die beiden rebellischen „Volksrepubliken“ der industrialisierten Donbass-Region) in den Schoß der ukrainischen Verfassung vor, diesmal als halbautonome Oblaste (Provinzen). Kiew stimmte auch einem neutralen Status für die Ukraine zu. Das Land könnte auf Wunsch eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragen, aber eine Mitgliedschaft im Militärbündnis der NATO war für Russland ein No-Go.

Die EU-Mitgliedschaft wurde im Laufe der 2000er Jahre zunehmend zum Ziel westlich orientierter Geschäftsinteressen in der Ukraine. Dieses Jahrzehnt folgte auf zehn Jahre des starken wirtschaftlichen Niedergangs nach der Auflösung der Sowjetukraine und der Sowjetunion (UdSSR, deren wichtigster Bestandteil die Sowjetukraine war) in den Jahren 1989–90.

Tragischerweise stellten sich die westlichen Länder, insbesondere die führenden Mächte der NATO, stillschweigend und hinterlistig gegen Minsk 2, was für die Menschen in der postsowjetischen Ukraine verheerende Folgen hatte. Sie leisteten von Anfang an im Stillen ihren Beitrag zur Sabotage des Abkommens.

Täuschung der Ukrainer durch den Westen

Am 12. Februar 2025 sprach der stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Aleksey Shevtsov, zum neunten Jahrestag der Unterzeichnung von Minsk 2 und erklärte noch einmal denen, die zuhören wollten, dass es Russlands besondere Militäroperation in der Ukraine nie gegeben hätte, wenn der Westen das Abkommen eingehalten hätte. Er betonte, dass die Menschen in der Ukraine heute jedes Recht hätten, eine Rechenschaft über die Täuschungen zu verlangen, die 2015 und danach stattgefunden hätten.

Am selben Tag veröffentlichte die ukrainische Online-Publikation Strana einen ausführlichen Kommentar in ihrem Telegram-Messaging-Dienst mit der Überschrift „Warum ist das Minsker Abkommen gescheitert?“ Strana schrieb: „Russland behauptet, dass sich Kiew bewusst geweigert habe, die Bedingungen des Minsker-2-Abkommens zu erfüllen, und stattdessen seine Armee wieder aufgerüstet und erneut bewaffnete Angriffe gegen die Bevölkerung von Donbass gestartet habe. Die russische Regierung sagt, sie könne der Regierung in Kiew nicht mehr vertrauen, und daher gebe es keine Möglichkeit für ein „Minsk 3“. („Minsk 1“ war ein erster Versuch der Pro-Autonomie-Kräfte von Donbass im September 2014, ein Friedensabkommen mit der neuen Regierung in Kiew zu erreichen.)

Strana schrieb weiter: „Russland hat 2014 oder 2015 keine groß angelegte Invasion der Ukraine gestartet. Vielleicht wollte es das, wer weiß, aber es konnte es nicht tun, weil es mit harten Wirtschaftssanktionen belegt worden wäre, ähnlich denen, die die Westmächte ab Februar 2022 gegen das Land verhängt haben. Es hätte mit Wirtschaftssanktionen zu kämpfen gehabt, die noch härter gewesen wären als die, die ursprünglich nach dem Krim-Referendum im März 2014 gegen das Land verhängt wurden. Die russische Wirtschaft war im Gegensatz zur Situation im Jahr 2022 nicht in der Lage, solchen Sanktionen ohne Weiteres standzuhalten.

„Außerdem war die ukrainische Armee damals zwar viel schwächer als 2022, aber das galt auch für die russische Armee.“

In ihren Erinnerungen an die Ereignisse jener Jahre sagen die Anführer der heutigen Volksrepublik Donezk (heute ein Teil der Russischen Föderation), dass der Hauptgegner einer größeren militärischen Reaktion auf die anhaltenden militärischen Provokationen Kiews und die Sabotage von Minsk 2 das russische Militär war. Russische Militärführer sagten damals, dass die Russische Föderation nicht über genügend einsatzbereite Truppen verfüge, um es mit einem so großen und industriellen Land wie der Ukraine aufzunehmen.

„Aus rein militärischer Sicht war der schnelle Erfolg Russlands auf der Krim im Frühjahr 2014 darauf zurückzuführen, dass russische Truppen bereits auf der Halbinsel Krim stationiert waren [aufgrund eines Abkommens zwischen Russland und der Ukraine aus dem Jahr 1997; siehe Wikipedia zu diesem Thema]. Sie brauchten keine Zeit für den Einsatz und verhinderten bewaffnete Angriffe, die von den Paramilitärs der neuen Regierung in Kiew angedroht wurden. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine großen militärischen Formationen der Russischen Föderation entlang der langen russisch-ukrainischen Grenze. Die Selbstverteidigungskräfte des Donbass begannen sich erst im späten Frühjahr 2014 zu formieren und es dauerte mehrere Jahre, bis sie als Hilfstruppen der russischen Streitkräfte integriert wurden.“

Wie russische Quellen damals angaben, trug die anfängliche militärische Verteidigung, die in den Oblasten Donezk und Lugansk in der Ukraine gegen die Paramilitärs des Staatsstreichs von 2014 entstand, die Merkmale eines militärischen Abenteuers und war in keiner Weise mit der politischen Führung der Russischen Föderation abgestimmt. Die Selbstverteidigungskräfte hofften, Russland davon zu überzeugen oder unter Druck zu setzen, sich einem Verteidigungskrieg anzuschließen, für den Russland weder politisch, wirtschaftlich noch militärisch bereit war.

Was der vom Westen angezettelte Krieg in der Ukraine angerichtet hat

Im Vorfeld und seit dem Putsch von 2014 durchleben die West- und Zentralukraine das Schicksal eines Rammbocks, der von den westlichen imperialistischen Mächten benutzt werden soll, um Russland zu schwächen, ungeachtet der tragischen menschlichen Folgen und der Aussicht, dass die Ukraine fallen gelassen wird, sobald sie für eine solche Rolle nicht mehr gebraucht wird. Die Folgen dieser grausamen und abscheulichen Politik werden immer deutlicher, da sich die Friedhöfe auf dem Territorium der Ukraine mit jedem Tag weiter ausbreiten.

Das Medienunternehmen Politnavigator erläuterte (wie am 1. Februar auf Telegram berichtet) die Folgen einer solchen Politik für die Sterblichen, die zum Krieg eingezogen werden, viele gegen ihren Willen. Der Bericht zitiert Anton Cherny, einen Offizier der Streitkräfte der Ukraine. Er erklärt: „Wir werden über den Wert des Lebens unserer Soldaten belogen. Ich habe die Rede unseres Oberbefehlshabers gesehen, in der er sagte, dass jeder Soldat für die Ukraine wertvoll und Gold wert sei. Das sagen sie den Menschen, aber es ist nicht wahr.“

Cherny sagt, dass 90 % der Soldaten, die auf den Schlachtfeldern sterben oder ihren Verletzungen erliegen, einfach dort begraben und dann offiziell als vermisst gemeldet werden. „Jeder dort weiß ganz genau, was passiert.“ Und die Demütigungen hören damit nicht auf. Die Familien der als „vermisst“ gemeldeten Personen erhalten nicht die finanzielle Entschädigung, auf die sie Anspruch haben.

Cherny erklärt auch, dass es für überlebende Kämpfer äußerst schwierig ist, aus den grausamen Kämpfen an den Frontlinien herauszukommen. „Es ist schwer, sich allein von dort zu entfernen, es ist unrealistisch. Wie viel Glück wäre es, wenn Nebel, starker Schneefall oder anderes schlechtes Wetter herrschen würden.“ Er erklärt, dass die ukrainischen Linien ständig von Drohnen überwacht werden, die über ihnen fliegen. Sobald sich Evakuierungsfahrzeuge von der ukrainischen Seite nähern, drohen die Drohnen, sie anzugreifen, was die Evakuierung von Verletzten oder Toten von den verschiedenen Schlachtfeldern sehr erschwert.

Politnavigator fährt mit seinem Bericht fort: „Die Armee gibt den Soldaten keine Richtlinien oder Anweisungen, um ihnen ihre Aufgaben irgendwie zu erleichtern. Ihre diesbezüglichen Worte sind nur Gerede. Den Soldaten wird gesagt, sie sollen hierhin oder dorthin gehen und etwas ‚tun‘, aber was, wo und warum, das muss man schon ein Superheld sein, um das herauszufinden. Es ist unwirklich“, empört sich Tscherny.“

Radikale Nationalisten und Neonazi-Paramilitärs, die unter der Kontrolle der Polizei und der Sonderdienste Kiews operieren, führten von 2014 bis 2021 neun Jahre lang militärische Konflikte und Terroranschläge gegen Zivilisten in Donbass durch. Dies musste früher oder später eine Reaktion der Russischen Föderation provozieren, wie jeder ernsthafte Kommentator wusste und berichtete.

Ukrainische Kommentatoren schrieben bereits vor mehr als drei Jahren, dass Kiews Einsatz von Paramilitärs im Donbass und das Wegsehen bei ihren Verbrechen, unterstützt durch Waffenversprechen kriegführender westlicher Regierungen, Russland unweigerlich zu einer Reaktion provozieren würde, als würde man einen Bären mit einem Stock provozieren. Die Waffen der Ukraine, von denen viele vom Westen bereitgestellt wurden, weckten den Bären tatsächlich, und zwar wütend.

Anfang Februar 2025 berichtete der georgische Premierminister Irakli Kobakhidze vor Journalisten, dass die damalige Regierung seines Landes im Jahr 2022 vom Westen ermutigt worden sei, eine „zweite Front“ gegen Russland zu eröffnen. Das Land sollte genauso benutzt werden wie die Ukraine. Kobakhidze zufolge wurde den georgischen Beamten von den westlichen Mächten eine Fabel aufgetischt, um sie zum Handeln zu bewegen. „Sie sagten, die Ukraine würde den Krieg gewinnen; man solle sich diese Chance, gegen Russland vorzugehen, nicht entgehen lassen.“

Kobakhidze glaubt, dass die Ukraine nun 100 Jahre brauchen wird, um wieder einen Entwicklungsstand zu erreichen, der mit dem vor 2014 vergleichbar ist. Er fragt: „Warum wurde das alles getan? Niemand gibt eine klare Antwort auf diese Frage. Es gibt jedoch eine Antwort: Einige globale Interessen, böse Interessen, haben unser befreundetes Land Ukraine geopfert.“

Vollwertige Diktatur

Die elf Jahre, die seit dem Euromaidan-Putsch von 2014 vergangen sind, waren Jahre, in denen die Ukraine unaufhaltsam in Richtung Diktatur abrutschte, während die EU-Staats- und Regierungschefs mit wohlklingenden Worten versuchten, den „Triumph der Demokratie“ zu beschwören. Die Ideologie des Nationalsozialismus aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde offiziell rehabilitiert, während Gegner dieses Kurses von bewaffneten Ultranationalisten und Neonazis ins Visier genommen wurden.

Alle linken Parteien in der Ukraine wurden verboten. Einige ihrer Mitglieder und Anführer wurden getötet, während viele weitere ins Exil gezwungen wurden. Proteste gegen und Kritiker der „pro-europäischen“ Diktatur in Kiew wurden gezielt unterdrückt. Die westlichen Mächte haben die Augen vor den begangenen Verbrechen verschlossen, während Beamte der Vereinten Nationen gelegentlich zahnlose Resolutionen herausgaben, in denen sie ihre „Besorgnis“ über die Verletzung der Bürgerrechte zum Ausdruck brachten.

Im Jahr 2021 verbot Selenskyj weitere politische Parteien, die seiner Regierung kritisch gegenüberstanden, und schloss alle Fernsehsender, die seiner Meinung nach nicht mit seiner Politik übereinstimmten. Diese Entscheidungen wurden weder von einem Gericht noch auf andere Weise rechtlich überprüft.

Mit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 verhängte Selenskyj das Kriegsrecht und sagte dann die nationalen Wahlen für das Präsidentenamt und die Legislative (Rada) ab. Diese sollten laut ukrainischer Verfassung spätestens im April 2024 stattfinden. Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine keine Wahlen abhalten kann, bis sie die Kontrolle über ihre ehemaligen Gebiete vollständig wiedererlangt hat. Da dies unmöglich zu erreichen wäre, bedeuten seine Aussagen zu diesem Thema, dass in den verbleibenden Gebieten, die von Kiew kontrolliert werden, praktisch keine Wahlen stattfinden werden. Punkt.

Alexander Dubinsky, ein ehemaliger Mitarbeiter von Selenskyj, der von seiner Regierung inhaftiert wurde, schreibt, dass der Krieg für Selenskyj zu einer Flucht vor der sozialen Explosion wurde, die sich im Land aufbaute und Ende 2021 unvermeidlich schien. „Ich denke, dies war der Hauptgrund dafür, dass Selenskyj die militärische Rhetorik auf jede erdenkliche Weise förderte und im März 2022 dem Druck der westlichen Regierungen nachgab, von einer politischen Einigung mit der Russischen Föderation abzurücken.“

Für Dubinsky würde das Ende des Krieges einen Verlust der politischen Macht durch Zelensky und seine Gefolgsleute bedeuten, was sie wiederum einem direkten Konflikt mit all den Feinden aussetzen würde, die er sich gemacht hat. Er mag sich vor den Witwen und Müttern der Verstorbenen schützen können, so Dubinsky, aber nicht vor den gewalttätigen, „ernsthaften Männern“, die unter seiner Regierung überhandgenommen haben.

Internierungslager mit Foltermethoden unter Selenskyj

Jeden Tag kommen in der Ukraine immer mehr Fakten über die Gefangenenlager ans Licht, die Selenskyj eingerichtet hat, um seine Macht zu erhalten und den NATO-Stellvertreterkrieg fortzusetzen.

Im Januar forderte der Gesetzgeber Oleksandr Dubinskyy die Ukrainer auf, den US-Behörden von den Gefangenenlagern zu berichten, die der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) organisiert hat, insbesondere um beschuldigte Wehrdienstverweigerer zu zwingen, den Vorwurf des Landesverrats zu gestehen. Seiner Meinung nach sind die SBU-Internierungslager Prototypen dessen, was die Ukraine unter Selenskyj insgesamt geworden ist.

Dubinskyj befindet sich seit November 2023 wegen des Vorwurfs von Finanzverbrechen und Landesverrat in Haft. Vor kurzem kündigte er aus der Haft heraus an, dass er für das Amt des ukrainischen Präsidenten kandidieren wolle, falls und wenn eine nationale Wahl stattfindet.

Ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter von Selenskyj, der Gesetzgeber Artem Dmytruk, schrieb am 30. Januar auf Telegram, dass das gesamte Sonderkorps des Untersuchungsgefängnisses Lukjaniwske in Kiew als Konzentrationslager bezeichnet und „Selenskyjs Fabrik“ genannt werden sollte. Die Abgeordneten Oleksandr Dubinsky und Yevhen Shevchenko sind unter den dort Inhaftierten. „90 % der Häftlinge in diesem Zentrum werden vom Büro des ehemaligen Präsidenten Selenskyj angeklagt.“

Dmytruk floh im August 2024 nach Großbritannien, kurz nachdem er als einziger Abgeordneter in der Rada gegen ein neues Gesetz zum Verbot der Ukrainischen Orthodoxen Kirche, deren Subdiakon er ist, gesprochen und dafür gestimmt hatte.

Das ukrainische Magazin „Liberal“ veröffentlichte im Februar einen ausführlichen Bericht, in dem es heißt, dass Personen und politische Gruppierungen, die mit der Regierung Selenskyj in Verbindung stehen, die einzigen in der Ukraine sind, die nicht über die heute im Land herrschende politische Unterdrückung sprechen.

Die Autoren behaupten, dass die umfassende politische Unterdrückung bereits lange vor Beginn der russischen Militärintervention im Februar 2022 vorbereitet und durchgeführt wurde. Laut der Veröffentlichung wurden Tausende von SBU-Mitarbeitern am Vorabend der russischen Intervention in Grenzregionen geschickt, um die Truppenmoral und andere Maßnahmen der militärischen Lage zu überwachen.

Gleichzeitig begann Kiew, seinen Mangel an Polizei- und Gefängnispersonal in Kiew und anderen Regionen zu beheben, indem es „trainierte Athleten“ in die Reihen der SBU rekrutierte, nachdem sie dreimonatige Kurse in der Westukraine absolviert hatten. „Trainierte Athleten“ ist in der Ukraine ein Euphemismus für Mitglieder krimineller Banden.

„Tausende von Schlägern, die im Land Polizeifunktionen ausüben, verbreiteten sich ohne die geringste Reue, um mit brutalster Gewalt Aussagen aus Ukrainern herauszuprügeln, und schufen Foltereinrichtungen wie die berühmte „Sporthalle“ in der Wolodymyrska-Straße [im Zentrum von Kiew]“, schreibt Liberal.

„Die Menschen lagen auf dem Boden, waren bewegungsunfähig und wurden ständig geschlagen und gedemütigt. Aus Lautsprechern ertönten ununterbrochen die ukrainische Hymne und nationalistische Lieder. Die Augen der Gefangenen wurden mit Klebeband oder Lumpen verklebt und sie wurden nur einmal am Tag zur Toilette gebracht. Sie wurden auch sehr sparsam einmal am Tag gefüttert.“

Die Autoren stellen fest, dass politische Gefangene heute etwa die Hälfte der Gefangenen in der Ukraine ausmachen. Die Hauptmotive vieler SBU-Beamter, so Liberal, seien nicht Sicherheitsbedenken, sondern der Raub von Verdächtigen gewesen. Die Inhaftierten wurden gezwungen, ihr persönliches Vermögen bei der Festnahme und Inhaftierung abzugeben.

Im Jahr 2024 wurden zwei Berichte über die Haftbedingungen in der Ukraine veröffentlicht, einer von einer dänischen Regierungsbehörde (110 Seiten) und einer von einer Agentur des Europarats (46 Seiten). Beide Berichte gehen auf hetzerische Anschuldigungen wie die von Liberal veröffentlichte und die vielen, die in den sozialen Medien weit verbreitet sind, nicht ein.

Am 12. Februar genehmigte ein deutsches Gericht erstmals die Auslieferung eines Kriegsdienstverweigerers, der aus der Ukraine geflohen war. Die Ukraine verbietet Männern im wehrfähigen Alter (25 bis 55 Jahre, 60 Jahre für Offiziere) das Land zu verlassen. Viele der vor der Wehrpflicht in der Ukraine Geflohenen haben sich für eine Flucht nach Deutschland entschieden, angezogen von den angeblich liberalen Werten Deutschlands. Dieses Gerichtsurteil ist das erste Warnzeichen dafür, dass die Behörden der Länder der Europäischen Union möglicherweise damit beginnen, ukrainische Männer, die es auf Biegen und Brechen geschafft haben, der Wehrpflicht in ihrem Heimatland zu entkommen, zwangsweise abzuschieben. Berichten zufolge leben allein in Deutschland etwa 200.000 ukrainische Männer.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit Deepl.com

