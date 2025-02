https://consortiumnews.com/2025/02/25/ukraine-timeline-tells-the-tale/?eType=EmailBlastContent&eId=beaffdd7-e3d2-4e35-bac1-01618fd34e43



Die Chronik der Ukraine

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

25. Februar 2025

Teilen

Ohne den historischen Kontext, der von den Massenmedien verschwiegen wird, ist es unmöglich, die Ukraine zu verstehen. Historiker werden die Geschichte erzählen, aber Journalisten werden daran gehindert, sie jetzt zu erzählen.

18. Mai 2015: Überreste einer orthodoxen Kirche nach Beschuss durch die ukrainische Armee in der Nähe des internationalen Flughafens Donezk. Ostukraine. (Mstyslav Chernov. CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Der Weg, um zu verhindern, dass der Ukraine-Krieg verstanden wird, besteht darin, seine Geschichte zu unterdrücken.

In einer Cartoon-Version beginnt der Konflikt am 24. Februar 2022, als Wladimir Putin an diesem Morgen aufwachte und beschloss, in die Ukraine einzumarschieren.

Es gab keinen anderen Grund, so diese Version, als die grundlose russische Aggression gegen ein unschuldiges Land.

Bitte verwenden Sie diesen kurzen historischen Leitfaden, um ihn mit Menschen zu teilen, die immer noch die Comicseiten durchblättern und versuchen, herauszufinden, was in der Ukraine vor sich geht.

Die gängige Darstellung ist so, als würde man einen Roman mitten im Buch aufschlagen, um ein zufälliges Kapitel zu lesen, als wäre es der Anfang der Geschichte.

In dreißig Jahren werden Historiker über den Kontext des Ukraine-Krieges schreiben: den Putsch, den Angriff auf Donbass, die NATO-Erweiterung, die Ablehnung der Minsker Abkommen und die russischen Vertragsvorschläge – ohne als Putin-Marionetten bezeichnet zu werden.

Genauso werden Historiker über den Versailler Vertrag als Ursache für den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg schreiben, ohne als Nazi-Sympathisanten bezeichnet zu werden.

Während der Krieg in der Ukraine andauert, ist es tabu, Zusammenhänge herzustellen, wie es auch während des Zweiten Weltkriegs der Fall gewesen wäre. Im Journalismus ist Kontext von entscheidender Bedeutung.

Aber Journalisten müssen sich während eines Krieges dem Programm der Kriegspropaganda anpassen. Journalisten haben eindeutig nicht die gleichen Freiheiten wie Historiker. Lange nach dem Krieg können Historiker die Fakten frei durchforsten.

DIE UKRAINE-ZEITTAFEL

Zweiter Weltkrieg – Ukrainische Nationalfaschisten unter der Führung von Stepan Bandera verbündeten sich zunächst mit den deutschen Nazis und verübten Massaker an mehr als hunderttausend Juden und Polen.

1950er bis 1990 – Die CIA brachte ukrainische Faschisten in die USA und arbeitete mit ihnen zusammen, um die Sowjetunion in der Ukraine zu untergraben, indem sie Sabotage- und Propagandaaktionen durchführten. Der ukrainische Faschistenführer Mykola Lebed wurde nach New York gebracht, wo er mindestens bis in die 1960er Jahre mit der CIA zusammenarbeitete und der CIA noch bis 1991, dem Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine, von Nutzen war. Die Beweise dafür finden sich in einem Bericht der US-Regierung ab Seite 82. Die Ukraine ist somit seit fast 80 Jahren ein Aufmarschgebiet für die USA, um Moskau zu schwächen und zu bedrohen.

November 1990: Ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer wird die Charta von Paris für ein neues Europa (auch bekannt als Pariser Charta) von den USA, Europa und der Sowjetunion verabschiedet. Die Charta basiert auf den Helsinki-Abkommen und wird 1999 in der Charta für europäische Sicherheit aktualisiert. Diese Dokumente bilden die Grundlage der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die OSZE-Charta besagt, dass kein Land und kein Block seine eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen Landes bewahren kann.

25. DEZEMBER 1991: Zusammenbruch der Sowjetunion. Im darauffolgenden Jahrzehnt kommen die Geschäftemacher aus Washington und von der Wall Street ins Land, um die ehemals staatlichen Unternehmen zu zerschlagen, sich selbst zu bereichern, zur Entstehung von Oligarchen beizutragen und die russische, ukrainische und andere ehemalige sowjetische Bevölkerung zu verarmen.

1990er Jahre: Die USA brechen ihr Versprechen an den letzten sowjetischen Staatschef Gorbatschow, die NATO nicht nach Osteuropa auszudehnen, um im Gegenzug ein geeintes Deutschland zu erhalten. George Kennan, der führende Experte der US-Regierung für die UdSSR, ist gegen eine Erweiterung. Senator Joe Biden, der die NATO-Erweiterung unterstützt, sagt voraus, dass Russland feindselig darauf reagieren wird.

1997: Zbigniew Brzezinski, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der USA, schreibt 1997 in seinem Buch „The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“:

„Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiges Land dazu beiträgt, Russland zu transformieren. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Reich zu sein. Russland ohne die Ukraine kann immer noch nach imperialem Status streben, aber es würde dann zu einem überwiegend asiatischen imperialen Staat werden.“

Silvester 1999: Nach acht Jahren der Dominanz der USA und der Wall Street wird Wladimir Putin Präsident Russlands. Bill Clinton weist ihn im Jahr 2000 zurück, als er um einen NATO-Beitritt bittet.

Putin beginnt, die Tür für westliche Eindringlinge zu schließen, stellt die russische Souveränität wieder her und verärgert damit letztendlich Washington und die Wall Street. Dieser Prozess findet in der Ukraine nicht statt, die weiterhin der Ausbeutung durch den Westen und der Verarmung der ukrainischen Bevölkerung ausgesetzt ist.

10. Februar 2007: Putin hält seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er den aggressiven Unilateralismus der USA verurteilt, einschließlich der illegalen Invasion des Irak im Jahr 2003 und der NATO-Osterweiterung.

Er sagte: „Wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen ist diese [NATO-]Erweiterung gerichtet? Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Pakts gemacht haben? Wo sind diese Erklärungen heute? Niemand erinnert sich mehr an sie.“

Putin spricht drei Jahre, nachdem die baltischen Staaten, ehemalige Sowjetrepubliken, die an Russland grenzen, dem westlichen Bündnis beigetreten sind. Der Westen demütigt Putin und Russland, indem er seine legitimen Bedenken ignoriert. Ein Jahr nach seiner Rede verkündet die NATO, dass die Ukraine und Georgien Mitglieder werden sollen. Vier weitere ehemalige Staaten des Warschauer Pakts treten 2009 bei.

2004–2005: Orangene Revolution. Die Wahlergebnisse werden aufgehoben und Viktor Juschtschenko, der den USA nahesteht, wird in einer Stichwahl zum Präsidenten gewählt. Viktor Janukowitsch unterliegt. Juschtschenko erklärt den Faschistenführer Stepan Bandera zum „Helden der Ukraine“.

3. April 2008: Auf einer NATO-Konferenz in Bukarest heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Gipfels: „Wir begrüßen die euro-atlantischen Bestrebungen der Ukraine und Georgiens, der NATO beizutreten. Wir haben heute vereinbart, dass diese Länder Mitglieder der NATO werden.“ Russland lehnt dies entschieden ab. William Burns, damals US-Botschafter in Russland und derzeit CIA-Direktor, warnt in einem Telegramm an Washington, das von WikiLeaks veröffentlicht wurde, dass

„Außenminister Lawrow und andere hochrangige Beamte haben wiederholt ihren starken Widerstand zum Ausdruck gebracht und betont, dass Russland eine weitere Osterweiterung als potenzielle militärische Bedrohung betrachten würde. Die NATO-Erweiterung, insbesondere um die Ukraine, ist für Russland nach wie vor ein „emotionales und neuralgisches“ Thema, aber auch strategische politische Überlegungen liegen dem starken Widerstand gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens zugrunde. In der Ukraine gehören dazu die Befürchtungen, dass das Thema das Land möglicherweise in zwei Teile spalten könnte, was zu Gewalt oder sogar, wie einige behaupten, zu einem Bürgerkrieg führen könnte, der Russland zu einer Entscheidung zwingen würde, ob es intervenieren soll. … Lawrow betonte, dass Russland die fortgesetzte Osterweiterung der NATO, insbesondere in die Ukraine und nach Georgien, als potenzielle militärische Bedrohung betrachten müsse.

Vier Monate später bricht in Georgien eine Krise aus, die zu einem kurzen Krieg mit Russland führt, den die Europäische Union auf eine Provokation Georgiens zurückführt.

November 2009: Russland strebt neue Sicherheitsvereinbarungen in Europa an. Moskau veröffentlicht den Entwurf eines Vorschlags für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, die nach Ansicht des Kremls veraltete Institutionen wie die NATO und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ersetzen soll.

Der Text des Vorschlags, der am 29. November auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde, kommt mehr als ein Jahr, nachdem Präsident Dmitri Medwedew das Thema erstmals offiziell angesprochen hatte. Bei einer Rede in Berlin im Juni 2008 sagte Medwedew, der neue Pakt sei notwendig, um die Vereinbarungen aus der Zeit des Kalten Krieges endlich zu aktualisieren.

„Ich bin überzeugt, dass die Probleme Europas erst gelöst werden, wenn seine Einheit hergestellt ist, eine organische Ganzheit all seiner integralen Bestandteile, einschließlich Russlands“, sagte Medwedew.

2010: Viktor Janukowitsch wird laut OSZE in einer freien und fairen Wahl zum Präsidenten der Ukraine gewählt.

2013: Janukowitsch entscheidet sich für ein Wirtschaftspaket aus Russland statt für ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Dies bedroht westliche Ausbeuter in der Ukraine und ukrainische politische Kompradorenführer und Oligarchen.

Februar 2014: Janukowitsch wird in einem gewaltsamen, von den USA unterstützten Putsch gestürzt (der durch die Nuland-Pyatt-Abhörprotokolle angekündigt wurde), wobei ukrainische faschistische Gruppen wie der Rechte Sektor eine führende Rolle spielen. Ukrainische Faschisten ziehen mit Fackeln durch Städte und tragen dabei Porträts von Bandera.

Demonstranten stoßen im Februar 2014 in Kiew, Ukraine, mit der Polizei zusammen. (Wikimedia Commons)

16. März 2014: In einer Ablehnung des Staatsstreichs und der verfassungswidrigen Einsetzung einer antirussischen Regierung in Kiew stimmen die Krim-Bewohner in einem Referendum mit einer Wahlbeteiligung von 89 Prozent mit 97 Prozent für einen Beitritt zu Russland. Die private Militärorganisation Wagner wird zur Unterstützung der Krim gegründet. Es fallen praktisch keine Schüsse und es wird niemand getötet, was von den westlichen Medien fälschlicherweise als „russische Invasion der Krim“ dargestellt wird.

12. April 2014: Die Putschregierung in Kiew beginnt einen Krieg gegen die Separatisten im Donbass, die sich gegen den Putsch und für Demokratie einsetzen. Das offen neonazistische Asow-Bataillon spielt eine Schlüsselrolle in den Kämpfen für Kiew. Die Wagner-Truppen treffen ein, um die Milizen im Donbass zu unterstützen. Die USA übertreiben dies erneut als eine russische „Invasion“ der Ukraine. „Im 21. Jahrhundert verhält man sich nicht wie im 19. Jahrhundert, indem man unter einem völlig erfundenen Vorwand in ein anderes Land einfällt“, sagt der US-Außenminister John Kerry, der als Senator für die US-Invasion im Irak im Jahr 2003 unter einem völlig erfundenen Vorwand stimmte.

2. Mai 2014: Dutzende russischstämmige Demonstranten werden in einem Gebäude in Odessa von Neonazi-Schlägern bei lebendigem Leib verbrannt. Acht Tage später erklären Luhansk und Donezk ihre Unabhängigkeit und stimmen für den Austritt aus der Ukraine.

5. September 2014: Das erste Minsker Abkommen wird in Minsk, Belarus, von Russland, der Ukraine, der OSZE und den Anführern der abtrünnigen Donbass-Republiken unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs im Normandie-Format unterzeichnet. Der Konflikt kann dadurch nicht beigelegt werden.

12. Februar 2015: In Belarus wird Minsk II unterzeichnet, das die Kämpfe beenden und den Republiken Autonomie gewähren soll, während sie Teil der Ukraine bleiben. Das Abkommen wurde am 15. Februar einstimmig vom UN-Sicherheitsrat gebilligt. Im Dezember 2022 gibt der ehemalige deutsche Kanzler Angela Merkel zu, dass der Westen nie die Absicht hatte, auf die Umsetzung von Minsk zu drängen, und es im Wesentlichen als Trick benutzte, um der NATO Zeit zu verschaffen, die Streitkräfte der Ukraine zu bewaffnen und auszubilden.

2016: Die als Russiagate bekannte Falschmeldung erfasst die Demokratische Partei und die ihr nahestehenden Medien in den Vereinigten Staaten, in denen fälschlicherweise behauptet wird, Russland habe sich in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Der fingierte Skandal dient dazu, Russland in den USA weiter zu dämonisieren und die Spannungen zwischen den Atommächten zu erhöhen, wodurch die Öffentlichkeit auf einen Krieg gegen Russland eingestimmt wird.

12. Mai 2016: Die USA aktivieren ein Raketensystem in Rumänien und verärgern damit Russland. Die USA behaupten, es handele sich um ein reines Verteidigungssystem, aber Moskau sagt, das System könne auch offensiv eingesetzt werden und würde die Zeit für einen Angriff auf die russische Hauptstadt auf 10 bis 12 Minuten verkürzen.

6. Juni 2016: Symbolisch am Jahrestag der Invasion der Normandie startet die NATO aggressive Übungen gegen Russland. Sie beginnt Kriegsspiele mit 31.000 Soldaten in der Nähe der russischen Grenze, die größte Übung in Osteuropa seit dem Ende des Kalten Krieges. Zum ersten Mal seit 75 Jahren folgen deutsche Truppen den Spuren der Nazi-Invasion in die Sowjetunion über Polen.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist dagegen. „Was wir jetzt nicht tun sollten, ist, die Situation durch Säbelrasseln und Kriegstreiberei weiter anzuheizen“, sagt Steinmeier in einem erstaunlichen Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag. „Wer glaubt, dass eine symbolische Panzerparade an der Ostgrenze des Bündnisses Sicherheit bringt, irrt sich.“

Stattdessen fordert Steinmeier den Dialog mit Moskau. „Wir sind gut beraten, keine Vorwände zu schaffen, um eine alte Konfrontation wieder aufleben zu lassen“, warnt er und fügt hinzu, es wäre „fatal, nur nach militärischen Lösungen und einer Politik der Abschreckung zu suchen“.

Dezember 2021: Russland unterbreitet den Vereinigten Staaten und der NATO Vertragsentwürfe, in denen eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa vorgeschlagen wird, und belebt damit den gescheiterten russischen Versuch von 2009 wieder. Die Verträge schlagen die Entfernung des rumänischen Raketensystems und den Abzug der NATO-Truppen aus Osteuropa vor. Russland kündigt eine „technisch-militärische“ Reaktion an, falls keine ernsthaften Verhandlungen über die Verträge stattfinden. Die USA und die NATO lehnen sie im Wesentlichen rundweg ab.

Februar 2022: Russland beginnt seine militärische Intervention in Donbass im noch andauernden ukrainischen Bürgerkrieg, nachdem es zuvor die Unabhängigkeit von Luhansk und Donezk anerkannt hat.

Vor der Intervention zeigen Karten der OSZE einen deutlichen Anstieg des Beschusses aus der Ukraine in die Separatistenrepubliken, wo seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet wurden.

Ukrainische Truppen in der Region Donbass, März 2015. (OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

März–April 2022: Russland und die Ukraine einigen sich auf ein Rahmenabkommen, das den Krieg beenden soll, einschließlich der Zusage der Ukraine, der NATO nicht beizutreten. Die USA und Großbritannien lehnen dies ab. Premierminister Boris Johnson fliegt nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufzufordern, die Verhandlungen mit Russland einzustellen. Der Krieg geht weiter, und Russland erobert einen Großteil des Donbass.

26. März 2022: Biden gibt zu, dass die USA mit ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland versuchen, die Putin-Regierung zu stürzen. Anfang März überstimmte er seinen Außenminister bei der Einrichtung einer Flugverbotszone für russische Flugzeuge in der Ukraine. Biden sei gegen die Flugverbotszone, sagte er damals, denn „das nennt man den Dritten Weltkrieg, okay? Lasst uns das klarstellen, Leute. Wir werden in der Ukraine nicht den dritten Weltkrieg führen.“

September 2022: Die Republiken von Donbass stimmen für den Beitritt zur Russischen Föderation, ebenso wie zwei weitere Regionen: Cherson und Saporischschja.

Mai 2023: Die Ukraine beginnt eine Gegenoffensive, um zu versuchen, von Russland kontrolliertes Gebiet zurückzuerobern. Wie aus Anfang des Jahres durchgesickerten Dokumenten hervorgeht, kommen US-Geheimdienste zu dem Schluss, dass die Offensive scheitern wird, bevor sie überhaupt beginnt.

Juni 2023: Ein 36-stündiger Aufstand der Wagner-Gruppe scheitert, als ihr Anführer Jewgeni Prigoschin einen Deal eingeht, um ins Exil nach Belarus zu gehen. Die Privatarmee Wagner, die vom russischen Verteidigungsministerium finanziert und bewaffnet wurde, wird in die russische Armee eingegliedert. Die ukrainische Offensive scheitert Ende November.

September 2024: Biden gab den Realisten im Pentagon nach, die sich dagegen aussprachen, dass die Ukraine britische Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow tief in Russland abfeuert, aus Angst, dass dies auch zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland mit allen damit verbundenen Konsequenzen führen würde.

Putin warnte damals, dass britische Soldaten vor Ort in der Ukraine die britischen Raketen mit geostrategischer Unterstützung der USA tatsächlich auf Russland abfeuern würden, was „bedeuten würde, dass die NATO-Staaten – die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder – sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn dies der Fall ist, werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns drohen werden.“

November 2024: Nachdem er aus dem Rennen geworfen wurde und seine Partei das Weiße Haus verloren hatte, schaltete ein „Lame Duck“ Biden plötzlich einen Gang höher und erlaubte nicht nur den Abschuss britischer, sondern auch US-amerikanischer Langstrecken-ATACMS-Raketen auf Russland. Es ist nicht klar, ob das Weiße Haus das Pentagon jemals im Voraus über diesen Schritt informiert hat, der genau den Dritten Weltkrieg riskierte, den Biden zuvor zu vermeiden versucht hatte.

Februar 2025: Der erste direkte Kontakt zwischen der Führungsspitze der Vereinigten Staaten und Russlands seit mehr als drei Jahren findet statt, mit einem Telefonat zwischen den Präsidenten der Länder und einem Treffen der Außenminister in Saudi-Arabien. Sie vereinbaren, Verhandlungen zur Beendigung des Krieges aufzunehmen.

Diese Zeitachse zeigt deutlich die aggressive Absicht des Westens gegenüber Russland und wie die Tragödie hätte vermieden werden können, wenn die NATO der Ukraine den Beitritt nicht erlaubt hätte, wenn die Minsker Abkommen umgesetzt worden wären und wenn die USA und die NATO eine neue Sicherheitsvereinbarung in Europa ausgehandelt hätten, die die Sicherheitsbedenken Russlands berücksichtigt.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden und ist auf Twitter unter @unjoe zu finden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …