Drohungen eines weiteren israelischen Krieges im Libanon sind nur Gerüchte

Trotz Medienhysterie und politischer Theatralik fehlt es Israel an der Fähigkeit, der Rechtfertigung und dem öffentlichen Willen, einen neuen Krieg gegen den Libanon zu beginnen. Im Zweifelsfall sollte man immer die Signale von der Nordfront überprüfen.

Qassem Qassem

5. Juni 2025

Steht ein neuer israelischer Krieg gegen den Libanon bevor? Wird das israelische Militär eine Bodenoffensive starten, um Gebiete südlich des Litani-Flusses zu erobern?

In den letzten Monaten haben Angst und Vorahnung die libanesische Öffentlichkeit erfasst. Angeheizt wurde dies durch einige politische Analysten, die mit dem libanesischen Widerstand sympathisieren und öffentlich über die Möglichkeit eines neuen Krieges spekuliert haben.

Diese Befürchtungen wurden durch Berichte aus Washington verschärft, in denen unter Berufung auf undichte Stellen berichtet wurde, dass der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, US-Beamte über die Absicht Tel Avivs informiert habe, eine Invasion bis zum Litani zu starten.

Die Überraschung im September: Was den Libanon wirklich erschüttert hat

Aber sind diese Behauptungen stichhaltig? Gibt es glaubwürdige Anzeichen vor Ort, die auf eine Kriegsvorbereitung Israels hindeuten? Und noch entscheidender: Verfügt Tel Aviv überhaupt über die Kapazitäten für eine solche Invasion?

Um die Wurzeln der aktuellen Ängste im Libanon zu verstehen, muss man auf die Ereignisse vom 23. September letzten Jahres zurückblicken. An diesem Tag startete Tel Aviv die Operation „Pfeile des Nordens” gegen die Hisbollah im gesamten Libanon. Innerhalb von 24 Stunden bombardierten die Kampfflugzeuge des Besatzungsstaates fast 1.600 Ziele in der Bekaa, in Beirut und im Südlibanon und vertrieben fast eine Million Menschen aus dem Süden in die Hauptstadt.

Im Vorfeld dieser Operation gab es mehrere Anzeichen für eine bevorstehende Eskalation. Zunächst verzichtete Israel auf den Einsatz seiner an der Nordfront gelagerten Munition, obwohl es an der Südfront gegen Gaza aufgrund von Verzögerungen bei den Waffenlieferungen aus Washington unter Munitionsmangel litt.

Unterdessen ergriff der Besatzungsstaat außergewöhnliche Maßnahmen im Hinterland: Krankenhäuser im Norden wurden in unterirdische Schutzräume und Tunnel verlegt, und es wurden groß angelegte Simulationen von Raketenangriffen auf sensible Infrastruktureinrichtungen durchgeführt. Die Besatzungsarmee führte sogar Übungen durch, bei denen täglich 3.000 Raketen auf den Norden des besetzten Palästinas fielen. Die Behörden wiesen die Siedler an, sich mit Wasserflaschen und Generatoren zu versorgen, um sich vorzubereiten.

Trotz dieser offensichtlichen Signale hielt sich im Libanon die Überzeugung, dass Tel Aviv abgeschreckt und nicht zu einer Eskalation bereit sei. Diese Illusion wurde innerhalb weniger Tage zerstört.

Israelische politische Fraktionen, sowohl oppositionelle als auch loyale, hatten aus mehreren Gründen für Angriffe gegen den libanesischen Widerstand plädiert: Erstens hatte die Zermürbung der Nordfront durch die Hisbollah im vergangenen Jahr die Moral der Israelis schwer beeinträchtigt. Zweitens hatte die finanzielle und gesellschaftliche Belastung durch die unbefristete Aufnahme von Zehntausenden vertriebenen Siedlern aus dem Norden ihren Tribut gefordert. Drittens hatte die regelmäßige Störung des Alltagslebens in Großstädten wie Haifa und Akko, wo die Einwohner häufig in Luftschutzbunker flüchten mussten,

Am 22. September reagierte das israelische Politik- und Sicherheitskabinett daher mit der Ankündigung einer strategischen Verlagerung des militärischen Schwerpunkts nach Norden.

Was hat sich also geändert?

Heute sieht die Lage jedoch deutlich anders aus. In der Vergangenheit hat Tel Aviv vor jeder größeren Operation gegen den Libanon zunächst Vorbereitungen vor Ort getroffen. Am 25. Mai berichtete der israelische Armeesender jedoch, dass das Nordkommando der Armee die volle Kontrolle über die libanesische Grenze wieder an die Galiläa-Brigade (91) zurückgegeben habe, wodurch der Status quo vom 7. Oktober 2023 wiederhergestellt wurde.

Die Brigade war zuvor in den östlichen Sektor verlegt worden, während die 146. Reservebrigade die Westfront überwachte, um die Zielauswahl und die Geheimdienstarbeit zu koordinieren. Diese Rückkehr zu Routineeinsätzen deutet auf eine Rückkehr zum Normalzustand hin.

Das jüngste Trauma der Septemberkampagne lastet weiterhin schwer auf der libanesischen Psyche und schürt endlose Spekulationen. Diese Kriegsrhetorik ist jedoch größtenteils psychologischer Natur und entspricht nicht der aktuellen militärischen Realität.

Die Forderungen des Oppositionsführers Yair Lapid nach einer Wiederbelebung des alten Stellvertreterkrieges Israels, der „Südlibanesischen Armee“, und das Ultimatum der USA, die Hisbollah zu entwaffnen oder einen Krieg zu riskieren, verdeutlichen einmal mehr die Druckkampagne, die Tel Aviv und Washington innerhalb des Libanon koordinieren.

Aber was wäre der Grund für einen neuen Krieg? Und was würde Israel damit erreichen wollen?

Auch hier ist der Kontext entscheidend. Im vergangenen Jahr wurden durch Aktionen der Hisbollah 100.000 Siedler aus dem nördlichen Teil des besetzten Palästinas vertrieben. Die koordinierten regionalen Fronten, die vom Libanon, Gaza, Jemen und Irak aufgestellt wurden, verstärkten den militärischen Druck auf Tel Aviv erheblich und lieferten ihm einen Vorwand für eine Eskalation.

Die mit Ansarallah verbündete Armee im Jemen, die Teil der Achse des Widerstands ist, hat konsequent israelische Schiffe im Roten Meer angegriffen und Langstreckenraketen und Drohnenangriffe auf besetzte Gebiete gestartet, wodurch die israelischen Verteidigungslinien gedehnt und ihre operativen Prioritäten erschwert wurden. Der Widerstandskampf im Jemen ist zu einer zentralen Säule des Drucks auf Israel geworden.

Heute jedoch hat der Widerstand im Libanon davon abgesehen, Feindseligkeiten zu initiieren, und die Reaktion auf israelische Verstöße dem libanesischen Staat überlassen. Ohne einen zwingenden Vorwand kann Tel Aviv einen Krieg gegenüber der internationalen Gemeinschaft oder Washington nicht ohne Weiteres rechtfertigen.

Israel hält sich in der Regel auch an starre Kriegsziele und Ausstiegsstrategien – eine Lehre aus seinen Fehlern im Juli-Krieg 2006, die in den Ergebnissen der Winograd-Kommission formuliert wurde. In seinem letzten Krieg waren die erklärten Ziele Tel Avivs, die Eliteeinheiten der Hisbollah, die Radwan-Kräfte, und die Panzerabwehrraketeneinheiten von der Grenze zu vertreiben, die Raketenkapazitäten des Widerstands zu schwächen und die Fronten in Gaza und im Libanon politisch zu trennen.

Großspurige Ziele wie die „Eliminierung der Hisbollah” fehlten auffällig, da Tel Aviv sich der Grenzen seiner militärischen Stärke und der Fähigkeiten seiner Gegner sehr bewusst ist.

Was könnte Israel nun noch erreichen, was es in 66 Kriegstagen nicht geschafft hat? Wenn die derzeitige Aggression keine strategischen Vorteile bringt, was würde eine groß angelegte Offensive bringen?

Darüber hinaus ist die israelische Gesellschaft erschöpft. Über 18 Monate Krieg haben die Moral zermürbt und die Forderungen nach einem Ende der Kämpfe und der Rückkehr der israelischen Gefangenen laut werden lassen. Der langwierige Konflikt hat eine sozioökonomische Krise ausgelöst, die Reservisten und ihre Familien schwer trifft.

Ein Reservist, der früher mit einem 40-tägigen Einsatz rechnen konnte, ist nun 250 bis 300 Tage im Einsatz – was zu massiven Arbeitsplatzverlusten, Schulausfällen und einer tiefgreifenden Störung des täglichen Lebens führt. Diese Belastung hat die Besatzungsarmee gezwungen, neue Rekruten aus ultraorthodoxen Gemeinden zu suchen, was zu Spannungen innerhalb der fragilen Koalitionsregierung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt hat.

Selbst wenn Tel Aviv diese Hürden überwindet und Zehntausende weitere Soldaten einzieht – Netanjahu kündigte an, ab dem 27. Mai 450.000 Reservisten einzuberufen, mehr als die 360.000, die nach dem 7. Oktober einberufen wurden –, bleiben Fragen offen.

Kann Israel noch an zwei Fronten kämpfen?

Kann das Besatzungsheer nach 18 Monaten Zermürbungskrieg wirklich eine solche Streitmacht mobilisieren und aufrechterhalten? Und wo würde es den Einsatz priorisieren: im Gazastreifen, wo seine Gefangenen in Widerstandshaft bleiben, oder im Libanon?

Es ist klar, dass Tel Aviv sich zunächst auf den Gazastreifen konzentriert. Wie The Cradle in Mind Games: The Resistance Axis’s cognitive war on Israel, berichtet, prägen psychologische Operationen und regionale Koordination zunehmend die Strategie des Widerstands. Jeder Erfolg bei der Befreiung von Gefangenen, sei es durch Verhandlungen oder mit Gewalt, würde Netanjahu vor den Wahlen stärken.

Hunderte Tote bei Tausenden von Verstößen Israels gegen den Waffenstillstand mit dem Libanon machen deutlich: Wird Tel Aviv den Krieg gegen den Libanon eskalieren, wenn es solche Angriffe unter dem Deckmantel einer libanesischen Regierung durchführen kann, die von den USA geschützt wird?

Unwahrscheinlich. Israel hat noch nie eine solche operative Freiheit im Libanon genossen wie derzeit und wird weiterhin gegen die Infrastruktur des Widerstands vorgehen. Die alten Regeln des Kampfes sind zusammengebrochen. Nach dem Märtyrertod des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah sieht sich Tel Aviv einer neuen Hisbollah-Führung gegenüber, deren Dynamik es nicht vollständig versteht. Es testet diese neue Konstellation durch Attentate und Bombenanschläge in Dahiye und prüft die roten Linien des Widerstands.

Um aus der reaktiven Politik herauszukommen, wäre es für den Libanon von Vorteil, eine unabhängige strategische Bewertungseinheit zu schaffen, ähnlich den internen strategischen Planungsgremien, die Israel als Reaktion auf seine Niederlagen im Oktoberkrieg 1973 eingerichtet hat. Ein solches Gremium würde militärische und politische Daten objektiv bewerten, ohne sich von der öffentlichen Meinung und der Medienhysterie beeinflussen zu lassen, und so sicherstellen, dass der Libanon wachsam bleibt, ohne sich der psychologischen Kriegsführung zu beugen.

Beirut muss ein Gleichgewicht finden: wachsam bleiben, ohne die Propaganda Tel Avivs zu verstärken, und sich vorbereiten, ohne überzureagieren. Der Würgegriff der USA über den Libanon unterstreicht auch, wie wichtig es ist, sich gegen von außen aufgezwungene Agenden zu wehren.

