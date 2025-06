https://thegrayzone.com/2025/06/04/trumps-palantir-spying-stock/



Trumps Begeisterung für das dystopische Spionagetool Palantir lässt die Aktienkurse in die Höhe schnellen

Kit Klarenberg

·4. Juni 2025

Die Trump-Regierung hat das Überwachungsunternehmen Palantir beschuldigt, die persönlichen Daten der US-Bevölkerung über verschiedene Regierungsbehörden hinweg zu sammeln, was Alarmglocken hinsichtlich eines zentralisierten Spionagetools läuten lässt, das ohne jegliche Kontrolle auf Hunderte Millionen Menschen abzielt. Die Wall Street reagierte auf diese Nachricht mit einem beispiellosen Anstieg der Palantir-Aktienkurse.

Während einer Investorenkonferenz zum Jahresende im Februar prahlte der Mitbegründer von Palantir und militante Zionist Alex Karp, dass sein Unternehmen durch die Ermöglichung von Massenmorden einen finanziellen Gewinn mache.

„Palantir ist hier, um die Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu stören und zu den besten der Welt zu machen und, wenn nötig, Feinde zu erschrecken“, erklärte er und fügte hinzu: „Und gelegentlich auch zu töten.“

In dieser Hinsicht behauptete Karp, Palantir sei „überaus erfolgreich“, und er sei „sehr stolz auf die Rolle, die wir spielen, insbesondere an Orten, über die wir nicht sprechen können“.

Karp sagte außerdem soziale „Umwälzungen“ voraus, die „sehr gut für Palantir“ seien.

„Es gibt eine Revolution. Einige Leute werden geköpft werden“, warnte er und deutete an, dass sein Unternehmen die wichtigste Technologie produziere, die es den Eliten ermögliche, während der kommenden Unruhen die Kontrolle wiederherzustellen.

Palantir spielt bereits eine entscheidende Rolle im belagerten Gazastreifen, wo seine Produkte Israel bei der Anwendung eines brutalen KI-Zielsystems namens Lavender unterstützen, mit dem der anhaltende Völkermord gesteuert wird. Angesichts öffentlicher Proteste hat Karp zugegeben, dass er direkt an der Tötung von Palästinensern im Gazastreifen beteiligt ist, aber darauf bestanden, dass die Toten „größtenteils Terroristen“ seien.

Anfang Januar versammelte sich der Vorstand des offen pro-israelischen Unternehmens in Tel Aviv zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Seitdem hat sich seine finanzielle Lage dramatisch verbessert.

Im Laufe des Monats Mai explodierte der Aktienkurs von Palantir und machte das Unternehmen zum leistungsstärksten Unternehmen im S&P 500. Am 2. Juni erreichte der Aktienkurs von Palantir ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 512 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Marktwert des Unternehmens auf rund 311 Milliarden US-Dollar katapultierte. Auslöser für diesen plötzlichen Ausbruch der Begeisterung der Anleger war eine Reihe lukrativer Verträge, die seit dem Amtsantritt von Donald Trump mit mehreren US-Regierungsbehörden unterzeichnet wurden, sowie die Erwartung, dass Palantir in Zukunft weitere Großaufträge erhalten wird.

Die Produkte von Palantir erweitern die Massenüberwachung im Inland und die Zielerfassung des Pentagon weltweit

Am 30. Mai veröffentlichte die New York Times einen ausführlichen Bericht, in dem diese Verträge mit einer von Trump im März unterzeichneten Verfügung in Verbindung gebracht wurden, die einen nahtlosen, massiven Datenaustausch zwischen Regierungsbehörden über eine Palantir-Anwendung namens Foundry fordert.

Der Bericht erklärte den Lesern nicht, wie Palantir dank der Unterstützung durch den Venture-Capital-Arm der CIA, In-Q-Tel, der Peter Thiels Unternehmen im Jahr 2004 2 Millionen Dollar schenkte, als kleines Start-up-Unternehmen entstanden ist. Stattdessen neigte die Zeitung zu einer parteiischen Sichtweise und spielte mit den Befürchtungen der Demokraten, Trump könnte eine einheitliche Datenbank missbrauchen, um politische Gegner ins Visier zu nehmen.

Nichtsdestotrotz lieferte die Times wertvolle Einblicke in die Durchdringung einer Vielzahl von US-Regierungsbehörden durch Palantir, das seit Trumps Amtsantritt mehr als 113 Millionen Dollar an Bundesmitteln einnahm, zusätzlich zu „zusätzlichen Mitteln aus bestehenden Verträgen sowie neuen Verträgen mit dem Heimatschutzministerium und dem Pentagon“. Ende Mai wurde der bestehende Vertrag des Unternehmens mit dem Verteidigungsministerium um 795 Millionen Dollar aufgestockt, wodurch sich der Gesamtwert auf atemberaubende 1,3 Milliarden Dollar belief.

Palantir liefert dem Pentagon derzeit eine KI-Zielerfassungssoftware namens Maven, die auf Schlachtfeldern von Syrien über Jemen bis zur Ukraine und darüber hinaus eingesetzt wird. Der Vertrag läuft mindestens bis Mai 2029. Die Vorliebe der Trump-Regierung für Palantir hat dazu geführt, dass dessen Datenanalyse- und Speichertool „Foundry“ in mindestens vier Bundesbehörden eingesetzt wird, darunter das DHS und das Ministerium für Gesundheit und Soziales. Offenbar laufen auch Gespräche mit der Sozialversicherungsbehörde und der Steuerbehörde über die Einführung des Tools. Dies würde die Zusammenführung der Datensätze all dieser Behörden erleichtern.

Laut der Times wurde Palantir ausgewählt, um den Auftrag von Trump zur Verbesserung des Datenaustauschs zwischen den Ministerien durch Elon Musks Department of Government Efficiency umzusetzen. Mindestens drei DOGE-Mitglieder waren zuvor bei dem Unternehmen beschäftigt, zwei weitere haben bei von Thiel finanzierten Firmen gearbeitet. Die Zeitung zitierte durchgesickerte Screenshots, die darauf hindeuten, dass DHS-Beamte im Februar E-Mails mit DOGE über die Zusammenführung von Bürgerdaten ausgetauscht haben, und zitierte namentlich nicht genannte Palantir-Mitarbeiter, die sich „über die Sammlung so vieler sensibler Informationen an einem Ort“ besorgt zeigten, insbesondere angesichts der angeblich „schlampigen“ Sicherheitsvorkehrungen „einiger DOGE-Mitarbeiter“.

Die Times konzentrierte sich zwar stark auf die Risiken, die sich aus Trumps Begeisterung für die Palantir-Technologie ergeben, räumte jedoch nebenbei ein, dass das Unternehmen „seit langem“ mit verschiedenen Zweigen der US-Bundesregierung zusammenarbeitet, darunter die Centers for Disease Control and Prevention. Im Februar 2022 wurde Palantir von der Biden-Regierung mit der Verwaltung der Verteilung von Covid-Impfstoffen beauftragt. Unterdessen erhielt das „Abschiebungsteam“ der Einwanderungs- und Zollbehörde im April von Palantir 30 Millionen Dollar „für den Aufbau einer Plattform zur Echtzeit-Verfolgung von Migrantenbewegungen“.

Karp seinerseits hat Trumps Anhänger verärgert, als er 2023 in einem Interview in Davos, Schweiz, prahlte, er habe „im Alleingang den Aufstieg der extremen Rechten in Europa gestoppt“ – mithilfe einer Anwendung namens PG. Im Februar des folgenden Jahres behauptete er vor einem Publikum des Future Investment Initiative Institute, Palantir habe durch die Verhinderung „unzähliger Terroranschläge“ in ganz Europa das Wiederaufleben des Faschismus verhindert.

„Ich liebe es, wenn ich in europäischen Städten angebrüllt werde“, erklärte Karp. „Schreit mich weiter an … Der einzige Grund, warum niemand zwischen mir und euch im Stechschritt marschiert, ist mein Produkt“, lachte er.

Palantir dringt als privatisierter Rückgrat der nationalen Sicherheit in den Westen vor

Seit Jahren steht Palantir im Mittelpunkt der von den USA angeführten Bemühungen, das angebliche Atomprogramm des Iran zu neutralisieren. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein prädiktives Analyse-Tool namens Mosaic entwickelt, das von der Internationalen Atomenergiebehörde und US-Beamten verwendet wird, um Verbindungen zwischen Personen, Orten und Materialien zu visualisieren, die an den nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik beteiligt sind. Die gesammelten und ausgewerteten Daten umfassen potenziell kompromittiertes Material, das angeblich vom Mossad aus Teheran gestohlen wurde.

Dieser Beitrag ähnelt den Dienstleistungen, die Palantir für US-Regierungsbehörden wie die CIA, das DHS, das FBI und das Pentagon erbracht hat. Diese Stellen übergeben dem Unternehmen regelmäßig unermessliche Datenmengen, die für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden. So wurde beispielsweise das Tool „Gotham“ von Palantir vom US-Militär als Waffe eingesetzt, um angeblich Angriffe von Aufständischen vorherzusagen. In Afghanistan wurden damit Karten, Geheimdienstberichte und Vorfallmeldungen für die Missionsplanung kombiniert, was Bloomberg dazu veranlasste, Palantir als „geheime Waffe“ des sogenannten Krieges gegen den Terror zu bezeichnen.

Unterdessen deuten Dokumente, die vom NSA-Whistleblower Edward Snowden geleakt wurden, darauf hin, dass der US-amerikanische Geheimdienstgigant und sein britisches Pendant GCHQ in hohem Maße auf die Produkte von Palantir angewiesen sind. Eine durchgesickerte Präsentation aus dem Jahr 2011 brachte die Produkte des Unternehmens mit mehreren geheimen Spionageoperationen der Five Eyes in Verbindung und enthielt begeisterte persönliche Erfahrungsberichte von Analysten der Behörden. Einer schwärmte: „[Palantir] ist das beste Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Es ist intuitiv, d. h. idiotensicher, und kann vieles, was man sich nie hätte träumen lassen.“

Auch lokale Strafverfolgungsbehörden nutzen Gotham. Die Gesamtzahl der weltweit eingesetzten Technologien ist unbekannt, aber durchgesickerte Schulungsunterlagen des Los Angeles Police Department zu Gotham, darunter ein „Intermediate Course“ und ein „Advance Course“, geben einen wichtigen Einblick in die interne Funktionsweise des Tools. Die schiere Menge an Daten, die über Bürger gesammelt werden – unabhängig davon, ob sie gesetzestreu sind, einer Straftat verdächtigt werden oder einfach nur mit Personen in Verbindung stehen, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird – ist erschütternd.

Dazu gehören Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Namen, Kontaktdaten, Adressen, frühere Haftbefehle, Fahndungsfotos, persönliche Beziehungen, frühere und aktuelle Arbeitgeber, Tätowierungen, Narben, Piercings und andere identifizierende Merkmale. Ein derart innovativer Dienst ist nicht billig, und die Abonnements für Gotham belaufen sich auf Millionen von Dollar pro Jahr. Die enormen Gewinne, die Palantir seit seiner Gründung durch mehrere staatliche Stellen erzielt hat, haben die Gründer des Unternehmens sehr reich gemacht – allein Karps persönliches Vermögen wird derzeit auf 12,2 Milliarden Dollar geschätzt – und dem Unternehmen im September 2020 den Börsengang ermöglicht.

Neben den Datenschutzbedenken, die ein geheimniskräftiges Unternehmen mit Zugang zu so vielen privaten Daten aufwirft, ist auch die praktische Wirksamkeit der Technologie von Palantir in Frage gestellt worden, nachdem seine Anwendung „Foundry“ im Dezember 2020 im britischen Gesundheitsdienst NHS eingeführt wurde. Damals erhielt Palantir einen rechtlich zweifelhaften Auftrag ohne Ausschreibung, den Covid-19-Datenspeicher des Dienstes für zwei Jahre zu betreiben, obwohl Warnungen laut wurden, dass das Unternehmen „eine beispiellose Übertragung privater Gesundheitsdaten von Bürgern” in seine eigene Datenbank vornehmen könnte.

Im folgenden Jahr vergab der NHS einen Auftrag im Wert von 447 Millionen Dollar an Palantir für den Aufbau einer „föderierten Datenplattform”, die die Krankenakten aller britischen Bürger zusammenführt. Als Nächstes zahlte die britische Regierung Millionen an eine Beratungsfirma namens KPMG, um Palantirs Plattform an lokale NHS Trusts zu vermarkten, die die Verwaltung einzelner Krankenhäuser im ganzen Land überwachen. Seitdem haben mehrere hochrangige medizinische Beamte gewarnt, dass die Technologie von Palantir den aktuellen Systemen unterlegen sei und die Arbeit des NHS sogar behindern könnte.

Dennoch setzt der britische Premierminister Keir Starmer die Zusammenarbeit seiner Regierung mit Palantir fort und besuchte sogar unmittelbar nach seinem Treffen mit Trump im Februar dieses Jahres die Büros des Unternehmens in der Innenstadt von Washington DC. Louis Mosley, der Leiter von Palantir UK, begrüßte Starmer Haltung nach dem Besuch: „Man konnte in seinen Augen sehen, dass er es verstanden hat. Der Ehrgeiz ist da – der Wille ist da.”

Mosley von Palantir ist zufällig der Enkel von Sir Oswald Mosley, einem Nazi-Sympathisanten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der die British Union of Fascists anführte.

Während Thiels persönliche Sympathie für Trump und seine engen Beziehungen zu wichtigen Mitgliedern des Kabinetts des Präsidenten Palantir den Zugang zu sensiblen Regierungsbereichen erleichtert haben mögen, ist die aktuelle Entwicklung des Unternehmens das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Nachdem das Unternehmen in die nationalen Sicherheitsapparate westlicher Länder vorgedrungen ist, arbeiten die Firma und ihr messianischer CEO daran, ein transatlantisches Kontrollnetzwerk mit beispiellosen Befugnissen, lukrativen Gewinnen und einer wachsenden Zahl von Opfern zu konsolidieren.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist investigativer Journalist und untersucht die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung.

