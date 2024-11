https://www.middleeasteye.net/news/pressure-israeli-university-after-lecturer-arrested-violent-attack-palestinian



Druck auf Israels Hebräische Universität nach Verhaftung eines Dozenten wegen Angriffs auf Palästinenser

Michael Wolfowicz wird verdächtigt, zusammen mit israelischen Polizisten und Soldaten einen Palästinenser entführt und brutal verprügelt zu haben

Laith Awaine wurde im August 2024 von einer Gruppe von Israelis entführt und verprügelt (Soziale Medien)

Von Lubna Masarwa in Jerusalem und Oscar Rickett in London

Veröffentlicht am: 28. November 2024

Der Druck auf die Hebräische Universität Jerusalem wächst, nachdem einer ihrer Dozenten, der Kriminologe Michael Wolfowicz, unter dem Verdacht festgenommen wurde, zusammen mit acht israelischen Polizisten und Soldaten einen Palästinenser entführt und gewaltsam angegriffen zu haben.

Angeführt wird der Aufschrei von palästinensischen Studenten an Universitäten in ganz Israel, die in einem offenen Brief die Untätigkeit der Hebräischen Universität verurteilten.

Wolfowicz, ein leitender Dozent am kriminologischen Institut der juristischen Fakultät, wurde am Dienstag von der Abteilung für interne polizeiliche Ermittlungen (DIPI) verhaftet, die für alle von Polizeibeamten begangenen Straftaten zuständig ist.

Der Dozent, der bestreitet, am Tatort des Vorfalls im August gewesen zu sein, wird der schweren Körperverletzung verdächtigt, während andere Verdächtige beschuldigt werden, den Palästinenser Laith Awaine, der in der Nähe von Bethlehem lebt, entführt zu haben.

Im August hielt Wolfowicz vor dem israelischen Parlament, der Knesset, einen Vortrag , in dem er die Gewalt der Siedler herunterspielte und sagte, dass die Daten der Vereinten Nationen dazu auf „falschen Berichten“ beruhten.

Der Kriminologe war Postdoktorand am University College London und erklärte vor der Knesset, dass seine Beiträge von der Europäischen Union und dem US-Ministerium für Innere Sicherheit finanziert worden seien. Er hat über die Menschenrechte in Israel geschrieben und eine Studie über israelische Gefängnisse durchgeführt.

Die palästinensischen Studenten forderten in ihrem Schreiben die Suspendierung von Wolfowicz bis zum Beweis seiner Unschuld: „Jemand, der eine Person angreift, nur weil sie Araber und Palästinenser ist, kann nicht allgemein Studenten unterrichten, ganz zu schweigen von Menschenrechtskursen für arabische Studenten, insbesondere wenn er beschuldigt wird, einen terroristischen Akt gegen sein eigenes Volk begangen zu haben“.

„Nur in der israelischen Gesellschaft kann man erleben, dass ein Akademiker einen terroristischen Akt gegen eine Person begeht, nur weil sie Araber und Palästinenser ist, und die akademische Einrichtung, an der er lehrt, schweigt“, hieß es.

Nach Angaben des DIPI wurde Awaine in der Gegend von Wadi Auja im besetzten Westjordanland, nördlich der Siedlung Kochav Hashahar, angegriffen, als er mit Freunden zusammensaß.

Laut Zeugenaussagen wurde der Palästinenser mit Ästen und einem Gewehr geschlagen, in einen Bach geworfen und dann in ein Auto gezwungen. Er wurde mehrere Dutzend Kilometer weit weggefahren und dann auf die Straße geworfen.

Awaine sagte gegenüber Haaretz, dass er nach dem Angriff immer noch unter Rückenschmerzen leidet. „Ich habe das Gefühl, dass ich in einem rechtmäßigen Land lebe“, sagte er zu den Verhaftungen und fügte hinzu, dass er das Tal zwar oft mit Freunden besucht habe, aber seit dem Angriff nicht mehr dorthin zurückgekehrt sei.

Einem ungenannten israelischen Beamten zufolge, der mit Channel 12 sprach , behaupteten die Angreifer, dass Awaine der Hamas angehöre, aber es wurden keine Beweise gefunden, die dies belegen.

Zwei Zeugen identifizierten die Verdächtigen als maskierte Polizisten und Soldaten und bemerkten, dass einige von ihnen in einem Fahrzeug mit der Aufschrift „Grenzschutz“ am Tatort aufgetaucht seien, berichtete Haaretz.

Die Zeugen sagten, dass die Angreifer die Gruppe von Freunden mit den Worten „Ihr seid die Hamas“ beschimpften, bevor sie einem von ihnen Handschellen anlegten, ihn schlugen, in den Fluss warfen und ihn auf der Straße liegen ließen.

Nach Angaben von Haaretz verlor er das Bewusstsein und wurde in ein türkisches Krankenhaus im Westjordanland gebracht. Die israelische Zeitung berichtete im August über den Vorfall , doch erklärten das israelische Militär und die Polizei damals gegenüber der Reporterin Hagar Shezaf, dass keine Soldaten oder Polizisten beteiligt gewesen seien.

Einer der anderen Verdächtigen ist Saar Ofir, ein israelischer Siedler, der im Juli unter dem Verdacht festgenommen wurde, einen von israelischen Streitkräften im Gazastreifen gefangen genommenen Hamas-Kämpfer exekutiert zu haben.

Gelehrter der Siedler

Ein israelischer Rechtsgelehrter, der nicht namentlich genannt werden wollte, weil Akademiker in Israel beruflich ins Visier genommen werden, wenn sie Sympathie oder Unterstützung für Palästinenser äußern, verurteilte Wolfowitz und erklärte gegenüber Middle East Eye, sein Fall sei bezeichnend für die gewalttätige, verstrickte Natur der israelischen Gesellschaft.

„Dieser Fall ist ein deutliches Beispiel dafür, wie vermeintlich getrennte Institutionen innerhalb der israelischen Gesellschaft – die Akademie, das Militär, die Polizei – und die vermeintlich außergesetzliche Siedler-Bürgerwehr-Gewalt nicht nur aufeinander abgestimmt sind, sondern tatsächlich als Teil eines einzigen Regimes zusammenarbeiten“, so der Wissenschaftler.

Ich habe Angst, wenn ich mich in der Gegenwart eines solchen Dozenten befinde“.

– Abdul Hamid Abu Ghosh, Student der Hebräischen Universität

„Da er langjährige Beziehungen zur israelischen Armee und zur israelischen Polizei unterhält, einen begehrten Lehrstuhl am kriminologischen Institut der Hebräischen Universität innehat und nun unter dem Verdacht steht, einem Palästinenser grausame und formal ‚illegale‘ Gewalt angetan zu haben, verkörpert Wolfowicz alle drei Institutionen in einer Person.“

In seiner Rede vor der Knesset im August argumentierte Wolfowicz, dass die von israelischen Siedlern begangene Gewalt massiv übertrieben werde, weil sie falsch kategorisiert werde.

„In meinem Beruf untersuche ich Terrorismus, Gewalt von jüdischen Bewohnern von Judäa und Samaria und die Verhängung von Sanktionen durch andere Länder“, sagte er, wobei er die israelische Bezeichnung für das Westjordanland verwendete.

„Sie können die Statistiken der Vereinten Nationen und der Palästinensischen Autonomiebehörde einsehen, die als Informationsquelle für die Vereinten Nationen dienen. Die UN-Zahlen zur ‚Siedlergewalt‘ beruhen auf falschen Berichten.“

Wolfowicz sagte, Israels Reaktion auf „ideologisch motivierte Verbrechen“ sei „besser als die vieler Länder, einschließlich Großbritanniens, das Sanktionen gegen Siedler wegen Siedlergewalt verhängt hat“.

Nach Bekanntwerden der angeblichen Verwicklung des Dozenten in den brutalen Angriff informierte der Dekan der Fakultät für Rechtswissenschaften und Kriminologie der Hebräischen Universität die WhatsApp-Gruppe der Fakultät.

„Guten Abend“, hieß es in der Nachricht. „In den letzten Stunden sind Informationen über ein Fakultätsmitglied in den Medien kursiert. Die Angelegenheit wird derzeit untersucht, und ich möchte dazu beitragen, die Intensität zu verringern, bis wir zuverlässige Informationen haben. Ich danke Ihnen.“

Diese Reaktion steht in krassem Gegensatz zum Vorgehen der Universität im Fall der prominenten palästinensischen Akademikerin Nadera Shalhoub-Kevorkian, die im März 2024 suspendiert wurde, nachdem sie gesagt hatte, es sei an der Zeit, „den Zionismus abzuschaffen“.

Shalhoub-Kevorkian, die wie Wolfowicz dem kriminologischen Institut der juristischen Fakultät angehörte, wurde daraufhin im April von den israelischen Behörden wegen „Aufwiegelung“ verhaftet.

Abdul Hamid Abu Ghosh, Student an der Hebräischen Universität Jerusalem und Mitglied der Jafta-Bewegung – Demokratische Studentenvereinigung, sagte gegenüber MEE, dass er als palästinensischer Student „Entfremdung und Angst“ erlebt habe.

„Du studierst an einer Institution, an der alle Militärs und die Leute, die die Gesetze machen, sitzen und sich die Texte ansehen, die die Besatzung, die Apartheid und die täglichen Praktiken gegen dein Volk legitimieren“, sagte er.

„Ich habe Angst, wenn ich in der Gegenwart eines solchen Dozenten bin.“

Übersetzt mit Deepl.com

