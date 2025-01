Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-01-05/ty-article-opinion/.premium/youre-a-nazi-getting-attacked-for-speaking-out-against-israels-war-crimes-in-gaza/00000194-32da-d555-abbc-b2de9e650000



Meinung |

„Du bist ein Nazi“: Angriffe wegen des Protests gegen Israels Kriegsverbrechen in Gaza

Gideon Levy

5. Januar 2025

Ein Mann gestikuliert, während Rauch von einem israelischen Angriff aufsteigt, während das israelische Militär am Donnerstag vom Süden Israels aus Operationen im Gazastreifen durchführt. Bildnachweis: Kai Pfaffenbach/Reuters

Etzel Haturki (At the Turk’s) ist ein bekanntes Döner-Restaurant in der zentralisraelischen Stadt Or Yehuda, und es hat nichts Türkisches an sich: Es sieht einfach aus, obwohl die Preise nicht so günstig sind, mit einem Kellner am Eingang und langen Schlangen von Kunden, die von nah und fern kommen, um dort zu essen. Der Militärdienst meines Sohnes brachte ihn damals in das Restaurant, und seitdem isst er dort sehr gerne.

Am Freitagnachmittag gingen wir wieder hin, als plötzlich ein Tumult ausbrach. Es begann mit lauten Flüchen und endete damit, dass eine Gruppe von Leuten unseren Tisch umzingelte. „Wenn du nur an dem Essen ersticken und sterben würdest“, begann es, „warum gibst du ihm hier Essen?“, ging es weiter, und „wenn es hier keine Kameras gäbe, würde ich dir die Fresse polieren“, zum Schluss.

„Schaut mal, wer hier isst“, rief der Mann den Passanten zu, die im Kreis standen und den Teufel betrachteten, der in die Stadt gekommen war. Der Mann kam näher an den Tisch, seine Wut stieg, und Gewalt war sehr nah. Wir verließen den Ort und wurden von Flüchen begleitet, die uns bis zum Auto verfolgten: „Scheiß auf die Mutter von jedem, der mit dem Nazi isst“, riefen sie auch meinem Sohn zu.

Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal, es ist nichts Neues. Aber ein Satz wurde mehr als einmal ausgesprochen, den ich noch nie zuvor gehört hatte: „Du bist ein Nazi, weil dir die Kinder in Gaza am Herzen liegen.“

In Or Yehuda hat der Nationalsozialismus eine neue Definition erhalten: Ein Nazi ist jemand, der sich um die Kinder von Gaza sorgt. Während der Hungersnot, der Belagerung, der Knappheit, der Zerstörung, der ethnischen Säuberung und des Völkermords im Gazastreifen weltweit Nazi-Charakteristika zugeschrieben werden, ist in Or Yehuda das genaue Gegenteil der Fall. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …