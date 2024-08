https://www.middleeastmonitor.com/20240821-dark-hours-ahead-why-europes-far-right-supports-israel/



Dunkle Stunden voraus: Warum Europas Rechtsextreme Israel unterstützen

21. August 2024

Demonstranten bei einer Pro-Israel-Demonstration vor der israelischen Botschaft am 23. Mai 2021 in London, England [Hollie Adams/Getty Images]

Lange bevor der israelische Krieg, der in einen Völkermord in Gaza umschlug, im vergangenen Oktober begann, erfuhr Israels Unterstützungssystem im Westen, insbesondere in Europa, wichtige Veränderungen.

Wie ist der Zionismus entstanden?

Obwohl die liberalen politischen Kreise in Europa Israel unverändert stark unterstützten, entfernte sich Israel selbst von seiner Gründungsideologie des so genannten „liberalen Zionismus“ und wandte sich dem religiösen Zionismus zu, einem totalitären Ansatz des Siedlerkolonialismus, der in religiösen Texten und Mythen verankert ist.

Während die liberalen Zionisten die jüdische Religion für ihre kolonialen Ziele ausnutzten, formulierten die israelischen Datim Leumi, oder einfach Datim, was „religiös“ bedeutet, eine politische Denkschule, die den Zionismus, eine moderne Ideologie, die im 19. und 20.

Jahrhundert in den Mittelpunkt des orthodoxen Judentums stellte. Die Wurzeln dieses Denkens lassen sich auf „die Lehren von zwei der angesehensten zionistischen Rabbiner, einem Vater und einem Sohn, die der Familie Kook angehörten“ zurückführen, so der Historiker Ilan Pappe. Die Bewegung verdankt ihren weltweiten Erfolg jedoch dem derzeitigen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die Likud-Partei, die natürliche Weiterentwicklung von Wladimir Jabotinskys revisionistischem Zionismus, mag das politische Gleichgewicht Israels dauerhaft verändert haben, aber es war Netanjahu, der Führer des Likud, der ein starkes globales Bündnis aufgebaut hat, das auf Israels eigene rechtsextreme Politik zugeschnitten ist.

Hauptquelle der Unterstützung für Netanjahus Ziele: Europäische Rechtsextreme

Für Netanjahu wurde die westliche Unterstützung für Israel – auch wenn sie in vielerlei Hinsicht bedingungslos blieb – durch die Vorstellung kompromittiert, dass ein dauerhafter Frieden zwischen den Palästinensern und Israel den Grundsätzen der Illegalität der israelischen jüdischen Siedlungen, der Zweistaatenlösung, der rechtlichen und historischen Rechte der Palästinenser im besetzten Ostjerusalem usw. entsprechen muss.

Ungeachtet der Tatsache, dass der Westen keine dieser Überzeugungen durchsetzen kann, lehnt Israel den Bezugsrahmen ab, auf dem diese Ideen überhaupt erst entstanden sind. „Jeder weiß, dass ich derjenige bin, der jahrzehntelang die Gründung eines palästinensischen Staates verhindert hat, der unsere Existenz gefährden würde“, sagte Netanjahu in einer Erklärung im vergangenen Februar.

Die religiösen und rechtsextremen Zionisten Israels setzen nun alles daran, dass die Diskussion über einen palästinensischen Staat nicht wieder aufgenommen werden kann. Unterstützung für ihre Position erhalten sie vor allem von den rechtsextremen Bewegungen im Westen. Dies wurde zuletzt deutlich, als eine Gruppe europäischer Länder am 28. Mai beschloss, den Staat Palästina anzuerkennen, sieben Monate nach Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza. Die größten Kritiker der Entscheidung, die von Spanien, Norwegen und Irland getroffen wurde, kamen von rechtsextremen Bewegungen und Parteien. Weiterlesen in middleeastmonitor.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …