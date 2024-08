https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–heavily-bombards-gaza-strip-overnight–kills-11-in



Israel bombardiert den Gazastreifen über Nacht schwer, tötet 11 Menschen in einem Haus

Quelle: Al Mayadeen22. August 2024

Die israelischen Besatzungstruppen verüben weiterhin die ganze Nacht hindurch Massaker an Palästinensern in ihren Häusern und im gesamten Streifen.

Palästinensische Nachrichtenquellen im Gazastreifen berichten, dass bei einem Luftangriff der israelischen Besatzungstruppen auf ein Wohnhaus in Beit Lahia, im nördlichen Gazastreifen, 11 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und mehrere andere verletzt wurden.

Der Angriff war Teil einer Reihe von Luftangriffen auf verschiedene Gebiete im Gazastreifen, die weitere Opfer forderten.

In Tal al-Zaatar in Jabalia wurden ebenfalls mehrere Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, bei einem Luftangriff der israelischen Besatzung auf ein Wohnhaus getötet oder verletzt.

In der zentralen Region des Streifens führten israelische Kampfflugzeuge vier Luftangriffe auf verschiedene Orte östlich von Deir al-Balah in der Nähe der Salah al-Din-Straße durch. Nach einem Luftangriff auf ein Haus im Lager Nuseirat wurden ebenfalls Verletzte gemeldet.

Außerdem wurden bei einem Luftangriff der israelischen Besatzung auf ein Haus im Lager Maghazi im Zentralstreifen drei Palästinenser getötet und 4 weitere verletzt.

Auch in Khan Younis, im Süden, wurden eine Mutter und ihr Kind bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus getötet.

Am Mittwoch gab das Gesundheitsministerium im Gazastreifen bekannt, dass die Zahl der Opfer der israelischen Aggression seit dem 7. Oktober 2023 auf 40.223 Märtyrer und 92.981 Verletzte angestiegen ist.

Israel“ greift den Südlibanon an, nachdem es gegen Gaza und die Hisbollah versagt hat

Während die israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen Massaker verübten, starteten sie in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gleichzeitig eine Reihe von Luftangriffen auf mehrere südlibanesische Städte und Dörfer, wie der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete.

Ziel der israelischen Angriffe waren: Kfar Kila, Kawthariyat al-Siyad, Ramya, Zibqin, Aita al-Shaab, Mhaibib, Kfar Chouba und die Shebaa-Farmen.

Die Eskalation der israelischen Angriffe auf libanesische Dörfer erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Besatzung ihre Kriegsziele im Gazastreifen angesichts des anhaltenden Widerstands der palästinensischen Gruppierungen und ihrer Unfähigkeit, die Hisbollah abzuschrecken oder ihre täglichen Operationen abzuwehren, nur schwer erreichen kann.

Die Hisbollah hat am Mittwoch eine Reihe von Drohnen- und Raketenangriffen auf wichtige israelische Militärziele gestartet, darunter den Stützpunkt Tsnobar im besetzten syrischen Golan mit einer Salve von Katjuscha-Raketen, dem zweiten Angriff der Gruppe auf den Stützpunkt Tsnobar seit Oktober.

Der Islamische Widerstand im Libanon erklärte, dass diese Operationen zur Unterstützung des „standhaften palästinensischen Volkes in Gaza und in Solidarität mit seinem tapferen und ehrenhaften Widerstand“ sowie als Vergeltung für den jüngsten israelischen Angriff auf die Bekaa-Region im Libanon durchgeführt wurden.

Der 18 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernte Stützpunkt Tsnobar gilt als eine wichtige Einrichtung des Nordkommandos der israelischen Armee. Berichten zufolge dient er als Übungsplatz für Infanterietruppen und beherbergt ein Artillerie-Munitionszentrum, das durch das Raketensystem Iron Dome geschützt wird.

Darüber hinaus hat die Hisbollah mehr als 60 Raketen auf Katzrin im Norden des besetzten Palästina abgefeuert, wobei israelische Medien über direkte Einschläge berichteten.

Nach den Einschlägen in Katzrin veröffentlichte der ehemalige israelische Ministerpräsident und Oppositionsführer Yair Lapid eine Karte auf X, auf der die Gebiete verzeichnet sind, in denen die Sirenen ertönten, und schrieb: „Ein Tag im Norden des Landes, und jetzt ein Volltreffer in der Stadt Katzrin. Die Regierung hat den Norden verloren.“

