Durch die Übernahme von Wiz erhält der israelische Geheimdienst die Kontrolle über Ihre Google-Daten

https://www.mintpressnews.com/oogle-wiz-cybersecurity-data-deal/289413/



Alan MacLeod

17. April 2025

Google hat kürzlich bekannt gegeben, dass es das israelisch-amerikanische Cloud-Sicherheitsunternehmen Wiz für 32 Milliarden Dollar übernehmen wird. Der Preis – das 65-Fache des Jahresumsatzes von Wiz – hat für Aufsehen gesorgt und die engen Beziehungen zwischen Google und dem israelischen Militär weiter gefestigt.

In seiner Pressemitteilung behauptete der Silicon-Valley-Riese, dass der Kauf „die Art und Weise, wie Sicherheit konzipiert, betrieben und automatisiert wird, erheblich verbessern und eine End-to-End-Sicherheitsplattform für Kunden aller Art und Größe im Zeitalter der KI bieten wird“.

Allerdings hat dies auch Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit von Nutzerdaten geweckt, insbesondere von denen, die sich gegen Israels Vorgehen gegenüber seinen Nachbarn aussprechen, da die Einheit 8200 seit langem dafür bekannt ist, Technologie einzusetzen, um Gegner auszuspionieren, Informationen zu sammeln und diese für Erpressung und Nötigung zu nutzen.

Israels globales Spionagenetzwerk

Wiz wurde erst vor fünf Jahren gegründet, und alle vier Mitbegründer – Yinon Costica, Assaf Rappaport, Ami Luttwak und Roy Reznik – waren führende Mitglieder der israelischen Elite-Militärgeheimdienstabteilung Unit 8200. Wie viele israelische Technologieunternehmen ist Wiz eine direkte Ausgründung des Militärgeheimdienstes. Eine aktuelle Studie ergab, dass fast fünfzig der derzeitigen Mitarbeiter Veteranen der Unit 8200 sind.

„Diese Erfahrung hat mir gezeigt, welchen Einfluss man haben kann, wenn man großes Talent mit erstaunlicher Technologie kombiniert“, sagte Rappaport über seine Zeit beim Militär.

Ehemalige Agenten der Einheit 8200, die Hand in Hand mit dem israelischen Staatssicherheitsdienst arbeiten, haben viele der berüchtigtsten Malware- und Hacking-Tools der Welt entwickelt.

Das vielleicht bekannteste davon ist Pegasus, eine Spionagesoftware, die von Regierungen auf der ganzen Welt zur Überwachung und Schikanierung politischer Gegner eingesetzt wird. Dazu gehören Indien, Kasachstan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, das das Tool nutzte, um den Journalisten Jamal Khashoggi von der Washington Post auszuspionieren, bevor er von saudischen Agenten in der Türkei ermordet wurde.

Insgesamt wurden mehr als 50.000 Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Diplomaten, Wirtschaftsführer und Politiker heimlich überwacht. Darunter sind auch Staatschefs wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der pakistanische Premierminister Imran Khan und der irakische Präsident Barham Salih. Alle Verkäufe von Pegasus mussten von der israelischen Regierung genehmigt werden, die Berichten zufolge Zugang zu den Daten hatte, die die ausländischen Kunden von Pegasus sammelten.

Die Einheit 8200 spioniert auch Amerikaner aus. Der Whistleblower Edward Snowden enthüllte, dass die National Security Agency regelmäßig Daten und Kommunikationen von US-Bürgern an den israelischen Geheimdienst weitergab. „Ich finde das erstaunlich … Das ist einer der größten Missbräuche, die wir je gesehen haben“, sagte er.

Für die israelische Regierung liegt der Nutzen dieser privaten Spionagefirmen, die mit ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern der IDF besetzt sind, darin, dass sie ihr eine gewisse plausible Abstreitbarkeit ermöglicht, wenn sie mit Spionageangriffen konfrontiert wird. Wie Haaretz erklärte: „Wer [diese Spionagefirmen] besitzt, ist unklar, aber ihre Mitarbeiter sind keine Soldaten. Folglich können sie die Probleme der Armee lösen, auch wenn die von ihnen angebotene Lösung unvollkommen ist.“

Heute entwickeln ehemalige Agenten der Einheit 8200 nicht nur einen Großteil der weltweiten Spionagesoftware, sondern auch Sicherheitsfunktionen, die vor unerwünschter Überwachung schützen sollen. Eine Untersuchung von MintPress ergab, dass drei der sechs größten VPN-Unternehmen der Welt im Besitz und unter der Kontrolle eines israelischen Unternehmens sind, das von einem Veteranen der Einheit 8200 mitbegründet wurde.

Wie die Einheit 8200 die Palästinenser kontrolliert

Am aktivsten ist die Einheit 8200 jedoch in Palästina. Die Einheit ist das Herzstück des hochtechnologischen Unterdrückungsapparats Israels. Mithilfe riesiger Datenmengen, die über Palästinenser gesammelt werden, indem ihre Bewegungen durch Gesichtserkennungskameras verfolgt und ihre Anrufe, Nachrichten, E-Mails und persönlichen Daten überwacht werden, hat die Einheit 8200 ein digitales Raster geschaffen, mit dem sie Palästinenser ausspioniert, schikaniert und unterdrückt.

Sie stellt Dossiers über praktisch jeden Einwohner Gazas zusammen, einschließlich ihrer Krankengeschichte, ihres Sexuallebens und ihrer Suchhistorien, damit diese Informationen später für Erpressung oder Nötigung verwendet werden können. Wenn beispielsweise eine Person ihren Ehepartner betrügt, dringend eine medizinische Operation benötigt oder heimlich homosexuell ist, kann dies als Druckmittel eingesetzt werden, um Zivilisten zu Informanten und Spionen für Israel zu machen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 sagte, dass er im Rahmen seiner Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig lernen musste, damit er sie in den Telefonaten, die er abhörte, erkennen konnte.

Die Einheit 8200 soll auch hinter dem noch umstritteneren Projekt Lavender stehen, einer riesigen, KI-generierten Todesliste mit Zehntausenden von Gazanern, die die IDF nutzt, um die Zivilbevölkerung des dicht besiedelten Gazastreifens ins Visier zu nehmen.

Palästinensische Arbeiter passieren unter den Augen der IDF-Kameras den Eyal-Checkpoint nach Israel, 10. Januar 2021. Keren Manor | Activestills

Jeder Bewohner Gazas (einschließlich Kinder) erhält eine Punktzahl zwischen 1 und 100, basierend auf seiner vermeintlichen Nähe zur Hamas. Eine Vielzahl von Merkmalen erhöht die Punktzahl einer Person, darunter das Wohnen oder Arbeiten im selben Gebäude oder die Mitgliedschaft in einer WhatsApp-Gruppe mit einem bekannten oder mutmaßlichen Hamas-Mitglied.

Erreicht eine Person einen bestimmten Schwellenwert, wird sie automatisch auf die Todesliste der Einheit 8200 gesetzt. Dies, so erklärte ein IDF-Kommandeur, löste Israels seit langem bestehendes Problem der „menschlichen Engpässe“ und ermöglichte es ihnen, allein in den ersten Wochen nach dem Angriff vom 7. Oktober Zehntausende von Angriffen auf Gaza durchzuführen.

Die Einheit 8200 soll auch den „Libanon-Pager-Angriff“ durchgeführt haben, bei dem Tausende von elektronischen Geräten gleichzeitig explodierten und Dutzende Menschen getötet und Tausende weitere verletzt wurden. Die Operation wurde weithin als Terrorakt bezeichnet, sogar vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta.

Diese lange Geschichte von Gewalt, Betrug und Spionage wirft beunruhigende Fragen auf, ob einem Unternehmen, das von Dutzenden von Personen aus einer solchen Organisation gegründet wurde und mit diesen besetzt ist, die privaten und persönlichen Daten von Milliarden von Nutzern anvertraut werden können.

Googles Verbindungen zum israelischen Geheimdienst

Mit dem Kauf von Wiz vertieft Google seine bereits engen Verbindungen zur Einheit 8200. Im Jahr 2013 erwarb der Tech-Riese Waze, einen Online-Kartendienst, der von drei Veteranen der Einheit 8200 gegründet wurde, für 1,3 Milliarden Dollar. Außerdem hat das Unternehmen Dutzende ehemalige Geheimagenten und Spione direkt eingestellt, um seine Reihen zu füllen. Eine Untersuchung von MintPress News aus dem Jahr 2022 ergab, dass mindestens 99 ehemalige Agenten der Einheit 8200 bei dem Silicon-Valley-Giganten arbeiten.

Zu diesen Personen gehört Gavriel Goidel, Leiter für Strategie und Operationen bei Google Research. Goidel kam 2022 zu Google, nachdem er sechs Jahre lang im militärischen Geheimdienst tätig war, wo er zum Leiter der Abteilung „Learning“ der Einheit 8200 aufstieg. Dort leitete er ein großes Team von Mitarbeitern, die Geheimdienstdaten durchforsteten, um „Muster feindlicher Aktivisten zu verstehen“, wie er selbst berichtet.

Google ist bei weitem kein Einzelfall, wenn es darum geht, ehemalige israelische Spione für seine Operationen einzustellen. Facebook, Microsoft und Amazon haben alle eine beträchtliche Anzahl von Ex-Agenten der Einheit 8200 eingestellt. Selbst TikTok, angeblich eine Brutstätte des Antisemitismus, beschäftigt eine beträchtliche Anzahl ehemaliger Geheimdienstler. Am überraschendsten ist vielleicht, dass eine Reihe von führenden US-Medien, darunter CNN und Axios, ehemalige Spione und Analysten der Einheit 8200 rekrutiert haben, um amerikanische Nachrichten über den Nahen Osten zu schreiben und zu produzieren.

Google hat stark in Israel investiert und dort 2006 seine ersten Büros eröffnet. Der langjährige CEO Eric Schmidt ist als lautstarker Unterstützer des umstrittenen Staates bekannt. Bei einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu im Jahr 2012 erklärte er, dass „die Entscheidung, in Israel zu investieren, eine der besten war, die Google jemals getroffen hat“.

Aber der Wiz-Deal ist zweifellos die bislang größte Investition des Unternehmens in Israel. Die vollständige Barübernahme stellt eine massive Finanzspritze für die schwächelnde und kriegsmüde Wirtschaft Israels dar, die 0,6 % des BIP des Landes entspricht. Die israelische Presse berichtet begeistert, dass die Regierung mit diesem Geld ohne größere Sparmaßnahmen weitermachen, das Staatsdefizit reduzieren und Israel länger auf Kriegsfuß halten kann. Kritiker sehen darin einen finanziellen Eingriff zugunsten Israels. Außerdem sendet es ein Signal an die übrige Geschäftswelt, in das Land zu investieren, und stärkt damit die Stimmung der Investoren in einer Zeit, in der das dringend nötig ist.

Die Höhe des Deals überraschte viele. Der Preis entspricht in etwa dem Verkauf von JPMorgan Chase und Wells Fargo im Jahr 2008, Visa Europe im Jahr 2017 und Twitter im Jahr 2022. Wiz ist jedoch ein neues und relativ unbekanntes Unternehmen, was Fragen hinsichtlich seiner Bewertung aufwirft.

Letztendlich sind diese Überlegungen jedoch zweitrangig gegenüber der Hauptfrage, dass eine solche Gruppe nun für die Sicherheit der Daten von Milliarden von Nutzern weltweit verantwortlich sein wird. Angesichts der Rolle der Einheit 8200 bei der Überwachung und Zielauswahl der palästinensischen Bevölkerung werden sich viele fragen, ob Google-Produkte in Zukunft überhaupt noch sicher zu verwenden sind.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln. Er hat außerdem Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

