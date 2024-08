https://www.palestinechronicle.com/through-israeli-eyes-top-hamas-official-exposes-cnn-bias-in-heated-interview-video/



„Durch israelische Augen“ – Hoher Hamas-Funktionär entlarvt CNN-Bias in hitzigem Interview (VIDEO)

Von Romana Rubeo

19. August 2024

Osama Hamdan entlarvte die Voreingenommenheit von CNN während eines Interviews mit Jim Sciutto. (Foto: Videomitschnitt)

Sciutto unterbrach Hamdan, der wiederholte, dass der CNN-Moderator durch die Übernahme des israelischen Narrativs die Tötung tausender palästinensischer Zivilisten durch israelische Streitkräfte praktisch übersehe.

Der hochrangige Hamas-Funktionär Osama Hamdan entlarvte am Samstag die Voreingenommenheit von CNN in einem Interview mit Jim Sciutto, dem Chef-Analysten und Moderator des Senders für nationale Sicherheit.

Sciutto eröffnete das Interview mit der Frage, ob die palästinensische Bewegung Hamas die Operation vom 7. Oktober „bedauere“, nachdem während des zehnmonatigen Krieges Israels gegen den Gazastreifen 40.000 Palästinenser getötet worden waren.

„Ich habe den Eindruck, dass Sie den Israelis das Recht geben, die Palästinenser zu töten, wenn Sie fragen, ob wir bedauern, was Israel getan hat“, sagte Hamdan und fügte hinzu, dass ‚Israel seit 76 Jahren Palästinenser tötet‘.

„Wenn die Palästinenser gegen die israelische Besatzung reagieren, müssen sie bedauern, was die Israelis tun“, fügte er hinzu.

Sciutto unterbrach Hamdan, der wiederholte, dass der CNN-Moderator durch die Übernahme des israelischen Narrativs die Tötung tausender palästinensischer Zivilisten durch die israelischen Streitkräfte praktisch übersehe.

„Ich berichte seit 20 Jahren über diesen Teil der Welt“, sagte Sciutto und fügte hinzu, dass er über ‚Terroranschläge der Hamas, bei denen israelische Zivilisten getötet wurden‘, berichtet habe, bevor er erneut fragte, ob die Hamas ‚irgendeine Verantwortung für den Tod palästinensischer Zivilisten in Gaza übernommen hat‘.

Sciutto wiederholte auch die unbelegte Behauptung, dass die operativen Infrastrukturen der Hamas „unter Häusern, Moscheen und Schulen in Gaza liegen“.

„Leider berichten Sie seit 20 Jahren über diese Region, aber Sie beobachten die Region mit israelischen Augen“, sagte Hamdan.

„Im Jahr 2014 hat Israel den Gazastreifen angegriffen und mehr als 4.000 Palästinenser getötet, haben Sie das nicht gesehen? 2008 haben sie an einem Tag 1.000 Palästinenser getötet, und Sie haben das nicht gesehen“, drängte Hamdan den Gastgeber, bevor er erneut unterbrochen wurde.

„Sie können nicht selbst antworten“, versuchte Hamdan zu sagen und warnte, dass er das Studio verlassen würde, wenn er Sciuttos Fragen nicht beantworten dürfe. „Es ist nicht Ihre Aufgabe, mir vorzuschreiben, was ich zu sagen habe“, sagte er.

„Übernehmen Sie die Verantwortung für den Tod von Zivilisten in Gaza?“ beharrte Sciutto.

„Sie sehen immer noch, was durch die israelischen Augen geschieht, hören mit den israelischen Ohren zu und denken, dass Sie Teil des israelischen Militärangriffs gegen die Palästinenser sind“, sagte Hamdan und fügte hinzu:

„Ich sehe, dass Sie die Tötung von 40.000 Palästinensern unterstützen, Sie geben den Israelis für nichts die Schuld“, sagte Hamdan, bevor er das Gespräch beendete, nachdem Sciutto ihn erneut unterbrochen hatte.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 40.139 Palästinenser getötet und 92.743 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Journalen. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen und journalistischen Texten spezialisiert.

