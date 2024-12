https://thegrayzone.com/2024/12/26/leaked-files-uk-syria-jolanis-hts/



Ahmed al-Sharaa, auch bekannt als Mohammad al-Jolani, Leiter von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mit Stephen Hickey, Direktor der Abteilung Naher Osten und Nordafrika im britischen Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung in Damaskus.

Durchgesickerte Akten zeigen, dass ein geheimes britisches Syrien-Projekt Jolanis HTS gestärkt hat

Kit Klarenberg–

26. Dezember 2024

Im Namen des Aufbaus einer „gemäßigten Opposition“ richtete London in den von der HTS kontrollierten Gebieten ein Sozialdienst- und Mediennetzwerk ein, von dem die Gruppe profitierte, die es als gefährliches Al-Qaida-Tochterunternehmen brandmarkte.

Durchgesickerte britische Geheimdienstakten, die von The Grayzone eingesehen wurden, werfen ernste Fragen darüber auf, ob London den Aufstieg der islamistischen Gruppe Hayʼat Tahrir al-Sham unterstützt hat, die von westlichen Regierungen geächtet wurde, bis sie im Dezember dieses Jahres die Macht in Syrien übernahm.

Premierminister Keir Starmer hat erklärt, es sei „zu früh“, HTS von der britischen Liste der verbotenen Terrororganisationen zu streichen. Als die Gruppe 2017 hinzugefügt wurde, hieß es in ihrem Eintrag, dass sie als „alternative Bezeichnung“ für Al-Qaida betrachtet werden sollte. Daher war es für britische Regierungsbeamte illegal, sich mit HTS-Vertretern zu treffen, solange der Status bestehen blieb.

Am 16. Dezember jedoch beriefen britische Diplomaten, darunter Ann Snow, Londons Sonderbeauftragte für Syrien, ein Gipfeltreffen mit Jolani und anderen HTS-Führern in Damaskus ein.

Am selben Tag gewährte die Londoner Times Jolani ein wohlwollendes Interview, in dem er ein Ende der westlichen Sanktionen gegen das Land forderte und versprach, dass Syrien unter seiner Führung nicht zu einer „Abschussrampe für Angriffe auf Israel“ werden würde. Dies folgte auf ein schmeichelhaftes BBC-Profil, das Jolanis „Rebranding“ der HTS hervorheben sollte. Die Voraussetzungen für die Aufhebung des Verbots der HTS und die Anerkennung der Gruppe durch London als legitime Herrscher des Nach-Assad-Syriens scheinen nun gegeben.

Die Anerkennung von HTS durch Großbritannien ist der Höhepunkt eines langen und geheimen Prozesses, der begann, als die Führung der Gruppe noch eng mit dem syrischen Al-Qaida-Ableger Jabhat Al Nusra und sogar dem Islamischen Staat verbunden war. Während der britische Geheimdienst einst eine Kampagne startete, um HTS in den von der Opposition kontrollierten Gebieten Syriens zu unterminieren und gleichzeitig vermeintlich „gemäßigte“ Gruppierungen zu fördern, enthüllen durchgesickerte Akten, die von The Grayzone eingesehen wurden, dass die geheimen Bemühungen letztendlich Jolanis Organisation stärkten und ihr den Weg zur Macht ebneten. Noch beunruhigender ist, dass diese Dokumente darauf hindeuten, dass die beiden entgegen der gängigen Darstellung der Abspaltung der Gruppe von Al-Qaida in Syrien weiterhin eng zusammenarbeiten.

In einem Dossier aus dem Jahr 2020 (siehe unten) heißt es, dass die lokalen Al-Qaida-Ableger im Nordwesten des Landes friedlich mit HTS koexistieren„, was der explizit salafistisch-dschihadistischen transnationalen Gruppe“ Raum bietet, um einen von Instabilität geprägten sicheren Hafen in Syrien aufrechtzuerhalten, von dem aus sie sich ausbilden und auf eine künftige Expansion außerhalb des Landes vorbereiten kann“. Mit dem Sturz Assads scheinen die britischen Diplomaten diese Einschätzungen jedoch in den Wind geschlagen zu haben, während sie nach Damaskus eilen, um Jolani zu umarmen.

MI6-Propaganda unterstützt syrische „Opposition

Von den ersten Tagen der Syrien-Krise an beschäftigte der britische Staat im Geheimen eine Reihe von Auftragnehmern, die mit Militär- und Geheimdienstveteranen besetzt waren, um für viele Millionen Pfund ausgeklügelte Psyops durchzuführen. Ziel war es, die Regierung Assad zu dämonisieren und zu destabilisieren, die einheimische Bevölkerung, internationale Gremien und westliche Bürger davon zu überzeugen, dass die militanten Gruppen, die das Land plündern, eine „gemäßigte“ Alternative darstellen, und gleichzeitig die Nachrichtenmedien mit positiver Berichterstattung zu überschwemmen.

Auf dem Weg dorthin gründete das vom Westen unterstützte Netzwerk zahlreiche oppositionelle Medien und bildete gleichzeitig eine kleine Armee so genannter „Bürgerjournalisten“ aus, die für das in- und ausländische Publikum geschickte Propaganda produzieren sollten. Zwei der führenden britischen Auftragnehmer waren ARK und Global Strategy, die beide von MI6-Veteranen geleitet wurden.

In einer durchgesickerten gemeinsamen Eingabe an das Außenministerium prahlten die Auftragnehmer, wie sie seit 2011:

„[Wir] haben umfangreiche Netzwerke aufgebaut, die Akteure in ganz Syrien abdecken, von wichtigen Mitgliedern der zivilen Regierungsstrukturen, Brigadekommandeuren und Mitgliedern von neunzig MAO-Gruppen (Moderate Bewaffnete Opposition) bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, Dienstleistern und Aktivisten. ARK und TGSN haben [der Regierung Ihrer Majestät] und – über die spezielle Verbindung des MAO-Projekts – der Internationalen Koalition laufend darüber berichtet und verfügen beide über gut etablierte, umfangreiche Forschungsnetzwerke in den von der Opposition gehaltenen Gebieten.“

ARK und Global Strategy übernahmen sowohl unabhängig als auch gemeinsam die Führung bei dem Versuch, HTS durch verdeckte „strategische Kommunikationsmaßnahmen“ und zivilgesellschaftliche Projekte zu „unterminieren“. In den durchgesickerten Akten zu diesen Bemühungen wird jedoch betont, dass solche Initiativen „HTS (oder damit verbundene Gruppen) nicht direkt kritisieren“ sollten. Zum einen war man der Meinung, dass eine offene Kritik an HTS in den von der Opposition kontrollierten Gebieten „polarisierend“ wirken könnte, „für viele, die HTS als legitime Widerstandskraft, wenn auch nicht als wünschenswerten Akteur der Staatsführung betrachten“.

Darüber hinaus „könnte jede wahrgenommene Herausforderung der HTS-Kontrolle zur Verhaftung von Projektmitarbeitern, Partnern und Begünstigten oder zu anderen Sanktionen gegen das Projekt führen.“

Diese Einschätzung spiegelt das Verständnis der britischen Geheimdienstmitarbeiter und Agenten im besetzten Syrien wider, dass ihre Sicherheit vom Schutz vor der HTS abhängt. Indem sie eine direkte Herausforderung der extremistischen Gruppe vermieden, hofften ARK und Global Strategy, „Aktivitäten durchführen zu können, die es den Gemeinden indirekt ermöglichen, die Kontrolle durch HTS anzufechten“.

Neben der psychologischen Kriegsführung, die ein „positives Narrativ rund um die gemäßigten Aktivitäten der Opposition“ propagierte und von „wertebasierten Botschaften“ angetrieben wurde, zielten die britischen Geheimdienstmitarbeiter darauf ab, „sichere Räume für Gemeinschaftsversammlungen“ in den Gebieten der Opposition zu schaffen. Den durchgesickerten Akten zufolge sollten die Teilnehmer dort in den Genuss britischer Propagandafilme kommen, in denen die Tugenden der „Gemäßigten“ gepriesen werden, sowie von „gemeinsamen Aktivitäten wie Sport- und Kunstkursen“ und „informativen“ Präsentationen zu Themen wie „psychosoziale Betreuung [bis hin zu] nicht explodierten Kampfmitteln“ – „in Abstimmung“ mit dem von ARK gegründeten Syrischen Zivilschutz, besser bekannt als die Weißhelme.

Britische Truppen operieren unter dem Schutz der HTS

Die Weißhelme waren nur eine Komponente eines umfassenderen Bestrebens, eine Reihe von ausländisch kontrollierten Quasi-Staaten im besetzten Syrien zu errichten, die mit parallelen Regierungsstrukturen ausgestattet sind, deren Mitarbeiter von Großbritannien, der EU und den USA ausgebildet und finanziert werden. Die westliche Propaganda und die Medienberichterstattung stellten diese abtrünnigen islamistischen Kolonien durchweg als „gemäßigte“ Erfolgsgeschichten dar, während sie in Wirklichkeit zutiefst chaotisch und gefährlich waren und von gewalttätigen extremistischen Elementen wie der HTS mit eiserner Faust und oft unter extrem strenger Auslegung der Scharia geführt wurden.

Wie ein britischer Auftragnehmer in einer durchgesickerten Vorlage an das Außenministerium feststellte, „wirddie Präsentation [Hervorhebung hinzugefügt] eines funktionierenden und dennoch konsistenten Modells in den befreiten Gebieten Syriens die Opposition stärken und die Grundlage für eine neue zivil geführte und rechenschaftspflichtige staatliche Sicherheitsarchitektur bilden.“ An anderer Stelle des Dokuments, das auf das Jahr 2016 datiert ist, stellte das Unternehmen in Aussicht, dass britisch geführte Regierungsstrukturen und Einrichtungen wie die Weißhelme und die Freie Syrische Polizei (FSP) „in die neu befreiten Gebiete“ des Landes exportiert werden sollen.

Als westliche Gelder in die von der Opposition gehaltenen Gebiete flossen, wuchs die Macht von HTS exponentiell. In einem durchgesickerten Dokument heißt es, HTS sei in der Lage gewesen, „seine Position zu konsolidieren, Gegner zu neutralisieren und sich als wichtiger Akteur in Nordsyrien zu positionieren“. Besonders ausgeprägt war dies in Idlib, wo die HTS „ihren Einfluss und ihre territoriale Kontrolle im gesamten Gouvernement dramatisch ausbauen“ konnte. Und während der Al-Qaida-Verbündete seine Kontrolle festigte, operierten die von Großbritannien unterstützten Regierungsstrukturen und Oppositionellen unter seiner Aufsicht in nahezu völliger Freiheit und sicher vor gewaltsamen Repressalien.

In einer anderen, besonders auffälligen, durchgesickerten Akte wurde festgestellt, dass „HTS und andere extremistische bewaffnete Gruppen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit Oppositionseinheiten angreifen, die Unterstützung aus dem Konflikt-, Stabilitäts- und Sicherheitsfonds (CSSF) der britischen Regierung erhalten“.

Der britischen Einschätzung zufolge ist die freundliche Haltung der HTS gegenüber „Oppositionseinheiten“ wie den Weißhelmen und der Freien Syrischen Polizei auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese „nachweislich wichtige Dienstleistungen“ für die Bewohner der besetzten Gebiete erbringen. Durch die Finanzierung eines Netzwerks sozialer Dienstleistungsorganisationen in der unmittelbaren Umgebung von HTS und die gleichzeitige Verbreitung positiver Medienberichte über das Leben in den von ihr kontrollierten Gebieten stärkten britische Auftragnehmer wie ARK und Global Strategy ungewollt die Glaubwürdigkeit der extremistischen Gruppe als Regierungsorganisation.

In den durchgesickerten Unterlagen wird wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, „das Bewusstsein für das Dienstleistungsangebot der gemäßigten Opposition zu schärfen“ und dem Publikum „überzeugende Erzählungen und Demonstrationen einer glaubwürdigen Alternative zum [Assad-]Regime“ zu liefern. Dieser Bedarf sei besonders ausgeprägt bei Bürgern, die einst den Regimewechsel unterstützt hätten, nun aber glaubten, die „Revolution sei tot“, und bei Bewohnern der besetzten Gebiete, die „der HTS entgegenkommen, insbesondere wenn sie von ihr Dienstleistungen erhalten“. In vielen Fällen wurden diese „Dienste“ jedoch von Stellvertretern des britischen Geheimdienstes erbracht.

In einem anderen durchgesickerten Dokument heißt es: „Um ihre Vorherrschaft zu sichern, war die HTS bereit, mit einer Reihe von gemäßigteren Gruppen zusammenzuarbeiten.“ Dazu gehörten mit ziemlicher Sicherheit genau die „gemäßigten“ Elemente, die der britische Geheimdienst zu fördern versuchte. Natürlich entsprach keine dieser Gruppierungen irgendeiner Definition des Begriffs „gemäßigt“, aber da sie nach den britischen Terrorgesetzen nicht verboten waren, war eine weitreichende direkte Zusammenarbeit und Finanzierung möglich, die bei einer direkten Gewährung an HTS verboten gewesen wäre.

In Washington hatte unterdessen 2018 eine Lobbykampagne begonnen, um HTS zu erlauben, Hilfe zu erhalten, allerdings „indirekt“ über andere in Idlib operierende Gruppen. James Jeffrey, ein Diplomat der Trump-Administration, der sich als einer der wichtigsten Förderer von HTS entpuppte, behauptete damals gegenüber US-Medien, Jolani habe ihn angefleht: „Wir wollen Ihr Freund sein. Wir sind keine Terroristen. Wir kämpfen nur gegen Assad.“

In geheimen Einschätzungen vor Ort vermittelten britische Auftragnehmer jedoch ein viel beunruhigenderes Bild von der Dynamik in dem von HTS kontrollierten Idlib.

„Wir können nicht abschätzen, wie viele Menschen … sich nicht Daesh oder HTS angeschlossen haben.

Noch im Jahr 2020 überschwemmte der britische Geheimdienst Idlib mit Geld für Projekte, die offiziell dazu bestimmt waren, HTS zu „unterminieren“, und beklagte gleichzeitig den ständig „wachsenden Einfluss“ der Gruppe, dessen „Auswirkungen“, wie es hieß, „wahrscheinlich von langer Dauer sein werden“.

Dementsprechend warnten die britischen Spione davor, dass „salafistisch-dschihadistische Akteure“ „zunehmend als Synonym für die Opposition gegen Assad angesehen werden“ würden. In den Eingaben an das Auswärtige Amt gab sich Global Strategy geschlagen und räumte ein, dass es schwierig sei, glaubwürdige Daten, die Ursache-Wirkung-Verknüpfungen aufzeigen, für seine Anti-HTS-Operationen oder überhaupt greifbare Ergebnisse in der Praxis zu liefern:

„Wir können die Anzahl der Personen, die sich aufgrund des Projekts nicht Daesh oder HTS angeschlossen haben, nicht abschätzen… es gibt keine rigorose Methode, um definitiv festzustellen, inwieweit ihre kollektive Widerstandsfähigkeit gegenüber VEO [Violent Extremist] Propaganda gestiegen ist.“

Die britischen Geheimdienstler waren sich darüber im Klaren, dass der Aufstieg der HTS alle Bemühungen Londons, die Operationen und die Anziehungskraft anderer extremistischer Gruppen in Syrien zu neutralisieren, zunichte gemacht hatte. Es hieß, dass Al-Qaida-Mitglieder in den besetzten Gebieten nicht nur „mit HTS koexistieren“, sondern dass die „HTS-Herrschaft“ im Norden des Landes aktiv „Raum für [Al-Qaida]-verbundene Gruppen und Einzelpersonen bietet, um zu existieren“. Von diesem „sicheren Hafen“ aus hatten dschihadistische Elemente freie Hand, um sich auf „Ziele außerhalb der Grenzen Syriens“ zu konzentrieren.

Darüber hinaus kamen sie zu dem Schluss, dass die „Konsolidierung des Einflusses der HTS in Idlib“ eine „binäre Dynamik“ förderte, in der die HTS und Assad die einzigen ernsthaften potenziellen Kandidaten für die Besetzung des Machtvakuums waren.

Es ist vielleicht vorhersehbar, dass in den durchgesickerten Akten keine Überlegungen darüber angestellt werden, ob die umfangreichen britischen Operationen zur psychologischen Kriegsführung in Syrien, die darauf abzielen, Assad zu dämonisieren und die Erbringung von Dienstleistungen für die „gemäßigte Opposition“ zu fördern, zu eben dieser „binären Dynamik“ beigetragen haben könnten.

Dies war nicht das erste Mal, dass Londons Mitwisserschaft den in Syrien wütenden Extremisten zugutekam. Im Jahr 2016 startete der britische Geheimdienst eine Operation zur Ausbildung „gemäßigter“ syrischer Rebellenkämpfer in einer geheimen Basis in Jordanien. Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass die Auftragnehmer, die sich um das Projekt bewarben, zu dem Schluss kamen, dass die Kämpfer die von London gelieferte Hilfe unweigerlich an Nusra, ISIS und andere „extremistische Akteure“ weiterleiten würden. Anstatt das zum Scheitern verurteilte Projekt aufzugeben, beschlossen die Auftragnehmer, das Risiko bis zu einem „angemessenen Grad“ zu tolerieren.

Fast ein Jahrzehnt später und nachdem es zig Millionen Pfund für den Aufbau einer angeblich gemäßigten Opposition ausgegeben hat, ist das britische Außenministerium aus dem Schatten getreten, um den eigentlichen Nutznießer seines geheimen syrischen Projekts zu umarmen – Jolani, den Gründer der Al-Qaida-Niederlassung des Landes und ehemaligen stellvertretenden ISIS-Chef -, der gerade die Macht in Damaskus übernommen hat. Die grausame sektiererische Gewalt des neuen Führers ist fast vergessen, als ein sichtlich begeisterter britischer Premierminister Keir Starmer verspricht, sein Land werde nun „eine präsentere und konsequentere Rolle in der gesamten Region spielen.“

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

