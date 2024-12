Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/haaretz-today/2024-12-26/ty-article/.highlight/networks-of-poison-and-panic-netanyahus-attack-on-the-media-goes-nuclear/00000194-03b4-d453-a3fd-a3bdd2ef0000



Haaretz Heute |

Netzwerke aus Gift und Panik“: Netanjahus Angriff auf die Medien wird nuklear

Ausgelöst durch seinen Prozess und eine TV-Enthüllung über die grausamen Kampfhund-Taktiken seiner Frau, eskaliert Benjamin Netanjahu seinen Angriff auf „Feinde auf der Linken und in den Medien“ mit einer vierminütigen Videotirade, die auch eine kaum verhüllte Drohung war

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Video, das er am Donnerstag auf seinem offiziellen X-Account veröffentlicht hat.Credit: @netanyahu on X

Linda Dayan

26. DEZEMBER 2024

An sechs aufeinanderfolgenden Tagen hat sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in seinem Strafprozess gegen die Anschuldigungen im Fall 4000 verteidigt. Laut Anklageschrift hat Netanjahu eine Vereinbarung mit einem Medienmogul getroffen, um seinem Unternehmen als Gegenleistung für eine positive Berichterstattung auf der Nachrichtenwebsite Walla regulatorische Vorteile zu gewähren.

Der Premierminister bestreitet dies vehement und behauptet, es gebe keine Abmachung – er habe lediglich einige Male mit dem Bezeq-Mehrheitsaktionär Shaul Elovitch darüber gesprochen, Walla so zu verändern, dass es seinen eigenen rechtsgerichteten Idealen entspreche.

Dieser Vorstoß, so behauptete er, entspringe seinem eigenen Verständnis von Liberalismus und dem freien Markt der Ideen. Der israelische Medienapparat sei von Linken verseucht und spiegele nicht die Ansichten der Öffentlichkeit wider; Elovitch hätte im Namen der Diversifizierung des nationalen Diskurses und offensichtlich der existenziellen Bedrohungen, denen das Land ausgesetzt ist, personelle Veränderungen vornehmen sollen. Netanjahu behauptete ferner, dass die Website selbst dann, wenn die Gegenleistung erbracht worden wäre, ihm und seiner Familie gegenüber feindselig war. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …