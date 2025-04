Durchgesickerte Dateien enthüllen, dass das Steele-Dossier 2017 diskreditiert wurde – aber trotzdem an die Öffentlichkeit verkauft wurde

https://www.mintpressnews.com/steele-dossier-leak-russiagate-fraud/289343/



Kit Klarenberg

8. April 2025

Am 25. März unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order, mit der alle Dokumente im Zusammenhang mit Crossfire Hurricane freigegeben wurden, der FBI-Untersuchung von 2016 über angebliche Absprachen zwischen Russland und dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der Erlass hat unerwartet begrabene Dokumente wieder zum Vorschein gebracht, die ein neues Licht auf das Steele-Dossier werfen – und zwar zu einem Zeitpunkt, als bekannt war, dass es falsch war.

Es ist unklar, welche neuen Informationen aufgedeckt werden, da bereits umfangreiche Freigaben, zwei Sonderermittlungen, mehrere Anfragen des Kongresses, mehrere Zivilklagen und eine vernichtende interne Überprüfung des Justizministeriums erfolgt sind. Es ist seit langem bestätigt, dass sich das FBI stark auf Steeles diskreditiertes Dossier stützte, um Haftbefehle gegen Trumps Berater Carter Page zu erwirken, trotz schwerwiegender interner Bedenken hinsichtlich seiner Herkunft und Zuverlässigkeit, und Steeles einzige „Unterquelle“ für all seine reißerischen Anschuldigungen, die er in Interviews mit dem FBI offen zugab, konnte keine Bestätigung für irgendeine der Behauptungen des Dossiers vorweisen.

Solche unbequemen Fakten und belastenden Enthüllungen wurden der Öffentlichkeit jedoch mehrere Jahre lang nach der Veröffentlichung des Dossiers im Januar 2017 durch BuzzFeed News, das inzwischen nicht mehr existiert, vorenthalten. In der Zwischenzeit wurde es zum zentralen Bestandteil der Russiagate-Erzählung, einer Verschwörungstheorie, die für unzählige Mainstream-Journalisten, Experten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, westliche Geheimdienstmitarbeiter und gewählte Abgeordnete ein wichtiger Sammelpunkt war. Dabei erlangte Steele mythologischen Status. So bezeichnete beispielsweise NBC News den ehemaligen MI6-Agenten als „einen echten James Bond“.

Die Nachrichtensender der Primetime widmeten dem Thema unzählige Stunden, während führende Medienunternehmen enorm viel Zeit, Energie und Geld in die Überprüfung der Behauptungen des Dossiers investierten, jedoch ohne Erfolg. Unbeeindruckt davon stützten sich etablierte Reporter auf eine Reihe von Mainstream-„Russlandexperten“, darunter prominente britische und US-amerikanische Militär- und Geheimdienstveteranen, sowie auf Briefings von anonymen Beamten, um Steels Glaubwürdigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit seines Dossiers zu untermauern. Wie der preisgekrönte Investigativjournalist Aaron Maté gegenüber MintPress News sagte:

Die Medien dienten Steele als bedingungslose Stenografen. Wenn die Behauptungen in seinem Dossier nicht schon ausreichen, um es als lächerlich abzutun, hätte ein weiterer offensichtlicher Hinweis die Alarmglocken schrillen lassen müssen. Wenn man das Dossier chronologisch liest, ergibt sich ein klares Muster – viele seiner brisantesten Behauptungen sind von der aktuellen Medienberichterstattung beeinflusst. So wurden sie beispielsweise erst in dem Dossier erwähnt, nachdem Wikileaks im Juli 2016 die DNC-E-Mails veröffentlicht hatte. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die wahren Quellen des Dossiers eine überaktive Fantasie und Mainstream-Nachrichtenagenturen waren.“

Noch vernichtender ist, dass durchgesickerte Dokumente, die von MintPress News geprüft wurden, zeigen, dass westliche Journalisten zwar einen wichtigen Beitrag zur Validierung von Steeles Dossier leisteten und den MI6-Spion zu einem völlig unverdienten Pfeiler der Redlichkeit erhoben, die inzwischen aufgelöste private Ermittlungsfirma GPW Group jedoch Anfang 2017 heimlich riesige Mengen an belastendem Material ausgrub, das den Inhalt des Dossiers auf fatale Weise untergrub und Steeles bis dahin makellose öffentliche Persona vollständig demontierte. Es bleibt spekulativ, welche Auswirkungen die Ergebnisse der Firma gehabt hätten, wenn sie damals öffentlich bekannt geworden wären.

„Finanzielle Anreize“

Die Untersuchung von Steele und seinem Dossier durch GPW wurde von Carter Ledyard & Milburn in Auftrag gegeben, einer Anwaltskanzlei, die Mikhail Fridman, Petr Aven und German Khan vertritt – die Eigentümer der Alfa Bank. In dem Dossier wurden mehrere schwerwiegende Vorwürfe gegen sie erhoben. Das Trio soll über kompromittierendes Material über Wladimir Putin verfügt haben, ihm in den 1990er Jahren „illegale Bargeldzahlungen“ zukommen lassen haben und den Kreml regelmäßig „informell“ in außenpolitischen Fragen beraten haben – „insbesondere in Bezug auf die USA“. In der Zwischenzeit diente die Alfa Bank angeblich als geheimer Rückkanal zwischen Trump und Moskau.

„Um ein Profil von Christopher Steele zu erstellen … sowie die umfassenderen Operationen von Orbis Business Intelligence und Fusion GPS, die das Dossier im Auftrag der Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton und des Democratic National Committee in Auftrag gegeben hatten, konsultierte GPW „eine Vielzahl von Quellen“. Dazu gehörten „US-Geheimdienstmitarbeiter“, verschiedene Journalisten, „private Geheimdienst-Subunternehmer“, die zuvor mit Steele und Orbis zusammengearbeitet hatten, und „Kontakte, die den Mann aus seiner Zeit beim [MI6] kannten … und in einem Fall seine Arbeit direkt beaufsichtigten“.

Das Bild, das sich von Steele abzeichnete, stand in scharfem Kontrast zu seiner gängigen Darstellung als „Superstar“. Ein Mitarbeiter, der „Steele zu Beginn seiner Tätigkeit beim [MI6] als Manager fungierte und ihn später an zwei weiteren Punkten beaufsichtigte“, beschrieb ihn als „durchschnittlich, unauffällig“ und gab an, dass er in keiner seiner Positionen jemals „hervorgestochen“ sei. Ein anderer deutete an, dass Steeles Gründung von Orbis „beim MI6 auf Unverständnis stieß“, was auf seine wenig beeindruckende berufliche Laufbahn und den vermeintlichen Mangel an „Geschäftssinn“ zurückzuführen sei.

Ein anderer meinte, dass Steeles Erstellung des Dossiers von einem Mangel an „Urteilsvermögen für das große Ganze“ zeuge. Die von GPW konsultierten Quellen äußerten sich noch kritischer über Glenn Simpson, den Chef von Fusion GPS. Ein Journalist beschrieb ihn als „Schreiberling“ ohne „Lizenz oder Kontakte für … tatsächliche Ermittlungen“, der stattdessen „alle“ Beiträge, die angeblich von seiner Firma durchgeführt wurden, an andere auslagere und dabei Provisionen abschöpfe. Sie gaben auch „offen zu“, dass sie Simpson nicht mochten, was laut GPW „keine ungewöhnliche Einstellung unter denjenigen ist, mit denen wir gesprochen haben“.

Glenn Simpson kommt am 14. Oktober 2019 zu einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill. Pablo Martinez Monsivais | AP – Bearbeitung durch MintPress

GPW untersuchte auch die „Glaubwürdigkeit und Wahrnehmung des Dossiers in Russland“, insbesondere, ob Steeles Behauptungen, hochrangige, mit dem Kreml verbundene Quellen in Moskau hätten ihm Informationen zur Verfügung gestellt, irgendeinen Wahrheitsgehalt hatten. Zu diesem Zweck konsultierte die Firma „westliche und russische Journalisten, ehemalige Beamte des FSB und der russischen Sicherheitsdienste im Allgemeinen, einen ehemaligen hochrangigen Beamten der CIA, der die russischen Operationen der Agentur beaufsichtigte, sowie mehrere in Moskau tätige Geheimdienstmitarbeiter aus dem Privatsektor“:

Die vorherrschende Stimmung bei unseren Kontakten war von extremer Skepsis hinsichtlich der Richtigkeit des [Dossiers] geprägt. Die meisten fanden es unvorstellbar, dass hochrangige russische Beamte eine lebenslange Haftstrafe (oder Schlimmeres) riskieren würden, indem sie mit einem ehemaligen ausländischen Geheimdienstmitarbeiter über solch sensible Themen sprechen. Zumindest hätte es Steele viel mehr gekostet, als er sich leisten konnte. Ehemalige Geheimdienstmitarbeiter (sowohl von den US-amerikanischen als auch von den russischen Diensten) bezweifelten ernsthaft, dass Steele in der Lage gewesen wäre, russische Quellen aus seiner Zeit beim MI6 zu behalten.

GPW untersuchte auch „mögliche Quellen für das Dossier“, die bisher in den Medien vermutet worden waren. Darunter befand sich der ehemalige FSB-General Oleg Erovinkin, der im Dezember 2016 tot in seinem Auto in Moskau aufgefunden wurde. Nach der Veröffentlichung des Dossiers vermutete die britische Tageszeitung „Daily Telegraph“, dass sein Tod „mysteriös“ sei und möglicherweise darauf zurückzuführen sei, dass er Steele Informationen zur Verfügung gestellt habe. Ein ehemaliger hochrangiger Beamter des US-Geheimdienstes wies diese Vermutung spöttisch zurück und merkte an, dass der Karriereoffizier für Sicherheit und Geheimdienst Erovinkin „das Geld wahrscheinlich nicht gebraucht hätte“.

Er räumte zwar ein, dass finanzielle Anreize einen solchen Verstoß begünstigen könnten, aber [wenn] Steele Erovinkin 100.000 Pfund angeboten hätte, das veranschlagte Budget für das gesamte Projekt, „hätte Erovinkin gesagt, dass er drei weitere Nullen sehen müsse, bevor er den Mund aufmache. Es ist einfach lächerlich zu glauben, dass er mit einem ehemaligen Geheimdienstoffizier aus Großbritannien oder sonst jemandem für eine so geringe Geldsumme sprechen würde.“

Insgesamt kam GPW zu dem Schluss: „Die Qualität und das Niveau der Beschaffung wurden stark übertrieben, um dem Dossier und seinen Behauptungen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.“ Dieser Eindruck wurde durch „informierte Quellen aus dem Regierungs- und Privatsektor“ in Russland verstärkt, die den Inhalt des Dossiers „sehr ablehnend“ bewerteten. Viele wiesen auf die darin enthaltenen „bedauerlichen Ungenauigkeiten“ hin und auf das „generelle Unverständnis des Autors für die russische Politik und Wirtschaft“. Dieser „Mangel war besonders akut in Bezug auf die Berichterstattung des Dossiers über die Alfa Bank.“

“Reputationsschaden“

Die Untersuchung von GPW erwies sich auch in anderen Bereichen als vorausschauend. So deuteten mehrere sachkundige Quellen, die das Unternehmen konsultierte – darunter ehemalige hochrangige russische und US-amerikanische Geheimdienstmitarbeiter – darauf hin, dass die ‚wahrscheinlichsten Quellen‘ des Dossiers russische Emigranten seien, die ‚ihre eigenen Ansichten darlegten‘. Sie wiesen auch darauf hin, dass die „Übertreibungen und Ungenauigkeiten“ des Steele-Dossiers „typisch für die überaktive Fantasie der Subunternehmer sind, die im Bereich der Wirtschaftsaufklärung weit verbreitet sind“. Dies wurde erst im Juli 2020 bestätigt.

In diesem Monat veröffentlichte der Justizausschuss des Senats Aufzeichnungen, die FBI-Agenten während der Befragungen von Igor Danchenko im Februar 2017 angefertigt hatten. Danchenko war Steeles „Subquelle“ und der eigentliche Autor des Dossiers. Danchenko, ein Geselle einer Denkfabrik in Washington, der Jahre zuvor wegen mehrfacher Trunkenheit in der Öffentlichkeit und ordnungswidrigen Verhaltens inhaftiert und vom FBI ermittelt worden war, weil er möglicherweise als Kreml-Agent tätig war, gab zu, dass er einen Großteil des anzüglichen Inhalts des Dossiers von seinen russischen Saufkumpanen erhalten hatte, die jedoch keinen Zugang zu hochrangigen Informationen hatten. Steele schmückte ihre nutzlosen Informationen dann weiter aus.

Andere bemerkenswerte Passagen in den Leaks beziehen sich auf ein Gespräch zwischen GPW und „einer Quelle aus dem Bereich Business Intelligence in London, die Christopher Steele sowohl privat als auch beruflich gut kennt und mit seinem Unternehmen vertraut ist“. Sie gaben verschiedene Details und „Kommentare“ weiter, die sie „direkt aus einem Gespräch mit Steele“ erhalten hatten. Zum Beispiel stellten sie fest, dass Orbis entgegen seiner eigenen Beschreibung als „führendes Beratungsunternehmen für Unternehmensinformationen“ „kein großes Unternehmen“ sei und anscheinend nur zwei Junior-Analysten beschäftige, „die aussahen wie frischgebackene Absolventen“.

Die Quelle gab an, dass „andere, größere Unternehmen der Branche vor Steele angesprochen wurden und den Beitrag ablehnten, bevor er ihn übernahm“, und das Dossier sein Soloprojekt war. „Der Rest des Unternehmens war überhaupt nicht beteiligt, weder um bei der Recherche zu helfen noch um das Produkt durchzusehen, bevor es veröffentlicht wurde“, und „Steele hat die Informationen im Grunde selbst zusammengetragen“. Sie deuteten außerdem an, dass die Quellen des Dossiers ihrer Fantasie freien Lauf ließen, weil sie glaubten, dass ihre Behauptungen niemals das Licht der Welt erblicken würden:

„Ich glaube, sie haben sich zu sehr hinreißen lassen – sie dachten nicht, dass das Material jemals veröffentlicht werden würde, weil es zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich war, dass Trump an die Macht kommen würde … Steele war in dieser ganzen Sache ziemlich naiv. Er dachte nicht, dass es so aufgedeckt werden würde, wie es dann geschah.“

Igor Danchenko verlässt das Albert V. Bryan United States Courthouse in Alexandria, Virginia, am 4. November 2021. Manuel Balce Ceneta | AP – Bearbeitung durch MintPress

In anderen Untersuchungsberichten stellte GPW fest, dass es ungewöhnlich sei, dass „Steele die Verbreitung eines derart fragwürdigen Materials unter seinem Namen zugelassen (oder sogar erleichtert) hätte“, da das Dossier offensichtlich falsch sei. Die Firma postulierte, dass der ehemalige MI6-Agent „durch die Weitergabe des Materials an Personen der US-Regierung möglicherweise dachte, er würde sich dadurch bei ihnen einschmeicheln“, aber letztlich „nie beabsichtigte, dass das Dossier in der Art und Weise veröffentlicht wird, wie es geschehen ist“.

Eine mögliche Antwort auf diese Frage findet sich in einem Verleumdungsverfahren, das Petr Aven, Michail Fridman und German Khan im Mai 2018 in Großbritannien gegen Orbis angestrengt haben. Im Juli 2020 entschied ein britisches Gericht, dass die in dem Dossier gegen sie und die Alfa Bank erhobenen Vorwürfe „unzutreffend und irreführend“ seien, und sprach ihnen eine Entschädigung „für den Verlust der Autonomie, die Bedrängnis und den Reputationsschaden“ zu. Während des Prozesses machte Steele eine bemerkenswerte Offenlegung:

Der unmittelbare Kunde von Fusion war die Anwaltskanzlei Perkins Coie … sie beauftragte Fusion, Informationen zu beschaffen, die Perkins Coie benötigte, um rechtliche Beratung zu den möglichen Auswirkungen der russischen Beteiligung auf die Rechtsgültigkeit des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu geben. Auf der Grundlage dieser Beratung könnten Parteien wie das Democratic National Committee und [„Hillary for America“] Schritte in Betracht ziehen, zu denen sie rechtlich berechtigt wären, um die Gültigkeit des Ergebnisses dieser Wahl anzufechten.

Im Wesentlichen wurde das Dossier von Clintons Wahlkampfteam als Eventualität für den Fall in Auftrag gegeben, dass sie die Wahl verlieren würde. Wie die Quelle von GPW in der Nähe von Steele jedoch feststellte, war die vorherrschende Meinung, als der MI6-Agent den Beitrag übernahm, dass „es sehr unwahrscheinlich ist“, dass Trump gewinnen würde. Daher könnte Steele die Motivation gehabt haben, das Dossier mit ungeprüftem Material zu füllen, in der Annahme, dass es nie für den beabsichtigten Zweck verwendet werden würde. Er hatte auch einen kommerziellen Anreiz, seinen Zugang zu hochrangigen Informationen zu übertreiben. Ein amtierender CIA-Beamter sagte gegenüber GPW:

Steele war dafür bekannt, dass er „die Gassen rauf und runter“ ging, um Geschäfte zu machen – ein Hinweis auf die großen Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, die in Arlington, Virginia, nahe beieinander liegen. Sie wusste nicht, für welche Firmen Steele im Einzelnen gearbeitet hatte, wenn überhaupt, aber er hat mehrere von ihnen persönlich in ihren Hauptquartieren besucht.

„Angeblich ahnungslos“

Ein zentrales Rätsel im Zusammenhang mit der Steele-Dossier-Saga wurde nie zufriedenstellend gelöst – eines, das durch Trumps jüngste Freigabeanordnung aufgeklärt werden könnte. In seinem Bericht vom Dezember 2019 über Crossfire Hurricane kritisierte der Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, die Verwendung des Dossiers durch das FBI, um Haftbefehle gegen Carter Page zu erwirken, bestand jedoch darauf, dass Steeles Behauptungen „keine Rolle spielten“, als das FBI Berichten zufolge am 31. Juli 2016 seine Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampf einleitete.

Wie von Aaron Maté ausführlich dokumentiert, ist diese Behauptung schwer mit den zahlreichen Kontakten und Treffen zwischen Steele und hochrangigen Beamten des FBI und des Justizministeriums in den Wochen vor diesem Datum in Einklang zu bringen. Der ehemalige MI6-Offizier stellte hochrangigen US-Regierungsbeamten, darunter Victoria Nuland, vor der offiziellen Eröffnung von Crossfire Hurricane Material zur Verfügung, das später das Dossier bilden sollte. Berichten zufolge ermutigte Nuland das FBI, den Inhalt zu untersuchen.

Laut den elektronischen Kommunikationsdaten des FBI, die Crossfire Hurricane auslösten, war der vage Hinweis, den der australische Diplomat Alexander Downer dem FBI gab, der Ausgangspunkt der Untersuchung. Er behauptete, der einfache Mitarbeiter im Trump-Wahlkampfteam George Papadopoulos habe ihm bei einem Drink in London „angedeutet“, dass „das Trump-Team eine Art Vorschlag [Hervorhebung hinzugefügt] aus Russland erhalten habe, dass es bei der anonymen Veröffentlichung von Informationen während des Wahlkampfs helfen könnte, die Clinton schaden würden“. Die EC räumte ferner ein, dass „unklar war, ob er oder die Russen sich auf Material bezogen, das öffentlich oder auf anderem Wege beschafft wurde. Es war auch unklar, wie das Team von Herrn Trump auf das Angebot reagierte.“

Wie Maté gegenüber MintPress News sagte, war dies eine „außerordentlich dünne Grundlage, um eine gesamte Präsidentschaftskampagne zu untersuchen“. Er fügte hinzu, dass „nach der offiziellen Eröffnung von Crossfire Hurricane FBI-Beamte sofort Ermittlungsschritte unternahmen, die die Behauptungen im Steele-Dossier widerspiegelten, obwohl sie angeblich nichts davon wussten“. Die ersten Untersuchungen des FBI zu einzelnen Personen aus Trumps Wahlkampfteam – Carter Page, Michael Flynn und Paul Manafort – begannen im August 2016. Alle werden in dem Dossier erwähnt. Maté kommt zu dem Schluss:

Um die offizielle Zeitachse zu akzeptieren, muss man davon ausgehen, dass das FBI eine Präsidentschaftskampagne und dann einen Präsidenten untersucht hat, basierend auf der Aussage eines einfachen Freiwilligen, der „angedeutet“ habe, dass Trumps Kampagne „irgendeine Art von Vorschlag“ für Unterstützung aus Russland erhalten habe. Man müsste auch akzeptieren, dass das FBI nicht von den weitaus detaillierteren Behauptungen über direkte Verbindungen zwischen Trump und Russland beeinflusst wurde – eine angebliche Verschwörung, die den Kern der Untersuchung bilden sollte –, die in dem weit verbreiteten Steele-Dossier aufgestellt wurden.“

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen Gerichtsakten, Regierungsberichten, durchgesickerten Untersuchungsdokumenten und Interviews mit Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Alle hier vorgebrachten Anschuldigungen werden als Behauptungen dieser Stellen oder Personen wiedergegeben und wurden von MintPress News nicht unabhängig überprüft, sofern nicht anders angegeben.

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

