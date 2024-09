https://thegrayzone.com/2024/09/19/us-intel-cutouts-iranian-counter-revolution/



Durchgesickerte Dokumente enthüllen Pläne des US-Geheimdienstes zur iranischen Konterrevolution

Von Kit Klarenberg und Max Blumenthal

19. September 2024

Durchgesickerte Dokumente enthüllen die geheimen Bemühungen des pensionierten Leiters der National Endowment for Democracy, Carl Gershman, die kriegshungrige neokonservative Kontrolle über die iranische Opposition zu festigen und gleichzeitig Gelder der US-Regierung in seine eigenen Lieblingsinitiativen zum Regimewechsel zu leiten.

Durchgesickerte Dokumente und E-Mails, die The Grayzone erhalten hat, enthüllen eine scheinbar verdeckte Bemühung amerikanischer Regime-Change-Aktivisten, den Überresten der iranischen Protestbewegung gegen den obligatorischen Hidschab eine radikale Führung aufzuzwingen, um die Regierung des Iran zu stürzen.

Die Initiative wurde von Carl Gershman, dem langjährigen Direktor des National Endowment for Democracy (NED), einer von der US-Regierung finanzierten gemeinnützigen Organisation, die weltweit Regimewechsel-Operationen fördert, angeführt. Ursprünglich von der CIA der Reagan-Regierung ins Leben gerufen, hat sich das NED in Wahlen eingemischt und Putschisten von Nicaragua über Venezuela bis Hongkong und darüber hinaus gesponsert.

Die geleakten Dokumente zeigen, wie Gershman privat plante, Ressourcen des US-Außenministeriums in den Aufbau einer „Iran Freedom Coalition“ zu leiten, die sich aus pro-westlichen iranischen Aktivisten und neokonservativen US-Agenten zusammensetzt, die einen militärischen Angriff der USA auf den Iran fordern.

Während sie darauf abzielt, „internationale Unterstützung“ für die Bewegung „Women, Life, Freedom“ zu mobilisieren und „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um [ihrem] Kampf zu helfen“, stellt die Freiheitskoalition einen klaren Versuch dar, der iranischen Basisopposition eine Führung aus dem Exil aufzuzwingen, die von den kriegerischsten Elementen in Washington geleitet und finanziert wird.

Versuche von The Grayzone, mehrere Mitglieder der Koalition für eine Stellungnahme zu erreichen, blieben erfolglos. Wir konnten daher nicht feststellen, ob sich die von Gershman aufgeführten Personen ausdrücklich zur Teilnahme verpflichtet hatten oder vom NED-Veteranen als potenzielle Führungskräfte benannt worden waren.

Unabhängig vom Grad der Beteiligung der aufgeführten Mitglieder zeigt die Zusammensetzung der von Gershman vorgeschlagenen Iran Freedom Coalition, wie die selbsternannte pro-demokratische Bewegung des Iran zum Spielball der Bomb-Iran-Lobby geworden ist. Zu den von Gershman handverlesenen Personen, die die Initiative leiten sollten, gehörte William Kristol, der neokonservative Impresario, der seit Jahrzehnten eine Lobbykampagne für eine militärische Invasion des Iran durch die USA leitet. Auch Joshua Muravchik wurde ausgewählt, ein schriller Unterstützer der israelischen Likud-Partei, der darauf besteht, dass „ein Krieg mit dem Iran wahrscheinlich unsere beste Option ist“

Die iranischen Mitglieder der Freedom Coalition bestehen hauptsächlich aus von der US-Regierung gesponserten Kulturschaffenden und Mitarbeitern interventionistischer westlicher Denkfabriken wie dem Tony Blair Institute. Während diese Persönlichkeiten in westlichen Medien als Anführer des „Freiheitskampfes“ im Iran zitiert werden, zeigt ihre Beteiligung an von der US-Regierung unterstützten Kampagnen wie der von Gershman, dass sie kaum mehr als persische Strohmänner für die Kriegstreiber in Washington sind.

Im September 2022 kam es in iranischen Städten zu Protesten, nachdem eine junge Iranerin namens Mahsa Amini gestorben war, die kurzzeitig in Teheran in Polizeigewahrsam genommen worden war, weil sie gegen die Sittengesetze verstoßen hatte, die das Tragen eines Hidschabs vorschreiben. Die Bewegung wurde von westlichen Regierungen, Prominenten und feministischen NGOs eifrig unterstützt, die sie auch dann noch anfeuerten, als sie auf den Straßen verebbte.

Wie Gershmans durchgesickerter Vorschlag zeigt, kaperten diese Elemente schnell die Proteste und setzten von der US-Regierung gesponserte Exilanten als internationales Gesicht und Stimme der Bewegung ein, um sicherzustellen, dass ihre ultimative Wirkung in einer Verschärfung der US-Sanktionen gegen die Durchschnittsiraner bestehen würde.

In einer Untersuchung, die im August dieses Jahres veröffentlicht wurde, enthüllte The Grayzone, dass Gershman nach seinem Rücktritt von seinem langjährigen Posten als Leiter des NED im Jahr 2021 in einen erbitterten Machtkampf mit seinen jüngeren, sozial progressiveren Nachfolgern verwickelt war. Die uns zugespielten Iran-Leaks zeigen, dass Gershman selbst im Ruhestand versucht hat, einen bürokratischen Umweg zu gehen, indem er seine Verbindungen in außenpolitischen Netzwerken der USA nutzte, um Regierungsgelder in seine eigenen Lieblingsprojekte zum Regimewechsel zu leiten.

Er strebt einen Anteil an „illegitimen“ 55 Millionen Dollar aus dem Staatsfonds an

Als Gershman versuchte, sein neuestes Komplott zum Regimewechsel im Iran in Gang zu bringen, wandte er sich an einen langjährigen Verbündeten, der eine dreiminütige „Abschiedsrede“ aufzeichnete, in der er seine Amtszeit beim NED würdigte. Es handelte sich um den Abgeordneten Mario Díaz-Balart, einen republikanischen Drahtzieher der in Südflorida ansässigen kubanisch-amerikanischen Lobby. Als Vorsitzender des Unterausschusses für das Außenministerium im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Repräsentantenhauses hatte Díaz-Balart erheblichen Einfluss auf die Geldmittel für die Auslandseinsätze der USA.

Am 27. August 2023 schickte Gershman eine E-Mail an Díaz-Balart und den „legislativen Assistenten“ des Abgeordneten, Austin Morley, in der er erklärte, dass eine seiner „Ruhestandsinitiativen“ darin bestehe, „mit Freedom House zusammenzuarbeiten, um eine Koalition von Arbeitsgruppen zu bilden“. Gershman nannte sie die Iran Freedom Coalition (IFC) und behauptete, die Koalition sei bereits „gegründet“. Im Internet gibt es jedoch keine Spur von ihrer Existenz.

Gershman erklärte Díaz-Balart, dass seine „iranischen Freunde verblüfft“ seien über die Richtlinien des Iran Democracy Fund 2023 des Außenministeriums, der 55 Millionen Dollar für Vorschläge zur „Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements in Wahlprozessen“ vorsieht. Laut Gershman sollte ein Teil des Geldes an eine härtere Linie verfolgende Initiative weitergeleitet werden, da die Bewegung „Women, Life, Freedom“, die die nationalen Proteste vorantreibt, „die Legitimität des Regimes, das diese ‚Wahlprozesse‘ leiten wird, nicht anerkennt“.

Die Koalition sollte „aus einem Dutzend Solidaritätsarbeitsgruppen bestehen, die … Frauen, die Zivilgesellschaft und Menschenrechtsgruppen, Parlamentarier, Gewerkschafter und Ärzte vertreten, die den verletzten und traumatisierten Demonstranten helfen.“ Seltsamerweise schlug Gershman, obwohl die Proteste im Iran niedergeschlagen worden waren, vor, dass seine IFC „… den Massenaufstand“ im Iran unterstützen sollte, als wäre er aktuell.

Er schlug Díaz-Balart vor, seinen Einfluss im Kongress zu nutzen, um „vielleicht 10 %“ des jährlichen Budgets von 55 Millionen US-Dollar für den umstrittenen Iran Democracy Fund des Außenministeriums an sein eigenes NED zu leiten.

„Die Mittel könnten vom NED verwaltet werden“, schrieb Gershman, “das bereits ein kleines Iran-Stipendienprogramm hat und in sehr engem Kontakt mit Gruppen in den USA und anderswo steht, die sehr diskret versuchen, der Widerstandsbewegung zu helfen. Im Grunde würde dies dem NED ermöglichen, seine bisherigen Aktivitäten auszuweiten. Eine solche Initiative zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein wichtiger Akt der Solidarität.“

Von den USA unterstützte Interventionisten werden als iranische „Freiheitsführer“ vermarktet

Die Bewegung „Women, Life, Freedom Movement“, die ursprünglich von iranischen Bürgern angeführt und organisiert wurde, wurde schnell zu einem Aushängeschild für berüchtigte, hochkarätige Exilanten, die gegen die Islamische Republik eingestellt sind. Zu ihnen gehörten Reza Pahlavi, der älteste Sohn des Schahs von Persien und Anwärter auf den inzwischen nicht mehr existierenden Thron des Landes, und Masih Alinejad, eine prominente Veteranin der vom Westen finanzierten Propaganda-Bemühungen gegen Teheran, die für ihre anti-iranische Hetze – zu der auch Aufrufe zu israelischen Angriffen auf ihr Geburtsland gehören – Hunderttausende von Dollar von der US-Regierung eingestrichen hat. In einem Interview mit der Zeitschrift „New Yorker“ im September 2022 behauptete sie, „diese Bewegung anzuführen“. Alinejad hat auch dazu aufgerufen, iranische Staats- und Regierungschefs durch Israel ermorden zu lassen.

Die Vereinnahmung der Bewegung „Women, Life, Freedom“ durch westliche Interventionisten war so offensichtlich, dass sich Aktivisten vor Ort im Iran darüber beschwerten, ihre Bemühungen seien von ausländischen Kräften „gekapert“ worden. Die Proteste in Teheran ebbten nach einigen Wochen ab und gerieten im Iran in Vergessenheit.

Dennoch stellten Pahlavi und Alinejad die Bewegung weiterhin übertrieben dar und erhielten eine Einladung zur Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2023, wo sie als potenzielle Anführer eines zukünftigen „demokratischen“ Irans vorgestellt wurden. Drei Monate später verlieh die von der US-Regierung finanzierte NGO Freedom House der nicht mehr existierenden Bewegung „Women, Life, Freedom“ ihren jährlichen Freedom Award.

Mit der Gründung seiner Iran Freedom Coalition wollte Gershman die Kontrolle über alle zukünftigen Proteste in den Händen der kriegerischsten Elemente in Washington festigen, die sich für die Aufhebung der Sanktionen, die Ermordung iranischer Staats- und Regierungschefs und US-Luftangriffe einsetzen, während sie vorgeben, sich um die Menschenrechte der einfachen Iraner zu sorgen.

Gershman bemüht sich um US-Gelder für nicht mehr existierende Protestbewegung

Gershman fügte seiner E-Mail an Díaz-Balart ein Dokument bei, in dem er seine Vision für die Iran Freedom Coalition darlegte. In der Datei wurde behauptet, dass die nicht mehr existierende Bewegung weiterhin „bedeutende Herausforderungen für die iranische Theokratie und ihre Geistlichen darstellt“, und es wurde ein „neuer Ansatz im Umgang mit dem Iran“ gefordert. Dies wurde angesichts der bevorstehenden Beendigung des Atomabkommens mit dem Iran und der seiner Meinung nach „aufkeimenden Militärhilfe der Islamischen Republik für Russland“ als besonders dringlich erachtet:

„Das Zusammentreffen dieser Faktoren erfordert dringend … eine Konzentration auf den Aufbau internationaler Unterstützung für die iranische Protestbewegung und die Verantwortlichmachung des Regimes für Menschenrechtsverletzungen und andere Verstöße gegen das Völkerrecht sowie die Verhinderung der Fähigkeit des Regimes, seine repressiven Praktiken aufrechtzuerhalten und seine bösartigen Aktivitäten innerhalb des Landes und in der Region zu finanzieren. Durch Aktionen außerhalb des Iran wird die Koalition auch dazu beitragen, Interessengruppen innerhalb des Iran, nämlich Frauen, Jugendliche, Gewerkschaften, die Zivilgesellschaft und andere, zu vernetzen, zu stärken und zu mobilisieren.“

Die IFC würde daher versuchen, den internationalen politischen Diskurs über den Iran zu gestalten und nationale Diskussionen über Macht und Demokratie zu unterstützen. Diese Arbeit könnte die Koordinierung von Boykott- oder Desinvestitionskampagnen umfassen, um wirtschaftlichen Druck auf Teheran auszuüben und dem Iran die Ressourcen zu entziehen, die er zur Aufrechterhaltung seiner repressiven Aktivitäten benötigt. Im Gegenzug würde die Koalition die Bemühungen der Iraner stärker sichtbar machen und sie befähigen, Veränderungen voranzutreiben.

Gershman schrieb, dass Freedom House sich für die „[Förderung] der Bildung“ der IFC einsetze, „einer Koalition gleichgesinnter und einflussreicher Gruppen und Einzelpersonen, die sich mit dem Iran befassen“. Sie würde versuchen, „die öffentliche Meinung in den USA und im Ausland“ über den „Freiheitskampf des Iran“ zu informieren, während sie „öffentlichen und diplomatischen Druck … auf die Isolierung des Regimes und die Einstellung des Geldflusses an das Regime“ konzentriere.

Eine Schurkengalerie von Regime-Change-Aktivisten

Gershmans Vorschlag enthielt auch eine begleitende Liste von „Personen, die an der IFC beteiligt sind oder sein werden“. Diejenigen, die als Anführer der langjährigen Koalition des NED-Leiters versammelt sind, stellen eine wahre Schurkengalerie neokonservativer Kriegstreiber, kriegsbegeisterter Think-Tanker und vom Westen unterstützter Aktivisten für einen Regimewechsel im Iran dar.

Eine vollständige Liste der vorgeschlagenen Mitglieder finden Sie am Ende dieses Artikels.

Mahnaz Afkhami – Afkhami war von 1976 bis 1978 unter dem Schah Ministerin für Frauenangelegenheiten, zu einer Zeit, als die brutalen Savak-Sicherheitskräfte des Schahs Tausende von Demonstranten verschwinden ließen, folterten und töteten.

William „Bill“ Kristol – Kristol ist vielleicht der führende neokonservative Demagoge in Washington und bekannt für seine umfangreiche Geschichte der Lobbyarbeit für einen Krieg mit dem Iran. Im Jahr 2010 erklärte er, dass die katastrophalen, blutigen „Interventionen“ Washingtons in muslimischen Ländern, für die er sich stets stark gemacht hatte, als „Befreiungen“ und nicht als Invasionen betrachtet werden sollten.

Joshua Muravchik – Einer der vehementesten Befürworter eines US-Krieges gegen den Iran, erklärte Muravchik 2006 in einem Leitartikel der LA Times: „WIR MÜSSEN den Iran bombardieren“. Im Jahr 2015 erklärte Muravchik in einem Leitartikel der Washington Post erneut: „Ein Krieg mit dem Iran ist wahrscheinlich unsere einzige Antwort.“ Muravchik, ein neokonservativer Bewunderer der rechten israelischen Likud-Partei, hat mit seiner üblichen Subtilität darauf bestanden, dass „Israel die Welt immer wieder rettet“, indem es im Iran Attentate verübt.

Leopoldo Lopez – Der de-facto-Anführer der von den USA und der EU unterstützten Putschisten-Opposition in Venezuela beteiligte sich 2002 an einem gescheiterten Militärputsch, um den demokratisch gewählten Präsidenten Hugo Chavez zu stürzen. Anschließend unterstützte er das Komplott der Trump-Regierung, Präsident Nicolas Maduro zu stürzen, der einen falschen Präsidenten, Juan Guaido, ernannte, um die Auslandsvermögen Venezuelas zu stehlen, und einen weiteren gescheiterten Militärputsch initiierte. Lopez ist der aristokratische Sohn eines rechtsgerichteten spanischen Abgeordneten, Leopoldo Lopez Sr., und lebt derzeit in Spanien.

Kasra Aarabi und Saeid Golkar – Aarabi und Golkar arbeiten beide am Tony Blair Institute, dem Think Tank und der Einflussnahme des kriegsfreundlichen ehemaligen britischen Premierministers. Die Organisation ist dafür bekannt, dass sie 9 Millionen Pfund für die Beratung der Regierung von Saudi-Arabien erhalten hat. Im November 2022 veröffentlichte das Blair-Institut einen außergewöhnlichen Bericht über die Bewegung „Women, Life, Freedom Movement“, in dem begeistert darüber gejubelt wurde, dass „die Abschaffung des Hidschabs zu einem Symbol des Regimewechsels“ im Iran geworden sei. Der Bericht enthielt eine Reihe wilder Behauptungen, darunter die, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung der Islamischen Republik Säkularisten, wenn nicht sogar Atheisten seien, die den Sturz ihrer Regierung von ganzem Herzen unterstützten.

Weiterhin brüstete sich das Blair-Institut damit, dass es „vor Ort im Iran durch ein Netzwerk von Kontakten auf der Straße Informationen gesammelt“ habe, die es genutzt habe, um „Protesttrends im Iran für die letzten fünf Jahre, einschließlich des anhaltenden landesweiten Aufstands, vorherzusagen“. Obwohl die Behauptung des Instituts unbegründet ist, wirft sie die Frage auf, ob die Organisation des ehemaligen britischen Premierministers eine heimliche Rolle bei der Anstiftung der Proteste der Women, Life, Freedom Movement gespielt hat.

Roya Hakakian – Die iranisch-jüdische Autorin und Liebling der Israel-Lobby verunglimpfte Proteste gegen Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza als Beweis dafür, dass „der Iran auf dem Campus der USA angekommen ist“, und verteidigte Israel leidenschaftlich als eine robuste Demokratie, die nach Frieden strebt.

Maziar Bahari – Der kanadisch-iranische Journalist Bahari war 2014 Gegenstand von Jon Stewarts Film „Rosewater“, der von seiner Inhaftierung im iranischen Evin-Gefängnis handelt. Heute ist Bahari zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern des Außenministeriums und der USAID sowie mit westlichen interventionistischen NGO-Führern als Vorstandsvorsitzender von Journalism For Change tätig. Wie das unabhängige Medium Noir berichtete, erhält Journalism For Change mindestens 95 % seines Budgets vom US-Außenministerium, das auch IranWire finanziert, ein Anti-Teheran-Partner-Medium, das Baharis Artikel veröffentlicht.

Mariam Memarsadeghi – Eine selbsternannte „iranische Demokratieaktivistin“, die sowohl die ukrainische als auch die israelische Flagge in ihrer Twitter/X-Biografie führt, leitet das der israelischen Lobby nahestehende Cyrus Forum, das sich der Förderung eines Regimewechsels im Iran verschrieben hat.

Trotz ihres eigenen extravaganten Eintretens für den Sturz der iranischen Regierung räumte Memarsadeghi ein, dass Reza Pahlavis eigene Kampagne zur Zerschlagung der Islamischen Republik scheiterte, weil „seine sichtbarsten Verbündeten“ gestörte rechtsextreme Ultranationalisten waren, die die durchschnittlichen Iraner verärgerten. „[Sie verbrachten] die meiste Zeit damit, Misstrauen zu schüren und andere Oppositionsführer in den sozialen Medien anzugreifen“, und sie ‚riefen öffentlich zu Vergeltungsgewalt, Massenhinrichtungen, der Säuberung von Linken, der Verunglimpfung von Menschenrechtsverteidigern und zur Feindseligkeit gegenüber freien Medien auf‘.

In ihrer Kritik an Pahlavi hätte Memarsadeghi auch die von Neokonservativen kontrollierte Iran Freedom Coalition beschreiben können, der sie offenbar ihren Namen und ihren Ruf geliehen hat.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um den Zustand des permanenten Krieges in Amerika und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …