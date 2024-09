https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-elon-musk-became-zionist–from-free-speech-absolutist-to



Wie Elon Musk zum Zionisten wurde; vom Verfechter der Redefreiheit zum zionistischen Apologeten

Von Walid Tamtam

Quelle: Al Mayadeen Englisch

19. September 2024

Während Twitter nach wie vor eine Plattform ist, die ausgewogener ist als andere, sollte die Art und Weise, wie der CEO des Unternehmens sich gegenüber dem israelischen Premierminister verhält, jedem, der auf der Plattform seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, einen Schauer über den Rücken jagen.

Selbst der reichste Mann der Welt kann es sich nicht leisten, Werbegelder von Unternehmen auf seiner Social-Media-Plattform zu verlieren. Seit X im Namen einer von der ADL geführten Verleumdungskampagne gegen Elon Musk in den frühen Tagen seiner Twitter-Übernahme aktiv wurde, hat sich für Musk viel verändert. Am 27. Oktober 2022 besiegelte Elon Musk seinen Deal zum Kauf von Twitter für 44 Milliarden US-Dollar, gefolgt von einer Phase turbulenten Wachstums, insbesondere von rechtskonservativen Konten, wie der Rückkehr von Alex Jones zu X und dem Start von Tucker Carlsons Show auf Twitter im Juni letzten Jahres.

ADL und Musk

Die Anti-Defamation League, kurz ADL, bezeichnet sich selbst als eine Organisation, die weltweit führend im Kampf gegen Antisemitismus, Extremismus und Bigotterie ist. In der Vergangenheit war die ADL jedoch dafür bekannt, Verleumdungskampagnen gegen Personen, die „Israel“ kritisieren, durchführt, darunter progressive Politiker, konservative Antizionisten und sogar Tesla-CEO Elon Musk, der in den ersten Tagen, in denen er Twitter besaß, ein Umfeld der freien Meinungsäußerung zuließ und pro-palästinensische Konten dazu veranlasste, die Plattform gleichberechtigt zu nutzen. Die ADL ist auch dafür bekannt, dass sie sich selbst unter anderen Minderheitengemeinschaften in den Vereinigten Staaten postet und sich durch ihr Leitbild der Hassbekämpfung auszeichnet, das sich seit Oktober letzten Jahres fast ausschließlich auf die pro-israelische Interessenvertretung konzentriert.

Der Bruch zwischen Musk und der ADL kam zum ersten Mal zum Vorschein, als Elon Musk einem Twitter-Raum (Link) mit konservativen amerikanischen Kommentatoren wie Alex Jones, Nick Fuentas und anderen beitrat. ADL-CEO Johnathan Greenblatt konzentrierte sich auf die Teilnahme der umstritteneren konservativen Stimmen und bezeichnete die gesamte Sitzung als „antisemitische Kampagne“. Dies veranlasste andere Organisationen wie Media Matter for America, mehrere Twitter-Beiträge als pro-nazistisch zu bezeichnen, was einen Anzeigenboykott von Unternehmen auslöste, die um ihren Ruf in Bezug auf ihre Werbekampagnen auf Twitter besorgt waren. IBM, Apple, NBC Universal, Comcast, Disney, Paramount Global und andere Unternehmen stellten ihre Werbeausgaben auf Twitter ein und boykottierten die Plattform im November 2023 vollständig.

Twitter-Boykott

In einem Interview für The New York Times am 29. November antwortete Elon Musk auf Fragen zu seiner Besorgnis über entgangene Einnahmen mit den Worten: „Fick dich ins Knie“ und „Wenn du denkst, du kannst mich mit Geld erpressen, dann fick dich ins Knie“. Es scheint, dass dieser Satz nur rhetorisch war, denn seit Beginn des Twitter-Boykotts hat er den Fokus von der absoluten Redefreiheit auf die israelische Propaganda verlagert, indem er eine Reise nach „Israel“ unternommen hat, und er hat diese kühnen Äußerungen erst gemacht, nachdem seine pro-israelische PR-Kampagne drei Tage zuvor angelaufen war.

Musks „Israel“-Reise

Am 27. November 2023, dem gleichen Monat, in dem der Twitter-Boykott begann, besuchte Musk mit einer kugelsicheren Weste, in Begleitung des israelischen Premierministers Netanjahu, den Süden „Israels“, was nur als israelische Propaganda-Exkursion bezeichnet werden kann. Nicht ein einziges Mal stellte Musk Netanjahus Regime oder dessen bis heute andauernde Bombardierungskampagne in Gaza in Frage, ohne dass der Twitter-CEO Einwände erhob.

Rede von Musk und Netanjahu

Am Mittwoch, dem 24. Juli, nahm Elon Musk an der gemeinsamen Kongresssitzung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu teil, einer Veranstaltung, die in der amerikanischen Öffentlichkeit äußerst unbeliebt ist und die ganz im Dienste von Netanjahus Likud-Partei und ihrem Image steht, die Unterstützung ihres mächtigsten Verbündeten, der Vereinigten Staaten, zu erhalten.

Die Rede wurde von Tausenden von Demonstranten vor dem Capitol Hill mit Misstrauen aufgenommen, was das Misstrauen der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber den Beziehungen zwischen den USA und Israel signalisiert. Im Inneren jedoch, auf beiden Seiten des politischen Spektrums, gab es die peinliche Angewohnheit, Netanjahu fast 40 Mal in weniger als einer Stunde zu applaudieren. Musk wurde im Bereich für besondere Gäste gesehen, wie er Netanjahu stehend applaudierte, was seine neu entdeckte Pro-Israel-Haltung deutlich zeigte.

Zionismus behindert freie Meinungsäußerung auf X

Musks Standpunkte hätten als unabhängig von seinem neuen Twitter-Regime und seiner Politik der Medienzensur betrachtet werden können, aber es ist klar geworden, dass der Milliardär auf seiner Plattform der israelischen Propaganda dient, als er in einer Diskussion mit Netanjahu auf X-Spaces live sagte: „Es gibt keine andere Wahl“ in Bezug auf den israelischen Krieg gegen Gaza und damit den Propagandapunkt des israelischen Regimes bekräftigte, dass die Hamas „vernichtet werden muss“.

Musk nutzte seine Twitter-Plattform nicht nur, um die zionistische Propaganda zu fördern, sondern auch, um viele Konten zu sperren, die der zionistischen Erzählung zuwiderliefen, wie z. B. Noura Erakat und den erfahrenen palästinensischen Journalisten Said Arikat. Während Twitter nach wie vor eine Plattform ist, die ausgewogener ist als andere, sollte die Art und Weise, wie sich der CEO gegenüber dem israelischen Premierminister verhält, jedem, der auf der Plattform Geld verdienen möchte und Ansichten vertritt, die jederzeit von israelischen Konten als antisemitisch eingestuft werden könnten, einen Schauer über den Rücken laufen lassen.

Die Redefreiheit ist wieder einmal dahin

Anfangs hatte ich Hoffnung in Elon Musks Projekt für freie Meinungsäußerung auf Twitter gesetzt. Da ich wusste, dass er über den nötigen Reichtum verfügt, um Eigentümer und Betreiber der Plattform zu bleiben, glaubte ich, dass er der einzige konservativ gesinnte Social-Media-Chef sein könnte, der gegen Zensur ist, und sich damit von der schlechten Gesellschaft von META-Chef Mark Zuckerberg und Google-Chef Sundar Pichai abhebt, die beide mit Regierungen zusammengearbeitet haben, um politisch sensible Inhalte im Vorfeld der Parlamentswahlen 2020 zu zensieren.

Twitter ist zwar nach wie vor eine ausgewogenere Plattform als Facebook, Instagram und YouTube, aber es bleibt abzuwarten, ob dies auch so bleibt, wenn Elon Musk seinen Kurs beibehält. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die gesamte Social-Media-Szene wieder in die Klemme gerät.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Autor und Gründer des Bethlehem Beacon.

