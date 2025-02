https://thecradle.co/articles/leaked-documents-expose-us-interference-projects-in-iran



Durchgesickerte Dokumente enthüllen US-Einmischungsprojekte im Iran

Kit Klarenberg

11. FEBRUAR 2025

Durchgesickerte Dokumente enthüllen Washingtons anhaltenden, verdeckten Vorstoß für einen Regimewechsel im Iran. Mit Millionen, die in geheimen Initiativen versickern, wollen die USA die Zivilgesellschaft infiltrieren, die politische Partizipation manipulieren und Unruhen schüren, während sie ihre iranischen Nutznießer im Dunkeln lassen.

Ein von The Cradle untersuchtes Leck von brisanten Informationen enthüllt die Tiefen von Washingtons lang andauernder Kampagne zur Destabilisierung der Islamischen Republik.

Seit Jahren hat der Fonds „Near East Regional Democracy“ (NERD) des US-Außenministeriums Hunderte Millionen Dollar in verdeckte Operationen gesteckt, die darauf abzielen, die Regierung in Teheran zu stürzen – ohne Erfolg. Details darüber, wohin dieses Geld fließt und wer davon profitiert, werden in der Regel verschwiegen. Dieses Leck bietet jedoch einen seltenen Einblick in den neuesten Plan von NERD für einen Regimewechsel.

Verdeckte Finanzierung der iranischen Opposition

Bei dem fraglichen Dokument handelt es sich um eine vertrauliche Ausschreibung des US-Außenministeriums für private Auftragnehmer und mit Geheimdiensten verbundene Einrichtungen wie das National Endowment for Democracy (NED) und USAID.

Das Dokument wurde im August 2023 diskret in Umlauf gebracht und forderte zur Einreichung von Vorschlägen auf, um „die iranische Zivilgesellschaft, Bürgerrechtsaktivisten und das gesamte iranische Volk bei der Ausübung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte während und nach der Wahlperiode des nächsten Jahres zu unterstützen, um die Möglichkeiten für eine demokratische Beteiligung zu verbessern“.

NERD forderte die Bewerber auf, „Aktivitäten vorzuschlagen“, die „die Bemühungen der Zivilgesellschaft stärken würden, sich während der Wahlperiode um Themen zu organisieren, die für das iranische Volk von Bedeutung sind, und gewählte und nicht gewählte Führungspersönlichkeiten für die Forderungen der Bürger zur Rechenschaft zu ziehen“.

Das Außenministerium wollte die Bürger auch über angebliche „Mängel des iranischen Wahlprozesses“ aufklären. Bei den Einreichungen sollte „besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Strategien und Aktivitäten gelegt werden, die die Beteiligung von Frauen an der Zivilgesellschaft, der Interessenvertretung, der Rechtsstaatlichkeit und den Bemühungen um eine gute Regierungsführung erhöhen“.

Das Dokument ist voll von hochtrabender, beschönigender Sprache. NERD behauptet, sich für „partizipative Regierungsführung, Wirtschaftsreformen und Bildungsförderung“ einzusetzen, mit dem Ziel, „eine reaktionsfähigere und verantwortungsvollere iranische Regierung zu kultivieren, die nach innen stabil und nach außen ein friedliches und produktives Mitglied der Völkergemeinschaft ist“. Mit anderen Worten: ein weiterer willfähriger westlicher Klientelstaat, der den imperialen Interessen in Westasien dient, anstatt sie in Frage zu stellen.

NERD stellte sich vor, dass erfolgreiche Bewerber sich bei diesen großartigen Plänen mit „Regierungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Gemeindevorstehern, Jugend- und Frauenaktivisten und Gruppen des Privatsektors“ abstimmen würden.

Die Finanzierung durch das Außenministerium würde zu einer „größeren Vielfalt unzensierter Medien“ im Iran führen und gleichzeitig den „Zugang zu digitalen Medien durch den Einsatz sicherer Kommunikationsinfrastrukturen, -werkzeuge und -techniken“ erweitern. Dies würde, so die Prognose, die „Fähigkeit der Zivilgesellschaft verbessern, sich zu organisieren und für die Interessen der Bürger einzutreten“.

„Menschen als Versuchsobjekte“

NERD betrachtete den 2024er Wahlzyklus im Iran und die Wahlkampagne als „Gelegenheiten“ für eine Unterwanderung der Zivilgesellschaft. Der Plan sah ein Netzwerk von „bürgerschaftlichen Akteuren“ vor, die sich mit Wahlstrategien befassen, die von „Wahlbeteiligung“ bis hin zu „Wahlenthaltung“ reichen – mit anderen Worten, entweder die Mobilisierung von Wählern oder die Untergrabung der Wahlbeteiligung.

In der Zwischenzeit sollte aufstrebenden weiblichen, jugendlichen und ethnischen Minderheiten angehörenden Führungskräften auf allen Regierungsebenen „technische Unterstützung und Schulung“ angeboten werden – allerdings war kein „derzeit amtierender“ iranischer Regierungsbeamter für eine Unterstützung berechtigt.

Sobald dieses Netzwerk iranischer Regime-Change-Aktivisten eingerichtet war, sollte es, so hoffte man, „Schein-Volksabstimmungen“ und andere „inoffizielle“ politische Aktionen außerhalb der formellen Strukturen der Islamischen Republik organisieren, um die angebliche Diskrepanz zwischen Regierungshandeln und öffentlichem Willen hervorzuheben.

Die Iraner sollten auch bei der Ausarbeitung von „Manifesten“ über die „unerfüllten Bedürfnisse und Prioritäten“ der lokalen Bevölkerung unterstützt werden. Wie lähmend die von den USA und der EU verhängten Sanktionen erheblich zur öffentlichen Unzufriedenheit in Teheran beitragen, wurde erwartungsgemäß nicht erwähnt. Stattdessen hieß es:

„Die Aktivitäten sollten unparteiisch sein und einer breiten Palette von Gruppen zur Teilnahme offenstehen, um verschiedene Akteure zu ermutigen, sich um gemeinsame Interessen herum zu organisieren … Alle vorgeschlagenen Aktivitäten müssen eindeutig eine Auswirkung auf die Bürger und zivilgesellschaftlichen Gruppen im Iran haben. Die Unterstützung kann im Land, durch Aktivitäten in Drittländern mit iranischen Teilnehmern oder virtuell über Online-Kanäle erfolgen, aber der Antragsteller muss eine direkte Verbindung zu Akteuren der Zivilgesellschaft im Iran nachweisen und in der Lage sein, mit diesen Personen sicher und effektiv zusammenzuarbeiten.“

Seltsamerweise waren bestimmte Ausgaben ausdrücklich verboten, darunter die Unterstützung „einzelner politischer Parteien oder Versuche, eine bestimmte politische Agenda im Iran voranzutreiben“, Aktivitäten in den USA, akademische Forschung, Sozialfürsorgeprogramme, kommerzielle Unternehmungen, Kulturfestivals und sogar „Unterhaltungskosten“ wie „Empfänge, gesellschaftliche Aktivitäten, Zeremonien, alkoholische Getränke [und] geführte Touren“.

Am auffälligsten ist, dass sich das Embargo auch auf „medizinische und psychologische Forschung oder klinische Studien mit menschlichen Probanden“ erstreckte. Dies wirft beunruhigende Fragen zu früheren NERD-finanzierten Projekten auf: Gab es Vorschläge, die Experimente am Menschen an iranischen oder anderen ausländischen Staatsbürgern beinhalteten? Wurde früher versucht, Alkohol als Destabilisierungsinstrument einzusetzen?

„Zunehmende Proteste“

Es ist nicht bekannt, welche Gruppen letztendlich NERD-Mittel für diese Bemühungen um einen Regimewechsel erhalten haben. Die Mainstream-Medien behaupten, dass solche Informationen angeblich aufgrund des „Risikos, dem Aktivisten aus dem Iran ausgesetzt sind“, als geheim eingestuft werden. Die Geheimhaltung Washingtons hat jedoch möglicherweise weniger mit Sicherheitsbedenken zu tun als vielmehr damit, die Fragwürdigkeit dieser verdeckten Operationen zu verschleiern.

Teheran hat die aufdringlichen, subversiven Aktivitäten von US-Regierungsbehörden und Geheimdienst-Tarnorganisationen auf seinem Boden schon vor langer Zeit klugerweise verboten. Washington unterstützte jedoch weiterhin mehrere im Westen ansässige iranische „Exil“- und Diasporagruppen sowie mit ihnen verbundene NGOs, zivilgesellschaftliche Gruppen und Propaganda-Plattformen im Ausland.

Während US-Beamte diese Bemühungen öffentlich zugegeben haben, werden die Details – einschließlich der Identität der gesponserten Gruppen und Einzelpersonen – systematisch verschwiegen.

Zum Beispiel zeigen mittlerweile gelöschte öffentliche Aufzeichnungen, dass allein das NED zwischen 2016 und 2021 mindestens 4,6 Millionen US-Dollar in 51 verschiedene konterrevolutionäre Bemühungen im Iran investiert hat. Dazu gehörten die Finanzierung von Gewerkschaften, die „Stärkung des unabhängigen Journalismus“, die Schaffung einer juristischen Publikation, um „Anwälte, Jurastudenten und Geistliche“ zu ermutigen, sich für „demokratische“ Reformen einzusetzen, sowie mehrere Initiativen zur „Stärkung iranischer Frauen“ in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Die Organisation, die mit der Durchführung einer bestimmten Initiative beauftragt wurde, wurde nur in sieben Fällen namentlich genannt – nämlich das in Washington, D.C., ansässige Abdorrahman Boroumand Center.

Die Identität der übrigen 44 Empfänger bleibt unbekannt. Ein weiterer gelöschter NED-Eintrag zeigt, dass die Agentur im Jahr vor den Protesten im September 2022 im Iran fast 1 Million US-Dollar für nicht genannte Projekte ausgab, die sich auf die Verteidigung der „Menschenrechte“ konzentrierten.

Keine einzige teilnehmende Organisation wurde namentlich genannt. So wurden beispielsweise Zehntausende von US-Dollar in eine anonyme Einrichtung gepumpt, um „Menschenrechtsverletzungen zu überwachen, zu dokumentieren und darüber zu berichten“. Die Organisation würde darüber hinaus

„in enger Zusammenarbeit mit seinem Netzwerk von Menschenrechtsaktivisten [im Iran] dazu beitragen, deren Kapazitäten in den Bereichen Berichterstattung, Interessenvertretung und digitale Sicherheit auszubauen.“

Ausländischer Einfluss und die Vereinnahmung der Proteste im Iran

Es ist unklar, ob dieser Geldsegen die Massenunruhen im September 2022 im Iran in irgendeiner Weise beeinflusst hat, aber das NED hat die Ereignisse vor Ort bereits in einem frühen Stadium sehr genau beobachtet. Eine Woche nach Beginn der Demonstrationen ermutigte die Stiftung alle, die an einer „Berichterstattung über die aufkommenden Proteste“ interessiert waren, dem bereits erwähnten Empfänger wiederholter Zuschüsse, dem Abdorrahman Boroumand Center, zu folgen. Während die iranischen Proteste anfangs eine umfassende Berichterstattung in den westlichen Medien hervorriefen, verpufften sie so schnell und abrupt, wie sie begonnen hatten.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Energie der Demonstranten durch die dreiste Ausnutzung des Aufruhrs durch westliche Akteure erheblich gedämpft wurde. Verbitterte Aktivisten beklagten offen, dass ihre Sache von ausländischen Elementen „gekapert“ worden sei.

Die prominenteste dieser in den USA ansässigen Agitatoren ist Masih Alinejad, eine Exil-Iranerin, die von US-Regierungsbehörden Hunderttausende Dollar für Anti-Teheran-Propagandaaktionen erhalten hat. Die falsche Behauptung, sie sei die „Anführerin“ der Protestbewegung in der Islamischen Republik, reichte anscheinend aus, um weitere Aktionen der Einheimischen vor Ort zu verhindern.

Dies offenbart den Hauptgrund, warum Washington die Empfänger seiner Mittel für den Regimewechsel verschweigt: Die Geschichte des Iran, sich der Einmischung des Westens zu widersetzen, macht seine Bürger gegenüber ausländischem Einfluss zutiefst misstrauisch. Die verdeckte Unterstützung der USA untergräbt die Legitimität von Oppositionsbewegungen und schürt nationalistische Gegenreaktionen.

Ironischerweise berichtete die Washington Post kürzlich, dass viele Iraner, über ideologische Grenzen hinweg, das Einfrieren der Mittel für den Regimewechsel durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump als Chance für eine bedeutsame politische Entwicklung betrachteten.

Im letzten Amtsjahr des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden beantragte das Weiße Haus zusätzliche 65 Millionen US-Dollar für die Arbeit von NERD, wie aus der durchgesickerten Ausschreibung hervorgeht. Da diese Finanzierung nun jedoch in der Schwebe ist, befindet sich die vom Westen unterstützte iranische Opposition – die weitgehend von ausländischen Subventionen abhängig ist – in einem Zustand der Lähmung.

Damit könnte ein wesentliches Hindernis für ein echtes diplomatisches Engagement zwischen Washington und Teheran beseitigt worden sein. Die kommenden Monate könnten zeigen, ob diese Verschiebung neue Wege für einen Dialog eröffnet – oder einfach nur eine vorübergehende Pause in Amerikas langjährigem Streben nach einem Regimewechsel im Iran markiert.

