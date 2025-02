Larry Ellison half bei der Verfolgung von COVID-19-Impfungen – jetzt will Trump, dass er die Zukunft der KI kontrolliert.

https://www.mintpressnews.com/larry-ellison-covid-shots-trump-ai/289032/



Kit Klarenberg

7. Februar 2025



Die Markteinführung der Modelle für künstliche Intelligenz des chinesischen Start-ups DeepSeek Anfang Januar, die mit einem vernachlässigbaren Bruchteil der Kosten mit den Fähigkeiten aller derzeitigen Branchenführer konkurrieren, wenn nicht sogar diese in den Schatten stellen, wurde von westlichen Nachrichtenagenturen allgemein als revolutionäre Störung der von den USA dominierten technologischen Weltordnung gefeiert. Der Aktienkurs des amerikanischen KI-Riesen Nvidia ist um Hunderte Milliarden gesunken. Das Silicon Valley fleht Donald Trump verzweifelt an, entschlossen zu handeln und Washingtons „strategischen Vorteil“ in diesem Bereich zurückzugewinnen.

Die Trump-Administration kann für solche Bitten nur ein offenes Ohr haben. Tatsächlich werden die lautesten und entschlossensten Appelle, Peking im globalen Kampf um die Vorherrschaft in der KI zu schlagen, von Personen und Organisationen kommen, die dem Präsidenten sehr nahe stehen, bis hin zu Mitgliedern seines neuen Kabinetts. Obwohl dies von der breiten Öffentlichkeit nicht anerkannt wird, ist Trump auf die eine oder andere Weise von Menschen umgeben, die in hohem Maße finanzielle, ideologische und politische Interessen an KI-Produkten und -Anwendungen haben.

Zum Beispiel sitzt Trumps bestätigter CIA-Direktor John Ratcliffe seit Jahren im Vorstand mehrerer KI-Firmen und berät diese, wobei die Pentagon-Verträge in die Milliarden gehen. Dazu gehört Arctop, das künstliche Intelligenz einsetzt, um „Gehirnsignale zu interpretieren und Gedanken nahtlos in Sprache und digitale Handlungen zu übersetzen“, und derzeit einen Vertrag über 1,25 Millionen US-Dollar mit der US-Luftwaffe hat, um die Gehirnaktivität von Kadetten in der Ausbildung zu überwachen.

Darüber hinaus war Ratcliffe von 2021 bis 2022 als Berater für Shield AI tätig. Im zweiten Jahr seiner Beschäftigung erhielt das Unternehmen einen 950 Millionen Dollar schweren Auftrag der Luftwaffe zur Nutzung künstlicher Intelligenz zur Steuerung unbemannter Drohnen. Die CIA nutzt diese Technologie schon lange heimlich für ihre gezielten Tötungsprogramme auf der ganzen Welt. Shield AI ist nicht das einzige Unternehmen, mit dem Ratcliffe in Verbindung steht und das diese Dienste anbietet, und seine Offenlegung der Nominierung gegenüber dem Senat verbindet ihn mit einem halben Dutzend Unternehmen, die untrennbar mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden sind.

In diesem Dokument erklärt der CIA-Chef, dass „keiner“ seiner Geschäftsbeziehungen einen Interessenkonflikt mit seiner neuen Rolle darstellen oder auch nur „den Anschein“ erwecken könnte. Ratcliffes wenig überzeugende Dementis sind besonders schwer mit der Ankündigung von Trump in Einklang zu bringen, der am 23. Januar – dem zweiten Tag seiner zweiten Amtszeit – eine 500 Milliarden Dollar schwere KI-Initiative, Stargate, ankündigte. Im Rahmen dieser Initiative sollen bis 2029 in den USA 20 große KI-Rechenzentren errichtet werden, die von einem Konsortium großer privater Unternehmen und Finanzinstitute im Bereich der künstlichen Intelligenz verwaltet werden.

Forbes bezeichnete den Schritt als „monumental“ und zielte darauf ab, Washingtons „Position als unangefochtener globaler Marktführer“ im Bereich KI zu stärken. Der Start von DeepSeek, durch den die App fast augenblicklich zur weltweit am besten bewerteten und am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen App katapultiert wurde, zeigte jedoch, dass KI-Vorherrschaft ohne enorme Rechenleistung oder riesige öffentliche oder private Investitionen erreicht werden kann. Die Entwicklung des ChatGPT-Konkurrenten dauerte zwei Monate und kostete weniger als 6 Millionen US-Dollar. Sogar die Mainstream-Medien räumten ein, dass DeepSeek die Zukunft von Stargate gefährdete, bevor das Projekt überhaupt Fuß gefasst hatte.

Es ist also kein Zufall, dass DeepSeek seit seiner Einführung unerbittlichen Cyberangriffen ausgesetzt ist. Chinesische Staatsmedien bezeichneten diesen Blitzkrieg, der sich nicht verlangsamt, sondern nur eskaliert, als „massiven Brute-Force-Angriff“, der von „US-amerikanischen IP-Adressen“ ausgeht. Angesichts von Ratcliffes Hintergrund und seiner neuen Position bei der CIA, Trumps deutlicher Lockerung der Beschränkungen für Cyberangriffe der Behörde während seiner ersten Amtszeit und dem dunklen Händedruck seiner Regierung mit KI-Giganten fragt man sich, wie viele dieser IP-Adressen in Langley, Virginia, ansässig sind.

„Bestes Benehmen“

Eines der Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Stargate bereitstellen soll, ist OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT. Sein CEO Sam Altman wird in den westlichen Medien seit langem umschwärmt als einer der Hauptakteure des KI-Booms. In einem Profil des New York Magazine vom September 2023 wird er mit J. Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, verglichen. Auf der Pressekonferenz im Weißen Haus, die den Startschuss für Stargate gab, stand er strahlend neben Trump, bevor er selbst eine Rede hielt. Er verkündete kühn: „Dies wird das wichtigste Projekt dieser Ära sein … Ohne Sie, Herr Präsident, wären wir dazu nicht in der Lage, und ich bin begeistert, dass wir es schaffen werden.“

Ein solches überschwängliches Lob steht in krassem Gegensatz zu 2016, als Altman einen Großteil des Jahres damit verbrachte, Trump mit Adolf Hitler zu vergleichen und die US-Bürger inbrünstig darum bat, für Hillary Clinton zu stimmen. Anschließend spendete er beträchtliche Summen für die Anliegen und Kandidaten der Demokratischen Partei, darunter 200.000 US-Dollar an Joe Biden. Beunruhigenderweise fiel seine plötzliche politische Kehrtwende mit einem prominenten Auftritt auf der AI for Good-Konferenz im Juli 2024 zusammen. Dort machte Altman eine Reihe zutiefst beunruhigender Bemerkungen, darunter vor allem:

Über einen langen Zeitraum hinweg … [erwarte ich], dass der Gesellschaftsvertrag in gewisser Weise geändert werden muss, wenn man bedenkt, wie mächtig [Künstliche Intelligenz] unserer Meinung nach sein wird. Ich glaube nicht, dass es keine Arbeitsplätze geben wird, ich denke, wir finden immer neue Aufgaben. Aber ich denke, dass die gesamte Gesellschaftsstruktur selbst in gewissem Maße zur Debatte stehen und neu gestaltet werden wird.“

Altmans Prognose löste weit verbreitete Besorgnis darüber aus, dass er und andere KI-Innovatoren die beispiellose Macht ihrer patentierten Technologie für böswillige, weltverändernde Zwecke nutzen wollten. Doch seine düstere Prognose verblasst im Vergleich zu den routinemäßigen Äußerungen von Larry Ellison, dem Chef von Oracle, dem anderen großen Technologieunternehmen an der Spitze von Stargate. Obwohl das Unternehmen wenig bekannt ist, ist es einer der größten und profitabelsten Tech-Player der Welt, der über Jahrzehnte hinweg ungezählte Milliarden aus Verträgen mit US-Regierungsbehörden einstreicht, wobei die CIA sein profitabelster Kunde ist.

Oracles Vorstoß in die KI ist eine relativ neue Entwicklung, aber Ellison – der laut Bloomberg viertreichste Mann der Welt – hat große, dystopische Pläne für die Technologie und keinerlei Skrupel, diese Entwürfe öffentlich zu verbreiten. Auf einem Investorentreffen im September 2024 prahlte er damit, dass künstliche Intelligenz zur permanenten Überwachung aller denkbaren öffentlichen und privaten Überwachungssysteme eingesetzt werden könnte, von der Videoüberwachung bis hin zu Kameras in Fahrzeugarmaturenbrettern. Ellison sah auch KI-gesteuerte Drohnen voraus, die Polizeiautos bei Verfolgungsjagden ersetzen würden – „im Zeitalter autonomer Drohnen sehr einfach“:

„Wir werden jederzeit überwacht werden, und wenn es ein Problem gibt, wird die KI dieses Problem melden und es der zuständigen Person melden. Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht.“

„Technisch einfach“

Auf der Pressekonferenz von White House Stargate am 23. Januar stellte Ellison eine völlig neuartige Anwendung für KI vor – ihre Anwendung im Gesundheitswesen in Form von schnell wirkenden mRNA-Impfstoffen gegen schwere Krankheiten, insbesondere Krebs. Er bezeichnete die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Oracle auf diesem Gebiet als „einen der aufregendsten Beiträge, die wir leisten können“. Ellison behauptete, dass die Analyse einfacher Bluttestergebnisse durch künstliche Intelligenz eine „Früherkennung“ schwerer Erkrankungen ermöglichen und dann entsprechende Impfstoffe verschreiben könnte:

Sobald wir die Gensequenz dieses Krebstumors haben, können Sie die Person impfen und einen Impfstoff für jede einzelne Person entwickeln, um sie gegen diesen Krebs zu impfen … Sie können diesen Impfstoff, diesen mRNA-Impfstoff, herstellen, und Sie können diesen Roboter mithilfe von KI in etwa 48 Stunden wieder herstellen … Stellen Sie sich die Früherkennung von Krebs vor, die Entwicklung eines Krebsimpfstoffs für Ihren speziellen Krebs, der auf Sie zugeschnitten ist … Das ist das Versprechen der KI und das Versprechen der Zukunft.“

MRNA-Impfstoffe sind in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach wie vor äußerst umstritten und ausschließlich für den „Notfalleinsatz“ in den USA und anderswo zugelassen. Dabei sind die langjährigen Verbindungen von Oracle zur CIA noch nicht einmal berücksichtigt, einer Organisation, die bereits falsche Impfkampagnen für Spionageoperationen und Bemühungen um einen Regimewechsel eingesetzt hat. Tatsächlich leitet sich der Name des Unternehmens von einem Projekt der Behörde ab, zu dem Ellison in den 1970er Jahren als Auftragnehmer seinen Beitrag leistete.

Da Oracle seine Produkte und Dienstleistungen eher an Unternehmen und Regierungen als an normale Bürger verkauft, bleiben seine Aktivitäten in der Regel unter dem Radar der Öffentlichkeit. Dennoch erstrecken sich die Ranken des Unternehmens unsichtbar und unbemerkt in alle erdenklichen Bereiche des öffentlichen, politischen und sogar täglichen Lebens, wobei unzählige verbraucherorientierte Unternehmen, Regierungsstellen und Bildungseinrichtungen auf die Datenbanksoftware des Unternehmens angewiesen sind.

Hillary Clinton und Larry Ellison begrüßen sich während einer Veranstaltung an einer Charter-Schule in San Carlos, Kalifornien, am 20. September 1997. Paul Sakuma | AP

Ellison ist nicht nur völlig entspannt, was die Erfassung solch großer Mengen sensibler privater Daten durch Oracle angeht, er betrachtet diese Fundgrube sogar als Alleinstellungsmerkmal seines Unternehmens. Im Jahr 2004 prahlte Ellison:

„Die Oracle-Datenbank wird verwendet, um im Grunde alles zu verfolgen. Die Informationen über Ihre Banken, Ihr Girokonto, Ihr Sparkonto werden in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Ihre Flugreservierung wird in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Welche Bücher Sie bei Amazon gekauft haben, wird in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Ihr Profil auf Yahoo! wird in einer Oracle-Datenbank gespeichert … Die Privatsphäre ist bereits weg.“

Seit der Gründung von Oracle ist Ellison fest davon überzeugt, dass Regierungen umfangreiche Daten über ihre Bürger speichern sollten. Die Anschläge vom 11. September boten ihm die Gelegenheit, diesen Vorschlag öffentlich zu bewerben. Im Januar 2002 verfasste er einen Gastkommentar für die New York Times, in dem er die Einführung einer „einzigen nationalen Sicherheitsdatenbank“ in den USA forderte. Dieses zentralisierte System würde „Biometrie, Daumenabdrücke, Handabdrücke [und] Iris-Scans“ kombinieren:

Der größte Schritt, den wir Amerikaner unternehmen könnten, um Terroristen das Leben zu erschweren, wäre sicherzustellen, dass alle Informationen in unzähligen Regierungsdatenbanken in eine einzige, umfassende nationale Sicherheitsdatenbank kopiert werden … Die Erstellung einer solchen Datenbank ist technisch einfach. Wir müssen lediglich Informationen aus Hunderten von separaten Strafverfolgungsdatenbanken in eine einzige Datenbank kopieren. Eine nationale Sicherheitsdatenbank könnte in wenigen Monaten aufgebaut werden.“

Zwei Monate nach dem 11. September 2001 warb Oracle den hochrangigen CIA-Mitarbeiter David Carney, der zu diesem Zeitpunkt bereits 32 Jahre bei der Behörde tätig war, an, um Regierungen weltweit diesen Vorschlag zu unterbreiten. Carney bemerkte, dass die Anschläge „das Geschäft ein wenig einfacher machten“ – zuvor „musste man die Bedrohung und das Problem ziemlich hochspielen“, um Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu gewinnen. Nach dem Einsturz der Zwillingstürme jedoch „riefen sie lautstark danach!“ Bis heute bemüht sich Oracle aktiv darum, CIA-Veteranen und Insider aus Washington für Lobbying-Zwecke anzuwerben.

Oracle hortet bereits riesige Mengen an Informationen über Privatpersonen in den USA und darüber hinaus, ohne dass diese davon wissen. Die Aufnahme persönlicher Gesundheitsdaten in diesen aufgeblähten Korpus würde einer weitgehend unkontrollierbaren, undurchsichtigen Organisation mit einer schmutzigen Geschichte von Korruption und wirksamer Bestechung zur Förderung ihrer Geschäftsinteressen eine Vielzahl bisher unbekannter Möglichkeiten der Überwachung und sozialen Kontrolle bieten. Erschwerend kommt hinzu, dass Cybersicherheitsexperten seit langem argumentieren, dass die Datenbanken von Oracle überhaupt nicht sicher sind und leicht von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren kompromittiert werden können.

Der MintPress-Redakteur Alan Macleod, der ausführlich über Ellison berichtet hat, kommentiert mit einiger Besorgnis, wie Ellison „immer wieder neue Wege findet, die Welt zu einem wesentlich schlechteren Ort zu machen“. Er bezeichnet KI-gestützte Impfstoffe als „nur die neueste in einer langen Reihe von schlechten Ideen“, die der Oligarch der Welt zu seinem eigenen Vorteil und zum Nachteil der Öffentlichkeit aufzwingen will:

Angesichts des Chaos, das KI in der Welt der Bildgestaltung oder der Suchmaschinen angerichtet hat, ist mir schleierhaft, wie man glauben kann, dass diese Technologie in Lebens- und Todessituationen eingesetzt werden kann. Ellisons unglaublich enge Beziehungen sowohl zur CIA als auch zur israelischen Regierung sind nur ein weiterer Grund, warum man ihm unsere sensibelsten Gesundheitsdaten nicht anvertrauen sollte.“

„Analytische Tools“

Bemerkenswerterweise erfolgte Oracles Diversifizierung in den Bereich KI, nachdem die erste Trump-Regierung seine Dienste für die Operation Warp Speed in Anspruch genommen hatte, die „öffentlich-private Partnerschaft“, die COVID-19-Impfstoffe entwickelte und an die US-Bevölkerung lieferte. Von Anfang an war OWS mit einer alarmierenden Überwachungskomponente ausgestattet. Wie der Leiter der Operation und Big-Pharma-Geselle Moncef Slaoui erklärte, würden die Impfstoffempfänger über „unglaublich präzise“ Tracking-Systeme überwacht werden. Der angebliche Zweck bestand darin, sicherzustellen, dass sie beide Impfstoffdosen erhielten, und mögliche „gesundheitsschädliche Auswirkungen“ zu überwachen.

Wie die ehemalige MintPress-Mitarbeiterin und unabhängige Journalistin Whitney Webb feststellt, kam hier Oracle ins Spiel. Sie vermutet, dass die Beteiligung des Unternehmens an dem Projekt – das von Futuristen als Beginn einer neuen Ära gefeiert wird, in der „interne Überwachung mit externer Überwachung kombiniert wird“ – „eine beispiellose Ära des Autoritarismus“ eingeleitet hat. Webb fügt hinzu, dass die Kombination von KI-Infrastruktur und Biotechnologie eine Ausweitung des globalen Überwachungsstaates der USA „bis in die letzte Grenze, den menschlichen Körper“, darstelle.

Oracle hat seine Rolle bei OWS nicht ein einziges Mal öffentlich diskutiert. Wie viel das Unternehmen durch Bundesaufträge für seinen Beitrag zu dem Projekt verdient hat und welche Details diese Geschäfte enthielten, ist auch niemals durch Open-Source-Aufzeichnungen ans Licht gekommen. In der Zwischenzeit waren Slaouis Erklärungen, was die Nachverfolgung von COVID-19-Impfungen beinhaltete, undurchsichtig und variabel, obwohl er im Oktober 2020 auf ein „sehr aktives Pharmakovigilanz-Überwachungssystem“ verwies. Eine ähnliche Formulierung findet sich in einem aktuellen Dokument des US-Gesundheitsministeriums:

Die langfristige Sicherheit dieser Impfstoffe wird sorgfältig mithilfe der Pharmakovigilanz-Überwachung bewertet werden … Das Hauptziel der Pharmakovigilanz besteht darin, die Leistung jedes Impfstoffs in realen Szenarien zu bestimmen, die Wirksamkeit zu untersuchen und seltene und seltene Nebenwirkungen zu entdecken, die in klinischen Studien nicht identifiziert wurden. OWS wird auch Pharmakovigilanz-Analysen verwenden, die als eines der Instrumente für die kontinuierliche Überwachung von Pharmakovigilanz-Daten dienen. Es werden robuste Analysewerkzeuge eingesetzt, um große Datenmengen zu nutzen.“

Was aus dieser Tranche wurde und wie sie „genutzt“ wurde, wurde nie bekannt. Die Rolle von Oracle bei OWS ist heute fast völlig in Vergessenheit geraten, ebenso wie die des berüchtigten Unternehmens Palantir, das von dem eingefleischten Trump-Anhänger Peter Thiel gegründet wurde. Das Unternehmen hat, wie Oracle, seine Aktivitäten in den letzten Jahren erheblich auf KI ausgeweitet – und wird ebenfalls in hohem Maße von Trumps Wiederwahl profitieren. Jim O’Neill, ein enger Vertrauter von Thiel und langjähriger Befürworter der Deregulierung des Gesundheitswesens, wurde als stellvertretender HHS-Sekretär unter Robert F. Kennedy Jr. eingesetzt.

Die Spionage- und Sicherheitsprodukte von Palantir, die in vielen Fällen angeblich Vorhersagefähigkeiten bieten, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen, sind seit langem umstritten. Diese Bestürzung hat in den letzten Jahren nur noch zugenommen, da das Unternehmen öffentliche Gesundheitsdienste in der gesamten westlichen Welt mit Nachdruck infiltriert und sein „Präkriminalitäts“-Modell explizit auf medizinische Notfälle anwendet. Mit O’Neill in einer so einflussreichen Position scheint es fast unvermeidlich, dass alle Hindernisse für Palantirs Eindringen in das öffentliche Gesundheitswesen beseitigt werden. Whitney Webb kommt zu dem Schluss:

Der Vorstoß in Richtung experimenteller Biotechnologie in Kombination mit Deregulierung bietet dem Überwachungsstaat eine große Chance, seinen Umfang sowie die Art der von ihm gewonnenen Daten zu erweitern. Die Überwachung der inneren und äußeren Landschaft der Amerikaner manifestiert sich auf andere Weise. Die von der Trump-Administration nominierten und ernannten Personen streben an, die Wirksamkeitstests für mRNA-Impfstoffprodukte zu beenden und diese durch „Biosurveillance“ zu ersetzen, bei der Produkte wie digitale Wearables eingesetzt werden, um zu verfolgen, wie sich ungetestete Produkte auf den menschlichen Körper auswirken. Diese Daten werden sowohl an Pharmaunternehmen als auch an Auftragnehmer des HHS gesendet, die auch Anbieter von Massenüberwachung für Nachrichtendienste wie Palantir sind.“

„Gefährliche Zeiten“

Wie MacLeod feststellte, sind die KI-Ambitionen von Oracle umso beunruhigender, als das Unternehmen enge Beziehungen zu den Militär-, Sicherheits- und Geheimdienststrukturen nicht nur der USA, sondern auch anderer kriegerischer, imperialer Mächte unterhält – allen voran Israel. Wie MintPress bereits dokumentiert hat, stehen die Spitzenmanager von Oracle unerschrocken zu ihrem Engagement für die Unterstützung der zionistischen Entität und der israelischen Besatzungstruppen. Im August 2021 erklärte die in Israel geborene CEO des Unternehmens, Safra Catz, bei der Eröffnung eines neuen Oracle-Rechenzentrums in Jerusalem:

Unser Engagement für Israel ist unübertroffen … [wenn unsere Mitarbeiter] nicht mit unserer Mission, den Staat Israel zu unterstützen, einverstanden sind, dann sind wir vielleicht nicht das richtige Unternehmen für sie. Larry [Ellison] und ich bekennen uns öffentlich zu Israel und widmen dem Land persönliche Zeit, und das sollte niemanden überraschen.“

Ellison finanziert die israelische Besatzung seit Jahren persönlich. Im Jahr 2007 versprach er eine halbe Million Dollar zur Unterstützung der illegalen Siedlungserweiterung. Sieben Jahre später schenkte Ellison den „Friends of the IDF (FIDF)“ 10 Millionen US-Dollar. 2017 spendete er weitere 16,6 Millionen US-Dollar, die größte Einzelspende, die die Organisation je erhalten hat, um den Bau einer neuen Ausbildungseinrichtung für die Infanterieeinheiten von Tel Aviv zu finanzieren. Bei einer begleitenden Spendengala schwärmte Ellison:

„2000 Jahre lang waren wir ein Volk ohne Staat, aber jetzt haben wir ein Land, das wir unser Eigen nennen können. In all den gefährlichen Zeiten seit der Gründung Israels haben wir die tapferen Männer und Frauen der IDF aufgefordert, unsere Heimat zu verteidigen … Ich danke der FIDF, dass wir diese Soldaten Jahr für Jahr feiern und unterstützen dürfen. Wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen heldenhaften Soldaten zu zeigen, dass sie nicht allein sind.“

Ellison zählt auch Benjamin Netanjahu zu seinen besonders engen persönlichen Freunden. Im September 2021, als der langjährige israelische Regierungschef nicht mehr an der Macht war und die Ermittlungen wegen seiner Korruption im großen Stil in hohen Ämtern auf Hochtouren liefen, flog der Oracle-Chef Netanjahu auf seine private hawaiianische Insel und bot ihm einen Sitz im Vorstand seines Unternehmens mit einem Jahresgehalt von 450.000 Dollar an. Zuvor hatte Netanjahu Ellison gedrängt, die Oppositionszeitung Yedioth Ahronoth zu kaufen und sie in ein Propagandamegaphon für den Likud zu verwandeln.

Frühere Untersuchungen von MintPress haben detailliert dargelegt, wie Trumps Regierung die schändliche Auszeichnung erhält, die pro-israelischste in der Geschichte der USA zu sein. Jeder Schlüsselposten ist mit fanatischen Anhängern der zionistischen Sache besetzt. Nun versucht dieselbe Regierung, mithilfe von OpenAI und Oracle, einem CIA-nahen Datenerfassungsunternehmen, das von einem dreisten Finanzier der schlimmsten völkermörderischen Exzesse Tel Avivs mit einer besorgniserregenden Geschichte im Bereich des Gesundheitswesens geleitet wird, einen „strategischen Vorteil“ gegenüber China im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzugewinnen. Was könnte da schon schiefgehen?

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …