https://www.haaretz.com/israel-news/2024-10-14/ty-article/.premium/leaked-hamas-documents-aimed-at-aiding-netanyahu-reveal-his-role-in-the-oct-7-massacre/00000192-8722-de5b-abf7-8f62053b0000



Analyse |

Durchgesickerte Hamas-Dokumente, die Netanjahu unterstützen sollen, enthüllen seine Verantwortung für den 7. Oktober

Die Dokumente sollen die westliche Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die IDF nicht versucht, wehrlose Palästinenser und Libanesen zu bestrafen, sondern Israel vor der Zerstörung zu bewahren. Stattdessen zeigen sie, dass Netanjahus Politik die Hamas dazu drängte, den Krieg selbst zu beginnen, ohne auf die Hisbollah und den Iran zu warten

Von Aluf Benn

14. Oktober 2024

Israel übergab der New York Times und der Washington Post Dokumente, die in Hamas-Kommandoposten im Gazastreifen beschlagnahmt worden waren; beide Zeitungen berichteten am Samstag darüber. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

