Wir müssen den Völkermord aus der Welt schaffen

Von Caitlin Johnstone

14. Oktober 2024

Die israelische Zeitung Haaretz hat einen neuen Artikel mit dem Titel „Israelische Verteidigungsbeamte: Regierung schiebt Geiselnahme beiseite und strebt Annexion des Gazastreifens an“ veröffentlicht, und er ist genau das, wonach er klingt. Anonyme hochrangige israelische Beamte berichten der Presse, dass die Regierung jegliche Absicht aufgegeben hat, eine Geiselnahme zu sichern, und nun auf die „schrittweise Annexion großer Teile des Gazastreifens“ hinarbeitet.

Quellen von Haaretz zufolge wurden die vollständige Belagerung und andere Kriegsverbrechen, von denen wir gehört haben, im Norden des Gazastreifens ohne große Planung durchgeführt, um die Zivilbevölkerung in Richtung Süden zu zwingen, um Hunger und Vernichtung zu entgehen, und dass das israelische Militär die Operation fortsetzt, obwohl es weiß, dass es wahrscheinlich Geiseln in dem Gebiet töten wird.

Da haben Sie es also. Nach einem ganzen Jahr beginnen sie endlich zuzugeben, worum es hier immer ging.

Es ging nie darum, Geiseln zu befreien. Es ging nie darum, die Hamas loszuwerden. Es ging nie um Israels „Recht, sich zu verteidigen“. Es ging nie um Massenvergewaltigungen, enthauptete Babys oder Babys, die in Öfen gekocht wurden. Es ging immer darum, den Ureinwohnern Palästinas Land zu stehlen.

Die Menschheit kann so nicht weiterleben.

Wann wird es enden? Wann werden wir mit der Landnahme und der ethnischen Säuberung der indigenen Bevölkerung aufhören? Wann werden wir aufhören, Menschen für Territorien und Ressourcen abzuschlachten? Wann werden wir endlich aus unserer Mordlust und Gier erwachen und zu einer bewussten Spezies werden?

Gestern hatte ich einen kurzen Austausch mit jemandem über Deutschland und seine Unterstützung für Israels völkermörderische Gräueltaten in Gaza. Er sagte, dass die Deutschen, die sich wegen des Versuchs, die Juden auszurotten, schuldig fühlten, ihre Energie in das „absolute Gegenteil“ steckten, indem sie die Handlungen Israels bedingungslos unterstützten.

Ich sagte ihm, dass das genaue Gegenteil von „Versuch der Judenvernichtung“ definitiv nicht „Hilfe für einen jüdischen Nationalstaat bei der Vernichtung einer einheimischen Bevölkerung“ sei. Das genaue Gegenteil des Versuchs der Judenvernichtung wäre die Umwandlung der deutschen Gesellschaft in eine freundliche, sanfte, friedliche Nation voller freundlicher, sanfter, friedlicher Menschen gewesen, die es niemals ertragen könnten, dass so etwas wie der Holocaust jemals wieder geschieht.

Nach dem Holocaust bestand die Chance, dies zu tun, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt. Wir hätten uns von diesem politischen Moment dazu anspornen lassen können, uns in eine gerechte, mitfühlende und friedliche Zivilisation zu verwandeln, die Rassismus, Ungleichheit und Missbrauch so entschieden ablehnt, dass die Saat für künftige Holocausts sofort keine Wurzeln mehr schlagen würde. Stattdessen haben wir uns entschieden, einen zionistischen Apartheidstaat zu errichten und ihm dabei zu helfen, jeden zu töten, den er will.

Wir hätten die Kräfte in uns, die den Holocaust verursacht haben, auslöschen können, aber stattdessen haben wir sie einfach umgeleitet und ihnen eine andere Aufgabe gegeben. Wir haben die NSDAP abgeschafft, aber wir haben nicht den Boden in uns selbst beseitigt, auf dem die Saat des Nationalsozialismus aufgehen konnte. Wir haben das Dritte Reich aus Deutschland vertrieben, aber wir haben das Dritte Reich nicht aus den Deutschen vertrieben.

Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen, müssen wir lernen, friedlich miteinander zu koexistieren. Diese mentalen Störungen des Wettbewerbs und der Dominanz haben uns an den Rand der Vernichtung durch einen Atomkrieg oder einen ökologischen Kollaps gebracht. Wir können so nicht weitermachen.

Wenn die Menschheit überleben soll, muss sie sich verändern. Es reicht nicht aus, den Völkermord in Gaza zu beenden, wir müssen die Dinge in uns selbst entwurzeln, die zu einem Völkermord führen können. Wir alle leben auf Land, das anderen Zivilisationen weggenommen wurde – viele, wie wir hier in Australien, viel jünger als die Menschen in anderen Teilen der Welt. Wir müssen einen Weg finden, solche Impulse aufzugeben und sie in den Mülleimer der Geschichte zu werfen, um etwas Gesünderes zu erreichen, wenn wir weiterhin in dieser Welt leben wollen.

Wir müssen den Völkermord beenden, und wir müssen den Völkermord aus unseren Knochenmark verbannen. Wir müssen alles in unserer Gesellschaft, in unseren Regierungen und in uns selbst loswerden, was jemals wieder zu völkermörderischen Gräueltaten führen könnte.

Wir müssen zu einem freundlichen und fürsorglichen Volk werden. Wir müssen die wettbewerbsbasierten Systeme, die das menschliche Verhalten antreiben, zugunsten von auf Zusammenarbeit basierenden Systemen aufgeben, die es uns ermöglichen, miteinander und mit unserem Ökosystem zum Wohle aller Lebewesen zusammenzuarbeiten. Und wir müssen alles in uns loswerden, was dem im Wege steht.

