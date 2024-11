https://thegrayzone.com/2024/11/16/uk-plot-keep-ukraine-fighting/



Durchgesickerte Informationen enthüllen geheime britische Militärzelle, die plant, „die Ukraine weiter kämpfen zu lassen“

Von Kit Klarenberg

16. November 2024

Durchgesickerte Dateien zeigen, dass sich führende britische Militärs verschworen haben, um den Bombenanschlag auf die Kertsch-Brücke zu verüben, verdeckt „Gladio“-ähnliche Stay-Behind-Truppen in der Ukraine auszubilden und die britische Öffentlichkeit auf einen durch den Stellvertreterkrieg gegen Russland verursachten Rückgang des Lebensstandards vorzubereiten.

E-Mails und interne Dokumente, die von The Grayzone geprüft wurden, enthüllen Details über eine Gruppe von Veteranen des britischen Militärs und Geheimdienstes, die planten, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine „um jeden Preis“ zu eskalieren und zu verlängern. Die Gruppe wurde unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 unter der Leitung des britischen Verteidigungsministeriums einberufen und bezeichnete sich selbst als Projekt Alchemy. Während die britische Führung die Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau sabotierte, legte die Zelle eine Reihe von Plänen vor, „die Ukraine am Kämpfen zu halten“, indem sie „Russland strategische Dilemmata, Kosten und Reibungen auferlegte“.

Die von The Grayzone erhaltenen Informationen enthüllen eine verborgene Hand hinter der britischen Politik in der Ukraine und zeigen in ungewöhnlich detaillierter Form, wie sie durch verdeckte Operationen, die die Grenzen der Legalität ausreizten, einen langen, zermürbenden Krieg herbeiführen wollte.

Die von Project Alchemy vorgeschlagenen Pläne umfassten alle erdenklichen Bereiche der Kriegsführung, von Cyberangriffen über „diskrete Operationen“ bis hin zu offenem Terrorismus. Die Geheimzelle legte sogar einen Plan vor, unabhängige Medienunternehmen – darunter auch The Grayzone – durch eine aggressive Kampagne aus rechtlicher Schikane und Online-Zensur „aggressiv zu verfolgen“ und „zu zerschlagen“, damit sie „zur Schließung gezwungen wären“. Die hetzerischen Pläne wurden an die höchsten Ebenen des britischen Staates und der nationalen Sicherheitsstruktur weitergeleitet, wo sie offenbar auf offene Ohren stießen.

Das von einem hochrangigen Beamten des britischen Verteidigungsministeriums gegründete Projekt Alchemy setzt sich aus erfahrenen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern zusammen, die der Wunsch nach einem totalen Krieg zwischen dem Westen und Russland eint. Einige haben ukrainische Streitkräfte in geheimen Sabotagetaktiken ausgebildet.

Mitglieder der nationalen Sicherheitsclique räumten stillschweigend ein, dass ihre geplanten Operationen die Grenzen des britischen Rechts sprengten. Daher schlugen sie vor, dass London „bereit sein sollte, das Gesetz kreativ anzuwenden“, um seine Ziele zu erreichen, und sogar bereit sein sollte, „rechtliche Beschränkungen für abstreitbare Operationen des Vereinigten Königreichs“ gegen Russland aufzuheben.

Einige der extremsten Empfehlungen von Project Alchemy wurden bereits umgesetzt, oft mit katastrophalen Folgen. Dazu gehört der Vorschlag der Zelle, die Kertsch-Brücke auf der Krim anzugreifen, was zu einer Eskalation durch Russland führte, bei der die Strominfrastruktur der Ukraine angegriffen wurde. Alchemy stellte sich auch den Aufbau einer geheimen Armee im Stil von Gladio vor, die aus ukrainischen Partisanen bestehen sollte, um hinter den feindlichen Linien Attentate, Sabotage und Terrormissionen durchzuführen.

Es scheint, dass der britische Premierminister Keir Starmer kurz nach seiner Wahl im Juli unter den Einfluss der Project-Alchemy-Clique geriet, als er die Rolle des „Kriegs-Premierministers“ eifrig annahm. Nachdem er jedoch versprochen hatte, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen, rückt Starmer stillschweigend von der Maximalpolitik ab. In Kiew fragen sich die Ukrainer, wie ihre „Freunde“ in London sie in diesen Schlamassel gebracht haben und warum sie sie nicht daraus befreien können oder wollen.

Die britischen Geheimdienstler, die sich um das Projekt Alchemy versammelten, gingen davon aus, dass die „Glaubwürdigkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin im In- und Ausland sinkt und seine Fähigkeit, die NATO zu bekämpfen, abnimmt“, je länger der Stellvertreterkrieg andauert. Heute ist das Vorhaben von Project Alchemy eindeutig nach hinten losgegangen, da Putin in Russland nach wie vor beliebt ist, während die bröckelnde ukrainische Armee trotz ständiger Aufrüstung durch den Westen täglich an Territorium verliert. Doch die Kriegsplaner in London setzen weiterhin unbeirrt auf Eskalation und weigern sich, ihre teuflischen Vorschläge ad acta zu legen.

Großbritannien übernimmt „einseitige Führung“ beim „Regimewechsel“ in Russland

Das Projekt Alchemy wurde auf persönlichen Befehl von Generalleutnant Charlie Stickland gegründet, der als Leiter des britischen Permanent Joint Headquarters mit der „Planung, Durchführung und Integration gemeinsamer und multinationaler Militäreinsätze unter britischer Führung im Ausland“ beauftragt ist. Stickland prahlt in durchgesickerten Mitteilungen damit, dass seine Familie „aus einer langen Reihe von Piraten und Freibeutern stammt“. In seiner E-Mail-Signatur bezeichnet sich der General in regenbogenfarbenem Text als „LGBTQ+-Verfechter“.

Stickland und sein Assistent, Major Ed Harris, gingen weder auf Anrufe von The Grayzone auf ihren privaten Telefonen ein, noch beantworteten sie detaillierte Fragen, die ihnen über WhatsApp gestellt wurden.

Stickland berief das erste Treffen von Project Alchemy am 26. Februar 2022 ein, nur wenige Tage nachdem russische Truppen ihren ersten Vorstoß in die Ukraine unternommen hatten. Laut dem Protokoll der Versammlung war „eine Auswahl führender Akademiker, Autoren, Strategen, Planer, Meinungsforscher, Kommunikationsfachleute, Datenwissenschaftler und Techniker“ anwesend, um ein „großes Strategieoptionspapier“ zu erstellen.

Das Papier bestand aus einer Reihe von Vorschlägen für die britische Regierung, um „Putin in der Ukraine zu besiegen und die Bedingungen für die Neugestaltung einer offenen internationalen Ordnung der Zukunft zu schaffen“. Im gesamten Dokument wurde die Notwendigkeit, „die Ukraine weiter kämpfen zu lassen“, als Londons „Hauptanstrengung“ in dem Konflikt beschrieben.

In einer E-Mail an britische Militärfunktionäre vom 3. März 2022 beschrieb Stickland das Papier von Alchemy als das Ergebnis „irgendwelcher Streiche, die ich mit einer Gruppe von Querdenkern gespielt habe“. Er zeigte sich zufrieden, dass „dies von allen möglichen Leuten gesehen wurde“, darunter auch von hochrangigen britischen Regierungs- und Militärbeamten, und „gut angekommen ist“.

In einem Excel-Dokument, das potenzielle und bestätigte Rekruten für die Aktion auflistet und von Projektleiter Dom Morris verfasst wurde, werden neben hochrangigen Armeeangehörigen auch eine Reihe von Personen aus dem Privatsektor und der Wissenschaft genannt. Morris, derzeit Fellow am „Centre for Grand Strategy“ des King’s College, wurde in dem Dokument als „ziviler Anführer“ aufgeführt. Die Rolle des „militärischen Anführers“ sollte von Simon Scott übernommen werden, einem Brigadegeneral der britischen Armee, der 2013 für seine „tapferen und herausragenden Dienste“ in Afghanistan zum Ritter geschlagen wurde.

Die Informationsoperationen sollten von einem noch zu bestimmenden Mitglied der 77. britischen Brigade für psychologische Operationen geleitet werden. Als Teilnehmer an den Informationsoperationen wurde auch der langjährige britische Psychologe Amil Khan aufgeführt, Gründer des Analyseunternehmens Valent Projects für „Gegen-Desinformation“.

Im Jahr 2021 enthüllte The Grayzone, wie der damalige Prinz von Wales, König Charles, Khans Valent Projects beauftragte, einen pseudosozialistischen YouTube-Influencer zu manipulieren, um Skeptiker der ungeschickten Reaktion der Regierung auf Covid anzugreifen. Zuvor hatte Khan am Programm des britischen Außenministeriums teilgenommen, um einen Regimewechsel in Syrien zu fördern.

Monate nachdem Alchemy Khan als Mitglied seines Teams vorgeschlagen hatte, deckte The Grayzone auf, dass er mit dem prominenten linken Journalisten Paul Mason plante, diese Publikation zu zerstören. Eine durchgesickerte E-Mail zeigte, wie Khan einen „vollständigen nuklearen Angriff vorschlug, um [The Grayzone] finanziell unter Druck zu setzen“. Die neu aufgedeckten Dokumente zeigen, dass die Entscheidung, The Grayzone anzugreifen, von den höchsten Rängen der britischen Regierung gebilligt wurde.

„Ukraine’s Next Chapter – Elders Grand Strategy Options Paper“

Im geheimen Kriegsraum von Project Alchemy setzte sich schnell die Besessenheit von einem langen Krieg durch. Die Mitglieder der Zelle orientierten sich an einem Strategiepapier, das Stickland „The Elders“ zuschrieb und das er als „eine Gruppe von Fusion-Spielern“ bezeichnete, womit er sich auf die Schichten von Akademikern und Persönlichkeiten der Verteidigungsindustrie bezog, die enge Verbindungen zum britischen Militär hatten.

Ein unter Sticklands Aufsicht verfasstes Alchemy-Dokument mit dem Titel „Ukraine’s Next Chapter – Elders Grand Strategy Options Paper“ deutet darauf hin, dass die Mitglieder der Kabale davon überzeugt waren, dass ein „Palastputsch“ im Kreml unvermeidlich sei. Solange Russland in der Ukraine zu kämpfen habe, so glaubten sie, würde der britische Geheimdienst die „Gelegenheit erhalten, Moskaus stetig wachsende ‚Statur als kompetenter internationaler Akteur‘ auf der Weltbühne in Frage zu stellen“.

„Ein langer Krieg gegen einen kleinen Staat würde [Putin] als Narren dastehen lassen“, behauptete das Alchemy-Papier. “Er ist vom Ende Gaddafis besessen – das wird er vermeiden wollen … Der Druck vonseiten der Oligarchen wird zunehmen, wenn sich ein langer Krieg hinzieht – er wird ihnen keine Vorwände liefern wollen, um seine Autorität zu bedrohen.“ Die Gruppe argumentierte, dass „ein langer Krieg [Putins] internationale Glaubwürdigkeit beeinträchtigen wird“, da „ein Scheitern bei der schnellen Niederschlagung der Ukraine seine Glaubwürdigkeit bei neuen reichen Freunden in Belarus, Ungarn, China, Indien, im Nahen Osten, in Brasilien usw. ernsthaft verringern wird“.

„Am wichtigsten ist, dass ein langwieriges russisches Engagement in der Ukraine die NATO ermutigen wird“, argumentierte Alchemy. Überzeugt davon, dass Putin in der östlichen Donbass-Region scheitern und damit einen Zusammenbruch seiner Regierung auslösen würde, träumten die Mitglieder von Project Alchemy offen davon, Russland anschließend unter dem Deckmantel eines „Post-Putin-Marshall-Plans“ in die westlich dominierte Finanzordnung zu integrieren. Von besonderem Interesse war Londons „Wiedereingliederung“ in Moskau „auf den globalen Energie- und Rohstoffmärkten“, ein offensichtlicher Hinweis auf den Wunsch des Westens nach billigem russischem Gas und Weizen.

„Diskrete Operationen“: Wiederbelebung der Terroroperationen „Operation Gladio“ in der Ukraine

Um die Balkanisierung Russlands zu erreichen, ließen sich die Verschwörer von Project Alchemy von der Operation Gladio inspirieren, einer von der CIA und der NATO inszenierten verdeckten Operation, bei der faschistische Paramilitärs nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Westeuropa Terroranschläge unter falscher Flagge verübten, um die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern.

Ein Abschnitt, der potenzielle „diskrete Operationen“ in Alchemys Strategiepapier beschreibt, in dem die „Notwendigkeit, auf jede Art und Weise zu intervenieren, außer auf ‚offizielle‘, betont wird, empfiehlt ausdrücklich ‚Stay-behind-Gladio-Handbücher/Partisanen-Pamphlete‘, die ‚für das Informationszeitalter aktualisiert‘ werden sollen.

Ein weiterer Vorschlag von Alchemy war der Einsatz der „starken“ britischen PMC-Branche (Private Military Companies), um „Wagner zu entlarven“. Mit anderen Worten: Die Gruppe wollte einen britischen Rivalen für die russische Söldnertruppe aufbauen, die vom inzwischen verstorbenen Kommandeur Jewgeni Prigoschin gegründet wurde. Dieses Ziel erforderte die Formulierung „einer neuen Doktrin, eines neuen Betriebskonzepts und eines neuen Rechtsrahmens, um die Aktivitäten von PMCs und anderen [nichtmilitärischen] Akteuren effektiv zu integrieren“. Gemäß diesen Richtlinien sollten britische Söldnerfirmen, die in der Lage sind, „hochentwickelte Waffen wie SAMS, Cyber-, Luft- und Drohnenangriffe einzusetzen“, eingesetzt werden, um „ukrainische Formationen zu führen, auszubilden und zu begleiten“.

Diese Operationen sollten letztendlich alle von der britischen Regierung „gesponsert und kommandiert“ werden, wobei „eine diskrete Tarnung“ verwendet werden sollte, um die Auslösung von Artikel 5 der NATO zu vermeiden.

Nach der Erstellung ihres groß angelegten Strategiepapiers forderte Stickland sein Team von „Querdenkern“ bei Project Alchemy auf, weitere Vorschläge für Operationen im Stil von Gladio einzureichen. Unter den Vorschlägen, die eintrafen, befand sich eine „Mission“, die „die Kertsch-Brücke auf eine kühne Art und Weise unbrauchbar machen und den Straßen- und Schienenverkehr zur Krim sowie den Seezugang zum Asowschen Meer unterbrechen“ sollte. Die Pläne für diesen höchst provokativen Anschlag wurden aufgedeckt, und zwar von The Grayzone im Oktober 2022, unmittelbar nach dem LKW-Bombenanschlag, der die Kertsch-Brücke zerstörte.

Das Team von Alchemy erstellte auch eine PowerPoint-Präsentation mit dem Titel „Ausbildung einer ukrainischen Kommandotruppe zur Wiederherstellung der maritimen Souveränität – Elders“, in der Pläne für den Aufbau einer 1.000 Mann starken ukrainischen Kommandotruppe skizziert wurden, die „in Großbritannien von Militärveteranen ausgebildet und mit britischer Ausrüstung ausgestattet“ werden sollte, um „die russische Marine zu schwächen und eine weitere Flanke im Kampf um Cherson und den Süden der Ukraine zu eröffnen“.

Das Team von Alchemy hatte zum Zeitpunkt der Einreichung des Vorschlags mindestens drei Monate an dem Plan gearbeitet. „Ukrainer im Ausland und Freiwillige in der Ukraine“ waren bereits rekrutiert worden, und zwar vor einer 12-wöchigen Grundausbildung „im Umgang mit allen Truppenwaffen, einschließlich Mörsern, Panzerabwehrraketen, Scharfschützenausbildung, Klippenangriff, Kleinbootausbildung, Sprengstoffausbildung“, hieß es in dem Vorschlag.

Der Plan sah die formelle Eingliederung der Kommandotruppen in die ukrainische Marine vor. Alchemy prahlte damit, dass die zukünftige Truppe „eine Truppenerweiterung und hochmobil sein wird“, während Russlands „veraltete Doktrin mit einer hochmotivierten und gut ausgerüsteten Seestreitmacht zu kämpfen haben wird, die Hit-and-Run-Operationen durchführt und die Krim ins Visier nimmt“.

Darüber hinaus würden „Personen, die fließend Russisch sprechen und für verdeckte Operationen geeignet sind“, darunter auch „weibliche Agenten“, „in die besetzte Südukraine und auf die Krim eingeschleust, um dort Informationen zu sammeln und Sabotageakte gegen wichtige Infrastrukturobjekte zu verüben“. Sie würden von MI6-Beamten ausgebildet. Dafür bat Alchemy die britische Regierung um insgesamt 73,5 Millionen Pfund. „Das Programm ist in einem hohen Bereitschaftszustand. Wir sind startklar“, erklärte die Präsentation nachdrücklich.

Die enorme Summe sollte an die Elders Services Ltd gezahlt werden, die von Alchemy-Mitgliedern gegründet und unter einer Adresse registriert wurde, die nur 15 Meilen von Fort Monckton entfernt liegt und vom ehemaligen MI6-Offizier Richard Tomlinson als „das Feldoperations-Trainingszentrum des SIS“ beschrieben wurde. Es ist nicht bekannt, wie viel Geld, wenn überhaupt, die Firma von der britischen Regierung für die Wiederbelebung der Operation Gladio in der Ukraine erhalten hat. Die Elders Services Ltd. wurde im März 2023 nach weniger als einem Jahr Betrieb geschlossen, ohne dass Finanzberichte eingereicht wurden.

Britische Spione fordern „Maßnahmen“ gegen The Grayzone

Hinter der Angeberei des Teams von Project Alchemy stand das Gefühl, dass die westliche Hegemonie an den eisigen Grenzgebieten zwischen der Ukraine und Russland bröckelte. Unter Bezugnahme auf die wachsende BRICS-Allianz, die sich im Oktober dieses Jahres im russischen Kasan versammelte, um die von den USA dominierte Finanzordnung in Frage zu stellen, forderten die Planer von Alchemy die britische Führung auf, sich auf „SWIFT II vorzubereiten“, da SWIFT durch die antirussischen Sanktionen des Westens „langsam, aber unweigerlich zerstört werden würde“.

Laut den Analysten von Alchemy würden Länder auf der ganzen Welt natürlich „die Notwendigkeit einer nicht-amerikanischen Alternative“ erkennen, um ihr Geld sicher anzulegen und zu handeln. In einem seltenen Anflug politischer Nüchternheit sagten die britischen Geheimdienstler voraus, dass die Sanktionen gegen Russland in Kombination mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu höheren Preisen für Konsumgüter führen und „die britischen Wähler in die Tasche greifen“ würden.

Dies stelle eine „Gefahr für die öffentliche Unterstützung“ der „harten Linie“ der britischen Regierung in der Ukraine dar, warnten sie. Die „britische Öffentlichkeit“ würde es verständlicherweise „satt haben“, mehr für alltägliche Waren zu bezahlen, was bedeutet, dass der „Druck für einen Kompromiss wächst“.

Um die britische Öffentlichkeit auf den kommenden Sturm vorzubereiten, schlugen die Drahtzieher von Project Alchemy etwas vor, das sie als „Informationsmaßnahmen“ bezeichneten, was aber genauer als eine Mischung aus staatlicher Inlandspropaganda und bösartigen Angriffen auf kritische Medien bezeichnet werden könnte.

Die von ihnen skizzierte Aufgabe umfasste nicht nur die „Zerschlagung der russischen Desinformationsinfrastruktur“, indem sie Druck auf die sozialen Medien ausübten, RT und Sputnik zu verbieten, sondern auch die Bekämpfung kritischer unabhängiger Medien wie The Grayzone.

„Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die gegen diese Medien ergriffen werden können. Die naheliegendste ist die rechtliche, da die Inhalte dieser Medienunternehmen häufig gegen das Medienrecht im Vereinigten Königreich, in den USA und in der EU verstoßen“, betonte Alchemy.

„Geschädigte Parteien neigen derzeit dazu, Verleumdungen/Diffamierungen durch diese Medien zu ignorieren. Würden sie diese Medien aggressiv verfolgen, wären sie wahrscheinlich gezwungen, zu schließen.“

The Grayzone, so wurde behauptet, habe es bisher geschafft, seine Finanzierung zu verschleiern – eine Andeutung, dass dieses Medium heimlich von Russland oder einem anderen feindlichen Staat finanziert wird, was völlig falsch ist. Die paranoiden Fantasien des britischen Geheimdienstes könnten erklären, warum dieser Journalist von der britischen Anti-Terror-Polizei zu diesem Thema befragt wurde, als sie ihn im Mai 2023 am Luton International Airport festnahmen und verhörten.

Alchemy-Verschwörer wollen Großbritannien an die Spitze eines Krieges mit Russland bringen

Alchemy spielte nicht nur eine führende Rolle bei der Medienmanipulation, sondern versuchte auch, Großbritannien an die Spitze der Agenda des Internationalen Strafgerichtshofs zu bringen, um die russische Regierung wegen angeblicher Kriegsverbrechen in der Ukraine zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.

Alchemy schlug vor, dass London „internationale Bedingungen, Erhebungsmechanismen und Mittel für die Erhebung von Daten und Beweisen“ in dem Stellvertreterkonflikt festlegen und „dem IStGH bei seinen Bemühungen, Kriegsverbrechen zu untersuchen, jede mögliche Unterstützung, einschließlich nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, zukommen lassen“ sollte, genau wie es britische Spione für den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) getan haben.

Obwohl in dem Dokument nicht namentlich genannt, sind inzwischen hochkarätige britische Anwälte, darunter die Prominente Amal Clooney, an vorderster Front bei den Bemühungen aufgetreten, russische Beamte wegen Kriegsverbrechen zu verfolgen und eine analoge Einrichtung zum ICTY zu schaffen. Wie Max Blumenthal von The Grayzone berichtete, spielte Großbritannien eine entscheidende Rolle bei der Ernennung von Amal Clooneys Mentor Karim Khan zum Ankläger des IStGH.

Die provokativen Vorschläge von Project Alchemy scheinen in irgendeiner Form auf dem Schreibtisch von Premierminister Keir Starmer gelandet zu sein. Auf dem NATO-Gipfel zum 75-jährigen Jubiläum befürwortete Starmer uneingeschränkt tiefe Einfälle des ukrainischen Militärs nach Russland. In Anlehnung an die aggressive Sprache in den Alchemy-Dokumenten versprach er, „der Ukraine jedes Jahr Unterstützung im Wert von 3 Milliarden Pfund zu gewähren … so lange wie nötig“.

Doch während die Offensive des ukrainischen Militärs in der russischen Region Kursk ins Stocken gerät, distanziert sich die Biden-Regierung von den Forderungen nach einem Einmarsch in das russische Kernland. Zum Glück für die britische Führung, die den Kampf unbedingt nach Moskau tragen will, hat Project Alchemy dafür gesorgt, dass eine Reihe von Optionen außerhalb der Bücher griffbereit bleibt.

Wie Alchemy in seinem groß angelegten Strategiepapier feststellte: „Das Vereinigte Königreich ist stets bestrebt, multilateral zu handeln, ist aber bereit, eine unilaterale Führungsrolle zu übernehmen, wenn sich die Erzielung eines multilateralen Konsenses als zeitaufwendig oder schwierig erweisen könnte.“ Unter den verdeckten Sponsoren des Krieges, die sich sicher über 1.000 Meilen von der Front entfernt aufhielten, herrschte Einigkeit: „Wir sollten um jeden Preis versuchen, die Ukraine am Kämpfen zu halten.“

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

