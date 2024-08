https://strategic-culture.su/news/2024/08/26/durov-arrest-represents-a-new-level-of-desperation-from-western-elites/



Durovs Verhaftung stellt eine neue Stufe der Verzweiflung der westlichen Eliten dar

Von Martin Jay

26. August 2024

© Foto: SCF

So etwas wie Meinungsfreiheit gibt es nicht wirklich. Sie hat einen sehr hohen Preis für diejenigen, die sie schützen und hochhalten wollen.

Die Verhaftung von Pavel Durov markiert einen neuen Tiefpunkt auf der Abschaumlinie der Badewanne – die Wanne sind die westlichen Demokratien und die Linie ist ihr verzweifelter Versuch, an der Macht zu bleiben, auf Kosten der Kontrolle der sozialen Medien. Durov, dem Telegram gehört und der in Dubai lebt, könnte aufgrund der erfundenen Anschuldigungen, die der französische Staat vorgebracht hat, für Monate und möglicherweise Jahre im Gefängnis sitzen, nur weil er sich weigert, einer Regierung eine Hintertür in Telegram zu erlauben. Er hat jahrelang mit allen Mitteln dagegen angekämpft, dass der Westen, insbesondere die USA, alle möglichen schmutzigen Tricks anwendet, um Zugang zu der Plattform für ihre eigenen ruchlosen Zwecke zu erhalten – um Oppositionelle und ihre Strategien zu zerstören usw. – und nicht für das, was sie vorgibt zu sein, nämlich die Identifizierung von Terroristen und internationalen Kriminellen.

Während das Vereinigte Königreich darüber nachdenkt, wie sein eigener Staat in den letzten Tagen mit der Verhaftung seiner Bürger, denen lediglich ein Posting auf einer Social-Media-Plattform gefällt, auf ein neues totalitäres Niveau gesunken ist, hat der Westen dieses französisch-russische Doppelstaatsbürger-Genie verhaftet, dem die Verbrechen der auf Telegram aktiven Kriminellen zur Last gelegt werden. Er wird also wegen Terrorismus, Handel mit Minderjährigen, Drogen und allem, was sie sonst noch auf der Plattform finden können, als Mittäter angeklagt. Natürlich werden die gleichen Regeln nicht gegen Elon Musk gelten, der mit Sicherheit Kriminelle auf seiner Plattform hat, oder gegen eine der anderen Social-Media-Plattformen.

Aber wie viele dieser Plattformen vertreten denselben Standpunkt wie Durov? Wir sollten annehmen, dass die meisten von ihnen es nicht tun, aber angesichts seiner Verhaftung sollten wir davon ausgehen, dass viele von ihnen dem tiefen Staat bereits eine Art von Zugang zu ihnen gewährt haben. Elon Musk prahlt gerne damit, dass er sich weigert, den Forderungen der EU nachzukommen, den Zugang zu X zu „moderieren“, und fügt hinzu, dass andere Social-Media-Plattformen das Angebot Brüssels angenommen haben: Erfüllen Sie unsere Forderungen und wir gewähren Ihnen eine gewisse Nachsicht bei künftigen Kartellstrafen. Dieses Angebot, das seiner Aussage nach von anderen Plattformen gerne angenommen wurde, ist so ähnlich, wie wenn die EU einem Mann in einer Kneipe einen braunen Umschlag voller Geld anbietet. Es ist eine Bestechung und gibt einen Hinweis darauf, wie antidemokratisch die EU ist und wie sie im Verborgenen arbeitet.

Die Verhaftung der Franzosen geht jedoch noch weiter, da wir davon ausgehen können, dass Frankreich nicht allein agierte, um Durov zu schnappen. Wir können davon ausgehen, dass das FBI und die CIA Macron wahrscheinlich dazu gedrängt haben, diese entsetzliche Drecksarbeit zu machen, aber vielleicht hatte auch Israel seine Hand im Spiel. Erst kürzlich beschwerte sich Netanjahu darüber, dass Daten, die der Regierung gestohlen worden waren, über Telegram ausgetauscht wurden, und forderte Durov auf, einzuschreiten und sie zurückzuholen. Er erhielt keine Antwort. Hatte der Mossad bei der Verhaftung des Telegram-Chefs seine Hand im Spiel? Das scheint glaubwürdig, denn es ist schwer vorstellbar, dass Durov mit offenen Augen in den französischen Luftraum geflogen ist. Handelte es sich um eine Entführungsaktion, um sein Flugzeug und seinen Piloten zur Landung in Paris zu bewegen? Der französische Fernsehsender TF1 berichtete, dass der in Dubai lebende Durov aus Aserbaidschan kommend am Samstag, dem 24. August, gegen 20.00 Uhr (1800 GMT) festgenommen wurde, gab aber nicht an, ob das Ziel des Flugzeugs Frankreich war.

Laut Reuters sagte Durov, dessen Vermögen von Forbes auf 15,5 Milliarden Dollar geschätzt wird, dass einige Regierungen versucht hätten, ihn unter Druck zu setzen, aber die App solle eine „neutrale Plattform“ und kein „geopolitischer Akteur“ bleiben.

Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit der Verhaftung stellt, ist, ob es sich um einen internationalen Versuch westlicher Länder unter der Führung der USA handelt, an dem auch Israel beteiligt ist, um das Wasser für weitere Verhaftungen zu testen. Seit Wochen werden Experten als Verschwörungstheoretiker abgetan, die behaupten, dass Elon Musk irgendwann von den britischen Behörden wegen einiger seiner umstrittenen Beiträge über die politische Lage im Vereinigten Königreich verhaftet oder in seiner Abwesenheit angeklagt wird, oder sogar von der EU, die offenbar einen Rechtsstreit mit ihm begonnen hat, nachdem er sich geweigert hatte, auf zwei Briefe zu antworten, die ein französischer EU-Kommissar an ihn gerichtet hatte. Vielleicht könnten sogar die Demokraten in den USA die gleiche Karte ausspielen, da Musk jede Glaubwürdigkeit als neutraler Akteur in der US-Politik verloren hat, nachdem er Trump so offen unterstützt hat, der ihm einen Posten in einer neuen Regierung versprochen hat, falls er ins Oval Office einzieht. So etwas wie Meinungsfreiheit gibt es eigentlich nicht. Sie hat einen sehr hohen Preis für diejenigen, die sie schützen und hochhalten wollen, und nun wird Frankreich die politische Landschaft testen, um zu sehen, wie sich die Verhaftung von Durov auf Macrons Umfragewerte auswirken wird. Der französische Präsident hat sich in der Vergangenheit als äußerst ungeschickt erwiesen, als er unmittelbar nach den EU-Wahlen Parlamentswahlen ausrief, die den rechtsextremen Gruppen so viel Macht verliehen. Vielleicht hat er auch bedacht, dass Durov nicht so populär ist wie etwa Assange, der nicht so viel politischen Zorn erregt hat, als er jahrelang in einer dreckigen, feuchten Zelle im Vereinigten Königreich wegen erfundener Anklagen aus den USA eingesperrt war.

Besonders besorgniserregend ist, dass die Inhaftierung mächtiger Menschen, die im Internet eine große Anhängerschaft haben, zu einem Trend wird, an den sich die Menschen gewöhnen. Der Krieg zwischen denjenigen, die die vermeintliche Wahrheit kontrollieren wollen, und denjenigen, die die tatsächliche Wahrheit besitzen, spitzt sich zu. Scott Ritter, Andrew Tate und Richard Medhurst wurden alle innerhalb weniger Tage verhaftet, während Musk selbst den ägyptischen Komiker Bassem Youseff, der 10 Millionen Follower auf X hatte, aus dem Verkehr zog. Was wir erleben, ist eine neue Stufe der Verzweiflung: Die westlichen Eliten haben mehr denn je Angst, dass die Wähler nach der Verschwendung von Hunderten von Milliarden Dollar in der Ukraine und dem Auslösen eines Weltkriegs im Nahen Osten kein Vertrauen mehr in ihre Entscheidungen haben, während sie, die Öffentlichkeit, immer mehr damit zu kämpfen haben, Lebensmittel zu bezahlen oder sogar ihre Häuser zu heizen. Es ist ein neuer Meilenstein im blinden Dogma der Eliten, zu Taktiken zu greifen, für die wir China oder Nordkorea noch vor wenigen Jahren verachtet hätten. Es ist ein neuer Grad an Panik, den wir noch nie gesehen haben.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …