Ehemaliger israelischer Botschafter bezeichnet Papst Franziskus als Antisemiten und fordert Regierung auf, Beerdigung zu boykottieren

22. April 2025 Nachrichten

Papst Franziskus und Dror Eydar, ehemaliger israelischer Botschafter in Italien. (Design: Palestina Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Dror Eydar machte Papst Franziskus für den zunehmenden Antisemitismus verantwortlich und forderte Israel auf, jede offizielle Teilnahme an seiner Beerdigung abzulehnen.

Dror Eydar, ehemaliger israelischer Botschafter in Italien, sagte, Israel solle nicht an der Beerdigung von Papst Franziskus teilnehmen, der am Montag im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

In einem Interview mit der israelischen Zeitung Maariv warf Eydar dem verstorbenen Pontifex Antisemitismus vor und behauptete, die Teilnahme an der Beerdigung sei ein Schlag für die nationale Würde Israels.

Eydar kritisierte Papst Franziskus dafür, dass er Israel seiner Meinung nach nur begrenzte Unterstützung gewährt und dessen Vorgehen in Gaza scharf verurteilt habe.

„Er sprach von den Kindern von Gaza, nicht von unseren Kindern, und stellte uns als die Bösewichte der Welt dar“, sagte Eydar und warf dem Papst außerdem vor, den weltweiten Antisemitismus angeheizt zu haben.

Der verstorbene Papst habe ‚weiterhin Gift gegen uns versprüht und uns des Völkermords bezichtigt‘, so Eydar.

„Er ist maßgeblich für die Zunahme antisemitischer Wellen in der Welt verantwortlich. Er sprach von Mitgefühl und stellte uns als die Bösen der Welt dar“, behauptete der ehemalige Botschafter.

Eydar ging noch weiter und zog einen umstrittenen Vergleich zwischen Papst Franziskus und Papst Pius XII., der während des Zweiten Weltkriegs die katholische Kirche leitete und seit langem wegen seines Schweigens während des Holocaust kritisiert wird.

„Papst Franziskus wird in seinem Antisemitismus nur von Pius XII. übertroffen„, behauptete er und fügte hinzu: ‚Pius XII. ist der Papst, der während des Holocaust geschwiegen hat.“

Eydar schlug vor, Israel solle keine hochrangige Delegation entsenden, sondern nur durch einen niedrigrangigen Beamten vertreten sein, um zu signalisieren, dass ‘jüdisches Blut nicht billig ist“.

„Die Kirche hat uns eine Rolle in der Geschichte gezeigt – am Kreuz zu bleiben, zu allen Pogromen zurückzukehren. In tieferer Hinsicht war der Holocaust Golgatha, mehr noch als der Golgatha, an dem Jesus gekreuzigt wurde.“

Laut Eydar „bedeutet die Gründung des Staates Israel, dass Jesus vom Kreuz herabsteigt, sich in einen Tallit hüllt und wieder ein galiläischer Jude wird“.

„Dieses Mal hält er eine Waffe in der Hand“, behauptete er.

Papst Franziskus, der am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren verstorben ist, war der erste Jesuit und der erste lateinamerikanische Pontifex.

In den letzten Jahren seines Pontifikats äußerte er sich immer wieder zum Krieg in Gaza, zeigte sich besorgt um die Zivilbevölkerung und forderte Frieden und humanitären Zugang.

Im Januar 2025 bezeichnete er die humanitäre Krise in Gaza als „sehr ernst und beschämend“ und erklärte entschieden: „Wir können die Bombardierung von Zivilisten in keiner Weise akzeptieren … dass Kinder erfrieren, weil Krankenhäuser zerstört wurden.“

Wochen zuvor hatte er angedeutet, dass die internationale Gemeinschaft sich fragen müsse, ob Israels Militäraktion einem Völkermord gleichkomme – eine Bemerkung, die scharfe Kritik von israelischen Regierungsvertretern hervorrief, die ihn des Antisemitismus bezichtigten.

(The Palestina Chronicle)

