Analyse |

Papst Franziskus und die Juden: Eine herzliche Beziehung, die durch den Krieg in Gaza belastet ist

Die Äußerung des verstorbenen Papstes, Israel könne sich in Gaza des Völkermords schuldig gemacht haben, brachte ihn in Konflikt mit vielen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Italien – obwohl deren Führer am Montag schnell um ihn trauerten.

Papst Franziskus berührt die Trennmauer im Westjordanland auf dem Weg zur Messe auf dem Manger Square in Bethlehem vor elf Jahren. Bildnachweis: AP

Anna Momigliano

Mailand

22. April 2025, 14:10 Uhr IDT

MAILAND – Als der verstorbene Papst Franziskus 2014 zu einem Staatsbesuch nach Israel kam, begrüßte ihn Premierminister Benjamin Netanjahu mit den Worten: „Jesus war hier, in diesem Land. Er sprach Hebräisch.“ Der Pontifex korrigierte ihn sanft, aber bestimmt: ‚Aramäisch.‘ Dieser kurze, scherzhafte Wortwechsel fasste vielleicht am besten seine Beziehung zur jüdischen Welt zusammen: warmherzig und freundlich, aber wenn nötig auch brutal ehrlich.

Franziskus, der erste Papst außerhalb Europas, war ein hochpolitischer Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Die ersten Jahre seines zwölfjährigen Pontifikats waren geprägt von der Flüchtlingskrise in Südeuropa, in der er sich entschieden auf die Seite der Migranten stellte. Seine erste Auslandsreise als Papst führte ihn 2013 nach Lampedusa, einer kleinen italienischen Insel, die zum Ziel vieler Asylsuchender wurde – und oft auch ihrer leblosen Körper –, die aus Nordafrika nach Europa gelangen wollten.

Ein weiteres Motiv seines Pontifikats war der Respekt vor der Umwelt, der auch das zentrale Thema seiner Enzyklika „Laudato si’“ („Gelobt seist du“) aus dem Jahr 2015 war.

In den letzten Jahren dominierten jedoch außenpolitische Themen – insbesondere die Kriege in Gaza und der Ukraine – seine Politik.

Als überzeugter Pazifist drängte Franziskus – der am Montag im Alter von 88 Jahren verstorben ist – wiederholt sowohl Kiew als auch Moskau zu Verhandlungen über ein Friedensabkommen. Im März 2024 sorgte er jedoch für Aufsehen, als er offenbar andeutete, dass die Ukraine kapitulieren sollte: „Ich glaube, dass der Stärkere derjenige ist, der die Situation sieht, der an die Menschen denkt, der den Mut zur weißen Flagge hat, um zu verhandeln“, sagte er in einem Interview mit einem Schweizer Fernsehsender.

Ein ultraorthodoxer Mann geht 2014 an einem großen Plakat vorbei, das Papst Franziskus vor dem Christlichen Informationszentrum in der Altstadt von Jerusalem begrüßt. Bildnachweis: Thomas Coex/AFP

Franziskus kritisierte Israels Krieg in Gaza noch schärfer und scheute sich nicht, darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Völkermord handeln könnte. „Nach Ansicht einiger Experten weist das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermords auf. Es sollte sorgfältig untersucht werden, ob es unter die technische Definition fällt, die von Juristen und internationalen Gremien formuliert wurde“, schrieb Franziskus in seinem kürzlich erschienenen Buch „Die Hoffnung enttäuscht nicht: Pilger auf dem Weg zu einer besseren Welt“.

Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober traf Franziskus sowohl mit den Familien der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln und ehemaligen israelischen Geiseln als auch mit Palästinensern zusammen, deren Familienangehörige unter den Militäroperationen Israels gelitten hatten. Berichten zufolge fühlte er sich der winzigen christlichen Gemeinde in Gaza sehr verbunden und telefonierte persönlich und oft mit ihr. In seiner letzten öffentlichen Ansprache am Ostersonntag rief der Papst zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf.

Franziskus‘ entschiedene Haltung zu Gaza brachte ihn gelegentlich in Konflikt mit einigen Führern der jüdischen Gemeinde in Italien, die Israels Vorgehen überwiegend unterstützt haben. Nach der Veröffentlichung von „Hope Never Disappoints“ im vergangenen Jahr kritisierte die Versammlung italienischer Rabbiner seine oben genannte Aussage: „Die Worte des Papstes über die Notwendigkeit, zu prüfen, ob in Gaza ein Völkermord stattfindet, mögen umsichtig erscheinen, können aber auch gefährlich sein“, hieß es in einer Erklärung.

Anfang dieses Jahres sagte Noemi Di Segni, die Vorsitzende der Dachorganisation der jüdischen Gemeinden in Italien, in einem Interview, dass die scharfe Verurteilung der israelischen Maßnahmen durch den Papst „den [jüdisch-katholischen] Dialog gefährdet“.

Letztendlich wird Franziskus jedoch als Befürworter dieses jüdisch-katholischen Dialogs in Erinnerung bleiben. Er besuchte 2016 die Hauptsynagoge in Rom, wo er herzlich empfangen wurde, und betonte mehrfach, dass Juden die „älteren Brüder“ der Katholiken seien – und knüpfte damit an die Worte seines Vorgängers Papst Johannes Paul II. an. Im selben Jahr veröffentlichte er eine Ermahnung zur Liebe, die unter anderem Katholiken die Heirat mit Juden erleichterte. Er erklärte auch wiederholt, dass Katholiken nicht versuchen sollten, Juden zu bekehren, und beschränkte das Rezitieren eines Gebets, das zur Bekehrung der Juden aufruft. Weiterlesen in haaretz. com

