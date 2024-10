https://english.almayadeen.net/news/politics/ehud-barak-predicts-attack-on-iran-reminiscent-of-hodeidah-a



Ehud Barak sagt Angriff auf den Iran voraus, der an den Angriff auf Hodeidah erinnert

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Guardian

4. Oktober 2024

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak erklärt in einem Interview, dass er es für möglich hält, dass „Israel“ einen symbolischen Angriff auf das Atomprogramm des Iran starten würde, wohl wissend, dass ein solcher Angriff zwecklos wäre.

„Israel hat ein zwingendes Bedürfnis, ja sogar die Pflicht, zu reagieren“, verkündete der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak in einem Interview mit The Guardian. Barak sagte voraus, dass ‚Israel‘ einen bedeutenden Luftangriff auf die iranische Ölindustrie durchführen und möglicherweise auch einen symbolischen Angriff auf eine Militäranlage im Zusammenhang mit dem Atomprogramm des Iran durchführen werde.

Der ehemalige Premierminister schlug vor, dass ‚Israels‘ Reaktion Luftangriffe auf die Ölanlagen und Häfen Jemens widerspiegeln könnte.

„Ich denke, dass wir so etwas erleben könnten. Es könnte ein massiver Angriff sein, und er könnte mehr als einmal wiederholt werden„, sagte Barak und fügte hinzu, dass es auch einige Vorschläge gegeben habe, dass ‚Israel‘ das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran ins Visier nehmen sollte.

Barak räumte jedoch ein, dass das iranische Atomprogramm zu weit fortgeschritten sei, als dass es durch eine Bombenkampagne wesentlich behindert werden könnte.

“Warum … nicht das militärische Atomprogramm angreifen?“

„Es gibt einige Kommentatoren und sogar einige Leute innerhalb des Verteidigungsapparats [Sicherheitsapparats], die die Frage aufwerfen: Warum […] nicht das militärische Atomprogramm angreifen?“ Barak behauptete dies, bevor er hinzufügte: “Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt war ich wahrscheinlich die kriegerischste Person in der israelischen Führung, die argumentierte, dass es sich lohnen würde, dies ernsthaft in Betracht zu ziehen, da es tatsächlich möglich war, sie um mehrere Jahre zu verzögern.“

In seinem letzten Interview argumentierte der ehemalige Premierminister jedoch, dass der Iran inzwischen zu einem Schwellenland geworden sei und man „praktisch nicht einfach in der Lage ist, sie in nennenswertem Umfang aufzuhalten“.

Barak erklärte, dass die Iraner zwar „noch keine Waffe haben“, ihr Status als de-facto-Schwellenland jedoch bedeutet, dass „es ein Jahr dauern kann, bis sie eine haben, und sogar ein halbes Jahrzehnt, bis sie ein kleines Arsenal haben“.

Verwandte Nachrichten

Laut Barak gibt es innerhalb der Regierung Netanjahu Druck für einen zumindest symbolischen Schlag gegen das iranische Atomprogramm, obwohl der ehemalige Premierminister eine solche Geste für ineffektiv hält.

„Man kann einen gewissen Schaden anrichten, aber selbst das könnte von einigen der Planer als das Risiko wert angesehen werden, denn die Alternative ist, tatenlos zuzusehen und nichts zu tun“, zitierte der Guardian Barak. Er fügte dann hinzu: “Es wird also wahrscheinlich sogar einen Versuch geben, bestimmte nuklearbezogene Ziele zu treffen.“

Barak war der Meinung, wie er in dem Interview erklärte, dass eine deutliche militärische Reaktion Israels auf die Operation „True Promise 2“ des Iran nun unvermeidlich geworden sei, argumentierte aber auch, dass die Entwicklung hin zu einem regionalen Krieg hätte vermieden werden können, wenn der amtierende israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der die Besatzungspolitik fortsetzt, offen für den von den USA unterstützten Plan gewesen wäre, arabische Unterstützung für eine palästinensische Nachkriegsregierung in Gaza zu gewinnen. Stattdessen lehnte Netanjahu jede politische Lösung ab, die die palästinensische Souveränität anerkannte.

Barak räumte ein, dass es Möglichkeiten gab, die regionale Eskalation einzudämmen.

Netanjahu sagt, er wolle den Iran für den Raketenangriff „bezahlen“ lassen, Biden unterstützt ihn

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Vergeltungsschlag des Iran gegen die israelische Besatzung als „großen Fehler“ und schwor eine entschiedene Reaktion, wobei er erklärte, dass Teheran „dafür bezahlen“ werde. Die Äußerungen kamen kurz nachdem der Iran am späten Dienstagabend einen groß angelegten Raketenangriff gegen die israelische Besatzung gestartet hatte.

„Der Iran hat heute Abend einen großen Fehler begangen und wird dafür bezahlen“, erklärte Netanjahu und fügte hinzu: ‚Wer uns angreift, den greifen wir an.‘ Er betonte die Entschlossenheit der israelischen Besatzungstruppen, jede Bedrohung anzugreifen.

Auch der israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant meldete sich zu Wort und überbrachte eine Nachricht aus dem Kommando- und Kontrollzentrum, von wo aus er die israelischen Versuche, die Raketen abzufangen, überwacht hatte. ‚Der Iran hat keine einfache Lektion gelernt – wer den Staat Israel angreift, zahlt einen hohen Preis‘, sagte Gallant.

Unterdessen brachte US-Präsident Joe Biden nach den Raketenangriffen, die sein Land mit abgefangen hatte, seine uneingeschränkte Unterstützung für die israelische Besatzung zum Ausdruck. In einer Rede vor Reportern im Weißen Haus bezeichnete Biden die Angriffe als „abgeschlagen und wirkungslos“ und lobte die militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA.

„Täuschen Sie sich nicht, die Vereinigten Staaten unterstützen Israel voll und ganz“, sagte Biden.

Auf die Frage nach der Reaktion der USA auf den Raketenangriff gab Biden an, dass die Diskussionen noch andauerten. „Das wird derzeit aktiv diskutiert. Das bleibt abzuwarten“, sagte er und fügte hinzu, dass sein Team während der Angriffe in Kontakt mit Netanjahus Team gestanden habe.

Lesen Sie mehr: Joe Biden ist machtlos, die Ereignisse im Nahen Osten zu beeinflussen: Le Figaro

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …