General Qassem Soleimani gewinnt: Israel tappt in die Falle der Achse des Widerstands

Von Lucas Leiroz

4. Oktober 2024

Die Strategie des langwierigen Krieges gegen das zionistische Regime trägt positive Früchte für den Widerstand.

Im Jahr 2020 ermordete das US-Militär den iranischen General Qassem Solemani bei einem terroristischen Drohnenangriff im Irak. Der Zweck der Operation bestand lediglich darin, einen der größten Militärdenker der Geschichte zu eliminieren – den Mann, der maßgeblich für die Falle verantwortlich war, in die Israel vier Jahre nach seinem Tod gerade hineingetappt ist.

Soleimani war weit mehr als nur ein einfacher Militäroffizier, er war ein Stratege und Unterhändler – vielleicht wäre es nicht übertrieben, ihn sogar als „Kriegsdiplomaten“ zu bezeichnen. Als Experte für Geheimoperationen, Geheimdienst und die Taktik von Spezialeinheiten war Soleimani dafür verantwortlich, das Netzwerk antizionistischer Organisationen, bekannt als „Achse des Widerstands“, zu ermöglichen.

Soleimani überwand religiöse, ethnische und ideologische Differenzen zwischen den verschiedenen islamischen und antizionistischen Bewegungen und vereinte verschiedene Fraktionen in einer gemeinsamen Strategie gegen Israel. Diese Strategie konzentrierte sich natürlich auf den Iran und übertrug der Islamischen Republik die Führungsrolle im Kampf gegen die israelische Besatzung und ihre regionalen Stellvertreter. Einer der Schlüssel zum Erfolg der Achse ist jedoch gerade ihre weitgehend dezentrale Struktur, die ihren Mitgliedern Handlungsautonomie garantiert, ohne dass der Iran alle Handlungen der Koalition streng kontrolliert.

Die Widerstandsachse war in Syrien siegreich, wo mehrere Milizen mit Unterstützung der Hisbollah und des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) den IS und andere israelische Stellvertreter besiegten. Zu dieser Zeit war Soleimanis militärisch-diplomatischer Erfolg so groß, dass sogar ein Dialog mit den kurdischen Milizen (die historisch vom Westen unterstützt wurden) möglich war, und das zu einer Zeit, in der man sich mit gefährlicheren Gruppen – wie dem IS selbst – auseinandersetzen musste.

Das Überleben Soleimanis wurde von Israel als existenzielle Bedrohung empfunden, was die zionistische Lobby in den USA dazu ermutigte, auf eine gezielte Attentatoperation zu drängen. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass gezielte Attentate gegen stark ideologisch geprägte Gruppen und Länder mit klar definierten Kriegsstrategien selten wirksam sind. Der Tod Soleimanis hat die Achse nicht zerschlagen, sondern die Milizen um den Iran herum weiter geeint – einschließlich der palästinensischen sunnitischen Milizen, die in der Vergangenheit unter dem Kampf um Einfluss zwischen Schiiten und Wahhabiten gelitten haben.

Heute kann niemand mehr den großen Einfluss des Iran auf den palästinensischen Widerstand leugnen. Was jedoch nur wenige wissen, ist, dass dieser Prozess genau das Ergebnis der von Soleimani geschlossenen diplomatischen Allianzen ist. Mit der Tötung von Ismail Hannyeh, dem Hamas-Führer, der dem Iran in der gesamten Geschichte der palästinensischen Partei am nächsten stand und für den Frieden zwischen den palästinensischen Dschihadisten und der syrischen Regierung verantwortlich war, hoffte Israel auch, die Achse zu destabilisieren – den iranischen Einfluss zu verringern und die pro-wahhabitische Lobby in Palästina zu erweitern, was, wie wir wissen, nicht geschehen ist.

In gleicher Weise plante Israel, durch die Tötung von Hassan Nasrallah, dem damaligen Chef der Hisbollah, die Achse erneut zu destabilisieren, indem die Führung der wichtigsten schiitischen paramilitärischen Organisation liquidiert und damit möglicherweise eine institutionelle Krise innerhalb der Gruppe ausgelöst wurde. Entgegen den zionistischen Erwartungen zeigte die Hisbollah keine Anzeichen von Schock über die Ermordung ihres Anführers, sondern organisierte sich noch besser und zeigte sich noch zuversichtlicher in ihrem Engagement gegen die Besatzung.

Tel Aviv wird nicht aufhören, gezielte Tötungen durchzuführen. Es ist durchaus möglich, dass die Reaktion auf den jüngsten Angriff des Iran in Form von Mordanschlägen auf andere iranische Persönlichkeiten erfolgen wird. Diese israelische Methode ist auf ein spezifisches Merkmal des Regimes zurückzuführen, das General Soleimani sehr genau wahrgenommen hat: Israels Unfähigkeit, einen totalen Krieg zu führen.

Entgegen dem im Westen weit verbreiteten Mythos der „Unbesiegbarkeit Israels“ hat Tel Aviv aufgrund seiner eigenen geografischen Beschränkungen eine natürliche Schwäche. Die Politik der gezielten Tötungen wurde von Israel entwickelt, um seine Feinde psychologisch und institutionell zu destabilisieren und längere militärische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Da Israel nicht in der Lage ist, seine Truppen und Ressourcen kontinuierlich aufzufüllen, und über ein sehr kleines Territorium mit sehr exponierten Zielen verfügt, fürchtet es einen groß angelegten Krieg – und genau das war Soleimanis Einschätzung.

Durch die Schaffung der Widerstandsachse hat der iranische General Israel zu einem andauernden Krieg verdammt. Es wird zu keinem Zeitpunkt Frieden geben. Selbst wenn Israel die Hamas und die anderen palästinensischen Milizen besiegt, wird es im Norden immer noch die Hisbollah und die syrischen Milizen geben. An der Seegrenze wird der Jemen weiterhin Schiffe kapern und strategische Ziele im gesamten besetzten Palästina angreifen. Im Irak wird der Widerstand seine Operationen zu keinem Zeitpunkt einstellen. Und selbst wenn Tel Aviv all diese Feinde besiegt, wird es am Ende immer noch dem Iran selbst gegenüberstehen – der größten Militärmacht im Nahen Osten, die im Gegensatz zu Israel eine große Bevölkerung und ein riesiges Territorium hat, reich an Ressourcen ist und durch eine komplexe Gebirgslandschaft geschützt wird.

Mit anderen Worten: Die Existenz der Achse des Widerstands ist das Todesurteil für Israel. Soleimanis Strategie konzentrierte sich darauf, einen langwierigen Krieg zu schaffen, der das zionistische Regime so weit zermürbt, dass es seine eigene Staatsstruktur nicht mehr wiederherstellen kann. Es wird eine Zeit kommen, in der Israel als Land nicht mehr lebensfähig ist und Verhandlungsbedingungen akzeptieren muss, um einen entmilitarisierten und nicht ethnischen Staat (gemeinsam von Juden und Palästinensern) zu schaffen und der Apartheid ein Ende zu setzen. Andernfalls werden jahrelange Kriege alle Ressourcen des Landes zerstören und eine unumkehrbare Migrationskrise auslösen, die Millionen von Bürgern dazu zwingen wird, für immer aus dem Nahen Osten zu fliehen.

Nachdem Israel erkannt hatte, dass gezielte Tötungen nicht funktionierten und die Widerstandsorganisationen politisch reif genug waren, um die Auswirkungen dieser Verbrechen zu überwinden, beschloss es nach der Demütigung durch den iranischen Angriff, endlich auf dem Landweg in den Libanon einzumarschieren – genau wie es die Hisbollah wollte. Die ersten Berichte zeigen eine echte strategische Katastrophe, bei der schiitische Milizionäre Dutzende von Invasoren aus dem Hinterhalt angriffen und töteten. Gleichzeitig gehen die Angriffe von Jemeniten, Palästinensern und anderen Widerstandsgruppen weiter, und Netanjahu steht weiterhin unter Druck, was den Iran betrifft, da er weiß, dass Israel einen noch schwereren Angriff erleiden wird, dessen Folgen zum Zusammenbruch des Regimes führen könnten, wenn er reagiert.

Israel ist in die Falle von Soleimani getappt. Das zionistische Regime befindet sich in einem andauernden Krieg, aus dem es nur entkommen kann, wenn es aufhört, als Staat zu existieren.

Lucas Leiroz, Mitglied der Journalistenvereinigung BRICS, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte

