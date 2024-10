https://alexkrainer.substack.com/p/iran-missile-attack-what-we-learned?utm_source=post-email-title&publication_id=1063805&post_id=149702215&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Raketenangriff auf den Iran: Was wir letzte Nacht gelernt haben

Von Alex Krainer

02. Oktober 2024

Der sinnlose Marsch in den 3. Weltkrieg ist gestern möglicherweise auf eine Mauer gestoßen

In der Nacht vom 2. Oktober 2024 startete der Iran seine Operation „True Promise 2“ und feuerte zwischen 200 und 400 ballistische Raketen auf Israel ab. Wie das aus Israel kommende Videomaterial zeigt, erreichten viele dieser Raketen ihre Ziele und richteten am Boden erheblichen Schaden an. Anscheinend wurden auch einige Offshore-Gasplattformen getroffen. Im Moment überschlagen sich die Vorwürfe und Gegenvorwürfe: Israelis behaupten, dass der iranische Angriff gescheitert sei und die meisten Raketen abgefangen wurden. Netanjahus Berater Hananya Naftali twitterte sogar ein „BRAVO“ an Israels Luftverteidigungssysteme, weil sie „fast alle Raketen“ abgefangen hätten.

Doch das Filmmaterial von letzter Nacht vermittelt einen ganz anderen Eindruck und bestätigt diejenigen, die behaupten, dass viele Raketen ihr Ziel getroffen haben. Einige der Videos bestätigen auch, dass die Iraner tatsächlich über Hyperschallraketen verfügen. Wir wissen jetzt auch, dass diese eine große Reichweite haben und präzise genug zu sein scheinen. Allein diese Erkenntnis könnte alles verändern.

Warum Hyperschallraketen alles verändern

Hyperschallraketen können nicht abgefangen werden. Die fortschrittlichsten westlichen Luftverteidigungssysteme können anfliegende Geschosse mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 3 abschießen. Was die Patriot-Raketen betrifft, so ist ihre Erfolgsquote selbst bei dieser Geschwindigkeit sehr gering. Nichts im Arsenal der westlichen Mächte kann gegen Hyperschallraketen schützen, und das hat die Aufmerksamkeit des Pentagons auf sich gezogen. Die Implikation ist, dass alle Mittel und Militärstützpunkte der US-Marine im Nahen Osten schutzlos sind und dass der Iran in der Lage ist, sie anzugreifen.

Während des gestrigen Angriffs feuerten zwei US-Zerstörer im östlichen Mittelmeer zwölf SM-3-Raketenabfangraketen ab, ihr fortschrittlichstes Luftverteidigungssystem. Das Problem ist, dass die aktuelle Produktionsrate von SM-3 auf Null gesunken ist! Selbst wenn SM-3 also effektiv sind, sind westliche Luftverteidigungssysteme nicht für den Dauereinsatz ausgelegt und werden im Falle einer weiteren Eskalation schnell aufgebraucht sein.

Gleichzeitig hält der Iran Tausende von Raketen bereit. Hier ist, was CSIS über das iranische Arsenal sagt:

„Der Iran besitzt das größte und vielfältigste Raketenarsenal im Nahen Osten, mit Tausenden von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, von denen einige in der Lage sind, Ziele in Israel und Südosteuropa zu erreichen. In den letzten zehn Jahren hat der Iran erheblich in die Verbesserung der Präzision und Tödlichkeit dieser Waffen investiert. Solche Entwicklungen haben die iranischen Raketentruppen … zu einer glaubwürdigen Bedrohung für die US-amerikanischen und verbündeten Streitkräfte in der Region gemacht.“

Kann die Hisbollah 3.000 Raketen pro Tag abschießen?

Dann gibt es noch die Hisbollah. Laut einem 130-seitigen Bericht mit dem Titel „Der tödlichste Krieg von allen“, der von einer Gruppe von sechs israelischen Denkfabriken erstellt wurde und auf drei Jahren Forschung und den Meinungen von über 100 israelischen Verteidigungsexperten und IDF-Kommandeuren basiert, wäre ein Krieg gegen die Hisbollah, wie der Titel des Berichts andeutet, der tödlichste Krieg für Israel. Dem Bericht zufolge wäre die Hisbollah in der Lage, täglich 2.500 bis 3.000 Raketen, eine Kombination aus präzisionsgelenkten und ungelenkten Langstreckenraketen, abzufeuern.

Die Geschosse würden auf bestimmte Ziele in Israel abgefeuert und hätten das Potenzial, die Luftabwehrfähigkeit von Iron Dome zu zerstören. Die Reserven der Iron-Dome- und David’s-Sling-Abfangraketen der IDF würden wahrscheinlich innerhalb weniger Tage nach Beginn eines umfassenden Krieges mit der Hisbollah aufgebraucht sein, sodass Israel Tausenden von Raketen und Drohnen ausgesetzt wäre, die von der Hisbollah abgefeuert werden. Dies alles könnte zu Tausenden von Opfern und einer weit verbreiteten Panik unter der Bevölkerung der Siedlungen führen (bereits jetzt haben schätzungsweise 200.000 Siedler ihre Siedlungen im Norden Israels seit Beginn der Feindseligkeiten verlassen).

Ganz zu schweigen davon, dass sowohl der Iran als auch die Hisbollah sich seit über zwei Jahrzehnten auf diesen Ausbruch vorbereiten und die Iraner nun einen viel schmerzhafteren Schlag ankündigten, falls Israel sich zu einer weiteren Eskalation entschließt. Die westlichen Mächte werden den Tsunami, den Netanjahu auszulösen versucht, ebenso wenig aufhalten können, wie die Operation „Prosperity Guardian“ im Roten Meer die Ansarallah im Jemen aufhalten konnte. Aber darin liegt meiner Meinung nach die gute Nachricht.

Die gute Nachricht, inshallah!

Bestimmte politische Fraktionen in Israel und im Westen haben Überstunden gemacht, um einen großen Krieg zu provozieren und sowohl den Iran als auch die Vereinigten Staaten hineinzuziehen. Einige der pro-israelischen Stimmen sind von der Aussicht völlig begeistert; was sie sagen, klingt völlig surreal. Es ist, als hätten sie sich selbst davon überzeugt, dass Israel irgendwie mit Superkräften ausgestattet ist und jeden, den es wünscht, sofort in einen schwelenden Haufen Asche verwandeln kann. Sie scheinen auch zu glauben, dass Israel durch die Tötung von Hassan Nasrallah die Hisbollah ausgeschaltet hat. Sie ignorieren die Tatsache, dass die Hisbollah eine sehr umfangreiche militärische und politische Organisation ist. Wenn die Israelis morgen den Vatikan bombardieren und den Papst töten würden, wäre das nicht das Ende der katholischen Kirche.

Tatsächlich sind die fanatischsten Anhänger Israels von sehr kindischen und gefährlichen Wahnvorstellungen besessen, und vernünftigere Köpfe müssen sich inzwischen des äußerst ungünstigen Risiko-Nutzen-Abenteuers bewusst sein, in das sie uns alle hineinziehen. Wenn ein größerer Krieg ausbricht, sind alle US-, britischen und NATO-Einrichtungen im Nahen Osten leichte Beute und werden zerstört oder aus der Region vertrieben.

Darüber hinaus würde eine Unterbrechung des Rohöltransports aus dem Persischen Golf den Volkswirtschaften der G7 zu einem Zeitpunkt, an dem sie es am wenigsten gebrauchen können, einen verheerenden Schlag versetzen. Außerdem könnte all dies kurz vor den Wahlen den sprichwörtlichen Tropfen zum Überlaufen bringen, und sie haben es noch nicht einmal geschafft, Trump zu ermorden? Es ist alles äußerst leichtsinnig; die Chancen auf einen Sieg (der noch definiert werden muss) sind gering bis gar nicht vorhanden, während ein katastrophales Scheitern fast sicher ist.

Ich gebe zu, dass ich vielleicht selbst dem Wunschdenken verfallen bin, aber ich glaube, dass wir in Kürze sehen werden, wie die Staats- und Regierungschefs des Westens kräftig an der Handbremse ziehen und die bisher schnellste 180-Grad-Wende vollziehen! Am Ende werden sie vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es viel besser ist, Benjamin Netanjahu zu opfern und Israel eine Pause zu gönnen, damit es wieder nüchtern wird und seine missliche Lage neu bewerten kann, als kollektiven Selbstmord zu begehen. Wir werden es früh genug erfahren. Wer weiß, vielleicht können wir den 3. Weltkrieg vermeiden.

